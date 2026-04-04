Премьер-Лига вернулась. И это было великолепно.

Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ

Друзья, всем привет! Мир РПЛ вернулась после международной паузы — сегодня 23-й тур стартовал четырьмя матчами.

Первыми сыграли «Акрон» и ЦСКА. И интриг здесь хватало. Тольяттинцы неожиданно для многих затесались в борьбе за выживание — нужно срочно брать очки, чтобы не беспокоиться в последних турах. ЦСКА же переживает тяжёлую весну — вслед за неудачными результатами вспыли скандалы. Так что победа нужна была и тем, и тем. Но добыли её москвичи. Артём Дзюба сравнивал счёт на последних минутах, но… с нарушением!

Далее «Зенит» принимал «Крылья Советов». Команда Семака вовсю бьётся в чемпионской гонке, и сложно было представить, что такой гость доставит ей проблемы. В «Крыльях» непрерывные перемены: за последние дни успели оставить, а затем всё же уволить Адиева. Победа «Зенита» или сенсация? Первое. Хотя интрига сохранялась до последнего.

«Динамо» же сразилось с «Оренбургом». Команда Гусева влетела в весну с двух ног, но прямо перед паузой на сборные практически без шансов уступила «Зениту». Теперь вновь предстояло играть дома, и надо было исправляться перед болельщиками. Тем более приезжал аутсайдер: «Оренбург», хоть и нуждается в очках, явно уступает по уровню состава. В итоге команды устроили триллер с шестью голами и не выявили победителя!

Наконец, закрыли игровой день «Ахмат» и «Краснодар». Главная интрига оставалась очевидной: повлияет ли Черчесов на чемпионскую гонку. Если отнял бы очки у лидера, тот подошёл бы к следующему туру уже на втором месте. Тем более «Краснодару» исторически нелегко с «Ахматом». Всё решилось на последних минутах: икс-фактором стал Кордоба.

«Чемпионат» следил за всеми матчами в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!