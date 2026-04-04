Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ, «Интер» — «Рома», НХЛ, бокс и UFC

Яркое 5 апреля: Овечкин, Кучеров и Панарин за океаном, бои Уайлдера и Цзю, НБА, «Монако» с Головиным против «Марселя», шахматы и лыжи!

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 00:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1

Интрига: обгонит ли Кучеров Макдэвида в гонке лучших бомбардиров сезона?

Российский нападающий «Тампы» продолжает погоню за своим канадским коллегой из «Эдмонтона». Сейчас на счету Никита Кучерова 124 очка в 73 матчах, он отстаёт от Коннора Макдэвида всего на два очка. Тем не менее разжиться очками будет не так просто, ведь в соперниках мощный «Бостон». Получится ли у Куча?

✅ 🏒 00:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ — 9:4

Интрига: сумеет ли «Питтсбург» Малкина оторваться от преследователей?

«Пингвинз» продолжают борьбу за зону плей-офф. Команда Евгения Малкина и Сидни Кросби оторвалась от преследователей на четыре очка, но ещё сразу четыре команды по-прежнему могут заскочить в топ-8. А это значит, что терять очки нельзя. Однако даст ли Сергей Бобровский своему соотечественнику шансы? Очень уж вряд ли.

Один соотечественник уже не пожалел Малкина: Видео Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

✅ 👊 0:30: Азамат Бекоев — Тришон Гор, UFC Fight Night 272 — победа Гора

Интрига: Бекоев закроет поражение?

Азамат Бекоев недавно потерпел первое поражение в UFC, неожиданно уступив великану Юсри Белгаруи. Теперь россиянин получил шанс закрыть свою неудачу в бою против Тришона Гора. На счету соперника не так много поединков, зато бо́льшую часть карьеры Гор провёл именно в главной лиге мира. Впрочем, Азамат всё равно считается фаворитом: любой другой результат, кроме его досрочной победы, станет неожиданным. Будем надеяться, что Гор не преподнесёт неприятных сюрпризов.

✅ 🥊 0:45: Деонтей Уайлдер — Дерек Чисора, рейтинговый бой — победа Уайлдера

Интрига: старики закатят рубку?

Дереку Чисору и Деонтею Уайлдеру уже за 40. Они практически наверняка больше не смогут стать чемпионами или хотя бы претендовать на главные мировые пояса. Зато ветераны могут и умеют давать зрелище: Дерек и Деонтей — невероятно яркие рубаки с реальными пушками в руках. Для каждого из них поединок может оказаться последним в карьере: особенно близок к уходу из спорта Чисора. Если парни этой ночью не будут осторожничать, нас ждёт один из самых ярких поединков года.

✅ 🏒 2:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 7:6 ОТ

Интрига: сможет ли Панарин вернуться в зону плей-офф?

«Лос-Анджелес» продолжает ожесточённое сражение за попадание в плей-офф. Сейчас «Кингз» идут 10-ми на Западе, однако уступают «Нэшвиллу» и «Сан-Хосе», расположившимся выше, только по дополнительным показателям. Получится ли у Артемия Панарина добыть для команды важную победу и вернуть «королей» в топ-8?

✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ — 6:2

Интрига: сохранит ли Овечкин шансы «Вашингтону» на плей-офф?

«Столичные» попали в крайне тяжёлую ситуацию. Они отстали от зоны плей-офф на три очка, а выше них находятся сразу три команды, которые борются за топ-8. Теперь «Вашингтону» и вовсе предстоит сыграть с третьим клубом конференции. Сможет ли Александр Овечкин, вернувшийся в отличную форму, помочь «Кэпиталз» сохранить шансы на попадание в плей-офф?

✅ 🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА — 93:116

Интрига: «поршни» добьются внушительного результата?

«Детройт» возглавляет Восточную конференцию, «Филадельфия» — шестая в таблице. «Пистонс» три раза подряд очень уверенно обыграли «Сиксерс» в этом сезоне. Подопечные Нёрса бьются за прямое попадание в плей-офф, но игры с «поршнями» не удаются. Сумеют ли гости всухую закрыть сезонную серию или же мы увидим первую победу хозяев в этом противостоянии?

✅ ⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Остин», МЛС — 2:2

Интрига: обыграет ли «Интер Майами» соперника впервые в истории?

