Трансфер Жерсона в «Зенит» на самом деле сработал. Просто неожиданным образом

Переход бразильского полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» летом 2025-го болельщики считают одним из главных фейлов санкт-петербургского клуба за последнее время. На момент трансфера хавбек был лидером своего клуба, чемпионом страны, вызывался в национальную команду. А в Россию переехал прямиком с клубного чемпионата мира, на котором забивал «Баварии».

На бумаге трансфер выглядел идеальным: одна из лучших «восьмёрок» Латинской Америки перебирается в «Зенит», чтобы заполнить вакуум, образовавшийся ещё со времён отъезда в Катар Клаудиньо. Большая группа соотечественников в команде должна была помочь Жерсону быстро адаптироваться и сразу начать получать удовольствие от футбола. Из звоночков были лишь слухи, что игрок предпочёл бы переход в «Аль-Наср», но предварительный контракт с «Зенитом» уже был подписан.

Что пошло не так?

Примерно всё и сразу. С первых же матчей в основе «Зенита» Жерсон выглядел так, будто ему эта МИР РПЛ абсолютно понятна, будто он устал от всего ещё до того, как запомнил имена одноклубников. Всего один гол в 12 встречах чемпионата – явно не то, ради чего на берега Невы пригласили звезду сборной Бразилии. Завершилось всё бесславным возвращением на родину спустя всего пять месяцев. Самые смелые инсайдеры утверждали, что именно провальный трансфер Жерсона стал причиной ухода с поста председателя правления клуба бессменного Александра Медведева.

ЖЕРСОН ПОСЛЕ ЕДИНСТВЕННОГО ГОЛА В РПЛ Фото: fc-zenit.ru

В день ухода Жерсона в «Крузейро» пресс-служба РПЛ опубликовала «нарезку гола (единственного)» бразильца в чемпионате – какая игра, такие и проводы. И пусть сменивший Медведева в кресле главы клуба Константин Зырянов заявлял, что на продаже хавбека «Зенит» умудрился ещё и заработать, это может быть лишь слабым утешением.

Провал Жерсона запустил чехарду в составе: Педро пробовали на позиции «десятки», Луиса Энрике – в центре атаки. Отставание к зимней паузе от «Краснодара» и риск очередного упущенного чемпионства в очередной год 100-летия заиграли новыми красками. Это теперь мы знаем, что у этой истории хеппи-энд и титул вернулся в Петербург. А тогда вопросов было полно.

Но один весомый положительный момент всё же есть

Вернёмся в лето 2025-го. Осваивающегося на посту главного тренера Бразилии Карло Анчелотти на пресс-конференции спросили, повлияет ли переезд Жерсона в Россию на его перспективы в национальной команде. Специалист заявил Lance, что проблемы не видит, а матчи РПЛ, если надо, будет смотреть.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Да, мы говорили на эту тему с Жерсоном. Это его личное решение, которое не повлияет на мой выбор при формировании состава на чемпионат мира. Турниры сейчас очень требовательные. В течение всего года я буду оценивать состояние игроков в разных лигах. Если это будет в России, то я буду следить за ним там. Моя задача — следить за игрой каждого футболиста, а их очень много».



Не обманул итальянец. Матч 4-го тура РПЛ «Ростов» – «Пари НН» (1:0) он вряд ли включал, однако в сторону «Зенита» начал поглядывать. Мы это поняли уже в сентябре, когда вызов на встречу квалификации ЧМ-2026 получили два игрока петербуржцев – Луис Энрике и Дуглас Сантос .

Чтобы убедиться, что это не совпадение, достаточно узнать, что на два предыдущих сбора в марте и июне Энрике не вызывался, а в последний раз к тому моменту надевал футболку сборной аж в 2024-м. Дуглас Сантос и вовсе дальше олимпийского турнира с Бразилией не ездил и за период «забвения» успел получить российский паспорт и потерять (как выяснилось, ненадолго) статус легионера в РПЛ.

Дуглас Сантос с паспортом РФ Фото: fc-zenit.ru

С тех пор Энрике и Сантос в составе Бразилии прописались. Лишь травма плеча не позволила капитану «Зенита» сыграть в товарищеских матчах с Сенегалом (2:0) и Тунисом (1:1) в ноябре, однако уже на первый сбор в новом календарном году – в рамках турне по США – игроки вновь отправились вместе. Во встречах с Францией (1:2) и Хорватией (3:1) участие приняли оба. Таким образом, пытаясь отследить Жерсона, Карло Анчелотти открыл для себя пока не базовый клуб для сборной (игроков из «Фламенго» в составе всё ещё больше), но перспективный источник ценных кадров.

В начале апреля бразильская редакция ESPN вышла со смелым инсайдом: Карло Анчелотти определился с 24 из 26 фамилий для состава на главный турнир четырёхлетия. В предварительной заявке, например, не нашлось места Неймару, который отчаянно пытался набрать форму, зато там присутствовала хорошо показавшая себя парочка из «Зенита». В окончательной заявке оказались все трое.

Жерсон, к слову, от сборной далёк как никогда. Не вызывается с лета прошлого года, а переход в «Крузейро» обернулся травмой в первом же матче и гордым нулём в графе «голы» в 19 последующих встречах. «Крузейро» в бразильской Серии А с одним из мощнейших составов располагается на 17-м месте.

Кто дальше: Педро, Бителло или Роберт Ренан?

Раз уж мы нашли нового постоянного зрителя РПЛ в лице Карло Анчелотти, напомним итальянскому специалисту, что в чемпионате России выступает свыше трёх десятков бразильцев. И далеко не все они из «Зенита». Пусть Жубал из «Краснодара» и Исмаэл Силва из «Ахмата» вряд ли смогут повторить путь Сантоса и Энрике, однако достойных кандидатов всё равно много.

В том же «Зените» ждёт своего часа лидер и капитан молодёжной сборной Бразилии Педро. Он и без Жерсона, скорее всего, дорос бы до главной команды. Но тут главная интрига скорее в том, успеет ли он надеть футболку сборной до отъезда из России или летом уже отправится покорять Европу, пополнив таким образом бюджет «Зенита».

22 марта в 22-м туре «Зенит» встречался с «Динамо» (3:1), и если этот матч транслировали в Бразилии, то Дон Карло мог обратить внимание на Бителло – самого результативного динамовского игрока (6+9 в 27 встречах РПЛ). Лидер москвичей выделяется универсальностью, за последний год сменив больше позиций, чем его клуб – тренеров.

Есть ещё один незаурядный вариант: «Зениту» принадлежат права на бразильского защитника Роберта Ренана, который в последние годы выступает на правах аренды то в «Интернасьонале», то в «Аль-Шабабе». А сейчас успешен на родине в составе «Васко да Гама».

Он, как и Педро, вызывался в сборную U20, где также показал свою уникальность. Клише, что в молодёжном футболе все – нападающие, к бразильцам применимо безотлагательно. Так «маленькая Бразилия» выходила на игры, если утрировать, со схемой 1-0-9, где Ренан был единственным нефорвардом. Юных защитников у Бразилии и правда немного. В основной сборной по-прежнему играют Данило и Алекс Сандро.