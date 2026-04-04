Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!

Лусиано Гонду отличился в РПЛ впервые за год. А тольяттинцы сравняли в добавленное время, но мяч отменили.

ЦСКА и «Акрон» – пока главные неудачники весенней части. На двоих у них одна победа и одна ничья, все остальные матчи заканчивались поражениями. Но если москвичи последней игрой перед международной паузой подарили надежду, победив Махачкалу, то тольяттинцы, наоборот, её растоптали: команда Заура Тедеева приехала в гости к «Локомотиву» и получила пять уже в первом тайме. Так что перерыв им был необходим – как минимум чтобы переосмыслить происходящее. И, казалось, у них это получилось.

Исторические сюжеты во встрече стали появляться ещё до стартового свистка. Выяснилось, что в старте обеих команд выйдут пять игроков до 20 лет. Такого не было ни разу с 2022 года. Причём основные имена известны. У ЦСКА это Данилов и Кармо, участвовавшие в победе над «Динамо». У «Акрона» – Пестряков, Аревало и Попенков (для него это был дебют в Мир РПЛ – и сразу с ЦСКА). Такой день парень точно надолго запомнит.

Но не только он. Вратарь Игнат Тереховский наверняка не единожды пересмотрит момент на четвёртой минуте. Он забрал мяч в руки после заглохнувшей атаки ЦСКА, подержал несколько секунд, а потом стал искать варианты для ввода. Однако партнёры особо себя не предлагали. Так прошли ещё секунды. В середине поля руку поднял Владимир Москалёв. А Тереховский выпустил мяч только через 14 секунд. Судья свистнул и побежал в сторону голкипера. Теперь это не жёлтая за затяжку времени, а угловой.

Это правило «восьми секунд» в РПЛ применили впервые. Хотя формально оно действует с начала сезона. И судьи обязаны считать секунды нахождения мяча в руках вратарей. Вряд ли Тереховский был первым, кто передержал. Но стал первым, кого наказали таким образом. Даже интересно: теперь подобные санкции станут регулярными? Момент для нашего судейства в любом случае исторический. После него всё не могло закончиться обыденно. Однако ЦСКА неудачно разыграл угловой, а вторым темпом мяч подхватил Кисляк, закинул в штрафную на Лусиано Гонду, а тот переправил его в сетку. Аргентинец в РПЛ оставался без результативных действий год – то есть с апреля 2025-го. Теперь тенденция прервана. И сам игрок наверняка надеется, что вот сейчас-то его прорвёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако в первом тайме этого не случилось. ЦСКА по каким-то причинам отдал мяч сопернику и предпочёл действовать вторым номером. У «Акрона» же совсем ничего не получалось впереди. Передачи шли не в темп, Дзюба хоть и активно боролся, но всё без толку. Требовался серьёзный разговор. И в перерыве он явно случился.

«Акрон» вышел на второй тайм совсем с другим настроем. Инициатива всё ещё была у него, однако добавилось главное – осмысленность впереди. Пошли удары, моменты, хотя сначала тольяттинцы могли пропустить после выстрела издалека от Кругового. Но в итоге забили сами. Болдырев опередил Лукина в борьбе в штрафной и рухнул на газон. Москалёв посмотрел эпизод у монитора и назначил пенальти. К мячу подошёл Дзюба и слишком спокойно катнул мимо Акинфеева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Акрон» во «ВКонтакте».

Сразу после этого супермомент упустил Джурасович, который оказался перед воротами, но не смог головой подстроиться под скидку и поэтому пробил выше. Хороший шанс был у Болдырева, который ударил мимо. А на 80-й минуте Пестряков выбегал один на один, однако Акинфеев спас ЦСКА от гола.

«Акрон» не реализовал три отличных момента. А потом мяч снова оказался у Кругового. Он получил его на правом фланге, сместился в центр и со второй попытки с левой попал в девятку. Вышло очень красиво. Хотя и не совсем по игре.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но всё не могло закончиться вот так. В концовке хозяева смогли организовать навал и забить снова. Отличился Дзюба после навеса от Пестрякова с углового. Однако судью снова пригласили к монитору. И тот зафиксировал фол на вратаре. Нападающий действительно коснулся в борьбе Акинфеева. Однако настолько ли, чтобы отменять гол?

ЦСКА всё-таки дотерпел и одержал вторую победу подряд. Хоть и не совсем по игре. «Акрон» же продолжает падение в район стыковых матчей.