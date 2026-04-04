Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ахмат — Краснодар: прямая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 4 апреля 2026

Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн 23-го тура РПЛ
Комментарии
Премьер-Лига вернулась. И это было великолепно.

Друзья, всем привет! Мир РПЛ вернулась после международной паузы — сегодня 23-й тур стартовал четырьмя матчами.

Первыми сыграли «Акрон» и ЦСКА. И интриг здесь хватало. Тольяттинцы неожиданно для многих затесались в борьбе за выживание — нужно срочно брать очки, чтобы не беспокоиться в последних турах. ЦСКА же переживает тяжёлую весну — вслед за неудачными результатами вспыли скандалы. Так что победа нужна была и тем, и тем. Но добыли её москвичи. Артём Дзюба сравнивал счёт на последних минутах, но… с нарушением!

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

Далее «Зенит» принимал «Крылья Советов». Команда Семака вовсю бьётся в чемпионской гонке, и сложно было представить, что такой гость доставит ей проблемы. В «Крыльях» непрерывные перемены: за последние дни успели оставить, а затем всё же уволить Адиева. Победа «Зенита» или сенсация? Первое. Хотя интрига сохранялась до последнего.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Динамо» же сразилось с «Оренбургом». Команда Гусева влетела в весну с двух ног, но прямо перед паузой на сборные практически без шансов уступила «Зениту». Теперь вновь предстояло играть дома, и надо было исправляться перед болельщиками. Тем более приезжал аутсайдер: «Оренбург», хоть и нуждается в очках, явно уступает по уровню состава. В итоге команды устроили триллер с шестью голами и не выявили победителя!

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

Наконец, закрыли игровой день «Ахмат» и «Краснодар». Главная интрига оставалась очевидной: повлияет ли Черчесов на чемпионскую гонку. Если отнял бы очки у лидера, тот подошёл бы к следующему туру уже на втором месте. Тем более «Краснодару» исторически нелегко с «Ахматом». Всё решилось на последних минутах: икс-фактором стал Кордоба.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

«Чемпионат» следил за всеми матчами в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!

«Краснодар» выцарапал победу у «Ахмата» 1:0! Кордоба забил в концовке! 📋 «Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд 😳 «Динамо» упустило победу в матче с «Оренбургом» ⚡ Ду Кейрос снова наказал оборону «Динамо» 2️⃣ Тюкавин оформил дубль 🔥 Ду Кейрос забил после выхода на замену Муфи огорчил «Динамо» в конце первого тайма 👍 Тюкавин вонзил мяч под перекладину 🤔 «Оренбург» забил в свои ворота 📋 «Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд 💪 «Зенит» справился с «Крыльями Советов» 😍 Роскошное попадание Бабкина в девятку 🚨 Соболев снова забил 🔥 Джон Джон забил при помощи рикошета 📋 «Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд 🐴 ЦСКА одолел «Акрон» в Самаре 😍 Красивейший гол Кругового Дзюба уверенно реализовал пенальти 1️⃣ Гонду забил первый мяч за ЦСКА 📋 «Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд
Live Георгий Илющенко

«Краснодар» выцарапал победу у «Ахмата»

На последних минутах! И вернулся на первое место. Возможно, гол Кордобы станет чемпионским. Напоследок, кстати, Черников вторую жёлтую получил. Но об этом Мурад Мусаев подумает потом, сейчас время праздновать.

21:40 Георгий Илющенко

Исмаэл спорит. А время идёт. Его команде нужно отыгрываться.

21:40 Георгий Илющенко

Красная прямая Исмаэлу! Вернулся после дисквалификации и локтём в лицо Боселли заехал на эмоциях.

21:39 Георгий Илющенко

Показали повтор: мяч попал в прижатую руку, да и до штрафной это было. А вот внутри сейчас Гадио упал. Пенальти тоже нет.

21:38 Георгий Илющенко

Самородов активно сигнализировал, что мяч сопернику в руку попал в чужой штрафной! Судья показал: можно продолжать игру. И тот же Самородов с острого угла не попал вблизи ворот!

21:36 Георгий Илющенко

Закончилось основное время! Пять минут есть у грозненцев на камбэк!

21:33 Георгий Илющенко

1:0! Кордоба забил в концовке!

В ближнюю девятку от штанги! В такой нужный момент! Ассистировал ему Боселли!

21:31 Георгий Илющенко

Келиану угловой заработал, но грозненцы не выжали из него ничего.

