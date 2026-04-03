Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Расписание спортивных матчей 4 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ, хоккей, НБА и турнир претендентов
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 4 апреля 2026 года
Насыщенное 4 апреля: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», «Атлетико» — «Барселона» и Вембаньяма против Йокича!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Санхайм) – 13:54     0:2 Бамп (Мичков, Кейтс) – 15:01     0:3 Мичков – 22:52     1:3 Пажо (Барзал, Хольмстрём) – 35:37     1:4 Санхайм (Мичков, Бамп) – 49:16    

Интрига: прервёт ли Матвей Мичков безголевую серию?

21-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в последнее время набрал хороший ассистентский ход. За последние три недели российский форвард отметился семью результативными передачами. Проблема заключается лишь в том, что последний раз Матвей отмечался заброшенной шайбой ещё 10 марта, когда он поразил ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». С тех пор Мичков провёл 12 матчей без голов. Сможет ли россиянин прервать неудачную серию или его безголевой отрезок достигнет 13 встреч?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что пишут в Америке об игре россиянина в этом сезоне НХЛ?
«Выглядит так, будто застрял в грязи». «Филадельфия» признала проблемы Мичкова
«Выглядит так, будто застрял в грязи». «Филадельфия» признала проблемы Мичкова

✅ ⚽️ 13:00: «Акрон» — ЦСКА, РПЛ, 23-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

Интрига: ЦСКА одержит первую гостевую победу на весеннем отрезке сезона?

ЦСКА неудачно стартовал после рестарта сезона. Три поражения подряд в чемпионате и вылет из Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Впрочем, красно-синие ушли на перерыв в хорошем настроении — обыграли дома махачкалинское «Динамо» (3:1). «Акрон» не одержал ещё ни одной победы на весеннем отрезке и приблизился к зоне переходных встреч. ЦСКА, которого хвалили за зимнюю трансферную кампанию, оказался на пятом месте. Будет интересно, потому что очки очень нужны и тем, и другим.

Что в итоге:
Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!
Видео
Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!

✅ 🏀 14:30: УНИКС — «Уралмаш», Единая лига ВТБ — 74:82

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

Интрига: возможность для андердога?

Последняя встреча УНИКСа и «Уралмаша» в регулярном чемпионате. Все три матча до этого остались за казанцами, но в двух из них екатеринбуржцы были очень близки к сопернику (70:76 и 68:72). При этом у хозяев есть проблемы с травмами лидеров. Например, в последней игре не принимали участие Швед, Рейнольдс, Ли и Пьерр. Может быть, это шанс для номинального аутсайдера проявить себя в противостоянии с грандом?

Кто из молодых ярче остальных проявил себя в марте?
Рывок Ищенко и яркий дебютант. Рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги за март
Рывок Ищенко и яркий дебютант. Рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги за март

✅ ⚽️ 14:45: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», Кубок Англии, 1/4 финала — 4:0

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Интрига: кто из топ-клубов Англии завершит выступление в Кубке страны?

Очень жаль, что такие вывески сопровождают матчи 1/4 финала. Подобные встречи хочется видеть на иных стадиях. «Ливерпуль», в отличие от соперника, продолжает борьбу в Лиге чемпионов. С другой стороны, «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, а соперник — только пятое. И вот кто-то из этих тяжеловесов покинет Кубок Англии по итогам четвертьфинала. «Сити» два раза подряд обыграл «Ливерпуль» в личных матчах. Увидим мы третью победу?

Что в итоге:
«Ливерпуль» — катастрофа. Унизительно вылетели от «Сити», а Салах снова ужасен
«Ливерпуль» — катастрофа. Унизительно вылетели от «Сити», а Салах снова ужасен

✅ ⚽️ 15:15: «Зенит» — «Крылья Советов», РПЛ, 23-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

Интрига: как сыграют «Крылья» в первом матче при новом тренере?

На бумаге тут всё понятно. «Зенит» играет гораздо стабильнее, занимает более высокое место в таблице РПЛ и проведёт встречу на домашнем стадионе. Выглядит всё так, словно у гостей нет никаких шансов. На этой неделе «Крылья» поменяли главного тренера — Сергей Булатов занял эту должность вместо Магомеда Адиева. Но соперник для первого матча — максимально сложный. «Зенит» в случае победы возглавит таблицу чемпионата. А временно или нет — станет понятно после встречи «Краснодара».

