Спартак — Локомотив, прямая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 5 апреля 2026

Идеальный день для «Спартака»
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
23-й тур РПЛ
Красно-белые закамбэчили дерби с «Локомотивом», а «Балтика» потеряла очки в Каспийске. Как это было.

Сегодня, 5 апреля, состоялись три матча 23-го тура Мир РПЛ. «Пари НН» принимал «Ростов», «Балтика» приезжала в гости к махачкалинскому «Динамо», а закончился день дерби «Спартака» и «Локомотива».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«Пари НН» этой весной выглядело многообещающе, а «Ростов» расстраивал. Команды разделяли два очка, обе бьются за спасение. И для обеих пока ещё в конце сезона реальны все три варианта: прямой вылет, стыки и сохранение места в РПЛ. В чемпионате России эти соперники редко забивают друг другу больше раза. Так случилось и теперь: ростовчане увезли минимальную победу!

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

«Балтика» уже давно решает большую задачу – толкается с топ-клубами наверху и даже теоретически претендует на чемпионство. «Динамо» из Махачкалы же после прихода Вадима Евсеева преобразилось с атакующей точки зрения, однако результаты пока сдержанные – и зона стыков маячит в качестве нехорошей перспективы, и некоторые конкуренты в борьбе за выживание в неплохой форме. В первом круге калининградцы разобрались с оппонентом (2:0). На данный момент они снова считались фаворитами. В итоге случились сумасшедшие 2:2!

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Спартак» ищет себя с новым тренером, «Локомотив» цеплялся за чемпионскую гонку со старым. Противостояние спартаковцев и железнодорожников кому-то даже наверняка в нынешнем сезоне уже надоело: команды ранее сыграли не только в первом круге, но и дважды пересеклись в плей-офф Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Что можно сказать точно, голов в этих встречах забили массу – аж 13 штук! Сегодня прибавили ещё три! Красно-белые проигрывали, но всё перевернули.

За всеми этими матчами мы следили в режиме онлайн. Предлагаем ознакомиться с ходом их событий подробнее.

Ух!
«Спартак» ждёт дерби, риски лишних карточек перед «Зенит» — «Краснодар». Интриги тура РПЛ
«Спартак» устроил камбэк в дерби с «Локомотивом» 2:1! Солари! «Спартак» повёл! 1:1! Барко с пенальти уверенно 1:0! Монтес вывел «Локомотив» вперёд! 📋 «Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд 🤝 «Балтика» потеряла очки в Каспийске 👍 «Балтика» отыгралась со стандарта 🎯 Агаларов реализовал пенальти ⚽ Агаларов замкнул навес 1️⃣3️⃣ Очередной гол Хиля «Динамо» Махачкала — «Балтика»: стартовые составы команд 💪 «Ростов» одолел «Пари НН» в Нижнем Новгороде 👍 Роналдо забил головой 📋 «Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд
Live Георгий Илющенко

А вот и яркие кадры дерби.

21:32 Георгий Илющенко

«Спартак» устроил камбэк в дерби с «Локомотивом»

Красно-белые уступали после первого тайма, но во втором всё перевернули! Остались шестыми, но вплотную приблизились к топ-3! «Локо» же окончательно расстаётся с чемпионскими амбициями на этот сезон, если такие были.

21:29 Георгий Илющенко

Максименко празднует уже с Ву! Сфолил на нём в атаке Комличенко!

21:29 Георгий Илющенко

Угальде за грубость на Карпукасе жёлтую получил.

21:28 Георгий Илющенко

Денисов выбил из пустых ворот после удара Монтеса! Вот это момент! Перед этим выбежал Максименко!

21:27 Георгий Илющенко

Полех Карпукаса обошёл красиво и отдал в центр. А потом сам же на Артёме сфолил.

21:25 Георгий Илющенко

Плюс шесть минут ко второму тайму. Одна только пауза перед пенальти съела много времени.

