История Митрюшкина вдохновляет. Капитан «Локо» и игрок сборной — это казалось невозможным

Перемещения во времени — один из самых популярных приёмов как в литературе, так и в кинематографе. Здесь оно тоже подходит как нельзя лучше. Для начала напомним: Мир РПЛ выходит с международной паузы, и в воскресенье состоится самый статусный матч 23-го тура — «Спартак» примет «Локомотив». А теперь окунёмся в прошлое человека, к которому по ходу московского дерби будет приковано особое внимание.

Бодрейший старт карьеры и статус нового Акинфеева

2013 год. Юношеская сборная России U17 всего во второй раз в истории поехала на чемпионат Европы. Мало кто ждал, что россияне повторят успех 2006 года, когда команда Александра Прудникова и будущего арбитра РПЛ Яна Бобровского сенсационно взяла золото. Самые смелые прогнозы тем не менее подтвердились.

На групповом этапе юные россияне разгромили украинцев (3:0), а потом скатали по ничьей с хорватами (0:0) и итальянцами (1:1). Хорватия набрала те же пять очков, что и Россия с Италией, тем не менее осталась за бортом. Ворота сборной России цементировал Антон Митрюшкин. Одним пропущенным в основное время мячом на турнире он и ограничился, не позволив в плей-офф отличиться шведам и тем же итальянцам. И затащив две серии пенальти.

В полуфинале со Швецией Антон и отразил один чужой 11-метровый, и реализовал собственный. А в финале с Италией и вовсе нейтрализовал три подхода соперников. Его заслуженно признали лучшим игроком Евро. Будущий чемпион Серии А и двукратный финалист Лиги чемпионов с «Интером» Федерико Димарко, прости, твой звёздный час настанет позже.

Антон Митрюшкин на юношеском Евро U17, 2013 год Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

2014 год. Митрюшкин по делу считался одним из главных талантов нового российского поколения. 8 марта он дебютировал за «Спартак» Валерия Карпина в матче с тогда ещё «Тереком», став на тот момент самым молодым основным вратарём в истории клуба.

Год с небольшим спустя Антон в интервью «Чемпионату» публично благодарил Карпина: «До этого был зимний сбор, я его хорошо помню. Работали как обычно, каждый из вратарей проводил на поле столько, сколько давал тренер. Но когда до возобновления чемпионата оставалось всего ничего, было непонятно, кто из нас начнёт в основе. Напрямую никто никому не говорил, но меня где-то за неделю начали спрашивать: «Ты как, готов?» «Готов, конечно. Я всегда готов!» Ну а дня за три до игры узнал, что Валерий Георгиевич сделал выбор в пользу меня. Пользуясь случаем, говорю ему огромное спасибо. За то, что поверил мне, 17-летнему пацану, и доверил место в воротах родного клуба».

Правда, начало получилось обескураживающим: Митрюшкин пропустил уже на 33-й секунде. Никакой его вины в голе нет. Оцените скриншот снизу: спартаковская оборона проспала заброс со скидкой головой и организовала настоящий расстрел.

Гол, пропущенный Митрюшкиным в дебютной игре за «Спартак» Фото: Кадр из трансляции

Больше грозненцы Митрюшкина толком не беспокоили, однако и одного гола для победы им оказалось достаточно. Следующие два матча «Спартака» Антон тоже провёл. Отыграй их команда достойно, история нашего героя, вполне вероятно, сложилась бы совершенно иначе. Ведь рано или поздно ошибаются все без исключения юные вратари. Просто иногда партнёры им помогают, а иногда всё валится у всей команды. И это приводит к тренерской отставке.

Это потом «Тосно» выйдет в РПЛ и возьмёт Кубок России. Тогда клубу из Ленинградской области не исполнилось и года. Играл он во Второй лиге. И выпал «Спартаку» в 1/8 финала Кубка России. Москвичи вышли в боевом составе, но забить не смогли ни в основное время, ни в компенсированное. А Валерию Филатову удался шикарный выстрел с лёта под перекладину.