21:30 Георгий Илющенко

Цаке покинул поле. Заре его подменил на финал матча. 85-я минута уже у нас.

21:29 Георгий Илющенко

У Цаке тоже ногу свело. А Черников первую жёлтую в матче получил.

21:29 Георгий Илющенко

Боселли! То ли бил, то ли простреливал Хуан. Мяч прокатился рядом со штангой. Кордоба не успел замкнуть.

21:27 Георгий Илющенко

Самородов подал с углового дважды подряд. Ндонг летел к мячу и не дотянулся до него.

21:26 Георгий Илющенко

Оласа вновь в деле. Других вариантов у него нет, не вдесятером же гостям доигрывать.

21:25 Георгий Илющенко

Оласа на газоне и держится за плечо, неудачно приземлившись после борьбы с Гадио. И ведь нет замен больше у гостей.

21:24 Георгий Илющенко

Черников скинул мяч в центр штрафной с навеса Кривцова и не нашёл никого из партнёров.

21:23 Георгий Илющенко

Цаке выставил ногу и сбил Кордобу. Но при этом сам лежит на газоне. Фол зафиксирован в пользу… грозненцев. Вот так.

21:21 Георгий Илющенко

Батчи ушёл, Боселли вышел. Третья краснодарская рокировка состоялась. Мурад Мусаев все три слота использовал, так что на этом всё.

21:20 Георгий Илющенко

Кобнан тут же издали пальнул! Да, неточно, но надо же пристреляться.

21:19 Георгий Илющенко

Кобнан заменил Пальцева. Гонсалес привычную позицию на краю обороны займёт.

21:18 Георгий Илющенко

Самородов забил, отклеившись на левом краю под проникающую передачу и пробив низом мимо Агкацева! Но судья офсайд зафиксировал.

21:17 Георгий Илющенко

Батчи вешал на Кордобу. А отправил мяч прямо в руки Ульянову.

21:16 Георгий Илющенко

Агкацев в прыжке мяч смахнул после подачи Самородова. Игрок сборной Казахстана следом угловой исполнил, и мяч кулаками выбил на сей раз вратарь.

21:15 Георгий Илющенко

Коста обезвредил Сидорова на правом фланге и не дал ему подать. И всё-таки Максим заработал стандарт, так что состоится другая закидушка.

21:12 Георгий Илющенко

Самородов пытался прострелить, но его грамотно оттеснил Тормена.

21:10 Георгий Илющенко

Не может дальше играть Садулаев. Вынужденно его сменит Гадио.

21:09 Георгий Илющенко

У Садулаева резко ногу свело. Других новостей пока нет.

21:06 Георгий Илющенко

Первые замены. Самородов и Черников вышли. Мансилья и Сперцян ушли.

21:04 Георгий Илющенко

Садулаев финтил-финтил на подходе к чужой штрафной. И не перехитрил Тормену, пробив прямо в него.

21:04 Георгий Илющенко

Цаке едва не подарил гол Кордобе, случайно смахнув на него мяч. Но всё-таки вынос случился.

21:02 Георгий Илющенко

Касинтура промазал в касание со скидки Мелкадзе также из убойной позиции! Неплохой размен шансами.

21:01 Георгий Илющенко

Кривцов головой замыкал подачу Пальцева из убойной позиции! Попади Никита чуть в сторону, быть бы голу. Он попал точно в Ульянова.

21:00 Георгий Илющенко

А вот это было жёстко. Богосавац Гонсалесу по ноге шипами вдарил. Судья Фролов продолжает гнуть свою линию и карточек не даёт.

20:57 Георгий Илющенко

Цаке! Центральный защитник грозненцев слаломный проход до чужих ворот устроил и пробил неточно!

20:56 Георгий Илющенко

Ленини классно пяткой запустил Батчи в штрафную. Тот упал после единоборства с Ндонгом, но без фола.

20:54 Георгий Илющенко

Кривцов издали в дальний угол низом метил, уйдя от Ндонга. Мимо.

20:52 Георгий Илющенко

Как же хорош Мелкадзе! Это не описание момента, просто информация.

20:51 Георгий Илющенко

Второй тайм где? Вот же он начинается!

20:34 Георгий Илющенко

Основное время первого тайма завершено. А добавленного не будет! Перерыв. Ждём возобновления игры и, конечно, голов.