21:24 Георгий Илющенко

Солари в руки Митрюшкину прострелил. В следующей атаке Пабло уже точно закинул на Угальде, однако тот в касание выше ворот пробил из убойной позиции!

21:22 Георгий Илющенко

Теперь Угальде на газоне после тычка ногой Пруцева. 87 минут позади. «Спартак» уже своё, видимо, не упустит.

21:21 Георгий Илющенко

Комличенко локтём по подбородку попал Литвинову. Второй жёлтой нет.

21:20 Георгий Илющенко

Угальде с линии штрафной не попал в дальний угол из-за рикошета! Угловой «Спартаку» не дали.

21:17 Георгий Илющенко

2:1! Солари! «Спартак» повёл!

Зобнин перехватил мяч мастерски и подал, а Солари в противоход Митрюшкину головой воткнул! Есть камбэк!

21:17 Георгий Илющенко

Жёлтая Комличенко за фол на Зобнине. Николай спорить полез к арбитру, и Батраков его оттащил.

21:16 Георгий Илющенко

Митрюшкин с навеса Денисова выбил мяч в Угальде, и рикошет едва к голу не привёл!

21:15 Георгий Илющенко

Полех стал на Сильянова, а там на отбор подоспел Пруцев. Следом Барко издали в правую девятку крутил. Промах отменил гол-шедевр.

21:14 Георгий Илющенко

Ву и Батраков столкнулись головами в штрафной красно-белых. Оба живы и здоровы.

21:13 Георгий Илющенко

У Фассона жёлтая. А у «Спартака» 16-летний Полех Жедсона заменил. Неожиданная замена.

21:12 Георгий Илющенко

Арбитр Федотов оценил решение не удалять Морозова за игру рукой в матче «Спартак» — «Локо»:

«За что наказывают футболиста, сыгравшего рукой? Первое: когда он обманывает арбитра и забивает гол или имеет такую возможность. Второе: за срыв перспективной атаки. Здесь можно говорить о втором случае. О лишении явной возможности забить гол я бы не говорил — рядом стоял вратарь. В моём понимании, Танашев верно назначил 11-метровый удар, потому что рука была отставлена в сторону и стремилась к мячу. Но надо было показывать Морозову вторую жёлтую за срыв перспективной атаки. По идее, она должна была вылететь у Танашева автоматически. Игроки «Спартака» апеллировали правильно. Не знаю, почему арбитр не показал карточку. На мой взгляд, это ошибка. С 11-метровым он принял сложное решение, увидел со спины. Но надо было удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

21:11 Георгий Илющенко

Ньямси вместо Воробьёва вышел, прикрывая удалившегося Морозова в обороне «Локо».

21:10 Георгий Илющенко

Так-так, Денисов отмахнулся от Руденко в своей штрафной неосторожно! VAR не вмешался.

21:09 Георгий Илющенко

Джику прижатой рукой остановил удар Комличенко с близкого расстояния! Хотя Николай сигнализирует о нарушении.

21:07 Георгий Илющенко

Морозов всё-таки удалён! Вторая жёлтая за срыв за задержку Угальде! «Спартак» в большинстве!

21:06 Георгий Илющенко

Барко в касание с лёта в противоход Митрюшкину в дальний угол метил и чуть-чуть не попал! Ух!

21:05 Георгий Илющенко

Барко со стандарта то ли пробил, то ли навесил. Митрюшкин отразил мяч. Ещё Морозов заблокировал другой удар Барко. «Спартак» за вторым голом мчит.

21:04 Георгий Илющенко

Денисов был открыт, но Жедсон его не нашёл подачей. А Воробьёв Ву завалил и не получил вторую жёлтую. «Локо» так точно вдесятером останется.

21:02 Георгий Илющенко

Комличенко заменил Бакаева. В двух нападающих «Локо» продолжит.

21:01 Георгий Илющенко

1:1! Барко с пенальти уверенно

С паузой в левый угол катнул и обманул Митрюшкина Эсекьель.

