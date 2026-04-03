Сафонов обидно «привёз» за «ПСЖ». В очень неподходящий момент

Парижане всё равно расправились с «Тулузой», но дальше у них встреча с «Ливерпулем». Сыграет ли в ней теперь Матвей?

Матвей Сафонов и после международной паузы остался основным вратарём «ПСЖ», отыграв за чемпионов Франции 13-й раз подряд. На следующей неделе парижанам бодаться в ЛЧ с «Ливерпулем». Но это потом. А пока нужно было размяться в Лиге 1 на «Тулузе».

Люка Шевалье в первом круге пустил от этого соперника трёшку (6:3). У Сафонова настолько больших проблем не возникло. И всё же безупречен он вовсе не был.

Луис Энрике удивил и выпустил опорником защитника Бералдо. Да и в целом прибег к ротации: на лавку сели Маркиньос, Мендеш, Витинья и Невеш. Все три португальца вышли после 58-й минуты. Зато в нападении сразу красовалась элитная тройка Хвича – Дембеле – Дуэ. Первый и третий быстро отметились неплохими дальними выстрелами, но в целом матч совсем не напоминал предыдущий голевой триллер.

«Тулуза» поначалу окопалась сзади и не помышляла об атаке. Чтобы вскрыть эту стену, нужно было сотворить что-либо экстраординарное. И Дембеле сотворил! Маккензи мягко вынес мяч после прострела Хакими, а Усман от души вдарил с лёта в девятку! Красотища.

Ответный гол состоялся уже через четыре минуты. И его соавтором, увы, стал Сафонов. Сначала Матвей неудачно выбежал на подстраховку и не дотянулся головой до мяча. Повезло, что подстраховал Забарный. А дальше при угловом не смог зафиксировать мяч и неловко смахнул его. Николайсен был счастлив и кивнул головой.

Ошибка Матвея Сафонова на выходе Фото: Кадр из трансляции

Повезло, что партнёры тоже умеют исполнять угловые. Ли Кан Ин подал на ближнюю штангу, Хвича головой скинул в центр, а там одинокий Дембеле вернул преимущество парижанам. Но лучше бы, конечно, оставалось 1:0 без «привоза» Сафонова.

В начале второго тайма парижане повторили последний гол. Сохранили роли даже все три его исполнителя. Только на этот раз Дембеле забрался в офсайд. Фартило «Тулузе» и при других эпизодах. В одном из таких с близкого расстояния били друг за другом Пачо с Забарным – оба раза мяч полетел в Реста.

Гбоу из убойной позиции чуть-чуть не дотянулся до мяча при подаче Сидибе и не воскресил интригу. А Рамуш вслед за перехватом Мендеша уже в добавленное время окончательно её прибил из-за штрафной. Плюс четыре очка от «Ланса»: комфортное преимущество парижан вновь на месте. Сафонова же больше не тревожили. Что вдвойне неприятно: и проявить себя не дали, и ошибкой воспользовались.

Особенно досадно, что Сафонов «привёз» перед игрой с «Ливерпулем». Шевалье, впрочем, сел на лавку далеко не после одной оплошности. Будем надеяться, Энрике останется последователен в решениях. Всё-таки Матвей заслужил право на ошибку гениальной игрой с «Челси», где тащил абсолютно всё и попал в символическую сборную недели ЛЧ.