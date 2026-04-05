Идеальный день для «Спартака»

Сегодня, 5 апреля, состоялись три матча 23-го тура Мир РПЛ. «Пари НН» принимал «Ростов», «Балтика» приезжала в гости к махачкалинскому «Динамо», а закончился день дерби «Спартака» и «Локомотива».
«Пари НН» этой весной выглядело многообещающе, а «Ростов» расстраивал. Команды разделяли два очка, обе бьются за спасение. И для обеих пока ещё в конце сезона реальны все три варианта: прямой вылет, стыки и сохранение места в РПЛ. В чемпионате России эти соперники редко забивают друг другу больше раза. Так случилось и теперь: ростовчане увезли минимальную победу!
«Балтика» уже давно решает большую задачу – толкается с топ-клубами наверху и даже теоретически претендует на чемпионство. «Динамо» из Махачкалы же после прихода Вадима Евсеева преобразилось с атакующей точки зрения, однако результаты пока сдержанные – и зона стыков маячит в качестве нехорошей перспективы, и некоторые конкуренты в борьбе за выживание в неплохой форме. В первом круге калининградцы разобрались с оппонентом (2:0). На данный момент они снова считались фаворитами. В итоге случились сумасшедшие 2:2!
«Спартак» ищет себя с новым тренером, «Локомотив» цеплялся за чемпионскую гонку со старым. Противостояние спартаковцев и железнодорожников кому-то даже наверняка в нынешнем сезоне уже надоело: команды ранее сыграли не только в первом круге, но и дважды пересеклись в плей-офф Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Что можно сказать точно, голов в этих встречах забили массу – аж 13 штук! Сегодня прибавили ещё три! Красно-белые проигрывали, но всё перевернули.
За всеми этими матчами мы следили в режиме онлайн. Предлагаем ознакомиться с ходом их событий подробнее.
«Спартак» устроил камбэк в дерби с «Локомотивом»
Красно-белые уступали после первого тайма, но во втором всё перевернули! Остались шестыми, но вплотную приблизились к топ-3! «Локо» же окончательно расстаётся с чемпионскими амбициями на этот сезон, если такие были.
Максименко празднует уже с Ву! Сфолил на нём в атаке Комличенко!
Угальде за грубость на Карпукасе жёлтую получил.
Денисов выбил из пустых ворот после удара Монтеса! Вот это момент! Перед этим выбежал Максименко!
Полех Карпукаса обошёл красиво и отдал в центр. А потом сам же на Артёме сфолил.
Плюс шесть минут ко второму тайму. Одна только пауза перед пенальти съела много времени.
Солари в руки Митрюшкину прострелил. В следующей атаке Пабло уже точно закинул на Угальде, однако тот в касание выше ворот пробил из убойной позиции!
Теперь Угальде на газоне после тычка ногой Пруцева. 87 минут позади. «Спартак» уже своё, видимо, не упустит.
Комличенко локтём по подбородку попал Литвинову. Второй жёлтой нет.
Угальде с линии штрафной не попал в дальний угол из-за рикошета! Угловой «Спартаку» не дали.
2:1! Солари! «Спартак» повёл!
Зобнин перехватил мяч мастерски и подал, а Солари в противоход Митрюшкину головой воткнул! Есть камбэк!
Жёлтая Комличенко за фол на Зобнине. Николай спорить полез к арбитру, и Батраков его оттащил.
Митрюшкин с навеса Денисова выбил мяч в Угальде, и рикошет едва к голу не привёл!
Полех стал на Сильянова, а там на отбор подоспел Пруцев. Следом Барко издали в правую девятку крутил. Промах отменил гол-шедевр.
Ву и Батраков столкнулись головами в штрафной красно-белых. Оба живы и здоровы.
У Фассона жёлтая. А у «Спартака» 16-летний Полех Жедсона заменил. Неожиданная замена.
