Рубка «Сити» с «Ливерпулем» на вылет, старт серии «Атлетико» и «Барсы». Топ-матчи уикенда

Топ матчей выходных, 3-6 апреля, расписание: Атлетико — Барселона, Манчестер Сити — Ливерпуль, ПСЖ, Реал Мадрид, Интер, Милан

Кирилл Закатченко
Топ матчей выходных, 3-6 апреля 2026 года
А в Италии и Германии вторая и третья команды сыграют друг с другом.

Первая в 2026 году пауза на встречи сборных осталась в прошлом. Мы узнали всех участников финальной части чемпионата мира, который пройдёт ближайшим летом. А теперь пришло время новых матчей в европейских лигах. Топовые клубы Англии зарубятся в четвертьфинале Кубка страны. А ещё нас ждут крутые игры в Испании, Франции, Германии, Италии и Турции.

Мы отобрали 12 лучших матчей, а ваша задача — распределить их по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 12 самых интригующих матчей 3-6 апреля
Фото: AC Milan via Getty Images
1 место

«Наполи» — Милан»: понедельник, 6 апреля, 21:45 мск

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто завершит тур Серии А на втором месте в таблице?

Главный матч 31-го тура Серии А пройдёт в Неаполе. Третья команда турнира примет на юге страны вторую. Должно быть интересно! «Наполи» одержал четыре победы подряд в чемпионате (все — с минимальным преимуществом), а «Милан» набрал на этом отрезке девять очков из 12 возможных. Красно-чёрные нередко кошмарят соперника на выезде. В шести прошлых домашних матчах с «Миланом» в Серии А южный клуб одержал всего одну победу. Правда, год назад в Неаполе победили именно хозяева (2:1).

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images)
2 место

«Интер» — «Рома»: воскресенье, 5 апреля, 21:45 мск

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

Интрига: «Интер» продлит серию без побед в Серии А?

Миланский клуб уверенно двигался к скудетто, однако набрал всего два очка в трёх прошлых турах. Впрочем, «Интер» по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата Италии, хотя «Милан» теперь находится на расстоянии двух побед. «Рома» ведёт борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и пока всё складывается не очень хорошо. Скромные результаты в последних турах (одна победа в четырёх встречах) привели к тому, что столичная команда оказалась на шестой строчке в таблице. Интересно, что «Интер» дважды проигрывал «Роме» в трёх предыдущих встречах в Милане.

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
3 место

«Мальорка» — «Реал» Мадрид: суббота, 4 апреля, 17:15 мск

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

Интрига: «Реал» сократит отставание от «Барселоны»?

«Реал» одержал три победы подряд в чемпионате Испании. В прошлом туре команда Альваро Арбелоа не без проблем справилась в дерби с «Атлетико» (3:2), так что отставание от «Барселоны» по-прежнему составляет четыре очка. «Мальорка» встречает 30-й тур Примеры в зоне вылета — занимает третье место в таблице с конца. Восемь поражений в 12 предыдущих матчах чемпионата — грустная статистика для фанатов островной команды. «Мальорка» играет дома гораздо лучше, чем на выезде. 22 очка из 28 она набрала на своём стадионе. В последних пяти встречах на острове «Реал» одержал две победы и потерпел два поражения.

Фото: Molly Darlington/Getty Images
4 место

«Трабзонспор» — «Галатасарай»: суббота, 4 апреля, 20:00 мск

Турция — Суперлига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
2 : 1
Галатасарай
Стамбул
1:0 Онуачу – 3'     1:1 Синго – 48'     2:1 Нвайву – 62'    

Интрига: кто победит в битве лидеров чемпионата Турции?