20:31 Георгий Илющенко

Кривцов долго возился с мячом на подходе к чужой штрафной и упустил момент для удара.

20:29 Георгий Илющенко

А вот и первый голевой момент у «Краснодара»! Оласа отбор совершил в чужой штрафной и покатил Кривцову, который из убойной позиции смазал.

20:27 Георгий Илющенко

Касинтура забрался в штрафную, накрутил Тормену с Ленини и палил в дальний угол. Красиво и всё же слишком неточно.

20:26 Георгий Илющенко

Дальний удар Мелкадзе, и мяч полетел куда-то в сторону космонавтов.

20:25 Георгий Илющенко

Ндонг дал Агкацеву мяч потрогать слабым ударом. На двоих у команд к 37-й минуте 0,14 ожидаемого гола. Грустновато.

20:24 Георгий Илющенко

Садулаев накрутил Тормену. А вот Пальцева не смог, и мяч на угловой улетел.

20:23 Георгий Илющенко

Ленини издалека прямой удар со штрафного нанёс. Уже интереснее, чем в прошлый раз, однако всё равно неточно.

20:22 Георгий Илющенко

Ндонг по ноге попал Кордобе. Будет стандарт специально для Ленини. Да, Сперцян не стал его исполнять.

20:21 Георгий Илющенко

Садулаев рукой отмахнулся от Пальцева в единоборстве. Жёлтой нет, что удивительно.

20:20 Георгий Илющенко

Затишье в матче образовалось. Ждём моментов.

20:17 Георгий Илющенко

Сдувшийся мяч поменяли. Может, с новым и голы придут.

20:16 Георгий Илющенко

Ленини решился на ооочень дальний удар. И прогадал: слишком уж неточно получилось.

20:14 Георгий Илющенко

Мансилья на линии штрафной будто подкосил Батчи! Или нет. Сложный момент. Пенальти не будет.

20:11 Георгий Илющенко

Четвёртый угловой уже у ворот Ульянова случился. «Краснодар» часто забивает со стандартов, но сегодня пока как-то не идут они.

20:09 Георгий Илющенко

Если «Ахмат» поначалу давил, то в последние минуты уже «Краснодар» прибрал инициативу. Осталось только дождаться моментов у ворот Ульянова.

20:08 Георгий Илющенко

Цаке не дал Гонсалесу завладеть мячом в штрафной грозненской. Двумя подачами далее «Краснодар» загрузил и тоже не добился желаемого.

20:06 Георгий Илющенко

Ух! Сперцян прорывался к воротам, и в последний момент в подкате мяч у него из-под ног выбил Ндонг. Последовавший угловой уже опасности не принёс.

20:04 Георгий Илющенко

Цаке выбирался из-под прессинга и пострадал от зацепки Гонсалеса. После этого Клисман сам сфолил на Сперцяне, но первое нарушение случилось раньше, поэтому в пользу хозяев решение.

20:02 Георгий Илющенко

Садулаев подал и увидел вынос. По-хозяйски «Ахмат» действует на первых минутах, хотя к нему чемпион приехал.

19:59 Георгий Илющенко

Пальцев толкнул Садулаева, и Исмаэл подал со стандарта. Удар головой Мелкадзе оказался неточным.

19:58 Георгий Илющенко

Кордоба угловой заработал в борьбе с Богосавацом. Сперцян подал прямо под вынос, и Касинтура вперёд убегал. Но оборона краснодарская настигла его.

19:57 Георгий Илющенко

Ндонг не попал с лёта по мячу после стандарта грозненцев и скидки головой Мелкадзе. «Краснодар» терпит пока.

19:55 Георгий Илющенко

Ох, как близок к голу был «Ахмат»! Садулаев прострелил на Мансилью. Агкацев уже не мог помешать, да аргентинец не дотянулся до мяча толком и не смог пробить в упор. А далее Ленини опередил Касинтуру.

19:52 Георгий Илющенко

Келиану с линии штрафной пробил. Но там и офсайд был, и мяч к Агкацеву через рикошеты «спущенным» долетел.

19:50 Георгий Илющенко

Пару раз за минуту с небольшим в центре поля краснодарцы сфолили. Лечи и Богосавац пострадали.

19:48 Георгий Илющенко

Матч в Грозном стартовал! Следим.

19:46 Георгий Илющенко

«Ахмат» и «Краснодар» на поле! Ждём, когда все приветственные формальности будут соблюдены и матч начнётся.