Арбитр Федотов оценил решение не удалять Морозова за игру рукой в матче «Спартак» — «Локо»:
«За что наказывают футболиста, сыгравшего рукой? Первое: когда он обманывает арбитра и забивает гол или имеет такую возможность. Второе: за срыв перспективной атаки. Здесь можно говорить о втором случае. О лишении явной возможности забить гол я бы не говорил — рядом стоял вратарь. В моём понимании, Танашев верно назначил 11-метровый удар, потому что рука была отставлена в сторону и стремилась к мячу. Но надо было показывать Морозову вторую жёлтую за срыв перспективной атаки. По идее, она должна была вылететь у Танашева автоматически. Игроки «Спартака» апеллировали правильно. Не знаю, почему арбитр не показал карточку. На мой взгляд, это ошибка. С 11-метровым он принял сложное решение, увидел со спины. Но надо было удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Ньямси вместо Воробьёва вышел, прикрывая удалившегося Морозова в обороне «Локо».
Так-так, Денисов отмахнулся от Руденко в своей штрафной неосторожно! VAR не вмешался.
Джику прижатой рукой остановил удар Комличенко с близкого расстояния! Хотя Николай сигнализирует о нарушении.
Морозов всё-таки удалён! Вторая жёлтая за срыв за задержку Угальде! «Спартак» в большинстве!
Барко в касание с лёта в противоход Митрюшкину в дальний угол метил и чуть-чуть не попал! Ух!
Барко со стандарта то ли пробил, то ли навесил. Митрюшкин отразил мяч. Ещё Морозов заблокировал другой удар Барко. «Спартак» за вторым голом мчит.
Денисов был открыт, но Жедсон его не нашёл подачей. А Воробьёв Ву завалил и не получил вторую жёлтую. «Локо» так точно вдесятером останется.
Комличенко заменил Бакаева. В двух нападающих «Локо» продолжит.
1:1! Барко с пенальти уверенно
С паузой в левый угол катнул и обманул Митрюшкина Эсекьель.
Красно-белым мало пенальти, они требуют удаления Морозова! Но, видимо, не будет его.
Пенальти «Спартак» заработал! Рукой Морозов, уже имеющий жёлтую, остановил мяч после удара Угальде! А до этого Джику передачу отдал в падении через себя! Началось всё с углового.
Зобнин на скорости влетел в штрафную, но далеко отпустил мяч и позволил Морозову чётко сработать в подкате.
Угальде с левой зарядил чуть выше ворот с лёта! И попросил поддержки у болельщиков.
Денисов проверил Митрюшкина в касание с проникающей передачи Угальде. Тот на месте.
Морозов вперёд пошёл, потерял мяч в борьбе с Литвиновым и был вынужден фолить на жёлтую, чтобы контрвыпад остановить.
Воробьёв не поделился мячом с Батраковым и сам со штрафного неудачно пробил.
Воробьёв рядом с чужой штрафной стандарт заработал за фол Ву. Джику показывал, что Дмитрий на нём тоже правила нарушил.
Батраков подал, и Максименко врезал по мячу кулаком.
Литвинов завалил Бакаева, когда тот рвался в штрафную. А стандарты «Локо» всегда таят угрозу.
Литвинов посидел на газоне и поднялся. Хромает теперь он. Здоровья Руслану!
А вот и жёлтая. Воробьёву за наступ на Литвинова.
Митрюшкин вовремя выдвинулся из ворот и забрал мяч у Солари после передачи Зобнина! «Спартак» воодушевлённым вышел на второй тайм. Ситуация обязывает.
Угальде заменил в перерыве Ливая. Шоу продолжается!
Митрюшкин отразил два кряду удара Солари! И на этом добавленная минута (по факту три отыграли) позади. «Локомотив», как это умеет, реализовал угловой. У «Спартака» были моменты, чего только стоит промах Денисова, но пока отыграться не получается. Отдохнём.
Зобнин и Фассон столкнулись в штрафной спартаковской. У красно-белых контратака пошла, и по ходу неё судья свистнул. Не дал завершить.
Руденко и Зобнин полежали на газоне, пока шла и ничем не завершилась спартаковская атака. В ответной заработал угловой «Локомотив». Батраков уже подавал результативно, но теперь вынос случился.
Джику Воробьёва толкнул двумя руками в борьбе за верховой мяч. 43 минуты сыграно.
Денисов замыкал прострел Ливая и не попал в ближний угол из убойной позиции! Шикарный момент упущен!