Митрюшкин — последний, кого стоит винить в том поражении. Чего не скажешь про встречу РПЛ с уже обедневшим, растерявшим звёзд и готовящимся к вылету «Анжи». «Спартак» повёл 2:0 к 23-й минуте. Тем не менее вместо разгрома зрители внезапно увидели камбэк.

Митрюшкин ошибся на выходе и позволил Александру Епуряну отличиться с навеса Динияра Билялетдинова. А уже на последней добавленной минуте спартаковская оборона рассыпалась и не помешала Сердеру Сердерову пробить с линии штрафной. Удар получился не самым сильным. Антон коснулся мяча, однако не спас. Позднее выяснилось, что доигрывал он с переломом носа.

Упущенная победа стала приговором как для Карпина, так и для Митрюшкина. Тренер покинул «Спартак», а молодой вратарь месяц восстанавливался и нового шанса ждал больше года.

2015 год. Триумфаторы Евро U17 подросли и пробились на турнир U19. Был среди них, разумеется, и Митрюшкин. В группе образовалась уникальная ситуация: Россия, Испания, Нидерланды и Германия набрали по четыре очка. Дальше шагнули первые две сборные.

Россияне обыграли испанцев с Родри, Микелем Мерино, Дани Себальосом и Марко Асенсио (3:1). Скатали боевые 2:2 с немцами, за которых выступали Жонатан Та, Лерой Зане и Тимо Вернер. Уже в плей-офф не оставили мокрого места от Греции Константиноса Цимикаса (4:0). Увы, в финале Испания взяла реванш (2:0). Но и серебро — потрясающий результат.

Если оценивать дальнейший прогресс той команды, она вовсе не оказалась такой же потерянной, как её предшественники с Евро U17 2006 года. Александр Головин и Дмитрий Баринов стали звёздами российского футбола. Никита Чернов, Рифат Жемалетдинов, Георгий Мелкадзе и тот же Митрюшкин до сих пор котируются на уровне РПЛ. Четверо из них сейчас в основной сборной России.

Тем не менее Антону пришлось пройти большой путь преодолений, чтобы в ней оказаться. Стартовые успехи заложили весомый плацдарм для дальнейшей славы. «Митрюшкин — будущий Акинфеев», — говорили в том числе Сергей Шавло и Дмитрий Хомуха. Однако дальше вратарю пришлось столкнуться со многими трудностями. Не зря его фамилия то и дело мелькала в различных подборках под заголовками «Не оправдали надежд», «Сбитые лётчики российского футбола» и «Таланты, которых мы упустили».

Отсутствие шансов в «Спартаке», большой успех и тяжёлая травма в «Сьоне»

Мы всё ещё в 2015 году. Митрюшкин уже практически не отлипал от скамейки. Возможно, отыграй он с «Анжи» увереннее и не получи травму, а также не сменись в «Спартаке» тренер, сейчас бы все знали Антона как чемпиона РПЛ-2016/2017 и легенду клуба. Получилось как получилось.

В сезоне-2014/2015 он появился в спартаковской основе всего лишь один раз. Хотя перед ним говорил: «Готов ли в новом сезоне стать первым номером? Конечно, готов. Это задача номер один для меня. Я очень хочу быть первым вратарём «Спартака». Чувствую, что уже готов к этому, должен приносить пользу команде».

В РПЛ безоговорочным первым номером стал Артём Ребров. В Кубке его подменял не Митрюшкин, а Сергей Песьяков. В 27-м туре «Спартак» получил 0:4 от ЦСКА. Оставались лишь теоретические шансы на топ-5, и Мурат Якин неожиданно выпустил на матч с «Уфой» Антона. Тот не ошибался, однако «Спартак» всё равно проиграл (1:2) третий раз кряду.

