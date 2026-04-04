Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ

Друзья, всем привет! Мир РПЛ вернулась после международной паузы — сегодня 23-й тур стартовал четырьмя матчами.
Первыми сыграли «Акрон» и ЦСКА. И интриг здесь хватало. Тольяттинцы неожиданно для многих затесались в борьбе за выживание — нужно срочно брать очки, чтобы не беспокоиться в последних турах. ЦСКА же переживает тяжёлую весну — вслед за неудачными результатами вспыли скандалы. Так что победа нужна была и тем, и тем. Но добыли её москвичи. Артём Дзюба сравнивал счёт на последних минутах, но… с нарушением!
Далее «Зенит» принимал «Крылья Советов». Команда Семака вовсю бьётся в чемпионской гонке, и сложно было представить, что такой гость доставит ей проблемы. В «Крыльях» непрерывные перемены: за последние дни успели оставить, а затем всё же уволить Адиева. Победа «Зенита» или сенсация? Первое. Хотя интрига сохранялась до последнего.
«Динамо» же сразилось с «Оренбургом». Команда Гусева влетела в весну с двух ног, но прямо перед паузой на сборные практически без шансов уступила «Зениту». Теперь вновь предстояло играть дома, и надо было исправляться перед болельщиками. Тем более приезжал аутсайдер: «Оренбург», хоть и нуждается в очках, явно уступает по уровню состава. В итоге команды устроили триллер с шестью голами и не выявили победителя!
Наконец, закрыли игровой день «Ахмат» и «Краснодар». Главная интрига оставалась очевидной: повлияет ли Черчесов на чемпионскую гонку. Если отнял бы очки у лидера, тот подошёл бы к следующему туру уже на втором месте. Тем более «Краснодару» исторически нелегко с «Ахматом». Всё решилось на последних минутах: икс-фактором стал Кордоба.
«Краснодар» выцарапал победу у «Ахмата»
На последних минутах! И вернулся на первое место. Возможно, гол Кордобы станет чемпионским. Напоследок, кстати, Черников вторую жёлтую получил. Но об этом Мурад Мусаев подумает потом, сейчас время праздновать.
Исмаэл спорит. А время идёт. Его команде нужно отыгрываться.
Красная прямая Исмаэлу! Вернулся после дисквалификации и локтём в лицо Боселли заехал на эмоциях.
Показали повтор: мяч попал в прижатую руку, да и до штрафной это было. А вот внутри сейчас Гадио упал. Пенальти тоже нет.
Самородов активно сигнализировал, что мяч сопернику в руку попал в чужой штрафной! Судья показал: можно продолжать игру. И тот же Самородов с острого угла не попал вблизи ворот!
Закончилось основное время! Пять минут есть у грозненцев на камбэк!
1:0! Кордоба забил в концовке!
В ближнюю девятку от штанги! В такой нужный момент! Ассистировал ему Боселли!
Келиану угловой заработал, но грозненцы не выжали из него ничего.
Цаке покинул поле. Заре его подменил на финал матча. 85-я минута уже у нас.
У Цаке тоже ногу свело. А Черников первую жёлтую в матче получил.
Боселли! То ли бил, то ли простреливал Хуан. Мяч прокатился рядом со штангой. Кордоба не успел замкнуть.
Самородов подал с углового дважды подряд. Ндонг летел к мячу и не дотянулся до него.
Оласа вновь в деле. Других вариантов у него нет, не вдесятером же гостям доигрывать.
Оласа на газоне и держится за плечо, неудачно приземлившись после борьбы с Гадио. И ведь нет замен больше у гостей.
Черников скинул мяч в центр штрафной с навеса Кривцова и не нашёл никого из партнёров.
Цаке выставил ногу и сбил Кордобу. Но при этом сам лежит на газоне. Фол зафиксирован в пользу… грозненцев. Вот так.
Батчи ушёл, Боселли вышел. Третья краснодарская рокировка состоялась. Мурад Мусаев все три слота использовал, так что на этом всё.
Кобнан тут же издали пальнул! Да, неточно, но надо же пристреляться.
Кобнан заменил Пальцева. Гонсалес привычную позицию на краю обороны займёт.
Самородов забил, отклеившись на левом краю под проникающую передачу и пробив низом мимо Агкацева! Но судья офсайд зафиксировал.
