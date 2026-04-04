В рекорде тоже участвовала «Барса», вообще список получился ностальгическим. Вспоминаем, кто ещё играл три раза и более за короткое время.

«Атлетико» и «Барса» сыграют три раза за 10 дней. Но в XXI веке были серии помощнее

В ближайшие дни «Атлетико» и «Барселона» сыграют друг с другом три раза в период с 4 по 14 апреля. Они дважды встретятся в Лиге чемпионов и один — в Примере. В этом сезоне уже был похожий случай — «ПСЖ» и «Монако» трижды сразились друг с другом с 17 февраля по 6 марта. В XXI веке таких эпизодов было немало. Мы учитывали те случаи, когда соперники играли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — «Арсенал», сезон-2007/2008

2 апреля 2008 года. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1

5 апреля 2008 года. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 1:1

8 апреля 2008 года. «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:2

В сезоне-2007/2008 топовые английские клубы зарубились в четвертьфинале Лиги чемпионов. Так получилось, что они встретились друг с другом три раза за неделю. 2 и 5 апреля «Арсенал» и «Ливерпуль» играли в Лондоне. Любопытно, что оба матча завершились с одинаковым счётом — 1:1. Правда, они прошли по разному сценарию. В Лиге чемпионов команды обменялись голами в течение четырёх минут. «Арсенал» открыл счёт (Эммануэль Адебайор), «Ливерпуль» сравнял (Дирк Кюйт). В чемпионате Англии мерсисайдцы вышли вперёд в конце первого тайма (Питер Крауч), а хозяева отыгрались на старте второй половины (Никлас Бендтнер).

Стивен Джеррард в окружении футболистов «Арсенала»

Третий матч получился самым интересным. На перерыв команды ушли с теми же цифрами на табло — 1:1 (забили Абу Диаби и Сами Хююпя). Во втором тайме Фернандо Торрес приблизил «Ливерпуль» к выходу в полуфинал, а Эммануэль Адебайор — «Арсенал». Африканец забил на 84-й минуте, и лондонская команда на тот момент обходила соперника по числу голов на выезде. Правда, радость «Арсенала» была недолгой. Почти сразу после пропущенного мяча «Ливерпуль» заработал пенальти, который реализовал Стивен Джеррард. В добавленное время Райан Бабель снял все вопросы о победителе — 4:2.

«Ливерпуль» в итоге вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но там не справился с «Челси» (1:1, 2:3). «Арсенал», в свою очередь, финишировал выше соперника в чемпионате Англии. Лондонский клуб завершил сезон на третьем месте в таблице, «Ливерпуль» — на четвёртом. Мерсисайдцы отстали от столичной команды на семь очков.

Ну а финал вы, возможно, помните и так:

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», сезон-2008/2009

29 апреля 2009 года. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 1:0

5 мая 2009 года. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3

16 мая 2009 года. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:0

В следующем сезоне «Арсенал» снова оказался в похожей ситуации. Правда, отличия всё же были. Во-первых, лондонская команда встретилась с другим английским клубом в полуфинале Лиги чемпионов, а на в четвертьфинале. Во-вторых, соперники сыграли три раза друг с другом, но в течение двух с половиной недель. И снова команда Арсена Венгера ни разу не победила на этом отрезке. Поражение в первом матче ЛЧ со счётом 0:1 (забил Джон О'Ши) оставляло «Арсеналу» шансы на проход в финал.

«Арсенал» ни разу не обыграл «МЮ» в конце сезона-2008/2009

Однако интрига в ответной игре жила недолго. «Арсенал» устроился на 0:2 к 11-й минуте. Если учитывать правило выездных голов, хозяевам нужно было забивать четыре. В это не верили даже болельщики на стадионе, которые выглядели шокированными. Робин ван Перси реализовал пенальти, но сделал это при счёте 0:3. А главным героем встречи стал Криштиану Роналду — португалец дважды огорчил соперника и выдал ассист на первый гол во встрече, на Пак Чжи Суна.

Третий матч не порадовал голами. Однако результат полностью устроил «Манчестер Юнайтед». Эта ничья позволила команде сэра Алекса Фергюсона завоевать очередной чемпионский титул. Правда, ради этого пришлось сильно напрячься. «Арсенал» вышел на поле, понимая, что не поднимется выше четвёртого места в таблице. Гости играли раскрепощённо, и соперник с трудом удержал нулевую ничью.

А в финале ЛЧ «МЮ» уступил лучшей команде Европы того года – «Барселоне».

«Лион» — «Бордо», сезон-2009/2010

30 марта 2010 года. «Лион» — «Бордо» — 3:1

7 апреля 2010 года. «Бордо» — «Лион» — 1:0

17 апреля 2010 года. «Бордо» — «Лион» — 2:2

Были времена, когда два французских клуба играли друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов. И в числе этих команд не было «ПСЖ». Интрига во французской битве сохранялась до последних секунд. «Лион» обеспечил себе преимущество в два гола по итогам первого матча. Спасибо Лисандро Лопесу — аргентинец сделал дубль. Через неделю нападающий «Бордо» Маруан Шамах огорчил соперника в конце первой половины. У хозяев была весь второй тайм, чтобы забить второй мяч и пройти дальше. Счёт 2:0 вывел бы «Бордо» в полуфинал, но гости выстояли.