Летом 2015-го «Спартак» пришёл спасать Дмитрий Аленичев. Делать он это собирался без участия Митрюшкина. Антон и за фарм-клуб в Первой лиге выходил-то далеко не всегда. Позже он рассуждал в интервью «Чемпионату»: «Я о Дмитрии Анатольевиче ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Во-первых, потому что при нём не играл. Во-вторых, он ни разу со мной не общался. В-третьих, потому что в моём случае в клубе творилась неразбериха. Было не хорошо и не плохо. Было никак.

Вот, например, обещают, что я играю домашние матчи ФНЛ в Москве. Но за день до игр звонит тренер вратарей и признаётся, что не понимает, в составе ли я. Говорил: «Попробуем у Аленичева уточнить». В итоге в последний момент оказывалось, что я не играю.

Это ненормально. Ты теряешь время из-за того, что нет коммуникации между персоналом и главным тренером. В чемпионате играл Тёма Ребров. На кубок — Серёга Песьяков. Когда мы выигрывали у «Волги» 5:0 после первого тайма, Аленичев всё равно меня не выпустил. Думаю, даже если бы 100:0 вели, он обо мне бы и не вспомнил. Тогда я понял: дуться нет смысла, нужно уезжать.

Мечтал играть именно в этом клубе. Но рутина, ощущение, что ты не нужен, многое меняют в сознании. В «Спартаке» было лучше всего с Валерием Карпиным. В моём понимании, он настоящий тренер. Имеет подход к каждому игроку, общается, следит, советует. Ты чувствуешь себя нужным».

Валерий Карпин и Антон Митрюшкин в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Уже спустя годы, когда оцениваешь безграничное доверие «Спартака» к Александру Максименко, становится понятно: Митрюшкин оказался в клубе не в то время. Антон старше нынешнего спартаковского вратаря всего на два года. Ситуация вынудила его искать другие варианты продолжения карьеры. Выбор пал на чемпионат Швейцарии.

2016-2017-е годы. В феврале 2016-го «Спартак» принял предложение «Сьона», отпустил Митрюшкина за € 380 тыс. при его оценочной стоимости в € 1 млн и прописал в соглашении приоритетное право выкупа. Антон быстро заиграл на новом месте, уже в апреле став железным первым номером.

В мае болельщики признали его лучшим игроком команды по итогам матча с «Базелем». Несмотря на два пропущенных мяча (1:2). Ещё он отдал голевую передачу и отразил пенальти во встрече с «Туном» и принёс «Сьону» ничью (1:1). В июне News Buzzters писал, что россиянином всерьёз интересуется только поднявшийся в Бундеслигу «РБ Лейпциг». «Матч ТВ» указывал: Антона просматривают скауты дортмундской «Боруссии».

В Германию вратарь тогда пока ещё не переехал. Зато уже в 21 год обзавёлся капитанской повязкой, став самым молодым её носителем в истории «Сьона». А одиозный президент клуба Кристиан Константин как следует рассмешил российскую публику и заявил: я перехватил Митрюшкина у «Реала». Именно у мадридского, хотя болельщики шутили про «Сарагосу» и «Сосьедад». Другие его слова о надеждах на выгодную перепродажу Антона в Европу уже походили на правду.

Антон Митрюшкин Фото: Andy Mueller/ZUMA/ТАСС

С Митрюшкиным «Сьон» дважды подряд пробился в топ-5, чего со скромными швейцарцами не случалось шесть лет. Плюс в 2017-м добрался до финала национального Кубка, где отлетел от «Базеля» (0:3). В полуфинальной серии пенальти Антон потащил два удара «Люцерна».

По итогам первой половины сезона-2016/2017 россиянин попал в символическую сборную чемпионата Швейцарии. В феврале 2017-го — дважды пробился в команду тура. Спасибо двум победным «сухарям» и ассисту в игре с «Лозанной». В марте — шестой раз за сезон не пропустил и стал лучшим в команде. В апреле — отразил 11-метровый «Туна» (2:1). В мае — засушил ворота после удаления партнёра в конце первого тайма игры с «Лугано» (2:0). И вновь покрасовался в дрим-тим тура.