21:00 Георгий Илющенко

Красно-белым мало пенальти, они требуют удаления Морозова! Но, видимо, не будет его.

20:58 Георгий Илющенко

Пенальти «Спартак» заработал! Рукой Морозов, уже имеющий жёлтую, остановил мяч после удара Угальде! А до этого Джику передачу отдал в падении через себя! Началось всё с углового.

20:55 Георгий Илющенко

Зобнин на скорости влетел в штрафную, но далеко отпустил мяч и позволил Морозову чётко сработать в подкате.

20:53 Георгий Илющенко

Угальде с левой зарядил чуть выше ворот с лёта! И попросил поддержки у болельщиков.

20:53 Георгий Илющенко

Денисов проверил Митрюшкина в касание с проникающей передачи Угальде. Тот на месте.

20:52 Георгий Илющенко

Морозов вперёд пошёл, потерял мяч в борьбе с Литвиновым и был вынужден фолить на жёлтую, чтобы контрвыпад остановить.

20:51 Георгий Илющенко

Воробьёв не поделился мячом с Батраковым и сам со штрафного неудачно пробил.

20:50 Георгий Илющенко

Воробьёв рядом с чужой штрафной стандарт заработал за фол Ву. Джику показывал, что Дмитрий на нём тоже правила нарушил.

20:46 Георгий Илющенко

Батраков подал, и Максименко врезал по мячу кулаком.

20:45 Георгий Илющенко

Литвинов завалил Бакаева, когда тот рвался в штрафную. А стандарты «Локо» всегда таят угрозу.

20:44 Георгий Илющенко

Литвинов посидел на газоне и поднялся. Хромает теперь он. Здоровья Руслану!

20:43 Георгий Илющенко

А вот и жёлтая. Воробьёву за наступ на Литвинова.

20:42 Георгий Илющенко

Митрюшкин вовремя выдвинулся из ворот и забрал мяч у Солари после передачи Зобнина! «Спартак» воодушевлённым вышел на второй тайм. Ситуация обязывает.

20:39 Георгий Илющенко

Угальде заменил в перерыве Ливая. Шоу продолжается!

20:24 Георгий Илющенко

Митрюшкин отразил два кряду удара Солари! И на этом добавленная минута (по факту три отыграли) позади. «Локомотив», как это умеет, реализовал угловой. У «Спартака» были моменты, чего только стоит промах Денисова, но пока отыграться не получается. Отдохнём.

20:22 Георгий Илющенко

Зобнин и Фассон столкнулись в штрафной спартаковской. У красно-белых контратака пошла, и по ходу неё судья свистнул. Не дал завершить.

20:20 Георгий Илющенко

Руденко и Зобнин полежали на газоне, пока шла и ничем не завершилась спартаковская атака. В ответной заработал угловой «Локомотив». Батраков уже подавал результативно, но теперь вынос случился.

20:18 Георгий Илющенко

Джику Воробьёва толкнул двумя руками в борьбе за верховой мяч. 43 минуты сыграно.

20:17 Георгий Илющенко

Денисов замыкал прострел Ливая и не попал в ближний угол из убойной позиции! Шикарный момент упущен!

20:16 Георгий Илющенко

Литвинов мяч не смог обработать вблизи чужих ворот. Следом Сильянов мудро остановил Батракова, который судье что-то высказал.

20:14 Георгий Илющенко

Прострел центрального защитника? Да, если ты Морозов. Максименко мяч забрал спокойно.

20:13 Георгий Илющенко

Фассон о чём-то с Умяровым на повышенных тонах поспорил после единоборства. Судья Танашев успокоил Лукаса.

20:12 Георгий Илющенко

Денисов не только сам фолит, но и нарушения на себе ловит. Руденко в атаке постарался.

20:10 Георгий Илющенко

Денисов злится. Потому что Карпукаса только с нарушением остановил, видимо.