Крышесносный уикенд в чемпионате Турции. «Галатасарай», «Фенербахче», «Трабзонспор», «Бешикташ» — именно эти команды занимают первые четыре места в таблице. В ближайшем туре первый клуб приедет в гости к третьему, а второй примет четвёртый. Отличное расписание! «Галатасарай» опережает ближайших соперников на четыре очка, но у него есть один матч в запасе. «Трабзонспор» — очень серьёзный соперник, который одержал пять побед подряд в чемпионате Турции. Но встречи с «Галатасараем» ему даются очень тяжело. «Трабзонспор» не обыгрывал соперника с 2022 года — серия без побед насчитывает уже девять матчей.

Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images
5 место

«Лилль» — «Ланс»: суббота, 4 апреля, 22:05 мск

Франция — Лига 1 . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Харальдссон – 44'     2:0 Коррея – 49'     3:0 Фернандес – 58'    

Интрига: «Ланс» снова проиграет неудобному сопернику?

Позади 27 туров, а «Ланс» по-прежнему находится рядом с «ПСЖ». Это единственный конкурент столичного клуба в борьбе за чемпионский титул. «Ланс» отстаёт от парижан на одно очко, но у соперника есть одна игра в запасе. А что там «Лилль»? Пятое место в таблице и серия из семи матчей без поражений в чемпионате (четыре победы, три ничьих). Плюс команда вылетела из Лиги Европы, так что теперь можно сосредоточиться исключительно на одном турнире. «Ланс» — вторая команда Лиги 1 по очкам в гостевых матчах. Однако команда одержала всего одну победу в четырёх предыдущих выездных встречах. «Лилль» девять раз одолел соперника в 10 прошлых домашних матчах. «Лансу» точно придётся тяжело.

Фото: Ralf Ibing — firo sportphoto/Getty Images
6 место

«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 4 апреля, 19:30 мск

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 90+4'     0:2 Брандт – 90+6'    

Интрига: прервёт ли «Боруссия» неудачную серию в матчах со «Штутгартом»?

Вторая команда Бундеслиги приедет в гости к третьей — звучит очень интригующе! «Штутгарт» не проигрывает в турнире на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьих), а «Боруссия» уступила только «Баварии» (два раза). Клуб из Дортмунда отстаёт от мюнхенской команды на девять очков и опережает «Штутгарт» на восемь. Побеждать нужно и тем, и другим. «Штутгарт» в последнее время стал настоящим криптонитом для «Боруссии». Команда из Дортмунда не обыгрывала соперника с 2022 года — серия без побед растянулась уже на семь встреч. А на поле «Штутгарта» «Боруссия» потерпела три поражения подряд.

Фото: Alex Caparros/Getty Images
7 место

«Атлетико» — «Барселона»: суббота, 4 апреля, 22:00 мск

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Интрига: «Атлетико» обострит борьбу за чемпионский титул в Примере?

Два топовых клуба Испании сначала зарубятся в чемпионате, а затем дважды встретятся в Лиге чемпионов. «Барселона» одержала пять побед подряд в Примере, «Атлетико» выиграл четыре раза в пяти прошлых турах. Если каталонский клуб потеряет очки в предстоящем матче, то сильно порадует футболистов «Реала». Кстати, «Барса» выйдет на поле стадиона в Мадриде, зная, как сыграл главный преследователь. Сине-гранатовые в последнее время удачно летают в гости к «Атлетико» — три победы подряд в чемпионате. С другой стороны, в этом сезоне были кошмарные 0:4 в Кубке страны.

Фото: Liverpool FC via Getty Images
8 место

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: суббота, 4 апреля, 14:45 мск

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Интрига: какой топ-клуб Англии завершит борьбу за Кубок страны?

«Сити» вылетел из Лиги чемпионов, но стал победителем Кубка английской лиги. Добраться до успеха в АПЛ будет сложно, однако команда Гвардиолы сохраняет шанс на второй трофей. «Ливерпуль» продолжает борьбу в Лиге чемпионов, а вот в АПЛ пока всё достаточно тяжело. Пятое место — явно не то, на что рассчитывали мерсисайдцы. «Ман Сити» два раза подряд обыграл соперника в очных встречах, а перед этим потерпел два поражения. Однако есть очень приятная статистика для фанатов «Ливерпуля». Их команда четыре раза подряд справилась с соперником в Кубке Англии.