«Лион» прошёл «Бордо» в четвертьфинале ЛЧ в 2010 году

Ещё через 10 дней команды встретились в 33-м туре Лиги 1. «Бордо» дважды выходил вперёд, «Лион» дважды отыгрывался. Шамах снова забил (у него три гола в трёх встречах с соперником), а будущий полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич (в 2010 году играл за «Лион») отметился результативным пасом. Результат не устроил ни тех, ни других. «Лион» остался на третьем месте, а «Бордо» упал на шестое.

Что изменилось по окончании сезона? «Бордо» остался на том же месте, а вот «Лион» поднялся на вторую строчку в таблице. Чемпионский титул достался «Марселю». Что касается Лиги чемпионов, то в полуфинале «Лион» дважды проиграл «Баварии» (0:1, 0:3). Через 10 лет французский клуб снова дойдёт до столь высокой стадии, однако там снова не справится с мюнхенской командой (0:3).

Вспоминать «Бордо» даже немного грустно – сейчас команда потеряла профессиональный статус и выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции.

«Реал» — «Барселона», сезон-2010/2011

17 апреля 2011 года. «Реал» — «Барселона» — 1:1

20 апреля 2011 года. «Барселона» — «Реал» — 0:1

27 апреля 2011 года. «Реал» — «Барселона» — 0:2

3 мая 2011 года. «Барселона» — «Реал» — 1:1

В сезоне-2010/2011 «класико» было в избытке. И каких! Весной 2011 года принципиальные соперники сыграли друг с другом четыре раза. И это меньше чем за три недели! Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы — многие наверняка скучают по такому противостоянию. Любопытно, что все четыре встречи получились «низовыми», то есть в них забивали не больше двух мячей. Первая игра в чемпионате завершилась вничью. А забивали те, от кого этого больше всего ждали. Лионель Месси реализовал пенальти, Криштиану Роналду ответил тем же.

Лионель Месси («Барселона») против Хаби Алонсо («Реал»)

Затем соперники переехали из Мадрида в Валенсию на финал Кубка Испании. На этот раз команды не порадовали голами в основное время. В овертайме всё решил гол Роналду, которому ассистировал Анхель Ди Мария.

«Барса» взяла реванш в полуфинале Лиги чемпионов. В столице Испании многое решило удаление Пепе — португалец схватил красную карточку на 61-й минуте. В концовке зарешал Месси — звёздный аргентинец дважды наказал соперника. Очень весомое преимущество перед ответной игрой дома.

Ну а в ответном матче 1/2 финала ЛЧ зрители на «Камп Ноу» увидели голы только после перерыва. Педро вывел хозяев вперёд, Марсело восстановил равновесие. «Барса» прошла соперника и впоследствии стала победителем турнира. А ещё она опередила «Реал» в борьбе за чемпионский титул в Примере — мадридский клуб отстал на четыре очка.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», сезон-2018/2019

9 апреля 2019 года. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0

17 апреля 2019 года. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 4:3

20 апреля 2019 года. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 1:0

Сейчас такое представить трудно, но в 2019 году «Тоттенхэм» остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов. На пути к этому команда Маурисио Почеттино прихлопнула «Манчестер Сити». Хотя она прошла дальше только благодаря правилу выездного гола. «Тоттенхэм» одолел команду Пепа Гвардиолы дома благодаря голу Сон Хын Мина в концовке.

«Ман Сити» празднует гол в матче с «Тоттенхэмом»

Ответная игра в 1/4 финала ЛЧ получилась крышесносной. Семь голов на две команды, дубли Рахима Стерлинга и Сон Хын Мина, невероятные эмоциональные качели. «Сити» вёл 1:0, потом проигрывал 1:2, после чего забил три мяча подряд. Но команда Гвардиолы была в полуфинале всего лишь в течение 14 минут. Фернандо Льоренте забил такой важный для «Тоттенхэма» гол и выбил «Сити» из турнира. Хотя главная драма случилась с отменённым голом «Сити» – на 90+3-й минуте лишь после просмотра мяч Стерлинга отменили (из-за оффсайда).

Через три дня лондонский клуб снова проиграл сопернику на «Этихад Стэдиум», теперь — в АПЛ. На этот раз всё решил гол Фила Фодена уже на пятой минуте. Кстати, «Сити» по ходу матча остался без Кевина Де Брёйне — бельгиец получил травму ещё в первой половине. Команда Гвардиолы в итоге стала чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» всего на одно очко. «Тоттенхэм» оказался четвёртым — выше «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Милан» — «Наполи», сезон-2022/2023

2 апреля 2023 года. «Наполи» — «Милан» — 0:4

12 апреля 2023 года. «Милан» — «Наполи» — 1:0

18 апреля 2023 года. «Наполи» — «Милан» — 1:1

Тоже немного фантастическая новость, но совсем недавно, в 2023 году, сразу три итальянских клуба добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов. Два из них в итоге сыграли друг с другом. Однако перед этим «Наполи» и «Милан» бились в Серии А. Команда Лучано Спаллетти неслась к чемпионскому титулу, но красно-чёрные раскатали соперника — 4:0. Рафаэл Леау сделал дубль и по полной программе кошмарил оборону хозяев. С другой стороны, «Наполи» всё равно стал чемпионом, а «Милан» занял только четвёртое место.