Батчи вешал на Кордобу. А отправил мяч прямо в руки Ульянову.
Агкацев в прыжке мяч смахнул после подачи Самородова. Игрок сборной Казахстана следом угловой исполнил, и мяч кулаками выбил на сей раз вратарь.
Коста обезвредил Сидорова на правом фланге и не дал ему подать. И всё-таки Максим заработал стандарт, так что состоится другая закидушка.
Самородов пытался прострелить, но его грамотно оттеснил Тормена.
Не может дальше играть Садулаев. Вынужденно его сменит Гадио.
У Садулаева резко ногу свело. Других новостей пока нет.
Первые замены. Самородов и Черников вышли. Мансилья и Сперцян ушли.
Садулаев финтил-финтил на подходе к чужой штрафной. И не перехитрил Тормену, пробив прямо в него.
Цаке едва не подарил гол Кордобе, случайно смахнув на него мяч. Но всё-таки вынос случился.
Касинтура промазал в касание со скидки Мелкадзе также из убойной позиции! Неплохой размен шансами.
Кривцов головой замыкал подачу Пальцева из убойной позиции! Попади Никита чуть в сторону, быть бы голу. Он попал точно в Ульянова.
А вот это было жёстко. Богосавац Гонсалесу по ноге шипами вдарил. Судья Фролов продолжает гнуть свою линию и карточек не даёт.
Цаке! Центральный защитник грозненцев слаломный проход до чужих ворот устроил и пробил неточно!
Ленини классно пяткой запустил Батчи в штрафную. Тот упал после единоборства с Ндонгом, но без фола.
Кривцов издали в дальний угол низом метил, уйдя от Ндонга. Мимо.
Как же хорош Мелкадзе! Это не описание момента, просто информация.
Второй тайм где? Вот же он начинается!
Основное время первого тайма завершено. А добавленного не будет! Перерыв. Ждём возобновления игры и, конечно, голов.
Кривцов долго возился с мячом на подходе к чужой штрафной и упустил момент для удара.
А вот и первый голевой момент у «Краснодара»! Оласа отбор совершил в чужой штрафной и покатил Кривцову, который из убойной позиции смазал.
Касинтура забрался в штрафную, накрутил Тормену с Ленини и палил в дальний угол. Красиво и всё же слишком неточно.
Дальний удар Мелкадзе, и мяч полетел куда-то в сторону космонавтов.
Ндонг дал Агкацеву мяч потрогать слабым ударом. На двоих у команд к 37-й минуте 0,14 ожидаемого гола. Грустновато.
Садулаев накрутил Тормену. А вот Пальцева не смог, и мяч на угловой улетел.
Ленини издалека прямой удар со штрафного нанёс. Уже интереснее, чем в прошлый раз, однако всё равно неточно.
Ндонг по ноге попал Кордобе. Будет стандарт специально для Ленини. Да, Сперцян не стал его исполнять.
Садулаев рукой отмахнулся от Пальцева в единоборстве. Жёлтой нет, что удивительно.
Затишье в матче образовалось. Ждём моментов.
Сдувшийся мяч поменяли. Может, с новым и голы придут.
Ленини решился на ооочень дальний удар. И прогадал: слишком уж неточно получилось.
Мансилья на линии штрафной будто подкосил Батчи! Или нет. Сложный момент. Пенальти не будет.
Четвёртый угловой уже у ворот Ульянова случился. «Краснодар» часто забивает со стандартов, но сегодня пока как-то не идут они.
Если «Ахмат» поначалу давил, то в последние минуты уже «Краснодар» прибрал инициативу. Осталось только дождаться моментов у ворот Ульянова.
Цаке не дал Гонсалесу завладеть мячом в штрафной грозненской. Двумя подачами далее «Краснодар» загрузил и тоже не добился желаемого.
Ух! Сперцян прорывался к воротам, и в последний момент в подкате мяч у него из-под ног выбил Ндонг. Последовавший угловой уже опасности не принёс.
Цаке выбирался из-под прессинга и пострадал от зацепки Гонсалеса. После этого Клисман сам сфолил на Сперцяне, но первое нарушение случилось раньше, поэтому в пользу хозяев решение.
Садулаев подал и увидел вынос. По-хозяйски «Ахмат» действует на первых минутах, хотя к нему чемпион приехал.