Главный тренер «Сьона» Петер Цейдлер подмечал в интервью Le Matin: «Наши болельщики уже сказали мне, что Митрюшкин — один из лучших вратарей Европы. Наверное, они немного преувеличивают, но Антон действительно невероятно талантлив».

Новый сезон — новые свершения. Первые три тура — три подряд попадания в символическую сборную лиги. Митрюшкин стал в ней в доску своим и рассуждал о планах на будущее: «Сьон» — как трамплин для перехода в топ-чемпионат. Приоритет — Бундеслига. Что потом? Англия. Почему Бундеслига? Мне нравится стиль игры в этом чемпионате. Я смотрю много футбола, и интереснее всего наблюдать матчи в Германии». Эти слова не казались неуместной бравадой.

Карьера пёрла в гору со скоростью праймового Владимира Быстрова. Blick сообщал: «Сьон» не отпустил Митрюшкина в «Бенфику». Видимо, швейцарский клуб ждал, что в его гавань заплывёт корабль покрупнее и побогаче. Антон ещё разок залетел в сборную тура. А в ноябре 2017-го получил тяжёлую травму колена.

Первичное обследование не выявило серьёзного повреждения. «Обидно, конечно, но худшего удалось избежать. И всё же мы не сможем рассчитывать на него в этом году», — утверждал тренер вратарей «Сьона» Марко Пасколо. Вскоре выяснилось: всё-таки нужна операция, на восстановление потребуется до шести месяцев. В результате даже этот прогноз оказался оптимистичным.

Вопреки желанию клубного босса, операцию провели не в Швейцарии, а в Риме. Позже Митрюшкин объяснял: «Я хотел к доктору Пьеру-Паоло Мариани в знаменитую клинику «Вилла Стюарт», ведь туда ездят почти все игроки сборной России. Но в Риме действительно не всё прошло как надо, поэтому потребовалась вторая операция».

Между первым и вторым хирургическими вмешательствами прошло всего два месяца. Руководитель «Сьона» называл происходящее разгильдяйством: его ослушались, и Митрюшкин пролечился целых 399 дней.

Антон Митрюшкин в «Сьоне» Фото: Pascal Muller/ZUMA/ТАСС

2019 год. В состав Антон вернулся только к июлю. С уверенностью всё было в порядке: «Чувствую себя хорошо и готов играть. Я сделал всё, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Чувствую себя даже сильнее, чем до травмы». По факту же от былой надёжности не осталось и следа. «Базель» забил ему три раза за пять ударов в створ. Ещё один гол россиянин «привёз» сам: пас назад от защитника, плохая обработка расслабленной стопой, автогол.

Издание Blick, которому Антон рассказывал о желании поиграть в Германии и Англии, смешало его с грязью: написало про «отсутствие яиц» и ужасное возвращение после травмы. Несколько дней спустя в товарищеской встрече с «Валенсией» Митрюшкин усугубил положение, пропустив между ног от Родриго Морено.

Дошло до исключения из заявки. Несколько месяцев Антон приходил в себя в дубле. В октябре его вернули в основу на четыре тура. Результат — три поражения и одна ничья с общей разностью голов 4:11. Случалось, он в простых ситуациях не фиксировал мяч и отражал его прямо перед собой.

Дальше — новая травма и всего три матча до конца сезона. И то из-за повреждения основного вратаря Кевина Фикентшера. Когда тот выздоровел — тут же очутился в старте. Ещё и с капитанской повязкой, которую когда-то носил Митрюшкин. В июле 2020-го Антон покинул «Сьон» свободным агентом. Ни о каких «Лейпцигах» и «Боруссиях» уже ни шло никакой речи.

Сорвавшийся переход в «Монако», неудачный переезд в Германию и долгий поиск себя

2020 год. Летом помощник Мурата Якина в «Спартаке» Маркос Отеро помог устроить Митрюшкину просмотр в «Монако». Стань Антон одноклубником Головина, получилось бы сказочно. Пусть даже в роли дублёра. Через несколько лет он докажет, что способен обойти железного первого номера и сам занять его место. В «Монако» ему такой возможности не дали из-за тренерской рокировки Роберта Морено на Нико Ковача.

