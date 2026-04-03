Топ-события субботы: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ, хоккей, НБА и турнир претендентов

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

Интрига: прервёт ли Матвей Мичков безголевую серию?

21-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в последнее время набрал хороший ассистентский ход. За последние три недели российский форвард отметился семью результативными передачами. Проблема заключается лишь в том, что последний раз Матвей отмечался заброшенной шайбой ещё 10 марта, когда он поразил ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». С тех пор Мичков провёл 12 матчей без голов. Сможет ли россиянин прервать неудачную серию или его безголевой отрезок достигнет 13 встреч?

✅ ⚽️ 13:00: «Акрон» — ЦСКА, РПЛ, 23-й тур — 1:2

Интрига: ЦСКА одержит первую гостевую победу на весеннем отрезке сезона?

ЦСКА неудачно стартовал после рестарта сезона. Три поражения подряд в чемпионате и вылет из Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Впрочем, красно-синие ушли на перерыв в хорошем настроении — обыграли дома махачкалинское «Динамо» (3:1). «Акрон» не одержал ещё ни одной победы на весеннем отрезке и приблизился к зоне переходных встреч. ЦСКА, которого хвалили за зимнюю трансферную кампанию, оказался на пятом месте. Будет интересно, потому что очки очень нужны и тем, и другим.

✅ 🏀 14:30: УНИКС — «Уралмаш», Единая лига ВТБ — 74:82

Интрига: возможность для андердога?

Последняя встреча УНИКСа и «Уралмаша» в регулярном чемпионате. Все три матча до этого остались за казанцами, но в двух из них екатеринбуржцы были очень близки к сопернику (70:76 и 68:72). При этом у хозяев есть проблемы с травмами лидеров. Например, в последней игре не принимали участие Швед, Рейнольдс, Ли и Пьерр. Может быть, это шанс для номинального аутсайдера проявить себя в противостоянии с грандом?

✅ ⚽️ 14:45: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», Кубок Англии, 1/4 финала — 4:0

Интрига: кто из топ-клубов Англии завершит выступление в Кубке страны?

Очень жаль, что такие вывески сопровождают матчи 1/4 финала. Подобные встречи хочется видеть на иных стадиях. «Ливерпуль», в отличие от соперника, продолжает борьбу в Лиге чемпионов. С другой стороны, «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, а соперник — только пятое. И вот кто-то из этих тяжеловесов покинет Кубок Англии по итогам четвертьфинала. «Сити» два раза подряд обыграл «Ливерпуль» в личных матчах. Увидим мы третью победу?

✅ ⚽️ 15:15: «Зенит» — «Крылья Советов», РПЛ, 23-й тур — 2:1

Интрига: как сыграют «Крылья» в первом матче при новом тренере?

На бумаге тут всё понятно. «Зенит» играет гораздо стабильнее, занимает более высокое место в таблице РПЛ и проведёт встречу на домашнем стадионе. Выглядит всё так, словно у гостей нет никаких шансов. На этой неделе «Крылья» поменяли главного тренера — Сергей Булатов занял эту должность вместо Магомеда Адиева. Но соперник для первого матча — максимально сложный. «Зенит» в случае победы возглавит таблицу чемпионата. А временно или нет — станет понятно после встречи «Краснодара».

✅ ♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 6-й тур

Интрига: сохранит ли Лагно первое место в ТП-2026?

В женской секции турнира претендентов российским болельщикам очень приятно смотреть в таблицу: Екатерина Лагно идёт в дележе первого места, а Александра Горячкина отстаёт всего на пол-очка. Хочется верить, что наши девушки в 6-м туре смогут укрепить свои позиции. В субботу Лагно сыграет с Вайшали Рамешбабу (Индия), а Горячкина – с Тань Чжунъи (Китай).

У Андрея Есипенко всё не так радужно – ему бы выкарабкаться с последнего места. Но сделать это будет непросто: в 6-м туре ему играть чёрными с предельно мотивированным Фабиано Каруаной, рвущимся в погоню за Синдаровым.

✅ ⚽️ 16:30: «Фрайбург» — «Бавария», Бундеслига, 28-й тур — 2:3

Интрига: лидер Бундеслиги наберёт очередные три очка?

«Бавария» уверенно возглавляет таблицу чемпионата Германии. Осталось провести семь туров, а ближайший преследователь отстаёт на девять очков. Вы верите, что лидер турнира растеряет такое огромное преимущество? «Фрайбург» добрался до четвертьфинала Лиги Европы — хороший результат. Но в Бундеслиге всё не очень хорошо — восьмое место в таблице. «Фрайбург» не обыгрывал «Баварию» в чемпионате Германии с 2015 года. Кажется, эта серия продлится. Или хозяева всё-таки преподнесут большой сюрприз?

✅ ⚽️ 17:15: «Мальорка» — «Реал» Мадрид, Примера, 30-й тур — 2:1

Интрига: забьёт ли «Реал» больше одного мяча?

