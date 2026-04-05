Сезон Кокорина на Кипре — ужас! Возвращение в РПЛ к лучшему тренеру в карьере всё ближе?

Несколько лет назад Александр Кокорин был едва ли не самой медийной футбольной фигурой в России, но в последнее время о нём как будто забыли. Чемпионат Кипра слишком далёк от нас во всех смыслах, поэтому новости о скандальном экс-форварде сборной появлялись всё реже и реже. И вдруг – «бомба»! Кокорин может вернуться в Мир РПЛ! Что же с ним происходит в «Арисе», где Александр, казалось, нашёл свою тихую гавань?

Информацию о возможном возвращении нападающего в российский чемпионат в летнее окно опубликовал телеграм-канал «Mash на спорте». Согласно источнику, кипрский клуб не планирует продлевать истекающий контракт Кокорина. Причин тому – несколько. Во-первых, травматизм 35-летнего игрока. В нынешнем сезоне Александр пропустил 127 дней из-за мышечного повреждения – восстанавливался с конца августа по начало января. Кроме того, у российского легионера упала результативность. Вдобавок руководство «Ариса» не хочет платить самую высокую в команде зарплату футболисту, на которого не может положиться.

Со ссылкой на агента игрока Тимофея Бердышева утверждается, что есть как минимум два клуба РПЛ, которые готовы рассмотреть кандидатуру Кокорина. Нетрудно догадаться, что один из них – «Пари НН». Нижегородцев возглавляет Алексей Шпилевский, работавший с Александром в «Арисе» в течение трёх сезонов. Кстати, по статистике под руководством белорусского специалиста форвард забил и отдал больше, чем при любом другом тренере за всю карьеру – 33 гола и 17 голевых передач в 91 матче. Вместе они завоевали первый и пока единственный в истории «Ариса» чемпионский титул в 2023 году. Более того, в том сезоне Кокорина признали лучшим игроком кипрского чемпионата.

Представитель российского легионера подтвердил «Чемпионату» инсайд о возможном возвращении Кокорина в РПЛ.

Тимофей Бердышев агент Александра Кокорина «У Александра есть предложения из России. К нам обращались из клубов. Первостепенно Александр будет общаться с «Арисом». У него хорошие отношения с владельцем клуба. Как они придут к решению, будет обсуждать всё остальное. Сейчас у Александра есть желание остаться в «Арисе».

После чемпионского сезона «Арис» раз за разом проигрывает «золотую» гонку. Уже и Кокорин – настоящая звезда для местного чемпионата – не вытаскивал команду. Сезон-2023/2024 команда завершила только на четвёртом месте. Отстала от взявшего титул АПОЭЛа (на восемь очков), АЕКа и «Омонии». В прошлом сезоне коллектив из Лимасола был ближе к первому месту, однако финишировал вторым. Трофей достался «Пафосу» Хуана Карлоса Карседо, оторвавшемуся на семь очков.

В межсезонье Шпилевский ушёл из «Ариса» после трёх с небольшим лет работы в кипрском клубе и отправился в Нижний Новгород. Бело-зелёных возглавил другой белорус – Артём Радьков, которого вы можете помнить по коротким периодам выступлений в России за «Химки» и «Ахмат», но в феврале уволили и его. В последние два месяца «Арис» тренирует киприот Лиасос Лука, замкнувший круг. Именно этого специалиста сменил в феврале 2022-го Шпилевский.

Сказать, что нынешний сезон складывается для «Ариса» неудачно, значит не сказать ничего. Одна из сильнейших по составу команд лиги занимает после 27-го тура только шестое место. С тех пор как клуб в 2021 году приобрёл белорусский бизнесмен Владимир Фёдоров, бело-зелёные ещё ни разу не финишировали за пределами топ-5. На Кипре 14 участников турнира проводят на первом этапе двухкруговой турнир. Затем делятся на две группы: шестёрка сильнейших спорит за чемпионский титул и места в еврокубках, а остальные – за выживание. «Арис», конечно, попал в шестёрку лучших. Однако сейчас отстаёт на 10 очков от топ-3, так что просто доигрывает сезон. Из Кубка Кипра тоже вылетел давно, ещё на стадии 1/8 финала. Сегодня, кстати, у клуба матч чемпионского плей-офф с АПОЭЛом.

Статистика Кокорина в этом сезоне выглядит пугающе. У Александра 17 встреч в чемпионате, Кубке Кипра и квалификации Лиги конференций – 0 голов и 0 ассистов! Впрочем, в кипрской лиге он провёл на поле всего 558 минут. Россиянин только 19-й в «Арисе» по сыгранному времени. После травмы у Кокорина такая готовность, что он не всегда попадает в основу. Шесть раз вышел в стартовом составе и шесть – на замены. Ещё дважды оставался на скамейке до финального свистка. Неудивительно, что Александра нет в топ-10 у бело-зелёных по главным для атакующего игрока статистическим показателям. За весь чемпионат он нанёс лишь четыре удара (три – в створ), сделал четыре паса под удар и четыре обводки.

«Кокорин – большая фигура для «Ариса». Мы рады выступлениям Алекса и тому, что он является лидером. Но что касается его контракта, решения пока не принято. У команды впереди ещё девять матчей, и у него, как и у других игроков команды, чьи соглашения истекают этим летом, есть возможность проявить себя и показать, что они нужны клубу. Решение по контракту Кокорина будет приниматься в конце сезона. На данный момент ничего не принято», – сообщил пресс-секретарь «Ариса» Костас Пападопулос (Sport24).

Очевидно, что в своём нынешнем состоянии Кокорин не потянет и уровень РПЛ, пусть даже охарактеризовал российскую лигу обидным словом «говно». Пригодится разве что вылетающему в Лигу Pari «Сочи», да и то не факт, что камбэк нападающего в черноморский клуб завершился бы хэппи-эндом в следующем сезоне. Александру нужно возвращать хотя бы прошлогоднюю форму, когда он набрал 10+9 в 28 матчах чемпионата Кипра и был среди лидеров по результативности. Другой вопрос – возможно ли это в его возрасте.

Впрочем, если Кокорин ещё сыграет в РПЛ, это будет громким событием вне зависимости от того, каким и в какой клуб он вернётся.

