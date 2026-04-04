Два неожиданных кандидата на вылет из РПЛ. Как «Ростов» и «Акрон» дошли до такого?

Год назад такое сложно было представить. После 22-го тура «Ростов», не замечая ухода Валерия Карпина, забрался на седьмое место. Победив, кстати, «Акрон». Все разговоры о том, что команда с трудом переживёт потерю главного тренера, рассуждения о компетенции Джонатана Альбы к тому моменту уже забылись. Дончан всё так же воспринимали как крепких середняков, которые хоть и не могут бороться в зоне топ-6, но будут где-то рядом.

«Акрон» тоже не отставал. И побеждал тех, кого должен для борьбы чуть выше стыковых матчей. Той весной без очков во встречах с ними остались «Крылья», «Факел», Махачкала и «Ахмат». Добавляем к этому очень крепкую осень и закономерное девятое место в таблице. Вслед как раз за «Ростовом». От него тольяттинцы отстали на четыре очка. Но с преимуществом «+8» от зоны стыковых матчей. Однако в этом сезоне всё идёт не так радужно. Как для одних, так и для других. После 22-го тура у обеих команд по 22 очка. Снова совсем рядом. При этом стыки куда ближе, чем раньше. От них всего одно очко. И вряд ли у кого-то есть совершенная уверенность, что им удастся стыков избежать. Потому что появились новые проблемы, с которыми пока не особо удаётся справиться.

У «Акрона» они появились не внезапно. Здесь уместно вернуться к лету 2025 года и трансферной работе, которая тогда была проведена. Выкуп Роберто Фернандеса и трансфер Йомара Рочи не вызывают вопросов — они стали основными. Как и, вероятно, подписание Виталия Гудиева. Хотя весной он уже не первый голкипер. А вот с приглашениями Хетага Хосонова, Эдгара Севикяна, Кристиана Бистровича, Константина Марадишвили и Ильи Агапова спортивный блок промазал. Никто из них не преодолел отметку даже в 15 встреч. Так что не стоит удивляться, что зимой спортивный директор Антон Чистяков покинул свой пост.

Игроки «Акрона» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тогда же в клубе решили не суетиться и всё-таки собрать конструкцию из тех, кто есть. Сейчас мы понимаем, что, возможно, зря. Центр поля с Хосоновым и Бистровичем неконкурентоспособен. С недавним лидером команды Стефаном Лончаром тоже что-то случилось. Поэтому за всё созидание впереди вынуждены отвечать Дмитрий Пестряков и Дмитрий Болдырев. Вдвоём они суммарно чуть старше Артёма Дзюбы. Ему альтернативы тоже, по сути, нет. Только Беншимол, которого трудно назвать джокером.

Понятно, что нельзя снимать вину и с Заура Тедеева. По сравнению с прошлым сезоном состав, возможно, не стал сильнее, но точно расширился. После разгрома от «Локомотива» от тренера впервые прозвучала формулировка «уйдём». Однако пока она не относится к сегодняшнему дню.

Заур Тедеев главный тренер «Акрона» «В перерыве я взял ответственность на себя и сказал футболистам, что продолжаю в них верить. Ребята хорошо готовились к матчу. Нечего вспомнить такого, о чём я мог бы сказать, что это могло сыграть ключевую роль. В футбол каждый влюблён по-своему, мы отдаёмся этому виду спорта. Мы не будем вешать нос, мы вместе. Мы уйдём, не опуская головы. Нам нужно думать о завтрашнем дне, а сегодняшний матч — уже история».

А впереди у «Акрона» очень сложный график: матчи со злым ЦСКА и «Динамо», но плюс в том, что оба пройдут в Самаре. Дальше — два выезда, в Казань и Махачкалу. И если в прошлом сезоне мы говорили, что очки надо брать с прямыми конкурентами, то теперь расклад другой: требуется кусаться со всеми. Потому что из конкурентов остались только «Динамо», «Ростов» и «Крылья» в последнем туре. А если побеждать только их, не факт, что приблизишься к цели остаться в РПЛ.

Главную причину проблем «Ростова» все знают. И уже особо не скрывают — она в области финансов. Известно, что женская команда уже ездит на выезды на автобусах, как и молодёжка. Причём средства зачастую выделяются частными спонсорами, а не идут из клуба. Сообщалось и о долгах по зарплате, и о том, что основная команда не знает, как будет добираться на следующую встречу с «Пари НН». Всё это накладывается на элементарную усталость от утомительных переездов. Летом состав «Ростова» обновился, но явно недостаточно. А зимой и вовсе остались без трансферов. И только оформили будущую продажу в «Краснодар» Ильи Вахании, к чьей мотивации тоже могут быть логичные вопросы.

Справедливо ли в таких условиях требовать от Альбы результата и возвращения в середину таблицы? Вряд ли. Кто-то скажет, что финансовые проблемы «Ростова» — вещь перманентная. И всегда всё в итоге разруливалось. Однако сейчас ощущение, что этого решения просто нет. У региона вряд ли есть планы брать клуб на полное обеспечение, а спонсоры не только приходят, скорее, наоборот — клуб их теряет. Сохраниться в такой ситуации без стыковых матчей, несмотря на сильный состав, будет большой удачей. При этом всё равно непонятны перспективы: что станет с клубом и в какой конфигурации они будут существовать дальше.

Тимур Сулейманов, Джонатан Альба и Алексей Миронов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Календарь у дончан проще, чем у «Акрона». Здесь как раз нужно собирать очки с прямыми конкурентами — и этого может хватить. В ближайшем туре они встретятся с «Пари НН», через две недели — с «Сочи», недалеко и «Оренбург» с Махачкалой. На финише — тот самый «Акрон» и в последнем туре «Зенит». Если «Ростов» найдёт внутренний ресурс, чтобы победить конкурентов, то точно сохранится в элите.

Вопрос только в том, заинтересованы ли в этом те, кто поддерживает клуб.