19:32 Кирилл Закатченко

Матч в Москве завершён, и уже можно оценить красочную фотогалерею с игры.

19:32 Кирилл Закатченко

📋 «Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиану, Мансилья, Мелкадзе.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

19:30 Кирилл Закатченко

😳 «Динамо» упустило победу в матче с «Оренбургом»

Всё! Матч окончен! «Динамо» вело 2:0 и 3:2, но осталось без победы. «Оренбургу» респект за характер.

19:29 Кирилл Закатченко

Савельев нарушил правила в атаке за минуту до конца встречи.

19:26 Кирилл Закатченко

Футболисты «Оренбурга» оборонятся в добавленное время. Две с половиной минуты отыграли.

19:24 Кирилл Закатченко

Шадыханов накинул шесть минут к основному времени матча.

19:22 Кирилл Закатченко

Ещё одна замена в составе «Оренбурга». Татаев вышел на поле вместо Болотова.

19:21 Кирилл Закатченко

Не хватает скорости бело-голубым на заключительном отрезке матча. Совсем немного времени у них есть на то, чтобы забить четвёртый.

19:16 Кирилл Закатченко

Овсянников долго вводил мяч в игру и увидел перед собой жёлтую карточку.

19:14 Кирилл Закатченко

Меньше 10 минут до конца основного времени. Нас ждёт боевая ничья? Или всё-таки кто-то вырвет победу?

19:08 Кирилл Закатченко

Замена в составе «Оренбурга»: Савельев вышел на поле вместо Гузины.

19:05 Кирилл Закатченко

Гладышев вышел на поле вместо Бителло. Новая замена от Гусева.

19:02 Кирилл Закатченко

Ахметзянов выпустил на поле Квеквескири вместо Куля.

19:00 Кирилл Закатченко

⚡ Ду Кейрос снова наказал оборону «Динамо»

ГОООЛ! 3:3! Что за матч! Муфи выкатил на Ду Кейроса, а тот с линии вратарской направил мяч под перекладину. Большой привет обороне «Динамо»!

18:59 Кирилл Закатченко

«Динамо», по сути, реализовал свой первый момент после перерыва. Классный матч у нас сегодня.

18:57 Кирилл Закатченко

Фернандес и Марикин ушли с поля. Вместо них появились Маричаль и Миранчук. Это замены в составе московской команды.

18:55 Кирилл Закатченко

2️⃣ Тюкавин оформил дубль

ГООООЛ! Ну что творит Тюкавин? Константин оформляет дубль. Бабаев катнул на Тюкавина, а тот в касание попал в дальний угол.

18:54 Кирилл Закатченко

Голыбин сорвал прорыв с участием Зайдензаля, и арбитр показал игроку «Оренбурга» карточку жёлтого цвета.

18:53 Кирилл Закатченко

«Оренбург» после перерыва играет гораздо активнее соперника. «Динамо», похоже, ещё не вышло с перерыва.

18:51 Кирилл Закатченко

Фернандес заблокировал соперника, Шадыханов показал игроку «Динамо» жёлтую карточку.

18:50 Кирилл Закатченко

Гусев выпустил на поле двух свежих футболистов. Бабаев и Артур появились у бело-голубых. Разбираемся, кто покинул поле. Нгамалё и Сергеев.

18:47 Кирилл Закатченко

Довольно неожиданно, но весело. После 2:0 казалось, что «Оренбургу» ничего не светит.

18:45 Кирилл Закатченко

🔥 Ду Кейрос забил после выхода на замену

ГООООЛ! Вау! Сработала замена Ахметзянова! Кейрос оказался один после прострела Гузины и переиграл Расулова. 2:2!

18:39 Кирилл Закатченко

Две замены в составе «Оренбурга» в перерыве. Ушли Пуэбла и Ведерников, вышли Ду Кейрос и Кантеро.

18:39 Кирилл Закатченко

Стартовала вторая половина матча. Надеюсь, мы увидим ещё голы.

18:21 Кирилл Закатченко

Гол засчитан, всё в порядке. Интрига в нашем матче жива!

18:20 Кирилл Закатченко

Идёт проверка эпизод на предмет легитимности гола. Возможно, офсайд.

18:20 Кирилл Закатченко

Муфи огорчил «Динамо» в конце первого тайма

ГООООЛ! Вау! «Оренбург» забивает первым ударом в створ. Куль скинул на Муфи, а тот вогнал мяч под перекладину. Симпатичная комбинация!