Фото: Getty Images
9 место

«Монако» — «Марсель»: воскресенье, 5 апреля, 21:45 мск

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

Интрига: как Головин проявит себя в матче с топ-клубом Франции?

Перед 28-м туром «Марсель» располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Франции, «Монако» — на шестой. Монегаски выдали победную серию из шести встреч в Лиге 1. Более того, они не проигрывают в турнире почти три месяца — с 16 января. А вот «Марсель» ушёл на перерыв в чемпионате после того, как уступил дома «Лиллю» (1:2). Заодно провансальцы прервали победную серию из трёх матчей. Когда «Монако» и «Марсель» играют на поле монегасков, то радуют хорошей результативностью. В 10 предыдущих таких встречах девять раз проходила ставка «тотал больше 2.5 гола». Александр Головин забил всего один мяч в 10 встречах с «Марселем». Будет ли второй в ближайшей игре?

Фото: Getty Images
10 место

«Саутгемптон» — «Арсенал»: суббота, 4 апреля, 22:00 мск

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

Интрига: сохранит ли «Арсенал» шансы на победу в Кубке Англии?

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка лиги и упустил возможность завоевать сразу четыре трофея за сезон. «Саутгемптон» сейчас выступает в Чемпионшипе, где одержал три победы подряд. Пока он занимает шестое место в таблице с отставанием от второго места в восемь очков. «Арсенал» ни разу не проиграл сопернику в четырёх прошлых матчах — две победы, две ничьих. В прошлом сезоне лондонский клуб одолел «Саутгемптон» (2:1) на выезде благодаря голу на 90-й минуте. Вполне вероятно, что команде Микеля Артеты снова придётся нелегко в гостевой встрече с таким соперником.

Фото: Getty Images
11 место

«ПСЖ» — «Тулуза»: пятница, 3 апреля, 21:45 мск

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

Интрига: Сафонов покажет, что уже забыл об ошибке в матче за сборную России?

Первый матч 28-го тура Лиги 1 пройдёт в столице Франции. «ПСЖ» возглавляет таблицу турнира, но «Ланс» отстаёт всего лишь на одно очко. С другой стороны, команда Луиса Энрике провела на один матч меньше. Столичный клуб одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах во всех турнирах, «Тулуза» — три победы в четырёх прошлых играх. Соперник «ПСЖ» находится в середине таблицы, однако в последнее время не радует своих болельщиков хорошими результатами во встречах с парижанами. Впрочем, два года назад «Тулуза» сенсационно обыграла «ПСЖ» (3:1) на «Парк де Пренс». А нам очень интересно, как себя покажет Матвей Сафонов после возвращения из сборной России.

Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images
12 место

«Челси» — «Порт Вейл»: суббота, 4 апреля, 19:15 мск

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2'     2:0 Педро – 25'     3:0 Габриэль – 42'     4:0 Адарабиойо – 57'     5:0 Сантос – 69'     6:0 Эстевао – 82'     7:0 Гарначо – 90+2'    

Интрига: «Челси» спокойно пройдёт в полуфинал Кубка Англии?

«Порт Вейл» выступает в Первой лиге — третьем по силе дивизионе английского футбола. Кстати, там он занимает последнее место в таблице. И вот такой соперник приедет на «Стэмфорд Бридж», где сыграет с «Челси». Клуб АПЛ потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах. Это способствовало вылету из Лиги чемпионов, а в АПЛ команда располагается на шестом месте. С фаворитом всё понятно. Если «Челси» уступит сопернику такого уровня, то удивит весь футбольный мир. Кажется, столичная команда должна проходить в полуфинал Кубка Англии. Но как будет на самом деле?

