Рубка «Сити» с «Ливерпулем» на вылет, старт серии «Атлетико» и «Барсы». Топ-матчи уикенда

Первая в 2026 году пауза на встречи сборных осталась в прошлом. Мы узнали всех участников финальной части чемпионата мира, который пройдёт ближайшим летом. А теперь пришло время новых матчей в европейских лигах. Топовые клубы Англии зарубятся в четвертьфинале Кубка страны. А ещё нас ждут крутые игры в Испании, Франции, Германии, Италии и Турции.
Мы отобрали 12 лучших матчей, а ваша задача — распределить их по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
«Наполи» — Милан»: понедельник, 6 апреля, 21:45 мск
Интрига: кто завершит тур Серии А на втором месте в таблице?
Главный матч 31-го тура Серии А пройдёт в Неаполе. Третья команда турнира примет на юге страны вторую. Должно быть интересно! «Наполи» одержал четыре победы подряд в чемпионате (все — с минимальным преимуществом), а «Милан» набрал на этом отрезке девять очков из 12 возможных. Красно-чёрные нередко кошмарят соперника на выезде. В шести прошлых домашних матчах с «Миланом» в Серии А южный клуб одержал всего одну победу. Правда, год назад в Неаполе победили именно хозяева (2:1).
«Интер» — «Рома»: воскресенье, 5 апреля, 21:45 мск
Интрига: «Интер» продлит серию без побед в Серии А?
Миланский клуб уверенно двигался к скудетто, однако набрал всего два очка в трёх прошлых турах. Впрочем, «Интер» по-прежнему возглавляет таблицу чемпионата Италии, хотя «Милан» теперь находится на расстоянии двух побед. «Рома» ведёт борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и пока всё складывается не очень хорошо. Скромные результаты в последних турах (одна победа в четырёх встречах) привели к тому, что столичная команда оказалась на шестой строчке в таблице. Интересно, что «Интер» дважды проигрывал «Роме» в трёх предыдущих встречах в Милане.
«Мальорка» — «Реал» Мадрид: суббота, 4 апреля, 17:15 мск
Интрига: «Реал» сократит отставание от «Барселоны»?
«Реал» одержал три победы подряд в чемпионате Испании. В прошлом туре команда Альваро Арбелоа не без проблем справилась в дерби с «Атлетико» (3:2), так что отставание от «Барселоны» по-прежнему составляет четыре очка. «Мальорка» встречает 30-й тур Примеры в зоне вылета — занимает третье место в таблице с конца. Восемь поражений в 12 предыдущих матчах чемпионата — грустная статистика для фанатов островной команды. «Мальорка» играет дома гораздо лучше, чем на выезде. 22 очка из 28 она набрала на своём стадионе. В последних пяти встречах на острове «Реал» одержал две победы и потерпел два поражения.
«Трабзонспор» — «Галатасарай»: суббота, 4 апреля, 20:00 мск
Интрига: кто победит в битве лидеров чемпионата Турции?
Крышесносный уикенд в чемпионате Турции. «Галатасарай», «Фенербахче», «Трабзонспор», «Бешикташ» — именно эти команды занимают первые четыре места в таблице. В ближайшем туре первый клуб приедет в гости к третьему, а второй примет четвёртый. Отличное расписание! «Галатасарай» опережает ближайших соперников на четыре очка, но у него есть один матч в запасе. «Трабзонспор» — очень серьёзный соперник, который одержал пять побед подряд в чемпионате Турции. Но встречи с «Галатасараем» ему даются очень тяжело. «Трабзонспор» не обыгрывал соперника с 2022 года — серия без побед насчитывает уже девять матчей.
«Лилль» — «Ланс»: суббота, 4 апреля, 22:05 мск
Интрига: «Ланс» снова проиграет неудобному сопернику?
Позади 27 туров, а «Ланс» по-прежнему находится рядом с «ПСЖ». Это единственный конкурент столичного клуба в борьбе за чемпионский титул. «Ланс» отстаёт от парижан на одно очко, но у соперника есть одна игра в запасе. А что там «Лилль»? Пятое место в таблице и серия из семи матчей без поражений в чемпионате (четыре победы, три ничьих). Плюс команда вылетела из Лиги Европы, так что теперь можно сосредоточиться исключительно на одном турнире. «Ланс» — вторая команда Лиги 1 по очкам в гостевых матчах. Однако команда одержала всего одну победу в четырёх предыдущих выездных встречах. «Лилль» девять раз одолел соперника в 10 прошлых домашних матчах. «Лансу» точно придётся тяжело.
«Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 4 апреля, 19:30 мск
Интрига: прервёт ли «Боруссия» неудачную серию в матчах со «Штутгартом»?
Вторая команда Бундеслиги приедет в гости к третьей — звучит очень интригующе! «Штутгарт» не проигрывает в турнире на протяжении шести матчей (четыре победы, две ничьих), а «Боруссия» уступила только «Баварии» (два раза). Клуб из Дортмунда отстаёт от мюнхенской команды на девять очков и опережает «Штутгарт» на восемь. Побеждать нужно и тем, и другим. «Штутгарт» в последнее время стал настоящим криптонитом для «Боруссии». Команда из Дортмунда не обыгрывала соперника с 2022 года — серия без побед растянулась уже на семь встреч. А на поле «Штутгарта» «Боруссия» потерпела три поражения подряд.
