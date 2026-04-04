«Ливерпуль» — катастрофа. Унизительно вылетели от «Сити», а Салах снова ужасен

Вернулись большие матчи на клубном уровне. После паузы на сборные возобновились ведущие чемпионаты, но не в Англии. Там большинство клубов АПЛ всё ещё отдыхают, однако несколько команд проводят встречи 1/4 финала Кубка Англии. И главная вывеска – «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Тренеры выбрали составы, относительно близкие к оптимальным. «Сити» разве что продолжил использовать в кубках второго вратаря Траффорда. «Ливерпулю» тоже пришлось выпустить резервного голкипера Мамардашвили, но потому что Алисон травмирован. Ожидалось, что в заявку на матч наконец попадёт Исак, однако его решили ещё немного поберечь.

В этой ситуации было логично ожидать, что в центре нападения появится Экитике, но он чаще оказывался на левом фланге. А в центре набегал кто-то из хавбеков – например, Вирц или Собослаи, а иногда даже защитник Керкез. Начало встречи осталось за «Ливерпулем». Примерно с линии штрафной били то Вирц, то Собослаи, то Экитике. А затем Салах упустил практически выход один на один. В этой ситуации сначала Хусанов не лучшим образом поборолся с египтянином, однако потом встал и заблокировал его удар.

Удар Салаха Фото: кадр из трансляции

Уже после этого неплохой момент появился у Шерки, но его в штрафной в последний момент накрыли. А затем француз претендовал на пенальти после единоборства с Керкезом, хотя там, скорее, Шерки сам зацепился за соперника. В целом «Ливерпуль» смотрелся весьма уверенно в начале матча и уже в середине первого тайма при счёте 0:0 позволял себе делать несколько передач подряд пятками. И проходило!

Однако счёт открыли именно хозяева. На этот раз пенальти в пользу «Сити» не вызывал сомнений. Ван Дейк просто въехал О'Райли по ногам, не добравшись до мяча. Холанд с 11 метров пробил в одну сторону, а голкипер завалился в другую. Прямо перед перерывом норвежец ещё и дубль оформил – Семеньо навесил с правого фланга, а Холанд пробил головой из-под Конате, сыграв на опережение.

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Второй тайм только начался, а «Сити» снова забил. Тонкая проникающая передача Шерки – и удар черпачком от Семеньо. И этот гол, и второй тайм в целом выглядели как тренировка для команды Хосепа Гвардиолы. Хозяева куражились: и перепасовываясь на своей половине, и атакуя на чужой. Семеньо даже почти забил ударом со своей половины поля. А затем ещё одна издевательская комбинация позволила «Сити» забить четвёртый мяч, словно не замечая соперника. Комбинацию низом завершил Холанд, ударив под перекладину. Нападающий передал привет всем, кто считает, что он исчезает в больших встречах.

Казалось, больнее болельщикам «Ливерпуля» уже не может быть, однако на поле был Салах. Нападающий запорол много моментов, а затем ещё не реализовал пенальти. Ударил так, что Траффорду было удобно отбить. После этого с гостевого сектора стали уходить болельщики «Ливерпуля», а фанаты «Сити» развернулись спиной к полю и прыгали. С результатом уже всё было понятно.

Болельщики «Манчестер Сити» празднуют победу Фото: Michael Regan/Getty Images

«Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии (жеребьёвка – в воскресенье). Ну а у «Ливерпуля» получился крайне неудачный день. И наверняка последует новая порция разговоров про возможное назначение Хаби Алонсо. Не так страшно вылететь от «Сити» в Кубке Англии, сколько пугает грядущий матч 1/4 финала в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в Париже.