Перестановки в Костроме и «Торпедо», у «Кубани» огромные проблемы. Главное в ФНЛ

Неделя в Лиге PARI и LEON-Второй лиге получилась насыщенной – много матчей и новостей. Собрали всё самое интересное в еженедельном дайджесте «Чемпионата».

«Факел» забрал три очка в перенесённом матче

Перенесённая встреча 23-го тура между «Нефтехимиком» и «Факелом» прошла без зрителей (изначально должны были сыграть 8 марта, но матч отменили из-за сильных морозов). Накануне в Нижнекамске произошла трагедия – взрыв и пожар на «Нижнекамскнефтихиме». Есть погибшие и десятки пострадавших. Встреча началась с минуты молчания, футболисты вышли на поле с траурными повязками.

«Факел» сыграл прагматично. На шестой минуте Альберт Габараев прервал затяжную сухую серию воронежцев и открыл счёт. В первом тайме гости выглядели острее – «Нефтехимик» практически не угрожал чужим воротам.

После перерыва хозяева добавили за счёт замен от Кирилла Новикова и провели свой лучший отрезок. Подвела реализация. При этом «Факел» тоже создавал моменты, особенно после выхода Белайди Пуси – лучший бомбардир команды оказался в запасе (скорее всего, ему просто дали отдых).

Точку уже в компенсированное время поставил Максим Турищев. «Факел» возвращается к победам и укрепляет лидерство – отрыв от «Родины» теперь составляет семь очков.

В Костроме – новый главный тренер

Костромской «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Им стал белорус Андрей Ашихмин. У него есть лицензия Pro. Ранее специалист работал в тульском «Арсенале», «Велесе», в ряде белорусских команд плюс был в штабе сборных Беларуси U17, U19 и U21. Эта перестановка носит формальный характер – ранее главным тренером «Спартака» был Сергей Бондарь, у которого нет необходимой лицензии. Ашихмин находится в структуре клуба с января 2026-го – изначально занимал должность тренера вратарей.

Глобально ничего не изменилось – «Спартаком» руководит всё тот же тренерский штаб во главе с Евгением Таранухиным. Команда занимает шестое место в Первой лиге и отстаёт от зоны стыков на одно очко.

«Алания» без поражений, «Кубань» буксует, «Волгарь» без побед

Вторая лига порадовала футболом посреди недели. Многие смотрели стыковые матчи за право играть на чемпионате мира, однако настоящие ценители наблюдали за великолепной «Аланией». По итогам стартового отрезка можно сделать кое-какие выводы.

В «Золоте» лидирует «Текстильщик» – команда Дмитрия Кириченко обыграла «Волгарь» (1:0), который тонет в подвале (всего два очка в пяти турах). В топе держатся также «Велес» и «Ленинградец».

Владивостокское «Динамо» – главное разочарование «Серебра». Команда не одержала ни одной победы в шести матчах и замыкает таблицу с четырьмя очками. А вот «Алания», которая осталась без Спартака Гогниева, идёт без поражений – 16 очков из 18 возможных. И это на фоне жутких финансовых проблем. В последнем туре владикавказцы обыграли ставропольское «Динамо» (3:1). Рядом в борьбе — «Динамо-2» и брянское «Динамо», у которых по 11 очков.

«Кубань», которую многие называли одним из претендентов на выход в «Золото», ужасно начала год – пять очков в шести турах. У команды Андрея Ещенко всего одна победа (над упомянутым выше «Динамо» из Владивостока). В последнем туре краснодарцы уступили брянскому «Динамо» Андрея Канчельскиса (0:1).

У «Кубани» всё очень плохо

Ситуация в «Кубани» стремительно ухудшается. По разным данным, общий долг клуба превышает 60-70 млн рублей, включая обязательства перед частными структурами. Часть дел уже дошла до исполнительного производства, по другим продолжаются суды, а суммы растут за счёт серьёзных неустоек.

Проблемы затронули и команду: фиксируются задержки зарплат за февраль и март, долги по премиальным и даже сложности с оплатой жилья. Финансовые трудности доходят до крайностей – на один из выездов (более 2000 км) команда может отправиться на автобусе из-за долгов перед логистическими компаниями.

По данным арбитражных материалов, клуб фактически существует за счёт займов от частных лиц, которые затем не возвращаются. При этом представители «Кубани» нередко игнорируют судебные заседания.

Отдельный вопрос вызывает процедура лицензирования: при такой долговой нагрузке участие клуба в соревнованиях выглядит всё более спорным. Ситуация напоминает уже знакомый «Кубани» кризисный сценарий. Напомним, оригинальная версия клуба была ликвидирована в 2018-м.

«Урал» заработал почти 1 млрд рублей за год

Клуб из Екатеринбурга опубликовал финансовую отчётность за 2025 год. Несмотря на проблемы с возвращением в Премьер-Лигу, «Урал» стабилен в плане денег. Выручка составила 992,2 млн рублей, из которых основную часть обеспечили спонсоры – 828,4 млн. 135,4 млн клуб заработал на билетах. При этом доходов от медиаправ в отчётном периоде не было.

Чистая прибыль «Урала» составила 904 тысячи рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее (545 тысяч). Финансово клуб остаётся устойчивым, даже на фоне спортивной турбулентности.

Новые перестановки в «Торпедо»

В московском «Торпедо» произошли изменения в руководстве. Новым генеральным директором клуба назначен Владимир Леонченко.

Для чёрно-белых это возвращение хорошо знакомой фигуры. Леонченко выступал за «Торпедо» в конце 1990-х – начале 2000-х, провёл 182 матча, был капитаном команды и выиграл бронзу чемпионата России в 2000 году.

Прежний генеральный директор Сергей Синяев покинул свой пост, но остался в системе клуба. Он продолжит работу в структуре СК «Торпедо».

Что по сборным?

Молодёжная сборная России завершила сбор, проходивший в Турции. За это время команда провела матчи с Узбекистаном и Иорданией, в которых дебютировали сразу 13 футболистов. Самым молодым стал 18-летний Даниил Кондаков из «Зенита», совсем недавно штурмовавший Вторую лигу с Константином Коноплёвым.

Отметились и представители Первой лиги. За молодёжку сыграли Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Иван Бобёр («Нефтехимик») и Глеб Пополитов («Чайка»). Именно Пополитов стал автором победного гола в матче с Узбекистаном (2:1). Во второй игре молодёжная сборная России уступила Иордании со счётом 1:2.

Свой «делегат» появился на поле и в матче взрослой сборной России. Правда, не в составе команды Валерия Карпина. За сборную Мали сыграл Мамаду Харуна Камара из «Торпедо». Африканцы приехали в Москву в усечённом составе, а в Первой лиге как раз нашёлся человек с нужным гражданством. Камара вышел на замену и провёл на поле шесть минут.

Опорник «Черноморца» Эльдияр Зарыпбеков сыграл два матча за сборную Кыргызстана – с Экваториальной Гвинеей (1:0) и Мадагаскаром (5:2). В последней встрече 24-летний футболист вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голевой передачей.