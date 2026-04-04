От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды

Сначала с 0:2, а затем — с 2:3. У Тюкавина и Ду Кейроса по дублю!

Московское «Динамо» и «Оренбург» выдали шоу в 23-м туре Мир РПЛ. Шесть голов и два дубля! Но команда Ролана Гусева перестала побеждать.

В сегодняшнем матче Гусев решил сыграть по схеме 4-4-2 с парой Тюкавин – Сергеев в линии атаки. Благодаря этому тренерскому решению Иван попал в основу впервые за пять туров. Бело-голубые едва не забили уже на первой минуте, однако не за счёт дуэта форвардов, а из-за ошибки на выходе Овсянникова. Голкипер «Оренбурга» выронил мяч из рук – прямо на соперника. Богдану повезло, что москвичи не наказали его за грубый ляп.

«Динамо» владело мячом 70% времени, а при атаках Бителло активно смещался с левого фланга в центр к Тюкавину и Сергееву, освобождая зону для подключений Скопинцева. Тем не менее после того момента в дебюте встречи хозяева довольно долго ничего не создавали. «Оренбург» достаточно хорошо защищался в среднем и низком блоках, зачастую выигрывал единоборства и не позволял скоростной команде Гусева разбежаться. Только в середине тайма Маринкин нанёс первый удар бело-голубых в створ. Кстати, 17-летний хавбек снова выглядел очень неплохо, отдал несколько классных передач между линий на нападающих.

У команды Ильдара Ахметзянова при 0:0 был момент, когда Пуэбла мог забить ударом через себя, однако попал лишь в руку Зайдензаля. Более того – прижатую, поэтому «Оренбург» не получил пенальти. А на исходе получаса гости забили себе. Курьёзный автогол, хотя и эффектный – удар Муфи по собственным воротам выглядел красиво. Голевую атаку динамовцев во многом создал Нгамалё, накрывший прессингом Хотулёва, защитники «Оренбурга» запаниковали, и марокканец неудачно вынес мяч после удара Сергеева. Муфи просто не рассчитал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мало-помалу «Динамо» разыгралось и перед перерывом соорудило второй гол. Все участники этой атаки бело-голубых блестяще исполнили свои роли. Бителло со Скопинцевым придумали стенку, а Тюкавин, получив мяч в полукруге, ловко развернулся, ушёл от Хотулёва и пробил в угол с рикошетом от бразильца.

Вместо того чтобы разойтись по раздевалкам при комфортном счёте, динамовцы дали сопернику подняться. Недотерпели пару минут, не засушили игру – и пропустили в компенсированное время. «Оренбург» тоже забил яркий гол, реализовав свой единственный удар в створ за 45+ минут. Томпсон справа накрутил Скопинцева и отыскал пасом в штрафной Куля, а тот быстро сообразил – сыграл на третьего. Этим третьим оказался Муфи, который прибежал исправляться за автогол. Марокканец зарядил из-под Рикардо, а Расулов не выручил. Пропустил в свой угол. VAR проверял эпизод – у «Динамо» оставалась надежда на офсайд. Но его не было.

Старт второго тайма – холодный душ для «Динамо»! Команда Ахметзянова реализовала свой первый же момент. Гол «Оренбург» создал, по сути, из ничего. Гости забрали подбор в центре поля, а Муфи забросил мяч через правый полуфланг на Гузину. Форвард ушёл от Рикардо и прострелил. Другой центральный защитник хозяев Фернандес не заблокировал передачу на Ду Кейроса – арендованный бразилец «Зенита» забивал без помех. Сработала двойная замена: Ду Кейрос и защитник Кантеро вышли в перерыве.

Гол Ду Кейроса Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» в этот отрезок матча просто выпало из игры. Команду Гусева было не узнать – вся острота исходила только от «Оренбурга». Требовалось усиливать атаку, но на скамейке центрфорварды отсутствовали. Двое были в основе, а Маухуб приболел. Тренер хозяев поступил нетривиально – оставил одного, заменив Сергеева. Его ход тут же сработал. Тюкавин вместе со свежим Бабаевым организовали третий гол бело-голубых. Как же здорово Константин двигается и решает такие моменты! Забил в касание.

Тем не менее команда Гусева снова быстро отдала добытое преимущество. Индивидуальные ошибки слишком дорого обходились хозяевам. В середине тайма Муфи, великолепно игравший после автогола, впечатляюще расправился на правом фланге со Скопинцевым. Обыграл динамовца один в один, влез с висевшим на плечах защитником в штрафную и покатил к линии вратарской на свободного Ду Кейроса. Бразильца опять оставили одного перед воротами – что за бардак в обороне «Динамо»!

Поразительную силу воли продемонстрировала команда Ахметзянова. Да и тренер молодец – его решения по ходу встречи и организация игры «Оренбурга» заслуживают высокой оценки. Если по ударам гости уступили хозяевам (10:16, в створ – 3:5), то по xG превзошли почти в два раза – 1,80 против 1,04. «Динамо» же вновь выглядит нестабильным, словно вернулось в период работы Карпина. Совсем не так, как в первых матчах весны при Гусеве. Эта встреча могла завершиться с любым исходом – «Оренбург» увёз ничью.