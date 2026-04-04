Расписание спортивных матчей 5 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ, «Интер» — «Рома», НХЛ, бокс и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 апреля 2026 года
Яркое 5 апреля: Овечкин, Кучеров и Панарин за океаном, бои Уайлдера и Цзю, НБА, «Монако» с Головиным против «Марселя», шахматы и лыжи!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 00:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ — 3:1

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 26:47     1:1 Д'Астус (Бьёркстранд) – 42:13     2:1 Рэддиш (Мозер) – 54:29     3:1 Кучеров (Гюнцель, Макдона) – 58:27    

Интрига: обгонит ли Кучеров Макдэвида в гонке лучших бомбардиров сезона?

Российский нападающий «Тампы» продолжает погоню за своим канадским коллегой из «Эдмонтона». Сейчас на счету Никита Кучерова 124 очка в 73 матчах, он отстаёт от Коннора Макдэвида всего на два очка. Тем не менее разжиться очками будет не так просто, ведь в соперниках мощный «Бостон». Получится ли у Куча?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Разбираемся в непростом вопросе:
Кучеров бьёт рекорды, но не имеет ореола суперзвезды. Почему?
✅ 🏒 00:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ — 9:4

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Интрига: сумеет ли «Питтсбург» Малкина оторваться от преследователей?

«Пингвинз» продолжают борьбу за зону плей-офф. Команда Евгения Малкина и Сидни Кросби оторвалась от преследователей на четыре очка, но ещё сразу четыре команды по-прежнему могут заскочить в топ-8. А это значит, что терять очки нельзя. Однако даст ли Сергей Бобровский своему соотечественнику шансы? Очень уж вряд ли.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Один соотечественник уже не пожалел Малкина:
Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

✅ 👊 0:30: Азамат Бекоев — Тришон Гор, UFC Fight Night 272 — победа Гора

UFC 2026. UFC Fight Night 272, Лас-Вегас, США
Азамат Бекоев — Тришон Гор (W)
05 апреля 2026, воскресенье. 00:50 МСК
Азамат Бекоев
Окончено
SUB
Тришон Гор

Интрига: Бекоев закроет поражение?

Азамат Бекоев недавно потерпел первое поражение в UFC, неожиданно уступив великану Юсри Белгаруи. Теперь россиянин получил шанс закрыть свою неудачу в бою против Тришона Гора. На счету соперника не так много поединков, зато бо́льшую часть карьеры Гор провёл именно в главной лиге мира. Впрочем, Азамат всё равно считается фаворитом: любой другой результат, кроме его досрочной победы, станет неожиданным. Будем надеяться, что Гор не преподнесёт неприятных сюрпризов.

Что в итоге:
Второе подряд поражение Бекоева. В карьере россиянина что-то сломалось
✅ 🥊 0:45: Деонтей Уайлдер — Дерек Чисора, рейтинговый бой — победа Уайлдера

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Деонтей Уайлдер (W) — Дерек Чисора
05 апреля 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
SD
Дерек Чисора

Интрига: старики закатят рубку?

Дереку Чисору и Деонтею Уайлдеру уже за 40. Они практически наверняка больше не смогут стать чемпионами или хотя бы претендовать на главные мировые пояса. Зато ветераны могут и умеют давать зрелище: Дерек и Деонтей — невероятно яркие рубаки с реальными пушками в руках. Для каждого из них поединок может оказаться последним в карьере: особенно близок к уходу из спорта Чисора. Если парни этой ночью не будут осторожничать, нас ждёт один из самых ярких поединков года.