Пальцев толкнул Садулаева, и Исмаэл подал со стандарта. Удар головой Мелкадзе оказался неточным.
Кордоба угловой заработал в борьбе с Богосавацом. Сперцян подал прямо под вынос, и Касинтура вперёд убегал. Но оборона краснодарская настигла его.
Ндонг не попал с лёта по мячу после стандарта грозненцев и скидки головой Мелкадзе. «Краснодар» терпит пока.
Ох, как близок к голу был «Ахмат»! Садулаев прострелил на Мансилью. Агкацев уже не мог помешать, да аргентинец не дотянулся до мяча толком и не смог пробить в упор. А далее Ленини опередил Касинтуру.
Келиану с линии штрафной пробил. Но там и офсайд был, и мяч к Агкацеву через рикошеты «спущенным» долетел.
Пару раз за минуту с небольшим в центре поля краснодарцы сфолили. Лечи и Богосавац пострадали.
Матч в Грозном стартовал! Следим.
«Ахмат» и «Краснодар» на поле! Ждём, когда все приветственные формальности будут соблюдены и матч начнётся.
Матч в Москве завершён, и уже можно оценить красочную фотогалерею с игры.
📋 «Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд
«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Мансилья, Мелкадзе.
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.
😳 «Динамо» упустило победу в матче с «Оренбургом»
Всё! Матч окончен! «Динамо» вело 2:0 и 3:2, но осталось без победы. «Оренбургу» респект за характер.
Савельев нарушил правила в атаке за минуту до конца встречи.
Футболисты «Оренбурга» оборонятся в добавленное время. Две с половиной минуты отыграли.
Шадыханов накинул шесть минут к основному времени матча.
Ещё одна замена в составе «Оренбурга». Татаев вышел на поле вместо Болотова.
Не хватает скорости бело-голубым на заключительном отрезке матча. Совсем немного времени у них есть на то, чтобы забить четвёртый.
Овсянников долго вводил мяч в игру и увидел перед собой жёлтую карточку.
Меньше 10 минут до конца основного времени. Нас ждёт боевая ничья? Или всё-таки кто-то вырвет победу?
Замена в составе «Оренбурга»: Савельев вышел на поле вместо Гузины.
Гладышев вышел на поле вместо Бителло. Новая замена от Гусева.
Ахметзянов выпустил на поле Квеквескири вместо Куля.
⚡ Ду Кейрос снова наказал оборону «Динамо»
ГОООЛ! 3:3! Что за матч! Муфи выкатил на Ду Кейроса, а тот с линии вратарской направил мяч под перекладину. Большой привет обороне «Динамо»!
«Динамо», по сути, реализовал свой первый момент после перерыва. Классный матч у нас сегодня.
Фернандес и Марикин ушли с поля. Вместо них появились Маричаль и Миранчук. Это замены в составе московской команды.
2️⃣ Тюкавин оформил дубль
ГООООЛ! Ну что творит Тюкавин? Константин оформляет дубль. Бабаев катнул на Тюкавина, а тот в касание попал в дальний угол.
Голыбин сорвал прорыв с участием Зайдензаля, и арбитр показал игроку «Оренбурга» карточку жёлтого цвета.
«Оренбург» после перерыва играет гораздо активнее соперника. «Динамо», похоже, ещё не вышло с перерыва.
Фернандес заблокировал соперника, Шадыханов показал игроку «Динамо» жёлтую карточку.
Гусев выпустил на поле двух свежих футболистов. Бабаев и Артур появились у бело-голубых. Разбираемся, кто покинул поле. Нгамалё и Сергеев.
Довольно неожиданно, но весело. После 2:0 казалось, что «Оренбургу» ничего не светит.
🔥 Ду Кейрос забил после выхода на замену
ГООООЛ! Вау! Сработала замена Ахметзянова! Кейрос оказался один после прострела Гузины и переиграл Расулова. 2:2!
Две замены в составе «Оренбурга» в перерыве. Ушли Пуэбла и Ведерников, вышли Ду Кейрос и Кантеро.
Стартовала вторая половина матча. Надеюсь, мы увидим ещё голы.
Гол засчитан, всё в порядке. Интрига в нашем матче жива!
Идёт проверка эпизод на предмет легитимности гола. Возможно, офсайд.