20:09 Георгий Илющенко

Батраков в подкате у Солари из-под ног выбил мяч. Хорош не только в атаке.

20:09 Георгий Илющенко

Ву уронил Батракова в середине поля. А вот закидушка Алексея со стандарта не прошла. 34 минуты позади.

20:07 Георгий Илющенко

2:6 по ударам. В пользу «Локомотива», разумеется. А Морозов перед своей штрафной Ливая остановил.

20:06 Георгий Илющенко

У Солари не все подачи проходят. Сейчас вот за пределы поля мяч он отправил.

20:04 Георгий Илющенко

Солари ушёл от Фассона и на ближнюю штангу закинул, где Денисов не смог пробить. А на дальней штанге никого из красно-белых не оказалось.

20:03 Георгий Илющенко

«Локомотиву» мало одного гола, продолжает он вперёд нестись! С аутра мяч дошёл до Фассона, и тот Пруцеву его скинул. Данил низом пробил и заставил Максименко сложиться.

19:59 Георгий Илющенко

Воробьёв обошёл Ву и издали крутил в дальний угол. Неточно.

19:58 Георгий Илющенко

1:0! Монтес вывел «Локомотив» вперёд!

Батраков подал с углового, и Монтес головой вколошматил! Классика по-локомотивски.

19:57 Георгий Илющенко

Бакаев с линии штрафной практически пальнул! Максименко на месте, угловой будет.

19:55 Георгий Илющенко

Бакаев красиво мяч забрал у Барко. Атака спартаковская всё равно продолжилась, и её остановил Морозов отбором у Зобнина.

19:54 Георгий Илющенко

Подача Пруцева не дошла до Руденко. А вот сам Руденко угловой заработать должен был уже своей подачей. Джику вынес мяч, однако судья не увидел этого.

19:52 Георгий Илющенко

Можете пока про трудную судьбу Митрюшкина почитать, раз в матче ничего интересного не происходит.

19:50 Георгий Илющенко

Солари заработал стандарт на правом краю. Барко его исполнил и увидел вынос Карпукаса.

19:48 Георгий Илющенко

Барко мог пробить опасно со скидки Денисова в подкате. А мяч у него на ногу толком не лёг.

19:47 Георгий Илющенко

Руденко недалеко от чужой штрафной упал, но судья не свистнул.

19:45 Георгий Илющенко

Десять минут позади. Без остроты прошли они.

19:44 Георгий Илющенко

Ливай длинный заброс спиной принял, и мяч к Митрюшкину отскочил.

19:42 Георгий Илющенко

Теперь прострел Денисова мог к угловому привести. Но мяч вне поля укатился, так что Митрюшкин от ворот вынес.

19:40 Георгий Илющенко

Бакаев продрался к воротам и прострелил. Литвинов на угловой вынес. Который не принёс угрозы.

19:40 Георгий Илющенко

Пока территориальная борьба идёт без каких-либо потенциально опасных атак. Разгоняются команды.

19:35 Георгий Илющенко

Жедсон пошёл в отбор и от ног Бакаева пострадал в середине поля.

19:34 Георгий Илющенко

ДЕРБИ! НАЧАЛОСЬ! Ура? Ура!

19:30 Георгий Илющенко

Московское дерби вот-вот стартует! «Спартак» и «Локомотив» уже на поле.

18:28 Кирилл Закатченко

📋 «Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

18:25 Кирилл Закатченко

🤝 «Балтика» потеряла очки в Каспийске

Матч окочен. Результативная ничья. Было интересно!

18:23 Кирилл Закатченко

Илья Петров классно пробил, но немного не попал в створ. Последние секунды.

18:22 Кирилл Закатченко

Мастури приложился издали — мяч в руках Бориско. Четвёртая добавленная минута.

18:19 Кирилл Закатченко

Пять минут добавлено в Каспийске. Будут ещё голы или нет?

18:17 Кирилл Закатченко

Миро! Должен был наказывать соперника, но запустил мяч значительно выше створа.