Что в итоге:
Ветераны дали огня! Уайлдер и Чисора устроили потрясающую зарубу
✅ 🏒 2:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ — 7:6 ОТ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Доми) – 04:19     0:2 Лоренц – 13:42 (sh)     1:2 Байфилд (Райт, Мур) – 21:11 (pp)     2:2 Кемпе (Андерсон) – 23:55     2:3 Таварес (Нюландер, Нис) – 29:18 (pp)     3:3 Панарин (Кларк, Кемпе) – 34:53     3:4 Коуэн (Таварес, Нис) – 39:47 (pp)     4:4 Кемпе (Панарин, Эдмундсон) – 45:46     5:4 Хелениус (Уорд, Сеси) – 46:14     6:4 Лаферрье (Мур) – 47:22     6:5 Робертсон (Джошуа) – 49:37     6:6 Нис (Таварес, Маччелли) – 53:29     7:6 Байфилд (Панарин, Кемпе) – 62:33    

Интрига: сможет ли Панарин вернуться в зону плей-офф?

«Лос-Анджелес» продолжает ожесточённое сражение за попадание в плей-офф. Сейчас «Кингз» идут 10-ми на Западе, однако уступают «Нэшвиллу» и «Сан-Хосе», расположившимся выше, только по дополнительным показателям. Получится ли у Артемия Панарина добыть для команды важную победу и вернуть «королей» в топ-8?

Панарин помогает команде как может:
Панарин пробудил «Лос-Анджелес»! Команда уже в зоне в плей-офф
✅ 🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ — 6:2

05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Дюбуа) – 03:15     2:0 Строум (Протас, Овечкин) – 03:35     3:0 Макмайкл (Чикран, Дюбуа) – 05:52     3:1 Далин (Норрис, Так) – 06:30     3:2 Маленстин (Гринвей, Далин) – 12:15     4:2 Протас – 26:06     5:2 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 46:26     6:2 Уилсон (Макмайкл) – 48:55 (sh)    

Интрига: сохранит ли Овечкин шансы «Вашингтону» на плей-офф?

«Столичные» попали в крайне тяжёлую ситуацию. Они отстали от зоны плей-офф на три очка, а выше них находятся сразу три команды, которые борются за топ-8. Теперь «Вашингтону» и вовсе предстоит сыграть с третьим клубом конференции. Сможет ли Александр Овечкин, вернувшийся в отличную форму, помочь «Кэпиталз» сохранить шансы на попадание в плей-офф?

Что в итоге:
Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Баффало»

✅ 🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА — 93:116

05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
93 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Джордж - 20, Эджкомб - 19, Бона - 10, Барлоу - 8, Драммонд - 4, Уотфорд - 4, Убре - 3, Пэйн - 2, Граймс, Лоури, Эдвардс, Боучэмп, Уокер
Детройт Пистонс: Харрис - 19, Дюрен - 16, Дженкинс - 16, Томпсон - 14, Холланд - 11, Робинсон - 11, Рид - 10, Леверт - 7, Сассер - 5, Хаертер - 5, Грин - 2, Ланир, Смит

Интрига: «поршни» добьются внушительного результата?

«Детройт» возглавляет Восточную конференцию, «Филадельфия» — шестая в таблице. «Пистонс» три раза подряд очень уверенно обыграли «Сиксерс» в этом сезоне. Подопечные Нёрса бьются за прямое попадание в плей-офф, но игры с «поршнями» не удаются. Сумеют ли гости всухую закрыть сезонную серию или же мы увидим первую победу хозяев в этом противостоянии?

Это конец для Адетокунбо и его команды?
НБА ищет правду. Почему топ-баскетболисту запретили играть?
✅ ⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Остин», МЛС — 2:2

США — Major League Soccer . МЛС
05 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Остин
Остин
0:1 Guilherme – 6'     1:1 Месси – 10'     1:2 Нельсон – 53'     2:2 Суарес – 81'    

Интрига: обыграет ли «Интер Майами» соперника впервые в истории?