Муфи огорчил «Динамо» в конце первого тайма
ГООООЛ! Вау! «Оренбург» забивает первым ударом в створ. Куль скинул на Муфи, а тот вогнал мяч под перекладину. Симпатичная комбинация!
Две минуты добавлено к основному времени первой половины.
Бителло выполнил классный подкат у кромки поля. Поставим плюсик бразильцу.
👍 Тюкавин вонзил мяч под перекладину
ГООООЛ! Великолепно! Тюкавин здорово разобрался с соперниками, развернулся и вонзил мяч под перекладину. Это было здорово!
Теперь Голыбин зарядил издали. Не хватает таким ударам точности.
Пуэбла грубо сыграл против Маринкина и увидел перед карточку жёлтого цвета.
«Оренбург» пока не нанёс ни одного удара в створ ворот Расулова. Сыграно 35 минут.
Скопинцев расчехлил «пушку», но немного не попал в створ. Хорошо зарядил!
🤔 «Оренбург» забил в свои ворота
ГООООЛ! Вот это да! Муфи отправил мяч в свои ворота. Два удара Сергеева заблокировали, а потом защитник «Оренбурга» головой направил мяч в сетку своих ворот.
А вот это было опасно! Рикардо оказался один на дальней штанге после подачи Бителло, но пробил головой с отскоком от газона. Мяч пролетел выше створа, непросто было бразильцу.
Паласиос получил жёлтую карточку за то, что сорвал атаку с участием Тюкавина.
Голыбин упал и схватился за лицо. Скопинцеву, кстати, показали жёлтую карточку.
Фолов хватает. «Оренбург» нередко нарушает правила.
Пока довольно много ошибок с обеих сторон. Маринкин попал в створ — никаких проблем для Овсянникова.
Закрытая пока игра в столице. Паласиос грубовато сыграл против Тюкавина на половине поля «Динамо».
Четверть часа позади. Ждём большей активности от команд.
«Динамо» владеет преимуществом на первых минутах. Это то, что и можно было предположить до начала встречи.
Овсянников выронил мяч из рук, но гостям повезло, что не привело к большим проблемам.
Арбитр Шадыханов дал стартовый свисток к началу матча в Москве. Следим за игрой «Динамо» и «Оренбурга».
📋 «Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд
«Динамо»: Расулов, Фернандес, Рикардо, Зайдензаль, Скопинцев, Маринкин, Рубенс, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Пуэбла, Голыбин, Болотов, Куль, Томпсон, Гузина.
💪 «Зенит» справился с «Крыльями Советов»
Матч завершён. «Зенит» одержал непростую победу в матче с «Крыльями» и возглавил таблицу РПЛ.
Песьяков оставляет «Крылья» в игре! Спас после удара Энрике!
Адамов получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Бабкин сделал интересную передачу на Фернандеса, но получилось слишком сильно. Соболев тем временем присел на газон, но потом поднялся. Держится за заднюю поверхность бедра.
Шафеев добавил четыре минуты. 30 секунд уже отыграли.
Две минуты остаётся до конца основного времени. «Крылья» пытаются что-то придумать на чужой половине поля, но пока не получается.
Соболев зарядил головой выше перекладины. Будет ли сегодня дубль?
Ударом Бабкина можно любоваться бесконечно. 10 минут остаётся до конца основного времени.
Караваев ушёл, Дркушич вышел. Замена в составе «Зенита».
Столбов поменял Олейникова. Замена в составе самарской команды.
😍 Роскошное попадание Бабкина в девятку
ГОООООЛ! Какой удар! Бабкин зарядил с дальней дистанции и положил мяч прямо в девятку. Адамова даже не прыгнул!
Олейников проверил Адамова ударом в створ — никаких проблем для вратаря «Зенита».
Новые замены в составе «Зенита»: Педро и Кондаков появились вместо Горшкова и Вендела.
Печенин зарядил с дальней дистанции, но мяч пролетел значительно выше створа.
Соболев забил в четырёх матчах РПЛ подряд впервые с сентября 2022 года. Об этом сообщает Opta Sports.
А теперь перестановки в составе «Зенита». Сантос и Энрике вышли вместо Барриоса и Глушенкова. Дугласу досталась капитанская повязка.
Замены в составе «Крыльев Советов». На поли вышли Баньяц, Ахметов и Фернандес. А кто ушёл? Витюгов, Рассказов и Рахманович.