18:18 Кирилл Закатченко

Две минуты добавлено к основному времени первой половины.

18:17 Кирилл Закатченко

Бителло выполнил классный подкат у кромки поля. Поставим плюсик бразильцу.

18:12 Кирилл Закатченко

👍 Тюкавин вонзил мяч под перекладину

ГООООЛ! Великолепно! Тюкавин здорово разобрался с соперниками, развернулся и вонзил мяч под перекладину. Это было здорово!

18:10 Кирилл Закатченко

Теперь Голыбин зарядил издали. Не хватает таким ударам точности.

18:08 Кирилл Закатченко

Пуэбла грубо сыграл против Маринкина и увидел перед карточку жёлтого цвета.

18:07 Кирилл Закатченко

«Оренбург» пока не нанёс ни одного удара в створ ворот Расулова. Сыграно 35 минут.

18:06 Кирилл Закатченко

Скопинцев расчехлил «пушку», но немного не попал в створ. Хорошо зарядил!

18:03 Кирилл Закатченко

🤔 «Оренбург» забил в свои ворота

ГООООЛ! Вот это да! Муфи отправил мяч в свои ворота. Два удара Сергеева заблокировали, а потом защитник «Оренбурга» головой направил мяч в сетку своих ворот.

18:01 Кирилл Закатченко

А вот это было опасно! Рикардо оказался один на дальней штанге после подачи Бителло, но пробил головой с отскоком от газона. Мяч пролетел выше створа, непросто было бразильцу.

18:00 Кирилл Закатченко

Паласиос получил жёлтую карточку за то, что сорвал атаку с участием Тюкавина.

17:58 Кирилл Закатченко

Голыбин упал и схватился за лицо. Скопинцеву, кстати, показали жёлтую карточку.

17:56 Кирилл Закатченко

Фолов хватает. «Оренбург» нередко нарушает правила.

17:54 Кирилл Закатченко

Пока довольно много ошибок с обеих сторон. Маринкин попал в створ — никаких проблем для Овсянникова.

17:50 Кирилл Закатченко

Закрытая пока игра в столице. Паласиос грубовато сыграл против Тюкавина на половине поля «Динамо».

17:47 Кирилл Закатченко

Четверть часа позади. Ждём большей активности от команд.

17:40 Кирилл Закатченко

«Динамо» владеет преимуществом на первых минутах. Это то, что и можно было предположить до начала встречи.

17:35 Кирилл Закатченко

Овсянников выронил мяч из рук, но гостям повезло, что не привело к большим проблемам.

17:33 Кирилл Закатченко

Арбитр Шадыханов дал стартовый свисток к началу матча в Москве. Следим за игрой «Динамо» и «Оренбурга».

17:13 Кирилл Закатченко

📋 «Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Динамо»: Расулов, Фернандес, Рикардо, Зайдензаль, Скопинцев, Маринкин, Рубенс, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Пуэбла, Голыбин, Болотов, Куль, Томпсон, Гузина.

17:12 Кирилл Закатченко

💪 «Зенит» справился с «Крыльями Советов»

Матч завершён. «Зенит» одержал непростую победу в матче с «Крыльями» и возглавил таблицу РПЛ.

17:09 Кирилл Закатченко

Песьяков оставляет «Крылья» в игре! Спас после удара Энрике!

17:08 Кирилл Закатченко

Адамов получил жёлтую карточку за затяжку времени.

17:08 Кирилл Закатченко

Бабкин сделал интересную передачу на Фернандеса, но получилось слишком сильно. Соболев тем временем присел на газон, но потом поднялся. Держится за заднюю поверхность бедра.

17:07 Кирилл Закатченко

Шафеев добавил четыре минуты. 30 секунд уже отыграли.

17:05 Кирилл Закатченко

Две минуты остаётся до конца основного времени. «Крылья» пытаются что-то придумать на чужой половине поля, но пока не получается.

16:57 Кирилл Закатченко

Соболев зарядил головой выше перекладины. Будет ли сегодня дубль?

16:57 Кирилл Закатченко

Ударом Бабкина можно любоваться бесконечно. 10 минут остаётся до конца основного времени.

16:54 Кирилл Закатченко

Караваев ушёл, Дркушич вышел. Замена в составе «Зенита».