Хвича Кварацхелия («Наполи») в матче с «Миланом»

Неаполитанцы демонстрировали яркий и привлекательный футбол, который к тому же приносил результат. Казалось, что такой команде по силам добраться до финала Лиги чемпионов, если учитывать сетку. Но «Наполи» не справился с «Миланом». Стефано Пиоли неоднократно доставлял проблемы южанам, и сезон-2022/2023 не стал исключением.

На «Сан-Сиро» всё решил гол Исмаэля Беннасера, а в Неаполе хозяев огорчил Оливье Жиру. Виктор Осимхен сравнял счёт, но сделал это уже на 90+3-й минуте. Команда Спаллетти забила всего один мяч в трёх матчах с «Миланом» весной 2023 года. Красно-чёрные вышли в полуфинал, где дважды проиграли «Интеру» (0:2, 0:1). Ну а «Интер» в итоге уступил в главной встрече «Манчестер Сити».

«Брест» — «ПСЖ», сезон-2024/2025

1 февраля 2025 года. «Брест» — «ПСЖ» — 2:5

11 февраля. «Брест» — «ПСЖ» — 0:3

19 февраля 2025 года. «ПСЖ» — «Брест» — 7:0

Матчи, которые «Брест» хотел бы поскорее забыть. Жребий свёл два французских клуба в стыковых встречах плей-офф Лиги чемпионов. Перед этим они сыграли в Лиге 1. «Брест» уступил во всех трёх матчах и пропустил суммарно 15 мячей. Кошмар! «ПСЖ» прекрасно начал путь в плей-офф и в итоге добрался до завоевания трофея.

«ПСЖ» не оставил никаких шансов «Бресту»

В первых двух матчах с «Брестом» феерил Усман Дембеле. Будущий обладатель «Золотого мяча» забил два мяча в чемпионате и три — в ЛЧ. Любопытно, что француз ушёл с поля без гола в той встрече, где его команда отличилась семь раз. «ПСЖ» завершил сезон на первой строчке в таблице Лиги 1, а «Брест» — на девятой.

Бонус: «Гамбург» — «Вердер», сезон-2008/2009

22 апреля 2009 года. «Гамбург» — «Вердер» — 1:1 (1:3 пен.)

30 апреля 2009 года. «Вердер» — «Гамбург» — 0:1

7 мая 2009 года. «Гамбург» — «Вердер» — 2:3

10 мая 2009 года. «Вердер» — «Гамбург» — 2:0

В 2009 году два немецких клуба сыграли друг с другом четыре раза менее чем за три недели. Правда, они зарубились не в плей-офф Лиги чемпионов, а в полуфинале Кубка УЕФА. Результаты разочаровали фанатов «Гамбурга». Сначала «Вердер» высадил соперника из Кубка Германии на стадии полуфинала — помогла серия пенальти. Затем клуб из Бремена прошёл «Гамбург» благодаря правилу выездного гола в полуфинале Кубка УЕФА, а потом ещё и наказал соперника в Бундеслиге.

«Вердер» доставил немало проблем «Гамбургу» в конце сезона-2008/2009

К слову, матчи «Вердера» и «Гамбурга» называют северным дерби. Представляет, как радовались болельщики из Бремена? Мало того, что команда вышла в финалы Кубка Германии и Кубка УЕФА, так ещё и трижды обыграла принципиального соперника. Вау! Тогда в составе «Вердера» играли Месут Озил и Клаудио Писарро, а за «Гамбург» бегали Жером Боатенг, Ивица Олич и Младен Петрич.

Бонус: «Лудогорец» — «Ференцварош», сезон-2025/2026

6 августа 2025 года. «Лудогорец» — «Ференцварош» — 0:0

12 августа 2025 года. «Ференцварош» — «Лудогорец» — 3:0

6 ноября 2025 года. «Ференцварош» — «Лудогорец» — 3:1

19 февраля 2026 года. «Лудогорец» — «Ференцварош» — 2:1

26 февраля 2026 года. «Ференцварош» — «Лудогорец» — 2:0

Эти соперники порядком надоели друг другу. Хоть они и представляют разные страны, но сыграли друг с другом пять раз за сезон. Повторимся: пять раз! Сначала «Ференцварош» выбил соперника из квалификации Лиги чемпионов, после чего обыграл его на общем этапе Лиги Европы.

«Ференцварош» и «Лудогорец» сыграли друг с другом пять раз

В 2026 году «Лудогорец» уступил венгерскому клубу в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы. Поездки в Будапешт стали превратились для болгарского клуба в сплошные мучения. Три игры в столице Венгрии — три победы хозяев.