Красно-белые закамбэчили дерби с «Локомотивом», а «Балтика» потеряла очки в Каспийске. Как это было.

Идеальный день для «Спартака»

Сегодня, 5 апреля, состоялись три матча 23-го тура Мир РПЛ. «Пари НН» принимал «Ростов», «Балтика» приезжала в гости к махачкалинскому «Динамо», а закончился день дерби «Спартака» и «Локомотива».

«Пари НН» этой весной выглядело многообещающе, а «Ростов» расстраивал. Команды разделяли два очка, обе бьются за спасение. И для обеих пока ещё в конце сезона реальны все три варианта: прямой вылет, стыки и сохранение места в РПЛ. В чемпионате России эти соперники редко забивают друг другу больше раза. Так случилось и теперь: ростовчане увезли минимальную победу!

«Балтика» уже давно решает большую задачу – толкается с топ-клубами наверху и даже теоретически претендует на чемпионство. «Динамо» из Махачкалы же после прихода Вадима Евсеева преобразилось с атакующей точки зрения, однако результаты пока сдержанные – и зона стыков маячит в качестве нехорошей перспективы, и некоторые конкуренты в борьбе за выживание в неплохой форме. В первом круге калининградцы разобрались с оппонентом (2:0). На данный момент они снова считались фаворитами. В итоге случились сумасшедшие 2:2!

«Спартак» ищет себя с новым тренером, «Локомотив» цеплялся за чемпионскую гонку со старым. Противостояние спартаковцев и железнодорожников кому-то даже наверняка в нынешнем сезоне уже надоело: команды ранее сыграли не только в первом круге, но и дважды пересеклись в плей-офф Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Что можно сказать точно, голов в этих встречах забили массу – аж 13 штук! Сегодня прибавили ещё три! Красно-белые проигрывали, но всё перевернули.

За всеми этими матчами мы следили в режиме онлайн. Предлагаем ознакомиться с ходом их событий подробнее.