«Реал» продолжает погоню за «Барселоной». Пока команда Альваро Арбелоа отстаёт от каталонского клуба на четыре очка. Впереди — поездка в гости к «Мальорке», которая побеждает дома гораздо чаще, нежели на выезде. Правда, сейчас клуб с острова находится в зоне вылета. В последних трёх гостевых матчах с «Мальоркой» футболисты «Реала» ни разу не забивали больше одного мяча. Впрочем, даже с такой результативностью мадридский клуб набрал четыре очка из девяти возможных.

✅ ⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Оренбург», РПЛ, 23-й тур — 3:3

Интрига: «Динамо» справится с соперником из зоны вылета?

Команда Ролана Гусева отлично показала себя в первых матчах после рестарта. Однако ушла на перерыв после поражения во встрече с «Зенитом» (1:3). Бело-голубые вряд ли добьются какого-то хорошего результата в чемпионате, поэтому, возможно, сосредоточатся на Кубке страны. «Оренбург» находится на второй с конца строчке в таблице, то есть располагается в зоне вылета. Набрать очки в московском матче будет непросто, но исключать ничего нельзя.

✅ ⚽️ 19:15: «Челси» — «Порт Вейл», Кубок Англии, 1/4 финала — 7:0

Интрига: обыграет ли «Челси» соперника из третьего дивизиона?

«Челси» — безоговорочный фаворит кубкового матча. «Порт Вейл» представляет третий по силе дивизион английского футбола, где занимает последнее место. Кого обыгрывать, если не такого соперника? Правда, «Челси» выйдет на встречу без Энцо Фернандеса, которого отстранили на две игры. Клубу не понравились слова аргентинского футболиста. Но с соперником уровня Первой лиги Англии нужно справляться и без Энцо.

✅ ⚽️ 19:45: «Ахмат» — «Краснодар», РПЛ, 23-й тур — 0:1

Интрига: прервёт ли «Краснодар» неудачную серию в матчах с «Ахматом»?

«Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата России, но его ждёт достаточно сложный выезд. Во-первых, «Ахмат» ни разу не проиграл после возобновления сезона. Во-вторых, «Краснодар» не побеждал в Грозном на протяжении четырёх матчей. И сейчас тоже будет тяжело. Команда Станислава Черчесова уже обыграла в этом сезоне ЦСКА (1:0) и «Зенит» (1:0). Если «Краснодар» потеряет очки, то с высокой долей вероятности опустится на второе место в таблице.

✅ 🏒 20:00: «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

Интрига: продлит ли Кирилл Капризов серию с заброшенными шайбами?

В последних двух матчах Кирилл Капризов неизменно отмечался заброшенными шайбами, по разу вписывая своё имя в протокол встреч в графе голы. Шайба в ворота «Ванкувер Кэнакс» стала для россиянина 40-й в нынешнем сезоне и помогла его команде обеспечить место в плей-офф НХЛ. Сможет ли Капризов продлить удачный отрезок?

✅ ⚽️ 22:00: «Саутгемптон» — «Арсенал», Кубок Англии, 1/4 финала — 2:1

Интрига: «Арсенал» обыграет команду из Чемпионшипа?

«Арсенал» сохраняет шансы на победу в трёх турнирах. Команда Микеля Артеты проиграла в финале Кубка английской лиги, однако продолжает борьбу за трофей в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Впереди — игра с «Саутгемптоном», который выступает в Чемпионшипе. Если «Арсенал» победит, то ему останется сделать всего два шага для успеха в Кубке Англии. Но гостевая встреча наверняка станет непростым испытанием.

✅ ⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Примера, 30-й тур — 1:2

Интрига: «Атлетико» сделает чемпионскую интригу в Примере ещё более интригующей?

«Барса» держит «Реал» на расстоянии четырёх очков. Впрочем, команду Ханс-Дитера Флика ждёт тяжёлая поездка в Мадрид. В этом сезоне «Атлетико» громил «Барселону» (4:0) в Кубке Испании. Однако что было до этого? Столичная команда проиграла сопернику в трёх домашних матчах подряд. Мадридский клуб не претендует на победу в Примере, но наверняка желает завершить сезон в топ-3. Пока команда Диего Симеоне занимает четвёртое место.

✅ 🏀 22:00: «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА — 136:134 ОТ

Интрига: встреча лучших центровых в НБА

Йокич уже давно вписал своё имя в историю НБА своими тремя MVP, несметным количеством трипл-даблов и чемпионством 2023 года. Вембаньяма – на пути к величию, так как в этом сезоне возглавляет гонку за две награды (MVP и DPOY). «Сан-Антонио» продолжает уничтожать соперников в регулярке, проиграв лишь два матча с начала февраля! «Денвер» таким похвастаться не может, но с Джокером в составе всегда может удивить.