Литвинов мяч не смог обработать вблизи чужих ворот. Следом Сильянов мудро остановил Батракова, который судье что-то высказал.
Прострел центрального защитника? Да, если ты Морозов. Максименко мяч забрал спокойно.
Фассон о чём-то с Умяровым на повышенных тонах поспорил после единоборства. Судья Танашев успокоил Лукаса.
Денисов не только сам фолит, но и нарушения на себе ловит. Руденко в атаке постарался.
Денисов злится. Потому что Карпукаса только с нарушением остановил, видимо.
Батраков в подкате у Солари из-под ног выбил мяч. Хорош не только в атаке.
Ву уронил Батракова в середине поля. А вот закидушка Алексея со стандарта не прошла. 34 минуты позади.
2:6 по ударам. В пользу «Локомотива», разумеется. А Морозов перед своей штрафной Ливая остановил.
У Солари не все подачи проходят. Сейчас вот за пределы поля мяч он отправил.
Солари ушёл от Фассона и на ближнюю штангу закинул, где Денисов не смог пробить. А на дальней штанге никого из красно-белых не оказалось.
«Локомотиву» мало одного гола, продолжает он вперёд нестись! С аутра мяч дошёл до Фассона, и тот Пруцеву его скинул. Данил низом пробил и заставил Максименко сложиться.
Воробьёв обошёл Ву и издали крутил в дальний угол. Неточно.
1:0! Монтес вывел «Локомотив» вперёд!
Батраков подал с углового, и Монтес головой вколошматил! Классика по-локомотивски.
Бакаев с линии штрафной практически пальнул! Максименко на месте, угловой будет.
Бакаев красиво мяч забрал у Барко. Атака спартаковская всё равно продолжилась, и её остановил Морозов отбором у Зобнина.
Подача Пруцева не дошла до Руденко. А вот сам Руденко угловой заработать должен был уже своей подачей. Джику вынес мяч, однако судья не увидел этого.
Денисов злится. Потому что Карпукаса только с нарушением остановил, видимо.
Солари заработал стандарт на правом краю. Барко его исполнил и увидел вынос Карпукаса.
Барко мог пробить опасно со скидки Денисова в подкате. А мяч у него на ногу толком не лёг.
Руденко недалеко от чужой штрафной упал, но судья не свистнул.
Десять минут позади. Без остроты прошли они.
Ливай длинный заброс спиной принял, и мяч к Митрюшкину отскочил.
Теперь прострел Денисова мог к угловому привести. Но мяч вне поля укатился, так что Митрюшкин от ворот вынес.
Бакаев продрался к воротам и прострелил. Литвинов на угловой вынес. Который не принёс угрозы.
Пока территориальная борьба идёт без каких-либо потенциально опасных атак. Разгоняются команды.
Жедсон пошёл в отбор и от ног Бакаева пострадал в середине поля.
ДЕРБИ! НАЧАЛОСЬ! Ура? Ура!
Московское дерби вот-вот стартует! «Спартак» и «Локомотив» уже на поле.
📋 «Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия.
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.
🤝 «Балтика» потеряла очки в Каспийске
Матч окочен. Результативная ничья. Было интересно!
Илья Петров классно пробил, но немного не попал в створ. Последние секунды.
Мастури приложился издали — мяч в руках Бориско. Четвёртая добавленная минута.
Пять минут добавлено в Каспийске. Будут ещё голы или нет?
Миро! Должен был наказывать соперника, но запустил мяч значительно выше створа.
Миро бьёт мимо ближнего угла. Хороший матч у нас сегодня. Неожиданно много голов и моментов.
Оффор и Ковалёв вышли у «Балтики». Ушли Манелов и Хиль. У «Динамо» вышли Мастури и Сердеров вместо Агаларова и Сундукова.
Аларкону не хватило совсем чуть-чуть, чтобы добраться до мяча и замкнуть на дальней штанге.
👍 «Балтика» отыгралась со стандарта
ГОООООЛ! Варатынов оказался один на дальней штанге и подправил мяч головой в сетку после стандарта. 2:2!
15 минут остаётся до конца основного времени. Неужели «Балтика» сегодня проиграет?