Вратарь рассказывал Sport24: «На 99% уверен, что остался бы в «Монако» при прежнем тренерском штабе. После товарищеской игры с «Серкль Брюгге» мы разговаривали с тренером вратарей о том, что мной довольны и он, и главный тренер, поэтому всё движется к подписанию контракта. Но после этого клуб объявляет о назначении Нико Ковача и полностью меняет штаб. Я понял, что вопрос со мной уже не будет решён. За эти пару недель я и так отклонил пару предложений, больше тратить время не хотелось».

Антон Митрюшкин в «Монако» Фото: ZUMA/ТАСС

Альтернативу Митрюшкин нашёл только к концу октября, когда сезон уже был в самом разгаре. Переход в «Фортуну» из Второй Бундеслиги мог превратиться в трамплин. Таким, каким из-за тяжёлой травмы Антона не стал «Сьон». Вратарь признавался: «Было суперпредложение из России. Меня и раньше звали в РПЛ. Когда играл в «Сьоне», было три или четыре предложения на хороших условиях — я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии. Но для себя давно поставил цель: играть в Европе. А раз выбрал такой путь, постараюсь не сворачивать».

2021 год. Дорога к мечте похвальна. Однако Митрюшкин ехал по ней и сорвался в пропасть. В основе «Фортуны» он вообще не выходил, лишь поигрывая за её фарм. Логично, что летом пришлось сменить клуб. Остался там же — во Второй Бундеслиге, только прописался в дрезденском «Динамо». На ум приходила параллель со Станиславом Черчесовым, который играл за клуб в 1990-х. Но именно что играл. Антон и в Дрездене не впечатлил тренерский штаб.

2022 год. Прошло полгода, и лишь в феврале 2022-го Митрюшкин получил возможность себя показать. Что ж, показал: 0:4 с «Ганзой» к 18-й минуте. Он провёл следующие четыре тура, а далее вновь приземлился на лавку. В феврале тренер «Динамо» Александр Шмидт хвалил его. Правда, за старые достижения: «Я был на чемпионате Европы U19 2015 года. В матчах с Германией и Испанией Антон играл сенсационно и был одним из лучших вратарей турнира. В его лице мы имеем козырь в рукаве. На самом деле, он слишком хорош, чтобы быть запасным».

Хорош, но всё же им будет, — видимо, имел в виду Шмидт.

Митрюшкин в дрезденском «Динамо» Фото: Carmen Jaspersen/dpa/ТАСС

Возвращение в Россию, роль запасного в «Химках» и сомнительный (как тогда виделось) трансфер в «Локо»

Летом 2022-го Митрюшкин вновь заставил обратить на себя внимание. Возвращением на родину и переходом в «Химки», где тоже оказался дублёром. Илья Лантратов долго не давал поводов усомниться в себе. Антону оставались крохи: кубковые матчи и даже появление во Второй лиге за «Химки-2».

В октябре Лантратов попал в немилость к тренеру Спартаку Гогниеву. Однако и тогда ворота химчан защищал Виталий Гудиев. То есть Митрюшкин не считался даже вторым выбором команды.

2023 год. Антону повезло: зимой Лантратова забрал «Локомотив». Но вот Гудиев никуда не ушёл, и именно он начал основным весеннюю часть сезона. Только с 23-го тура Митрюшкин выгрыз себе место в старте. Правда, существовала загвоздка: «Химки» вылетели в Первую лигу. Туда, где экс-капитан «Сьона» не играл с 2015 года.

Да и в 2023-м, что удивительно, тоже. До конца ноября у Митрюшкина набралось только два выхода в Первой лиге. Против 12 у Игоря Обухова. Тогда казалось, что Антон — всё, закончился. Да, подавал большие надежды. Да, безумно обидно сломался. Однако если он не заиграл ни в немецкой ФНЛ, ни в российской, то, видимо, на этом финиш. Ха-ха.