«Остин» одержал всего лишь одну победу в нынешнем регулярном чемпионате. Неудивительно, что команда пока располагается за пределами первой десятки в Западной конференции. «Интер Майами» выступает гораздо лучше — 10 очков из 15 возможных и третье место в таблице Восточной конференции. Лионель Месси забил четыре мяча — лучший результат в составе команды. Любопытно, что «Интер» ни разу не обыгрывал соперника в трёх очных встречах (две ничьих, одно поражение).

✅ 🥊 7:00: Тим Цзю — Денис Нурджа, рейтинговый бой — победа Цзю

Интрига: что покажет сын Кости в новом весе?

В последние несколько лет карьера Тима Цзю если не пошла под откос, то, во всяком случае, свернула на неудачный путь. Цзю отлетел в нокаут от Бахрама Муртазалиева и дважды проиграл Себастьяну Фундоре: явный признак того, что нужно было что-то менять. Тимофей сменил тренерский штаб и даже весовую категорию, перебравшись во второй средний вес. Первым соперником австралийца в новом дивизионе станет Денис Нурджа — непобеждённый боксёр из Албании. Что покажет Цзю?

✅ 🎿 10:00: Кубок России, финал, масс-старты, женщины и мужчины, 10 км — победы Пеклецовой и Большунова

Интрига: кто станет Царём и Царицей горы?

Финальные гонки Кубка России — 2025/2026 пройдут в формате масс-старта в гору. Фаворитом в женской гонке, причём фаворитом безоговорочным, является Алина Пеклецова. В случае победы она не только заберёт общий зачёт мини-тура, но и гарантирует себе первое место в общем зачёте Кубка России. Вызов ей может бросить только Дарья Непряева.

У мужчин с раскладами на зачёты Кубка России всё ясно — абсолютную победу одержал Сергей Ардашев. С общим зачётом мини-тура тоже практически всё понятно: Александр Большунов вряд ли упустит больше минуты преимущества над Ардашевым и Коростелёвым. Но в отдельно взятой гонке в гору Коростелёв и Спицов выглядят предпочтительнее.

✅ ⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Ростов», РПЛ, 23-й тур — 0:1

Интрига: «Ростов» окажется ниже «Пари НН» в таблице по итогам тура?

«Ростов» неудачно играет после рестарта сезона. Команда Джонатана Альбы не одержала ни одной победы на весеннем отрезке. Да, «Ростов» по-прежнему находится за пределами зоны стыков, однако отрыв сократился до одного очка. «Пари НН» одержал две победы после возобновления чемпионата России и покинул зону прямого вылета. Правда, пока что команда Алексея Шпилевского располагается на третьей с конца строчке в таблице. Если клуб из Нижнего Новгорода обыграет соперника, то окажется выше него.

✅ 🏐 14:00: «Уралочка-НТМК» — «Динамо» Москва, женская Суперлига — плей-офф, серия за третье место, первый матч — 2:3

Интрига: кто откроет счёт в «бронзовой» серии?

«Уралочка-НТМК» и московское «Динамо» — участники «бронзовой» серии, которые ищут реванш за недавнее поражение в полуфинале чемпионата, а заодно и возможность, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Оба клуба рвутся к пьедесталу после нескольких неудачных сезонов, однако стать призёром сможет только один. Кто сделает первый шаг на пути к заветной медали?

✅ ⚽️ 14:35: «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 4-й тур — 2:3

Интрига: команда Слуцкого снова обыграет удобного соперника?

Обе команды находятся в зоне вылета, хотя «Шанхай» набрал пять очков в трёх турах. Почему же он тогда занимает предпоследнее место в таблице? Всё потому, что перед стартом сезона с него сняли 10 очков по решению местной федерации футбола. Кстати, «Тяньцзинь» понёс такое же наказание. Правда, он пока не одержал ни одной победы в чемпионате — одна ничья, два поражения. «Шанхай» обыграл соперника три раза подряд.