Полчаса до конца основного времени. Кажется, что теперь с победителем всё понятно. Или же «Крылья» всё-таки нас удивят?
🚨 Соболев снова забил
ГООООЛ! Соболев снова забил! Как его остановить? Пробил головой — мяч рикошетом от газона оказался в дальнем углу.
Джон Джон уложил Витюгова и увидел перед собой жёлтую карточку.
Отличное начало второго тайма для «Зенита». Посмотрим, чем ответят «Крылья»?
🔥 Джон Джон забил при помощи рикошета
ГООООЛ! Рикошет помогает «Зениту». Мяч после удара Джон Джона попал в Ороза и пролетел мимо Песьякова.
Соболеву не хватило пары шагов, чтобы замкнуть прострел Глушенкова.
Божин получил небольшое повреждение, но вроде бы всё обошлось. Футболист «Крыльев» продолжает игру.
Возобновляем просмотр матча с участием «Зенита» и «Крыльев Советов». Будут ли голы?
Первый тайм завершён. Пока без голов в Санкт-Петербурге. Отдыхаем.
Одну минуту добавил Шафеев к основному времени первого тайма.
40 минут сыграно. Если вы думали, что «Зенит» спокойно раскатает соперника, то пока хозяева далеки от такого сценария.
И следом Дивеев головой кивнул в сторону дальнего угла, но немного не попал в створ.
Горшков неплохо приложился, Песьяков задел мяч кончиками пальцев и перевёл его на угловой.
Инициатива у «Зенита», но не сказать, что у ворот соперника много моментов. «Крылья» же вполне могли открывать счёт.
Марин вышел на поле вместо Чинеду. Перестановка в составе самарской команды. Джеффри ушёл в сопровождении медиков. Здоровья!
Джон Джон пробил рядом с дальней штангой. Сложно сказать, спас бы Песьяков или нет.
Чинеду получил травму после атаки «Крыльев Советов». Похоже, потребуется замена.
Валерий Карпин сегодня присутствует на матче «Зенита». Ранее сборная России играла в Санкт-Петербурге.
Середина первого тайма. Пока без голов. Барриос тем временем нарушил правила в атаке.
Вау! Адамов спас после удара Олейникова, а потом Чинеду с рикошетом от газона отправил мяч выше створа. Повезло сейчас хозяевам!
Чернов заблокировал прорыв Веги и увидел перед собой жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче.
Караваев прострелил, а Вендел толком не попал по мячу из убойной позиции.
«Крылья» впервые за шесть минут покатали какое-то время мяч на чужой половине поля. Но без обострения.
Глушенков переложил мяч под левую ногу, но его удар заблокировали. Первые минуты проходят с преимуществом хозяев.
Песьяков чуть не ошибся под давлением Глушенкова. Мяч ушёл за боковую линию, но от игрока «Зенита».
А теперь следим за событиями матча в Санкт-Петербурга. Арбитр дал стартовый свисток.
📋 «Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
«Зенит»: Адамов, Нино, Дивеев, Караваев, Вега, Горшков, Барриос, Вендел, Джон Джон, Глушенков, Соболев.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Джеффри.
🐴 ЦСКА одолел «Акрон» в Самаре
Москалёв дал финальный свисток на восьмой добавленной минуте. ЦСКА одержал тяжёлую победу в Самаре.
Замена в составе ЦСКА: Виктор вышел вместо Данилова.
Отмена гола! Москалёв объявил, что Дзюба нарушил правила на Акинфееве!
Москалёв пошёл к монитору. Был ли фол со стороны Дзюбы?
ГООООЛ! «Акрон» сравнивает счёт в добавленное время! Опять все поздравляют Дзюбу! Артём головой подрезал мяч после стандарта. Акинфеев предъявляет претензий арбитру. Москалёв показал жёлтую карточку голкиперу.
Москалёв накинул пять минут к основному времени матча.
Последняя минута основного времени. Более пяти тысяч человек сегодня на стадионе.
Отыграется ли «Акрон»? Осталось совсем мало времени на спасение.
😍 Красивейший гол Кругового
ГОООООЛ! Вот это голешник! Круговой решился на удар — мяч влетел точно в дальний угол. Роскошный выстрел игрока ЦСКА. Красотища!
