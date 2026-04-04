Соболев продолжает сиять в «Зените». Но что за голище в девятку залетел у «Крыльев»! Видео

«Крылья Советов» неожиданно стали самым обсуждаемым клубом в международную паузу. Сначала главный тренер команды Магомед Адиев слетал на переговоры с руководством «Актобе», но потом всё объяснил и, казалось, остался работать до конца сезона. Прошло несколько дней – и всё снова переигралось. Адиева уволили, а исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Булатов. Ещё говорили о возможном назначении Сергея Юрана, однако время ещё не пришло. «Зенит» же на фоне всего этого провёл суперспокойную паузу. Обыграли «Кайрат» в товарищеском матче, хоть и без проблем не обошлось. С повреждениями к игре подходили Мантуан, Дивеев, Педро, а Луис Энрике и Дуглас Сантос очень поздно вернулись из расположения сборной Бразилии.

Собственно, составы, которые выбрали главные тренеры, и правда удивили. Булатов выпустил с первых минут Витюгова и Рахмановича, у которых ни одного матча в РПЛ в 2026 году. А отвечая на вопросы перед встречей, тренер призвал оценивать его команду на поле, а не на словах. Сергей Семак тоже удивил: в старте оказалось шесть россиян. Среди прочих – Караваев впервые в сезоне появился в стартовом составе в матче Мир РПЛ, а Горшков расположился в центре поля рядом с Барриосом. Впереди всё предсказуемо: Глушенков – Джон – Соболев. Интересно, что Дуран даже не попал в заявку. По словам главного тренера, у него проблемы со здоровьем.

Зато по первому тайму мы увидели, что их нет у Караваева. Защитник действительно полностью восстановился после травмы и был чуть ли не самым активным в составе хозяев. На девятой минуте с его фланга пришёл первый момент – Караваев прорвался к вратарской и классно прострелил. Но Вендел опередил Соболева и не попал по воротам. «Зенит» владел преимуществом и создавал моменты. Однако и самарцы периодически огрызались. На 16-й минуте они чудом не забили: Адамов потащил удар Ороза, но на добивании первым был Чинеду. И каким-то чудом не попал в уже пустые ворота. А вскоре нападающий «Крыльев» отдал пас пяткой во время атаки и схватился за заднюю поверхность бедра. А потом ушёл с поля. Если учитывать, что от него шла основная угроза, это стало потерей.

Петербуржцы же продолжили транжирить моменты: неточно из хороших позиций били Горшков и Джон. Дивеев, казалось, закидывал мяч в угол, но чуть-чуть не повезло. В первом тайме мы так и не увидели голов. Зато они пошли со стартом второго.

Всё тот же Дивеев на 49-й минуте нырнул в подкат, выбивая мяч на своей половине поля. И получилась передача на Джона. Тот приблизился к штрафной и ударил в сторону ворот. А через рикошет от Ороза мяч оказался в воротах.

Через шесть минут Соболев, казалось, закончил всё для соперника. И снова хвалим Караваева. Он навесил точно на голову нападающему, который опередил Ороза.

Далее Семак запустил процесс замен, выпустив игроков сборной Бразилии. И явно рассчитывал сохранить победный результат. Или попытаться увеличить счёт. Однако не все в Самаре были с этим согласны. Периодически команда огрызалась и доходила до ворот соперника. А на 75-й минуте Сергей Бабкин бахнул с 30 метров так, что Адамов даже не прыгнул. И просто проводил глазами мяч, который залетел в девятку. Получилось очень эффектно. Однозначный претендент на гол тура.

Ожидалось, что самарцы побегут забивать второй. Так и вышло. Однако «Зенит» сыграл уж слишком прагматично, не допустив моментов у своих ворот. Итоговые три очка скорее закономерны. Гонка за «Краснодаром» продолжается. И как минимум до позднего вечера петербуржцы первые в таблице.