✅ 🏀 15:00: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», Единая лига ВТБ — 72:88

Интрига: загнанный в угол соперник ещё опаснее

«Пари Нижний Новогород» потерял Евгения Бабурина из-за травмы и Кирилла Попова, ушедшего в «Уралмаш». Без двух лидеров клубу будет очень сложно играть с одним из грандов Единой лиги «Зенитом». Сине-бело-голубые в последнем очном противостоянии дома уступили сопернику (89:99). Сейчас ситуация полностью на стороне питерцев. Сумеет ли «Пари НН» снова удивить?

✅ ♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 7-й тур

Интрига: сможет ли Есипенко впервые выиграть на ТП-2026?

В воскресенье на Кипре пройдут партии 7-го тура претендентского турнира. Очень хочется верить, что Андрей Есипенко сможет одержать свою первую победу. Шанс для этого будет отличный, поскольку российский гроссмейстер сыграет белыми с китайцем Вэй И, который находится не в лучшей форме. Пора побеждать и Александре Горячкиной, которая до этого шесть раз сыграла вничью, а теперь белыми сразится с китаянкой Чжу Цзиньэр. Стоит обратить внимание и на партию Екатерины Лагно с Дивьей Дешмух. Екатерина чередует победы с поражениями, накануне она уступила, значит, теперь можно ожидать победы, даже чёрными фигурами.

✅ ⚽️ 16:30: «Динамо» Махачкала — «Балтика», РПЛ, 23-й тур — 2:2

Интрига: потеряет ли «Балтика» очки в Каспийске?

«Балтика» проведёт ещё один матч без Андрея Талалаева у кромки поля. Перед перерывом на сборные это не помешало клубу из Калининграда разгромить «Сочи» (4:0). Теперь балтийцев ждёт более сложное испытание. Встречи в Каспийске даются тяжело любому сопернику. Команды решают разные задачи. «Балтика» находится в верхней части таблицы, а «Динамо» рубится за сохранение места в элитном дивизионе. Похоже, мы не увидим большого количества голов. Или команды преподнесут сюрприз?

✅ 🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, второй матч — 3:1

Интрига: вернётся ли Казань?

«Локомотив» — неудобный соперник для казанского «Зенита», что и подтвердил первый матч полуфинала. В равной игре всё решили мелочи — и решили в пользу «Локомотива». 3:2 — и задачу-минимум команда Пламена Константинова уже решила. И может побороться и за вторую игру. Ну а казанцам теперь обязательно нужно сравнивать счёт в серии. Ехать в Новосибирск при 0-2 — почти приговор.

✅ ⚽️ 19:30: «Спартак» Москва — «Локомотив», РПЛ, 23-й тур — 2:1

Интрига: «Локомотив» снова не справится со «Спартаком» в гостевом матче?

Московское дерби закроет воскресную программу 23-го тура РПЛ. «Локомотив» в последние годы плохо играет против «Спартака» в гостевых встречах. Красно-зелёные не побеждали там в чемпионате России с 2017 года. К тому же «Спартак» — достаточно неудобный соперник для Михаила Галактионова. Команды этого тренера ни разу не обыгрывали красно-белых в гостях. Плюс в двух предыдущих встречах победа досталась «Спартаку».

✅ ⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Рома», Серия А, 31-й тур — 5:2

Интрига: прервёт ли миланский клуб серию без побед в чемпионате Италии?

«Интер» уверенно двигался к чемпионскому титулу, а потом неожиданно притормозил. Серия из трёх матчей без побед подарила надежду преследователям. Да, «Интер» опережает «Милан» на шесть очков, так что всё по-прежнему в руках чёрно-синей команды. Но очередная потеря очков может обострить борьбу за скудетто. «Рома» пока находится за пределами зоны Лиги чемпионов, однако наверняка мечтает о попадании в топ-4.

✅ ⚽️ 21:45: «Монако» — «Марсель», Лига 1, 28-й тур — 2:1

Интрига: продлит ли «Монако» с Головиным победную серию в чемпионате?

«Марсель» занимает третье место в таблице, «Монако» — шестое. Монегаски сейчас в полном порядке, о чём свидетельствует серия из шести побед в чемпионате Франции. Впечатляет, не правда ли? «Марсель» проиграл в прошлом туре, однако перед этим одержал три победы подряд. «Монако» два раза подряд справился с соперником в домашних матчах. Будет ли третья победа? И, конечно, интересно, как себя покажет Александр Головин после возвращения из сборной России.