16:53 Кирилл Закатченко

Столбов поменял Олейникова. Замена в составе самарской команды.

16:52 Кирилл Закатченко

😍 Роскошное попадание Бабкина в девятку

ГОООООЛ! Какой удар! Бабкин зарядил с дальней дистанции и положил мяч прямо в девятку. Адамова даже не прыгнул!

16:51 Кирилл Закатченко

Олейников проверил Адамова ударом в створ — никаких проблем для вратаря «Зенита».

16:46 Кирилл Закатченко

Новые замены в составе «Зенита»: Педро и Кондаков появились вместо Горшкова и Вендела.

16:44 Кирилл Закатченко

Печенин зарядил с дальней дистанции, но мяч пролетел значительно выше створа.

16:41 Кирилл Закатченко

Соболев забил в четырёх матчах РПЛ подряд впервые с сентября 2022 года. Об этом сообщает Opta Sports.

16:39 Кирилл Закатченко

А теперь перестановки в составе «Зенита». Сантос и Энрике вышли вместо Барриоса и Глушенкова. Дугласу досталась капитанская повязка.

16:38 Кирилл Закатченко

Замены в составе «Крыльев Советов». На поли вышли Баньяц, Ахметов и Фернандес. А кто ушёл? Витюгов, Рассказов и Рахманович.

16:36 Кирилл Закатченко

Полчаса до конца основного времени. Кажется, что теперь с победителем всё понятно. Или же «Крылья» всё-таки нас удивят?

16:32 Кирилл Закатченко

🚨 Соболев снова забил

ГООООЛ! Соболев снова забил! Как его остановить? Пробил головой — мяч рикошетом от газона оказался в дальнем углу.

16:30 Кирилл Закатченко

Джон Джон уложил Витюгова и увидел перед собой жёлтую карточку.

16:28 Кирилл Закатченко

Отличное начало второго тайма для «Зенита». Посмотрим, чем ответят «Крылья»?

16:26 Кирилл Закатченко

🔥 Джон Джон забил при помощи рикошета

ГООООЛ! Рикошет помогает «Зениту». Мяч после удара Джон Джона попал в Ороза и пролетел мимо Песьякова.

16:25 Кирилл Закатченко

Соболеву не хватило пары шагов, чтобы замкнуть прострел Глушенкова.

16:24 Кирилл Закатченко

Божин получил небольшое повреждение, но вроде бы всё обошлось. Футболист «Крыльев» продолжает игру.

16:22 Кирилл Закатченко

Возобновляем просмотр матча с участием «Зенита» и «Крыльев Советов». Будут ли голы?

16:05 Кирилл Закатченко

Первый тайм завершён. Пока без голов в Санкт-Петербурге. Отдыхаем.

16:04 Кирилл Закатченко

Одну минуту добавил Шафеев к основному времени первого тайма.

15:58 Кирилл Закатченко

40 минут сыграно. Если вы думали, что «Зенит» спокойно раскатает соперника, то пока хозяева далеки от такого сценария.

15:55 Кирилл Закатченко

И следом Дивеев головой кивнул в сторону дальнего угла, но немного не попал в створ.

15:55 Кирилл Закатченко

Горшков неплохо приложился, Песьяков задел мяч кончиками пальцев и перевёл его на угловой.

15:49 Кирилл Закатченко

Инициатива у «Зенита», но не сказать, что у ворот соперника много моментов. «Крылья» же вполне могли открывать счёт.

15:45 Кирилл Закатченко

Марин вышел на поле вместо Чинеду. Перестановка в составе самарской команды. Джеффри ушёл в сопровождении медиков. Здоровья!

15:45 Кирилл Закатченко

Джон Джон пробил рядом с дальней штангой. Сложно сказать, спас бы Песьяков или нет.

15:43 Кирилл Закатченко

Чинеду получил травму после атаки «Крыльев Советов». Похоже, потребуется замена.

15:40 Кирилл Закатченко

Валерий Карпин сегодня присутствует на матче «Зенита». Ранее сборная России играла в Санкт-Петербурге.

15:40 Кирилл Закатченко

Середина первого тайма. Пока без голов. Барриос тем временем нарушил правила в атаке.

15:34 Кирилл Закатченко

Вау! Адамов спас после удара Олейникова, а потом Чинеду с рикошетом от газона отправил мяч выше створа. Повезло сейчас хозяевам!