🎯 Агаларов реализовал пенальти
ГООООЛ! Бориско угадал направление удара, но мяч всё-таки оказался в сетке. Камбэк!
Пенальти в ворота «Балтики»! Кукуляк объявил, что Гассама нарушил правила.
Агаларов упал в штрафной площади «Балтики». Идёт проверка на предмет пенальти в ворота гостей. Кукуляк пошёл к монитору.
Ласерда сразу покатил в створ, но удар получился не слишком хорошим.
Ласерда вышел вместо Титкова. Перестановка в составе клуба из Калининграда.
«Балтика» после перерыва ничего не создала у чужих ворот. Ни до пропущенного мяча, ни после.
Евсеев снимает с игры Табидзе и выпускает вместо него Ахмедова. У «Балтики» Рядно поменял Чивича.
Беликов жёстко сыграл в отборе. Арбитр оценил действия Ивана на жёлтую карточку.
Интересно, как теперь будет развиваться игра в Каспийске. Больше получаса ещё есть у команд, чтобы определить победителя.
⚽ Агаларов замкнул навес
ГОООЛ! «Динамо» владело мячом на чужой половине поля и завершило всё результативным ударом. Агаларов головой замкнул навес Сундукова. 1:1!
В перерыве «Балтика» сделала замену. Беликов вышел на поле вместо Йенне.
Команды отдохнули и вернулись на поле. Погнали! Следим за второй половиной.
Перерыв. Команды завершили первую часть встречи без голов.
Одна минута добавлена к основному времени первой половины матча.
Махачкала действует активно в концовке первой половины. Сейчас заработали стандарт. Аларкон головой то ли бил, то ли скидывал. Мяч прилетел в руки Бориско.
Евсеев делает замену уже в первой половине: Миро вышел на поле вместо Джавада.
Агаларов из хорошей позиции пробил выше створа. Как же так? Редкий момент у ворот «Балтики».
Если я правильно разобрал по телевизионной картинке, то боец UFC Ислам Махачев наблюдает за матчем с трибуны.
А теперь Хиль оказался на газоне. Поехали ноги после обработки мяча. Врачи сейчас работают прямо на поле.
Агаларов пострадал после контакта с Максимом Петровым. Но вроде всё обошлось.
Футболисты «Динамо» до сих пор не нанесли ни одного удара по воротам. 25 минут позади.
Чем ответит Махачкала? Начало — хуже не придумаешь
1️⃣3️⃣ Очередной гол Хиля
ГОООООЛ! Хиль наказывает соперника за ошибку! Алоркон попал в голову рядом стоящему игроку (им был Хиль), а Брайан удрал от защитников и реализовал выход один на один с вратарём. 13-й гол латиноамериканца.
Манелов сместился с фланга и пробил, но его удар заблокировал Глушков. Угловой.
Есть ощущение, что моментов сегодня будет мало. Пока их нет, хотя сыграно всего 10 минут.
По телевизионной картинке поле в Дагестане выглядит очень хорошо. Радуют глаз такие кадры.
Следим за событиями матча в Каспийске. Наберёт ли «Балтика» три очка?
«Динамо» Махачкала — «Балтика»: стартовые составы команд
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Чивич, И. Петров, Титков, Манелов, М. Петров, Йенне, Хиль.
💪 «Ростов» одолел «Пари НН» в Нижнем Новгороде
Нет, всё-таки не отыгрался «Пари НН». Матч окончен. «Ростов» одержал важнейшую победу. Поздравляем гостей с тремя набранными очками.
Урванцев попал не по мячу, а по Мелёхину. Карасёв наградил игрока «Пари НН» жёлтой карточкой.
Ух! Ятимов дотягивается до мяча после удара Сидоренко и рикошета.
У «Ростова» Шамонин вышел Сулейманова. Вторая добавленная минута идёт.
Карасёв накинул шесть минут к основному времени матча.
Киршу перемотали голову. Но его всё-таки поменял Ивлев.
Голенков получил жёлтую карточку. Рассечение у соперника (это Кирш). Егор грубо сыграл локтем.
Сидоренко поменял Тичича. Перестановка в составе «Пари НН».
Сефас действует очень активно после выхода на замену. Правда, Вахания здорово играет против соперника.