«Остин» одержал всего лишь одну победу в нынешнем регулярном чемпионате. Неудивительно, что команда пока располагается за пределами первой десятки в Западной конференции. «Интер Майами» выступает гораздо лучше — 10 очков из 15 возможных и третье место в таблице Восточной конференции. Лионель Месси забил четыре мяча — лучший результат в составе команды. Любопытно, что «Интер» ни разу не обыгрывал соперника в трёх очных встречах (две ничьих, одно поражение).

Месси высоко оценил новый проект:
«Это потрясающее зрелище!» Месси — о новом стадионе «Интер Майами»

✅ 🥊 7:00: Тим Цзю — Денис Нурджа, рейтинговый бой — победа Цзю

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю (W) — Денис Нурджа
05 апреля 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тим Цзю
Окончено
UD
Денис Нурджа

Интрига: что покажет сын Кости в новом весе?

В последние несколько лет карьера Тима Цзю если не пошла под откос, то, во всяком случае, свернула на неудачный путь. Цзю отлетел в нокаут от Бахрама Муртазалиева и дважды проиграл Себастьяну Фундоре: явный признак того, что нужно было что-то менять. Тимофей сменил тренерский штаб и даже весовую категорию, перебравшись во второй средний вес. Первым соперником австралийца в новом дивизионе станет Денис Нурджа — непобеждённый боксёр из Албании. Что покажет Цзю?

Что в итоге:
Крутой дебют Цзю в новом весе! Тим снёс небитого албанца и с ходу взял пояс
✅ 🎿 10:00: Кубок России, финал, масс-старты, женщины и мужчины, 10 км — победы Пеклецовой и Большунова

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
31:05.6
2
Екатерина Шибекина
Московская область
+1:56.3
3
Дарья Канева
Республика Коми
+2:02.2
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Финал, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
05 апреля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
28:44.1
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+34.5
3
Денис Спицов
Тюменская область
+40.9

Интрига: кто станет Царём и Царицей горы?

Финальные гонки Кубка России — 2025/2026 пройдут в формате масс-старта в гору. Фаворитом в женской гонке, причём фаворитом безоговорочным, является Алина Пеклецова. В случае победы она не только заберёт общий зачёт мини-тура, но и гарантирует себе первое место в общем зачёте Кубка России. Вызов ей может бросить только Дарья Непряева.

У мужчин с раскладами на зачёты Кубка России всё ясно — абсолютную победу одержал Сергей Ардашев. С общим зачётом мини-тура тоже практически всё понятно: Александр Большунов вряд ли упустит больше минуты преимущества над Ардашевым и Коростелёвым. Но в отдельно взятой гонке в гору Коростелёв и Спицов выглядят предпочтительнее.

Расклады перед финальной горой:
Пеклецова и Большунов проиграли спринты в финале Кубка России. Но лидерство сохранили
✅ ⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Ростов», РПЛ, 23-й тур — 0:1

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

Интрига: «Ростов» окажется ниже «Пари НН» в таблице по итогам тура?

«Ростов» неудачно играет после рестарта сезона. Команда Джонатана Альбы не одержала ни одной победы на весеннем отрезке. Да, «Ростов» по-прежнему находится за пределами зоны стыков, однако отрыв сократился до одного очка. «Пари НН» одержал две победы после возобновления чемпионата России и покинул зону прямого вылета. Правда, пока что команда Алексея Шпилевского располагается на третьей с конца строчке в таблице. Если клуб из Нижнего Новгорода обыграет соперника, то окажется выше него.

Что в итоге:
Самый мучительный матч тура. «Ростов» забрал важнейшую битву за выживание. Видео
✅ 🏐 14:00: «Уралочка-НТМК» — «Динамо» Москва, женская Суперлига — плей-офф, серия за третье место, первый матч — 2:3

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 1-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Интрига: кто откроет счёт в «бронзовой» серии?

«Уралочка-НТМК» и московское «Динамо» — участники «бронзовой» серии, которые ищут реванш за недавнее поражение в полуфинале чемпионата, а заодно и возможность, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Оба клуба рвутся к пьедесталу после нескольких неудачных сезонов, однако стать призёром сможет только один. Кто сделает первый шаг на пути к заветной медали?