18:17 Кирилл Закатченко

Миро бьёт мимо ближнего угла. Хороший матч у нас сегодня. Неожиданно много голов и моментов.

18:14 Кирилл Закатченко

Оффор и Ковалёв вышли у «Балтики». Ушли Манелов и Хиль. У «Динамо» вышли Мастури и Сердеров вместо Агаларова и Сундукова.

18:12 Кирилл Закатченко

Аларкону не хватило совсем чуть-чуть, чтобы добраться до мяча и замкнуть на дальней штанге.

18:10 Кирилл Закатченко

👍 «Балтика» отыгралась со стандарта

ГОООООЛ! Варатынов оказался один на дальней штанге и подправил мяч головой в сетку после стандарта. 2:2!

18:04 Кирилл Закатченко

15 минут остаётся до конца основного времени. Неужели «Балтика» сегодня проиграет?

18:00 Кирилл Закатченко

🎯 Агаларов реализовал пенальти

ГООООЛ! Бориско угадал направление удара, но мяч всё-таки оказался в сетке. Камбэк!

17:59 Кирилл Закатченко

Пенальти в ворота «Балтики»! Кукуляк объявил, что Гассама нарушил правила.

17:58 Кирилл Закатченко

Агаларов упал в штрафной площади «Балтики». Идёт проверка на предмет пенальти в ворота гостей. Кукуляк пошёл к монитору.

17:57 Кирилл Закатченко

Ласерда сразу покатил в створ, но удар получился не слишком хорошим.

17:55 Кирилл Закатченко

Ласерда вышел вместо Титкова. Перестановка в составе клуба из Калининграда.

17:51 Кирилл Закатченко

«Балтика» после перерыва ничего не создала у чужих ворот. Ни до пропущенного мяча, ни после.

17:48 Кирилл Закатченко

Евсеев снимает с игры Табидзе и выпускает вместо него Ахмедова. У «Балтики» Рядно поменял Чивича.

17:47 Кирилл Закатченко

Беликов жёстко сыграл в отборе. Арбитр оценил действия Ивана на жёлтую карточку.

17:45 Кирилл Закатченко

Интересно, как теперь будет развиваться игра в Каспийске. Больше получаса ещё есть у команд, чтобы определить победителя.

17:42 Кирилл Закатченко

⚽ Агаларов замкнул навес

ГОООЛ! «Динамо» владело мячом на чужой половине поля и завершило всё результативным ударом. Агаларов головой замкнул навес Сундукова. 1:1!

17:33 Кирилл Закатченко

В перерыве «Балтика» сделала замену. Беликов вышел на поле вместо Йенне.

17:33 Кирилл Закатченко

Команды отдохнули и вернулись на поле. Погнали! Следим за второй половиной.

17:17 Кирилл Закатченко

Перерыв. Команды завершили первую часть встречи без голов.

17:17 Кирилл Закатченко

Одна минута добавлена к основному времени первой половины матча.

17:16 Кирилл Закатченко

Махачкала действует активно в концовке первой половины. Сейчас заработали стандарт. Аларкон головой то ли бил, то ли скидывал. Мяч прилетел в руки Бориско.

17:10 Кирилл Закатченко

Евсеев делает замену уже в первой половине: Миро вышел на поле вместо Джавада.

17:08 Кирилл Закатченко

Агаларов из хорошей позиции пробил выше створа. Как же так? Редкий момент у ворот «Балтики».

17:07 Кирилл Закатченко

Если я правильно разобрал по телевизионной картинке, то боец UFC Ислам Махачев наблюдает за матчем с трибуны.

17:00 Кирилл Закатченко

А теперь Хиль оказался на газоне. Поехали ноги после обработки мяча. Врачи сейчас работают прямо на поле.

16:57 Кирилл Закатченко

Агаларов пострадал после контакта с Максимом Петровым. Но вроде всё обошлось.