Митрюшкин в ФК «Химки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2024 год. На время Митрюшкин снова обходил Обухова. Всё равно уступая ему место то после 1:3 от «Нефтехимика», то после 5:4 с «Соколом». Сезон «Химки» заканчивали с Антоном на лавке. А параллельно прошёл инсайд: летом чемпион Евро U17, только уже 28-летний, перейдёт в «Локомотив», который готовился к прощанию с Даниилом Худяковым и Маринато Гильерме. Новость оказалась правдивой.

И снова Митрюшкин заставил в себе сомневаться: если ты сидел под Лантратовым в «Химках», да и не только под ним, какой смысл вновь брать на себя роль его страховщика? Тем более позиции Ильи к тому моменту стали ещё прочнее: он вырос в одного из лучших вратарей России, попал в сборную и проявил себя киллером пенальти.

Михаил Галактионов и не скрывал: «Илья Лантратов — вратарь номер один в «Локомотиве». Работает, конкурирует и доказывает сегодня всем, что он очень качественный игрок».

Галактионов и Митрюшкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Митрюшкин наконец-то всем всё доказал

Лантратов ни с того ни с сего начал «пожарить». До декабря Митрюшкин выходил исключительно в кубковых встречах. А потом терпение Галактионова лопнуло: «Мы видели, что есть определённый неудачный отрезок у Ильи. В прошлом матче мы его поддержали и дали шанс, но команда неудачно сыграла. Хотя понятно, что это не его вина. Приняли решение: сегодня будет играть другой вратарь. Митрюшкин тоже заслужил, в хороших кондициях находится. Конкуренцию никто не отменял».

0:0 с «Краснодаром» — Антон не подвёл.

2025 и 2026 годы. На зимних сборах Лантратов всё же убедил — его не стоит списывать. Однако случились 1:5 с «Крыльями», и с апреля 2025-го Митрюшкин — основной вратарь «Локомотива». У Ильи вернуть место в старте не выходит — Антон вцепился в возможность монументально. С зимы 2026-го — ещё и стал капитаном. За два с небольшим года у него 29 матчей за «Локо» в РПЛ. И всего три поражения.

Согласно показателям Яндекс Спорттех, в нынешнем сезоне Премьер-Лиги Митрюшкин пропустил 28 раз при 32,4 ожидаемого гола соперников. В предыдущем — шесть при 10,3 xG. То есть стабильно держит марку.

«Было тайное голосование, и каждый для себя решал. Поэтому вдвойне приятно, когда команда выбирает. Не буду скрывать, что рад и горд. Очень долго к этому шёл. Если брать в целом, путь был тернистым. Стать капитаном в таком большом клубе, как «Локомотив», — большая честь и ответственность, поэтому только приятные чувства. Это очень ответственная роль», — светился от счастья Митрюшкин.

Матвей Сафонов и Антон Митрюшкин в сборной России Фото: Егор Алеев/ТАСС

С марта Антон — полноценный игрок сборной: в мае 2025-го просто получил вызов, а тут заменил Матвея Сафонова в игре с Никарагуа. Как раз при Карпине, который и открыл ему дорогу во взрослый футбол. Без крепчайшего внутреннего стержня преодолеть столько трудностей невозможно. Слова Blick про «отсутствие яиц» смущали уже тогда, а сейчас и вовсе выглядят смехотворно.

Теперь Митрюшкин продлил контракт с «Локомотивом» до 2030 года. Никто не знает, что будет завтра: Лантратов не просто так в августе 2025-го переподписался в «Локо» до 2028 года и ждёт шанса сместить Антона. Но теперь уже никаких сомнений: если что-то пойдёт не так, Митрюшкин обязательно выкарабкается. Он доказывал это не раз.

Ему не доверяли в «Спартаке», «Сьоне» после выздоровления, сразу двух клубах Второй Бундеслиги и «Химках», в том числе в Первой лиге. В «Локомотиве» сразу же обозначили: ты — вторая опция. Каждый раз он заново пересобирал себя. И насобирал отличный пример для подражания.