15:31 Кирилл Закатченко

Чернов заблокировал прорыв Веги и увидел перед собой жёлтую карточку. Первое предупреждение в матче.

15:27 Кирилл Закатченко

Караваев прострелил, а Вендел толком не попал по мячу из убойной позиции.

15:24 Кирилл Закатченко

«Крылья» впервые за шесть минут покатали какое-то время мяч на чужой половине поля. Но без обострения.

15:20 Кирилл Закатченко

Глушенков переложил мяч под левую ногу, но его удар заблокировали. Первые минуты проходят с преимуществом хозяев.

15:20 Кирилл Закатченко

Песьяков чуть не ошибся под давлением Глушенкова. Мяч ушёл за боковую линию, но от игрока «Зенита».

15:18 Кирилл Закатченко

А теперь следим за событиями матча в Санкт-Петербурга. Арбитр дал стартовый свисток.

14:59 Кирилл Закатченко

📋 «Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов, Нино, Дивеев, Караваев, Вега, Горшков, Барриос, Вендел, Джон Джон, Глушенков, Соболев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Чернов, Божин, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Джеффри.

14:58 Кирилл Закатченко

🐴 ЦСКА одолел «Акрон» в Самаре

Москалёв дал финальный свисток на восьмой добавленной минуте. ЦСКА одержал тяжёлую победу в Самаре.

14:55 Кирилл Закатченко

Замена в составе ЦСКА: Виктор вышел вместо Данилова.

14:54 Кирилл Закатченко

Отмена гола! Москалёв объявил, что Дзюба нарушил правила на Акинфееве!

14:53 Кирилл Закатченко

Москалёв пошёл к монитору. Был ли фол со стороны Дзюбы?

14:53 Кирилл Закатченко

ГООООЛ! «Акрон» сравнивает счёт в добавленное время! Опять все поздравляют Дзюбу! Артём головой подрезал мяч после стандарта. Акинфеев предъявляет претензий арбитру. Москалёв показал жёлтую карточку голкиперу.

14:51 Кирилл Закатченко

Москалёв накинул пять минут к основному времени матча.

14:50 Кирилл Закатченко

Последняя минута основного времени. Более пяти тысяч человек сегодня на стадионе.

14:48 Кирилл Закатченко

Отыграется ли «Акрон»? Осталось совсем мало времени на спасение.

14:45 Кирилл Закатченко

😍 Красивейший гол Кругового

ГОООООЛ! Вот это голешник! Круговой решился на удар — мяч влетел точно в дальний угол. Роскошный выстрел игрока ЦСКА. Красотища!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

14:40 Кирилл Закатченко

Акинфеев! Спасает ЦСКА после выхода Пестрякова один на один с вратарём! Какой был момент!

14:35 Кирилл Закатченко

15 минут до конца основного времени. Неужели ЦСКА снова потеряет очки?

14:34 Кирилл Закатченко

Севикян поменял Болдырева. Перестановка в составе «Акрона».

14:33 Кирилл Закатченко

Мусаев вышел на поле вместо Облякова. Не лучший матч сегодня провёл Иван. Обляков недоволен заменой.

14:31 Кирилл Закатченко

Тороп пошёл разминаться. У Акинфеева были какие-то проблемы, врачи оказывали ему помощь прямо на поле.

14:29 Кирилл Закатченко

Болдырев в контратаке пробил мимо дальнего угла. Данилов, кстати, получил жёлтую карточку за то, что наступил на ногу Пестрякову.

14:27 Кирилл Закатченко

Джаковац и Аревало ушли с поля у «Акрона». Вышли Роча и Лончар.

14:25 Кирилл Закатченко

Замены в составе ЦСКА. Ушли Кармо и Глебов. Вышли Рейс и Козлов.

14:24 Кирилл Закатченко

Ой-ой-ой! Как сейчас не забил «Акрон»? Джурасович с близкого расстояния пробил головой над перекладиной после стандарта!

14:20 Кирилл Закатченко

Дзюба уверенно реализовал пенальти

ГООООЛ! Дзюба легко переиграл Акинфеева. Легонько катнул мяч мимо голкипера ЦСКА, который завалился в угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

14:19 Кирилл Закатченко

Пенальти в ворота ЦСКА! Москалёв объявил, что Лукин нарушил правила.

14:18 Кирилл Закатченко

Лукин точно сыграл неаккуратно. Вопрос в том, тянет ли это на пенальти?