Что в итоге:
Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео
Видео
Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео

✅ ♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 6-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 6-й тур, Пейя, Кипр
Фабиано Каруана — Андрей Есипенко
04 апреля 2026, суббота. 15:45 МСК
Фабиано Каруана
Окончено
1/2:1/2
Андрей Есипенко
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 6-й тур, Пейя, Кипр
Тань Чжунъи — Александра Горячкина
04 апреля 2026, суббота. 15:45 МСК
Тань Чжунъи
Окончено
1/2:1/2
Александра Горячкина
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 6-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Вайшали Рамешбабу
04 апреля 2026, суббота. 15:45 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
0:1
Вайшали Рамешбабу

Интрига: сохранит ли Лагно первое место в ТП-2026?

В женской секции турнира претендентов российским болельщикам очень приятно смотреть в таблицу: Екатерина Лагно идёт в дележе первого места, а Александра Горячкина отстаёт всего на пол-очка. Хочется верить, что наши девушки в 6-м туре смогут укрепить свои позиции. В субботу Лагно сыграет с Вайшали Рамешбабу (Индия), а Горячкина – с Тань Чжунъи (Китай).

У Андрея Есипенко всё не так радужно – ему бы выкарабкаться с последнего места. Но сделать это будет непросто: в 6-м туре ему играть чёрными с предельно мотивированным Фабиано Каруаной, рвущимся в погоню за Синдаровым.

Как Лагно стала лидером турнира претендентов:
Российская шахматистка опять победила и стала лидером турнира претендентов!
Российская шахматистка опять победила и стала лидером турнира претендентов!

✅ ⚽️ 16:30: «Фрайбург» — «Бавария», Бундеслига, 28-й тур — 2:3

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Манзамби – 46'     2:0 Хёлер – 71'     2:1 Бишоф – 81'     2:2 Бишоф – 90+2'     2:3 Карл – 90+9'    

Интрига: лидер Бундеслиги наберёт очередные три очка?

«Бавария» уверенно возглавляет таблицу чемпионата Германии. Осталось провести семь туров, а ближайший преследователь отстаёт на девять очков. Вы верите, что лидер турнира растеряет такое огромное преимущество? «Фрайбург» добрался до четвертьфинала Лиги Европы — хороший результат. Но в Бундеслиге всё не очень хорошо — восьмое место в таблице. «Фрайбург» не обыгрывал «Баварию» в чемпионате Германии с 2015 года. Кажется, эта серия продлится. Или хозяева всё-таки преподнесут большой сюрприз?

Справится ли «Бавария» без Кейна?
Компани сообщил, что Кейн не сыграет в матче «Баварии» с «Фрайбургом»

✅ ⚽️ 17:15: «Мальорка» — «Реал» Мадрид, Примера, 30-й тур — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

Интрига: забьёт ли «Реал» больше одного мяча?

«Реал» продолжает погоню за «Барселоной». Пока команда Альваро Арбелоа отстаёт от каталонского клуба на четыре очка. Впереди — поездка в гости к «Мальорке», которая побеждает дома гораздо чаще, нежели на выезде. Правда, сейчас клуб с острова находится в зоне вылета. В последних трёх гостевых матчах с «Мальоркой» футболисты «Реала» ни разу не забивали больше одного мяча. Впрочем, даже с такой результативностью мадридский клуб набрал четыре очка из девяти возможных.

Сохранит ли Арбелоа пост главного тренера «Реала»?
Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди
Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди

✅ ⚽️ 17:30: «Динамо» Москва — «Оренбург», РПЛ, 23-й тур — 3:3

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

Интрига: «Динамо» справится с соперником из зоны вылета?

Команда Ролана Гусева отлично показала себя в первых матчах после рестарта. Однако ушла на перерыв после поражения во встрече с «Зенитом» (1:3). Бело-голубые вряд ли добьются какого-то хорошего результата в чемпионате, поэтому, возможно, сосредоточатся на Кубке страны. «Оренбург» находится на второй с конца строчке в таблице, то есть располагается в зоне вылета. Набрать очки в московском матче будет непросто, но исключать ничего нельзя.

Что в итоге:
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды

✅ ⚽️ 19:15: «Челси» — «Порт Вейл», Кубок Англии, 1/4 финала — 7:0

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2'     2:0 Педро – 25'     3:0 Габриэль – 42'     4:0 Адарабиойо – 57'     5:0 Сантос – 69'     6:0 Эстевао – 82'     7:0 Гарначо – 90+2'    

Интрига: обыграет ли «Челси» соперника из третьего дивизиона?

«Челси» — безоговорочный фаворит кубкового матча. «Порт Вейл» представляет третий по силе дивизион английского футбола, где занимает последнее место. Кого обыгрывать, если не такого соперника? Правда, «Челси» выйдет на встречу без Энцо Фернандеса, которого отстранили на две игры. Клубу не понравились слова аргентинского футболиста. Но с соперником уровня Первой лиги Англии нужно справляться и без Энцо.