Что в итоге:
Первый шаг к медалям сделан! Как московское «Динамо» в гостях обыграло «Уралочку»
✅ ⚽️ 14:35: «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 4-й тур — 2:3

Китай — Суперлига . 4-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Окончен
2 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Шеттине – 42'     1:1 Чэньцзе – 45+5'     2:1 Килес – 56'     2:2 Ратан – 81'     2:3 Ратан – 90+1'    

Интрига: команда Слуцкого снова обыграет удобного соперника?

Обе команды находятся в зоне вылета, хотя «Шанхай» набрал пять очков в трёх турах. Почему же он тогда занимает предпоследнее место в таблице? Всё потому, что перед стартом сезона с него сняли 10 очков по решению местной федерации футбола. Кстати, «Тяньцзинь» понёс такое же наказание. Правда, он пока не одержал ни одной победы в чемпионате — одна ничья, два поражения. «Шанхай» обыграл соперника три раза подряд.

Почему с «Шанхая» сняли очки:
Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное
✅ 🏀 15:00: «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», Единая лига ВТБ — 72:88

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Лукач - 21, Зоткин - 15, Карпенков - 12, Ключенков - 10, Хоменко - 9, Якушин - 5, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров
Зенит: Шаманич - 23, Джузэнг - 16, Мун - 10, Воронцевич - 9, Мартюк - 8, Бако - 6, Роберсон - 5, Емченко - 5, Фрейзер - 3, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв

Интрига: загнанный в угол соперник ещё опаснее

«Пари Нижний Новогород» потерял Евгения Бабурина из-за травмы и Кирилла Попова, ушедшего в «Уралмаш». Без двух лидеров клубу будет очень сложно играть с одним из грандов Единой лиги «Зенитом». Сине-бело-голубые в последнем очном противостоянии дома уступили сопернику (89:99). Сейчас ситуация полностью на стороне питерцев. Сумеет ли «Пари НН» снова удивить?

Рейтинг силы:
«Нижний» цепляется за плей-офф? Что происходит с «Уралмашем»? Рейтинг силы Единой лиги
✅ ♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 7-й тур

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 7-й тур, Пейя, Кипр
Дивья Дешмух — Екатерина Лагно
05 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Дивья Дешмух
Окончено
1/2:1/2
Екатерина Лагно
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 7-й тур, Пейя, Кипр
Александра Горячкина — Чжу Цзиньэр
05 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Александра Горячкина
Окончено
1/2:1/2
Чжу Цзиньэр
Шахматы. Турнир претендентов 2026. 7-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Вэй И
05 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Андрей Есипенко
Окончено
0:1
Вэй И

Интрига: сможет ли Есипенко впервые выиграть на ТП-2026?

В воскресенье на Кипре пройдут партии 7-го тура претендентского турнира. Очень хочется верить, что Андрей Есипенко сможет одержать свою первую победу. Шанс для этого будет отличный, поскольку российский гроссмейстер сыграет белыми с китайцем Вэй И, который находится не в лучшей форме. Пора побеждать и Александре Горячкиной, которая до этого шесть раз сыграла вничью, а теперь белыми сразится с китаянкой Чжу Цзиньэр. Стоит обратить внимание и на партию Екатерины Лагно с Дивьей Дешмух. Екатерина чередует победы с поражениями, накануне она уступила, значит, теперь можно ожидать победы, даже чёрными фигурами.

Пока из россиян побеждает только Лагно:
Российская шахматистка одержала роскошную победу. Посмотрите, как она обхитрила соперницу
✅ ⚽️ 16:30: «Динамо» Махачкала — «Балтика», РПЛ, 23-й тур — 2:2

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

Интрига: потеряет ли «Балтика» очки в Каспийске?