14:17 Кирилл Закатченко

Москалёв пошёл к монитору. Не исключено, что Лукин нарушил правила на Болдыреве.

14:16 Кирилл Закатченко

Идёт проверка эпизода на предмет возможного пенальти в ворота гостей.

14:16 Кирилл Закатченко

Болдырев оказался на газоне в штрафной площади ЦСКА. Москалёв считает, что фола не было.

14:15 Кирилл Закатченко

10 минут сыграно после перерыва. Пока без каких-либо моментов во второй половине.

14:09 Кирилл Закатченко

«Акрон» неплохо смотрится на первых минутах после перерыва. ЦСКА пока приходится непросто.

14:05 Кирилл Закатченко

Возобновляем просмотр матча в Самаре. Надеюсь, увидим новые голы.

13:50 Кирилл Закатченко

Первый тайм завершён. ЦСКА забил мяч после углового, назначенного за нарушение правила восьми секунд. Немного отдохнём.

13:47 Кирилл Закатченко

Москалёв накинул две минуты к основному времени первого тайма.

13:45 Кирилл Закатченко

Дзюба отобрал мяч, однако отдал неточный пас в завершающей фазе. Акинфеев оказался быстрее соперника.

13:42 Кирилл Закатченко

Замена в составе «Акрона»: Хосонов вышел на поле вместо Неделчяру.

13:41 Кирилл Закатченко

Да, будет вынужденная замена. Хосонов уже переодевается.

13:40 Кирилл Закатченко

Неделчяру сидит на газоне. Будет ли замена в составе «Акрона»?

13:39 Кирилл Закатченко

Меньше 10 минут до конца первого тайма. Речь об основном времени. Гонду сейчас нанёс очень корявый удар из неплохой позиции.

13:35 Кирилл Закатченко

А теперь Джаковац пальнул из-за пределов штрафной площади. Получилось очень неточно.

13:33 Кирилл Закатченко

Пестряков проверил Акинфеева ударом в створ, но получилось прямо туда, где был вратарь.

13:28 Кирилл Закатченко

Джаковац высказал что-то в адрес арбитра и увидел перед собой жёлтую карточку. Очень недоволен легионер.

13:26 Кирилл Закатченко

Слишком хитроумный розыгрыш стандарта от «Акрона». Получилось слишком сильно, Болдырев не достал мяч.

13:25 Кирилл Закатченко

Середина первого тайма. Немного успокоилась игра с точки зрения создания голевых моментов.

13:19 Кирилл Закатченко

Кармо упал в штрафной площади «Акрона», но Москалёв показал, что никакого фола не было.

13:18 Кирилл Закатченко

Кстати, Гонду не забивал в РПЛ с апреля 2025 года. Как вам такое?

13:17 Кирилл Закатченко

Перспективный удар Глебова из-за пределов штрафной площади. Снова не хватило точности молодому армейцу.

13:14 Кирилл Закатченко

Больше 10 минут позади. Не припомню, чтобы в РПЛ кто-то забивал с углового, назначенного за правило восьми секунд.

13:09 Кирилл Закатченко

Глебов пробил с разворота, но не попал в створ. ЦСКА играет с преимуществом.

13:08 Кирилл Закатченко

1️⃣ Гонду забил первый мяч за ЦСКА

ГООООЛ! Он забил! Гонду открывает счёт в Самаре! Розыгрыш углового завершился тем, что Лусиано подставил ногу под прострел Кисляка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

13:06 Кирилл Закатченко

Тереховский держал мяч в руках больше восьми секунд. Москалёв указал на угловой. Редкий случай.

13:05 Кирилл Закатченко

Глебов толкнул в спину Неделчяру на правом фланге атаки ЦСКА. Неудачная попытка провести что-то интересное от армейцев.

13:02 Кирилл Закатченко

Прозвучал стартовый свисток в Самаре. Поехали! Первая игра 23-го тура РПЛ.

12:27 Кирилл Закатченко

Перед первым матчем 23-го тура РПЛ почитайте о том, какие проблемы сейчас есть у «Акрона».

Материалы по теме
Два неожиданных кандидата на вылет из РПЛ. Как «Ростов» и «Акрон» дошли до такого?
12:24 Кирилл Закатченко

📋 «Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Болдырев, Аревало, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Данилов, Лукин, Круговой, Гаич, Кисляк, Баринов, Обляков, Глебов, Кармо, Гонду.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android