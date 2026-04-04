Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мальорка — Реал Мадрид — 2:1, обзор матча 30-го тура Ла Лиги, голы: Морланес, Милитао, Мурики, статистика, 4 апреля 2026

«Реал» провалился против 18-й команды Ла Лиги! Гонка с «Барсой» теперь при смерти
Георгий Илющенко
Отчёт «Мальорка» — «Реал» Мадрид — 2:1
«Мальорка» сенсационно победила мадридцев и сделала шикарный подарок каталонцам.

Главный матч тура в Испании – битва «Атлетико» с «Барселоной». Она состоится сегодня вечером. Надеяться на выручку земляков «Реалу» никто не мешает. Но сначала ему самому нужно было разобраться с «Мальоркой» из зоны вылета на выезде. Заметно опустевший лазарет не помог решить задачу!

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

Пока дисквалифицированный Вальверде отдыхал, в основе дебютировал капитан «Кастильи» Мануэль Моран (или просто Мами). Ещё впервые с 21 февраля в старте на встречу Ла Лиги вышел Мбаппе. Впервые со 2 марта – Каррерас, а с 14-го – Камавинга. Плюс на лавке оказались выздоровевшие Милитао с Асенсио. Как и Беллингем, который вернулся ещё на концовку мадридского дерби 22 марта.

Травмированных в «Реале» теперь можно пересчитать по пальцам одной руки, что не может не радовать. Ах да, Винисиуса Альваро Арбелоа просто приберёг. Недовольное выражение лица бразильца смаковали телекамеры. Но сперва о том, что этому предшествовало.

Дебютная 20-минутка ушла у мадридцев на раскачку. А затем настало время Мбаппе. Вернее, Романа, который дважды сумасшедше среагировал на удары Килиана. Француза шикарными передачами снабжали Гюлер и Камавинга, да тот оба раза не переиграл вратаря с выхода один на один. Арда, к слову, и сам отлично бил с лёта после подачи Трента. И тоже насладился прекрасным спасением.

Лунин же вряд ли мог помешать бившему головой без сопротивления из вратарской Морланесу. Однако тот даже не подарил ему такой возможности, испортив железобетонный шанс неточным кивком. И исправился на 42-й минуте! Пока Хёйсен следил за Лувумбу, а Рюдигер – за Мурики, Морланес отклеился от Камавинга и спокойно расстрелял ворота с закидушки Маффео.

Позиционно провалились все. Самое время процитировать группу «Гражданская оборона»: «О-о-о, моя оборона! Солнечный зайчик стеклянного глаза».

Гол Морланеса

Фото: Кадр из трансляции

Мбаппе пытался исправиться: взял игру на себя, рванул в штрафную и пробил низом. Роман не испугался и такого. «Мальорка» намертво окопалась на своей половине и умело создавала офсайды. На 60-й минуте спасать положение вышли Винисиус, Беллингем и Милитао. Позже – Питарч и Мастантуоно. А моментов всё не было. Хотя играли вторая и 18-я команды Ла Лиги.

«Реал» вообще ничего не конструировал впереди. И только на 88-й минуте у него сработал угловой: Трент подал, Милитао идеально замкнул. Это не принесло даже ничьей, поскольку мадридцы в добавленное время вновь пропустили! Трент не уследил за Джозефом, и тот без проблем нашёл в штрафной Мурики. Ведату хватило времени принять мяч и послать его под перекладину.

За весь второй тайм «Реал» создал всего-навсего 0,36 ожидаемого гола. Проигрывая бо́льшую его часть. Да и по общему xG набрал паритет с «Мальоркой»: 1,27 на 1,22. «Барселона» сохранила отрыв в четыре очка и мотивирована на матч с «Атлетико» куда больше соперника: тот уже не свалится из топ-4 и сконцентрирован на ЛЧ. Похоже, чемпионская гонка в Испании умерла.