Акинфеев! Спасает ЦСКА после выхода Пестрякова один на один с вратарём! Какой был момент!
15 минут до конца основного времени. Неужели ЦСКА снова потеряет очки?
Севикян поменял Болдырева. Перестановка в составе «Акрона».
Мусаев вышел на поле вместо Облякова. Не лучший матч сегодня провёл Иван. Обляков недоволен заменой.
Тороп пошёл разминаться. У Акинфеева были какие-то проблемы, врачи оказывали ему помощь прямо на поле.
Болдырев в контратаке пробил мимо дальнего угла. Данилов, кстати, получил жёлтую карточку за то, что наступил на ногу Пестрякову.
Джаковац и Аревало ушли с поля у «Акрона». Вышли Роча и Лончар.
Замены в составе ЦСКА. Ушли Кармо и Глебов. Вышли Рейс и Козлов.
Ой-ой-ой! Как сейчас не забил «Акрон»? Джурасович с близкого расстояния пробил головой над перекладиной после стандарта!
Дзюба уверенно реализовал пенальти
ГООООЛ! Дзюба легко переиграл Акинфеева. Легонько катнул мяч мимо голкипера ЦСКА, который завалился в угол.
Пенальти в ворота ЦСКА! Москалёв объявил, что Лукин нарушил правила.
Лукин точно сыграл неаккуратно. Вопрос в том, тянет ли это на пенальти?
Москалёв пошёл к монитору. Не исключено, что Лукин нарушил правила на Болдыреве.
Идёт проверка эпизода на предмет возможного пенальти в ворота гостей.
Болдырев оказался на газоне в штрафной площади ЦСКА. Москалёв считает, что фола не было.
10 минут сыграно после перерыва. Пока без каких-либо моментов во второй половине.
«Акрон» неплохо смотрится на первых минутах после перерыва. ЦСКА пока приходится непросто.
Возобновляем просмотр матча в Самаре. Надеюсь, увидим новые голы.
Первый тайм завершён. ЦСКА забил мяч после углового, назначенного за нарушение правила восьми секунд. Немного отдохнём.
Москалёв накинул две минуты к основному времени первого тайма.
Дзюба отобрал мяч, однако отдал неточный пас в завершающей фазе. Акинфеев оказался быстрее соперника.
Замена в составе «Акрона»: Хосонов вышел на поле вместо Неделчяру.
Да, будет вынужденная замена. Хосонов уже переодевается.
Неделчяру сидит на газоне. Будет ли замена в составе «Акрона»?
Меньше 10 минут до конца первого тайма. Речь об основном времени. Гонду сейчас нанёс очень корявый удар из неплохой позиции.
А теперь Джаковац пальнул из-за пределов штрафной площади. Получилось очень неточно.
Пестряков проверил Акинфеева ударом в створ, но получилось прямо туда, где был вратарь.
Джаковац высказал что-то в адрес арбитра и увидел перед собой жёлтую карточку. Очень недоволен легионер.
Слишком хитроумный розыгрыш стандарта от «Акрона». Получилось слишком сильно, Болдырев не достал мяч.
Середина первого тайма. Немного успокоилась игра с точки зрения создания голевых моментов.
Кармо упал в штрафной площади «Акрона», но Москалёв показал, что никакого фола не было.
Кстати, Гонду не забивал в РПЛ с апреля 2025 года. Как вам такое?
Перспективный удар Глебова из-за пределов штрафной площади. Снова не хватило точности молодому армейцу.
Больше 10 минут позади. Не припомню, чтобы в РПЛ кто-то забивал с углового, назначенного за правило восьми секунд.
Глебов пробил с разворота, но не попал в створ. ЦСКА играет с преимуществом.
1️⃣ Гонду забил первый мяч за ЦСКА
ГООООЛ! Он забил! Гонду открывает счёт в Самаре! Розыгрыш углового завершился тем, что Лусиано подставил ногу под прострел Кисляка.
Тереховский держал мяч в руках больше восьми секунд. Москалёв указал на угловой. Редкий случай.
Глебов толкнул в спину Неделчяру на правом фланге атаки ЦСКА. Неудачная попытка провести что-то интересное от армейцев.
Прозвучал стартовый свисток в Самаре. Поехали! Первая игра 23-го тура РПЛ.
📋 «Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд
«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.
ЦСКА: Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гаич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Кармо, Гонду.