«Атлетико» — «Барселона»: суббота, 4 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Атлетико» обострит борьбу за чемпионский титул в Примере?
Два топовых клуба Испании сначала зарубятся в чемпионате, а затем дважды встретятся в Лиге чемпионов. «Барселона» одержала пять побед подряд в Примере, «Атлетико» выиграл четыре раза в пяти прошлых турах. Если каталонский клуб потеряет очки в предстоящем матче, то сильно порадует футболистов «Реала». Кстати, «Барса» выйдет на поле стадиона в Мадриде, зная, как сыграл главный преследователь. Сине-гранатовые в последнее время удачно летают в гости к «Атлетико» — три победы подряд в чемпионате. С другой стороны, в этом сезоне были кошмарные 0:4 в Кубке страны.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: суббота, 4 апреля, 14:45 мск
Интрига: какой топ-клуб Англии завершит борьбу за Кубок страны?
«Сити» вылетел из Лиги чемпионов, но стал победителем Кубка английской лиги. Добраться до успеха в АПЛ будет сложно, однако команда Гвардиолы сохраняет шанс на второй трофей. «Ливерпуль» продолжает борьбу в Лиге чемпионов, а вот в АПЛ пока всё достаточно тяжело. Пятое место — явно не то, на что рассчитывали мерсисайдцы. «Ман Сити» два раза подряд обыграл соперника в очных встречах, а перед этим потерпел два поражения. Однако есть очень приятная статистика для фанатов «Ливерпуля». Их команда четыре раза подряд справилась с соперником в Кубке Англии.
«Монако» — «Марсель»: воскресенье, 5 апреля, 21:45 мск
Интрига: как Головин проявит себя в матче с топ-клубом Франции?
Перед 28-м туром «Марсель» располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Франции, «Монако» — на шестой. Монегаски выдали победную серию из шести встреч в Лиге 1. Более того, они не проигрывают в турнире почти три месяца — с 16 января. А вот «Марсель» ушёл на перерыв в чемпионате после того, как уступил дома «Лиллю» (1:2). Заодно провансальцы прервали победную серию из трёх матчей. Когда «Монако» и «Марсель» играют на поле монегасков, то радуют хорошей результативностью. В 10 предыдущих таких встречах девять раз проходила ставка «тотал больше 2.5 гола». Александр Головин забил всего один мяч в 10 встречах с «Марселем». Будет ли второй в ближайшей игре?
«Саутгемптон» — «Арсенал»: суббота, 4 апреля, 22:00 мск
Интрига: сохранит ли «Арсенал» шансы на победу в Кубке Англии?
«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка лиги и упустил возможность завоевать сразу четыре трофея за сезон. «Саутгемптон» сейчас выступает в Чемпионшипе, где одержал три победы подряд. Пока он занимает шестое место в таблице с отставанием от второго места в восемь очков. «Арсенал» ни разу не проиграл сопернику в четырёх прошлых матчах — две победы, две ничьих. В прошлом сезоне лондонский клуб одолел «Саутгемптон» (2:1) на выезде благодаря голу на 90-й минуте. Вполне вероятно, что команде Микеля Артеты снова придётся нелегко в гостевой встрече с таким соперником.
«ПСЖ» — «Тулуза»: пятница, 3 апреля, 21:45 мск
Интрига: Сафонов покажет, что уже забыл об ошибке в матче за сборную России?
Первый матч 28-го тура Лиги 1 пройдёт в столице Франции. «ПСЖ» возглавляет таблицу турнира, но «Ланс» отстаёт всего лишь на одно очко. С другой стороны, команда Луиса Энрике провела на один матч меньше. Столичный клуб одержал четыре победы в пяти предыдущих встречах во всех турнирах, «Тулуза» — три победы в четырёх прошлых играх. Соперник «ПСЖ» находится в середине таблицы, однако в последнее время не радует своих болельщиков хорошими результатами во встречах с парижанами. Впрочем, два года назад «Тулуза» сенсационно обыграла «ПСЖ» (3:1) на «Парк де Пренс». А нам очень интересно, как себя покажет Матвей Сафонов после возвращения из сборной России.
«Челси» — «Порт Вейл»: суббота, 4 апреля, 19:15 мск
Интрига: «Челси» спокойно пройдёт в полуфинал Кубка Англии?
«Порт Вейл» выступает в Первой лиге — третьем по силе дивизионе английского футбола. Кстати, там он занимает последнее место в таблице. И вот такой соперник приедет на «Стэмфорд Бридж», где сыграет с «Челси». Клуб АПЛ потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах. Это способствовало вылету из Лиги чемпионов, а в АПЛ команда располагается на шестом месте. С фаворитом всё понятно. Если «Челси» уступит сопернику такого уровня, то удивит весь футбольный мир. Кажется, столичная команда должна проходить в полуфинал Кубка Англии. Но как будет на самом деле?