Ятимов спас после выхода Олусегуна один на один с вратарём! Но боковой судья поднял флажок.
Фаринья сфолил на Сулейманове и увидел перед собой жёлтую карточку.
Шнапцев отправил мяч в ворота «Ростова», но Карасёв зафиксировал фол в атаке со стороны игрока «Пари НН».
15 минут до конца основного времени. Будет ли горячая концовка?
Игнатов и Шанталий вышли на поле. Чистяков и Щетинин отправились отдыхать.
Середина второго тайма. Пока всё идёт к победе гостей. «Ростов» готовит двойную замену.
Новые замены в составе донского клуба. Их сразу две. На поле вышли Мохеби и Лангович. А Кучаев и Роналдо отправились отдыхать.
И ещё одно предупреждение. На этот раз карточку получил Чистяков.
Мяч после удара Голенкова пролетел над перекладиной. Там был рикошет — угловой.
Щетинин получил жёлтую карточку. Сфолил в атаке, по мнению Карасёва.
Карич влетел в Роналдо. Жестковато сыграл против бразильца. Не единого шанса сыграть в мяч.
Щетинин крутил в дальний угол, но получилось совсем неточно.
Шпилевский в перерыве сделал три замены. Ушли Смелов, Бальбоа и Лесовой. Вышли Сефас, Коледин и Урванцев.
Следим за вторым таймом матча в Нижнем Новгороде. Поехали!
Перерыв. Не самый интересный матч. «Ростов» реализовал свой шанс, «Пари НН» — нет.
Карасёв добавил одну минуту к основному времени тайма.
Вот это момент! Шнапцев скинул на Олусегуна, а тот просто не попал в пустой угол. Повезло сейчас гостям!
Ятимов откровенно скучает в первой половине. Пока хозяева смотрятся неважно.
👍 Роналдо забил головой
ГОООЛ! «Ростов» абсолютно заслуженно вышел вперёд! Щетинин скинул головой на Роналдо, а тот головой легко переиграл Медведева с близкого расстояния.
Медведев снова перевёл мяч на угловой. Возможно, он (мяч) летел в штангу.
Щетинин приложился из-за пределов штрафной площади — Медведев перевёл мяч на угловой.
В целом кажется, что «Ростов» провёл первые минуты матча интереснее соперника. Но пока счёт на табло не меняется.
Успокоилась игра. 15 минут позади. Хотелось бы большей активности от команд.
Карич срубил Роналдо, но Карасёв пока обошёлся без жёлтой карточки.
«Ростов» нанёс пару дальних ударов, но они не достигли цели. Попытку Кучаева заблокировал Шнапцев. Активно гости смотрятся в эти минуты.
Неплохой розыгрыш стандарта у ворот «Пари НН»! Футболист «Ростова» сбросил мяч на дальнюю штангу, но там не оказалось никого из игроков донского клуба.
Стартовал первый матч игрового дня! Кто победит в Нижнем Новгороде?
📋 «Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы команд
«Пари НН»: Медведев, Кирш, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Вешнер Тичич, Лесовой, Бальбоа, Олусегун.
«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Чистяков, Семенчук, Вахания, Щетинин, Миронов, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Если вдруг по каким-то причинам не смотрели вчерашние матчи, то можно почитать отчёты. Очень много интересных сюжетов. Судейские решения, красивые голы, неожиданный результат в Москве, великолепная чемпионская гонка.
Перед матчем «Спартака» и «Локомотива» будет полезно вспомнить историю вратаря Антона Митрюшкина. Перед весенним отрезком его назначили капитаном красно-зелёных.
Фан-факт перед первым матчем игрового дня: «Пари НН» всего дважды побеждал «Ростов» в РПЛ. И шесть раз проигрывал. Но учитывая финансовые трудности дончан, совсем не факт, что сегодня именно они являются фаворитами.
Всем привет! Сегодня в РПЛ пройдёт три матча. Первый начнётся в 14.00 в Нижнем Новгороде, а главный – в 19.30 в Москве, где «Спартак» примет «Локомотив». И для начала рекомендуем вам ознакомиться с материалом Андрея Панкова о Даниле Пруцеве.