16:55 Кирилл Закатченко

Футболисты «Динамо» до сих пор не нанесли ни одного удара по воротам. 25 минут позади.

16:47 Кирилл Закатченко

Чем ответит Махачкала? Начало — хуже не придумаешь

16:45 Кирилл Закатченко

1️⃣3️⃣ Очередной гол Хиля

ГОООООЛ! Хиль наказывает соперника за ошибку! Алоркон попал в голову рядом стоящему игроку (им был Хиль), а Брайан удрал от защитников и реализовал выход один на один с вратарём. 13-й гол латиноамериканца.

16:42 Кирилл Закатченко

Манелов сместился с фланга и пробил, но его удар заблокировал Глушков. Угловой.

16:41 Кирилл Закатченко

Есть ощущение, что моментов сегодня будет мало. Пока их нет, хотя сыграно всего 10 минут.

16:35 Кирилл Закатченко

По телевизионной картинке поле в Дагестане выглядит очень хорошо. Радуют глаз такие кадры.

16:31 Кирилл Закатченко

Следим за событиями матча в Каспийске. Наберёт ли «Балтика» три очка?

15:59 Кирилл Закатченко

«Динамо» Махачкала — «Балтика»: стартовые составы команд

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Чивич, И. Петров, Титков, Манелов, М. Петров, Йенне, Хиль.

15:57 Кирилл Закатченко

💪 «Ростов» одолел «Пари НН» в Нижнем Новгороде

Нет, всё-таки не отыгрался «Пари НН». Матч окончен. «Ростов» одержал важнейшую победу. Поздравляем гостей с тремя набранными очками.

15:55 Кирилл Закатченко

Урванцев попал не по мячу, а по Мелёхину. Карасёв наградил игрока «Пари НН» жёлтой карточкой.

15:54 Кирилл Закатченко

Ух! Ятимов дотягивается до мяча после удара Сидоренко и рикошета.

15:52 Кирилл Закатченко

У «Ростова» Шамонин вышел Сулейманова. Вторая добавленная минута идёт.

15:51 Кирилл Закатченко

Карасёв накинул шесть минут к основному времени матча.

15:50 Кирилл Закатченко

Киршу перемотали голову. Но его всё-таки поменял Ивлев.

15:47 Кирилл Закатченко

Голенков получил жёлтую карточку. Рассечение у соперника (это Кирш). Егор грубо сыграл локтем.

15:46 Кирилл Закатченко

Сидоренко поменял Тичича. Перестановка в составе «Пари НН».

15:44 Кирилл Закатченко

Сефас действует очень активно после выхода на замену. Правда, Вахания здорово играет против соперника.

15:41 Кирилл Закатченко

Ятимов спас после выхода Олусегуна один на один с вратарём! Но боковой судья поднял флажок.

15:39 Кирилл Закатченко

Фаринья сфолил на Сулейманове и увидел перед собой жёлтую карточку.

15:37 Кирилл Закатченко

Шнапцев отправил мяч в ворота «Ростова», но Карасёв зафиксировал фол в атаке со стороны игрока «Пари НН».

15:34 Кирилл Закатченко

15 минут до конца основного времени. Будет ли горячая концовка?

15:31 Кирилл Закатченко

Игнатов и Шанталий вышли на поле. Чистяков и Щетинин отправились отдыхать.

15:29 Кирилл Закатченко

Середина второго тайма. Пока всё идёт к победе гостей. «Ростов» готовит двойную замену.

15:21 Кирилл Закатченко

Новые замены в составе донского клуба. Их сразу две. На поле вышли Мохеби и Лангович. А Кучаев и Роналдо отправились отдыхать.

15:15 Кирилл Закатченко

И ещё одно предупреждение. На этот раз карточку получил Чистяков.

15:12 Кирилл Закатченко

Мяч после удара Голенкова пролетел над перекладиной. Там был рикошет — угловой.

15:11 Кирилл Закатченко

Щетинин получил жёлтую карточку. Сфолил в атаке, по мнению Карасёва.