Что сказал Фернандес:
«Челси» отстранил Энцо Фернандеса на два матча после слов игрока о мадридском «Реале»

✅ ⚽️ 19:45: «Ахмат» — «Краснодар», РПЛ, 23-й тур — 0:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

Интрига: прервёт ли «Краснодар» неудачную серию в матчах с «Ахматом»?

«Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата России, но его ждёт достаточно сложный выезд. Во-первых, «Ахмат» ни разу не проиграл после возобновления сезона. Во-вторых, «Краснодар» не побеждал в Грозном на протяжении четырёх матчей. И сейчас тоже будет тяжело. Команда Станислава Черчесова уже обыграла в этом сезоне ЦСКА (1:0) и «Зенит» (1:0). Если «Краснодар» потеряет очки, то с высокой долей вероятности опустится на второе место в таблице.

Что в итоге:
«Краснодар» обхитрил всех со Сперцяном! И прошёл жёсткую чемпионскую проверку в Грозном
«Краснодар» обхитрил всех со Сперцяном! И прошёл жёсткую чемпионскую проверку в Грозном

✅ 🏒 20:00: «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ — 1:4

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Бродин (Тарасенко, Сперджен) – 09:45     0:2 Хартман (Цуккарелло) – 15:35     0:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 35:31     0:4 Миддлтон (Хьюз, Эрикссон Эк) – 52:46     1:4 Батерсон (Томсон, Штюцле) – 56:43    

Интрига: продлит ли Кирилл Капризов серию с заброшенными шайбами?

В последних двух матчах Кирилл Капризов неизменно отмечался заброшенными шайбами, по разу вписывая своё имя в протокол встреч в графе голы. Шайба в ворота «Ванкувер Кэнакс» стала для россиянина 40-й в нынешнем сезоне и помогла его команде обеспечить место в плей-офф НХЛ. Сможет ли Капризов продлить удачный отрезок?

В прошлом матче россиянин помог своей команде выполнить задачу на регулярку:
Шикарный матч Капризова! Забил 40 голов в сезоне и помог «Миннесоте» выйти в плей-офф НХЛ
Шикарный матч Капризова! Забил 40 голов в сезоне и помог «Миннесоте» выйти в плей-офф НХЛ

✅ ⚽️ 22:00: «Саутгемптон» — «Арсенал», Кубок Англии, 1/4 финала — 2:1

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

Интрига: «Арсенал» обыграет команду из Чемпионшипа?

«Арсенал» сохраняет шансы на победу в трёх турнирах. Команда Микеля Артеты проиграла в финале Кубка английской лиги, однако продолжает борьбу за трофей в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Впереди — игра с «Саутгемптоном», который выступает в Чемпионшипе. Если «Арсенал» победит, то ему останется сделать всего два шага для успеха в Кубке Англии. Но гостевая встреча наверняка станет непростым испытанием.

Что в итоге:
Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей
Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей

✅ ⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Примера, 30-й тур — 1:2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Интрига: «Атлетико» сделает чемпионскую интригу в Примере ещё более интригующей?

«Барса» держит «Реал» на расстоянии четырёх очков. Впрочем, команду Ханс-Дитера Флика ждёт тяжёлая поездка в Мадрид. В этом сезоне «Атлетико» громил «Барселону» (4:0) в Кубке Испании. Однако что было до этого? Столичная команда проиграла сопернику в трёх домашних матчах подряд. Мадридский клуб не претендует на победу в Примере, но наверняка желает завершить сезон в топ-3. Пока команда Диего Симеоне занимает четвёртое место.

Что в итоге:
«Барса» додавила «Атлетико» — титул совсем близок! Но Симеоне точно проклинает судей
«Барса» додавила «Атлетико» — титул совсем близок! Но Симеоне точно проклинает судей

✅ 🏀 22:00: «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА — 136:134 ОТ

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Интрига: встреча лучших центровых в НБА

Йокич уже давно вписал своё имя в историю НБА своими тремя MVP, несметным количеством трипл-даблов и чемпионством 2023 года. Вембаньяма – на пути к величию, так как в этом сезоне возглавляет гонку за две награды (MVP и DPOY). «Сан-Антонио» продолжает уничтожать соперников в регулярке, проиграв лишь два матча с начала февраля! «Денвер» таким похвастаться не может, но с Джокером в составе всегда может удивить.

Искромётные представления от лучших из лучших:
Топовые претенденты на MVP и возвращение дуэта из «Бостона». Лучшие выступления в НБА
Топовые претенденты на MVP и возвращение дуэта из «Бостона». Лучшие выступления в НБА