«Балтика» проведёт ещё один матч без Андрея Талалаева у кромки поля. Перед перерывом на сборные это не помешало клубу из Калининграда разгромить «Сочи» (4:0). Теперь балтийцев ждёт более сложное испытание. Встречи в Каспийске даются тяжело любому сопернику. Команды решают разные задачи. «Балтика» находится в верхней части таблицы, а «Динамо» рубится за сохранение места в элитном дивизионе. Похоже, мы не увидим большого количества голов. Или команды преподнесут сюрприз?

Что в итоге:
Столько «Балтика» в РПЛ не пропускала восемь месяцев! «Динамо» Евсеева устроило шоу
✅ 🏐 17:00: «Зенит-Казань» — «Локомотив», мужская Суперлига — плей-офф, 1/2 финала, второй матч — 3:1

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Интрига: вернётся ли Казань?

«Локомотив» — неудобный соперник для казанского «Зенита», что и подтвердил первый матч полуфинала. В равной игре всё решили мелочи — и решили в пользу «Локомотива». 3:2 — и задачу-минимум команда Пламена Константинова уже решила. И может побороться и за вторую игру. Ну а казанцам теперь обязательно нужно сравнивать счёт в серии. Ехать в Новосибирск при 0-2 — почти приговор.

Что в итоге:
Казань включилась! «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Локомотивом»
✅ ⚽️ 19:30: «Спартак» Москва — «Локомотив», РПЛ, 23-й тур — 2:1

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Интрига: «Локомотив» снова не справится со «Спартаком» в гостевом матче?

Московское дерби закроет воскресную программу 23-го тура РПЛ. «Локомотив» в последние годы плохо играет против «Спартака» в гостевых встречах. Красно-зелёные не побеждали там в чемпионате России с 2017 года. К тому же «Спартак» — достаточно неудобный соперник для Михаила Галактионова. Команды этого тренера ни разу не обыгрывали красно-белых в гостях. Плюс в двух предыдущих встречах победа досталась «Спартаку».

Что в итоге:
«Спартак» перевернул дерби с «Локо»! Камбэк, удаление, тьма моментов — тут было всё
«Карточка должна была вылететь автоматически». Разбор судейства в дерби «Спартак» — «Локо»
Эксклюзив
«Карточка должна была вылететь автоматически». Разбор судейства в дерби «Спартак» — «Локо»

✅ ⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Рома», Серия А, 31-й тур — 5:2

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

Интрига: прервёт ли миланский клуб серию без побед в чемпионате Италии?

«Интер» уверенно двигался к чемпионскому титулу, а потом неожиданно притормозил. Серия из трёх матчей без побед подарила надежду преследователям. Да, «Интер» опережает «Милан» на шесть очков, так что всё по-прежнему в руках чёрно-синей команды. Но очередная потеря очков может обострить борьбу за скудетто. «Рома» пока находится за пределами зоны Лиги чемпионов, однако наверняка мечтает о попадании в топ-4.

Что в итоге:
«Интер» раздербанил «Рому» с почти теннисным счётом! А Чалханоглу выдал что-то страшное
✅ ⚽️ 21:45: «Монако» — «Марсель», Лига 1, 28-й тур — 2:1

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

Интрига: продлит ли «Монако» с Головиным победную серию в чемпионате?

«Марсель» занимает третье место в таблице, «Монако» — шестое. Монегаски сейчас в полном порядке, о чём свидетельствует серия из шести побед в чемпионате Франции. Впечатляет, не правда ли? «Марсель» проиграл в прошлом туре, однако перед этим одержал три победы подряд. «Монако» два раза подряд справился с соперником в домашних матчах. Будет ли третья победа? И, конечно, интересно, как себя покажет Александр Головин после возвращения из сборной России.

Что в итоге:
Головин снова забил в Лиге 1 — в важнейшей игре за ЛЧ! А второй гол «Монако» — вау. Видео