15:10 Кирилл Закатченко

Карич влетел в Роналдо. Жестковато сыграл против бразильца. Не единого шанса сыграть в мяч.

15:07 Кирилл Закатченко

Щетинин крутил в дальний угол, но получилось совсем неточно.

15:06 Кирилл Закатченко

Шпилевский в перерыве сделал три замены. Ушли Смелов, Бальбоа и Лесовой. Вышли Сефас, Коледин и Урванцев.

15:05 Кирилл Закатченко

Следим за вторым таймом матча в Нижнем Новгороде. Поехали!

14:50 Кирилл Закатченко

Перерыв. Не самый интересный матч. «Ростов» реализовал свой шанс, «Пари НН» — нет.

14:49 Кирилл Закатченко

Карасёв добавил одну минуту к основному времени тайма.

14:39 Кирилл Закатченко

Вот это момент! Шнапцев скинул на Олусегуна, а тот просто не попал в пустой угол. Повезло сейчас гостям!

14:35 Кирилл Закатченко

Ятимов откровенно скучает в первой половине. Пока хозяева смотрятся неважно.

14:33 Кирилл Закатченко

👍 Роналдо забил головой

ГОООЛ! «Ростов» абсолютно заслуженно вышел вперёд! Щетинин скинул головой на Роналдо, а тот головой легко переиграл Медведева с близкого расстояния.

14:28 Кирилл Закатченко

Медведев снова перевёл мяч на угловой. Возможно, он (мяч) летел в штангу.

14:21 Кирилл Закатченко

Щетинин приложился из-за пределов штрафной площади — Медведев перевёл мяч на угловой.

14:20 Кирилл Закатченко

В целом кажется, что «Ростов» провёл первые минуты матча интереснее соперника. Но пока счёт на табло не меняется.

14:18 Кирилл Закатченко

Успокоилась игра. 15 минут позади. Хотелось бы большей активности от команд.

14:12 Кирилл Закатченко

Карич срубил Роналдо, но Карасёв пока обошёлся без жёлтой карточки.

14:10 Кирилл Закатченко

«Ростов» нанёс пару дальних ударов, но они не достигли цели. Попытку Кучаева заблокировал Шнапцев. Активно гости смотрятся в эти минуты.

14:06 Кирилл Закатченко

Неплохой розыгрыш стандарта у ворот «Пари НН»! Футболист «Ростова» сбросил мяч на дальнюю штангу, но там не оказалось никого из игроков донского клуба.

14:03 Кирилл Закатченко

Стартовал первый матч игрового дня! Кто победит в Нижнем Новгороде?

13:07 Кирилл Закатченко

📋 «Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Вешнер Тичич, Лесовой, Бальбоа, Олусегун.

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Вахания, Щетинин, Миронов, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

12:12 Кирилл Закатченко

Если вдруг по каким-то причинам не смотрели вчерашние матчи, то можно почитать отчёты. Очень много интересных сюжетов. Судейские решения, красивые голы, неожиданный результат в Москве, великолепная чемпионская гонка.

12:09 Кирилл Закатченко

Перед матчем «Спартака» и «Локомотива» будет полезно вспомнить историю вратаря Антона Митрюшкина. Перед весенним отрезком его назначили капитаном красно-зелёных.

11:43 Дмитрий Зимин

Фан-факт перед первым матчем игрового дня: «Пари НН» всего дважды побеждал «Ростов» в РПЛ. И шесть раз проигрывал. Но учитывая финансовые трудности дончан, совсем не факт, что сегодня именно они являются фаворитами.

10:37 Дмитрий Зимин

Всем привет! Сегодня в РПЛ пройдёт три матча. Первый начнётся в 14.00 в Нижнем Новгороде, а главный – в 19.30 в Москве, где «Спартак» примет «Локомотив». И для начала рекомендуем вам ознакомиться с материалом Андрея Панкова о Даниле Пруцеве.

