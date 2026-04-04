«Краснодар» обхитрил всех со Сперцяном! И прошёл жёсткую чемпионскую проверку в Грозном

«Краснодар» победил «Ахмат» в матче 23-го тура Мир РПЛ. Команда Мурада Мусаева вернулась на первое место, обойдя «Зенит» на одно очко. В следующем туре лидеры сыграют в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» из-за травм и дисквалификаций рисковал остаться в этой встрече сразу без квартета основных полузащитников – Сперцяна, Черникова, Виктора Са и Дугласа Аугусто. Однако капитан, несмотря на досрочный отъезд из сборной Армении и информацию о пропуске двух недель, неожиданно появился в стартовом составе. Да и другой воспитанник «быков» попал в заявку – Черников начал игру в запасе.

Первого удара по воротам пришлось ждать 10 минут. Его нанёс Касинтура в контратаке «Ахмата» после стандарта «Краснодара». Тем не менее ещё до этого команда Станислава Черчесова дважды могла забить – старт матча остался за хозяевами. В одном эпизоде чуть-чуть не дотянулся до мяча Мансилья, в другом – Ндонг. Это были железные голевые моменты. Чемпион и лидер РПЛ тяжело входил в игру, краснодарцам повезло не пропустить быстрый гол.

Команда Мусаева больше контролировала мяч, но зачастую это было владение ради владения. Перепас между защитниками. Кстати, на правом фланге обороны у «быков» играл Пальцев, а в роли вингера – Гонсалес. Хотя на скамейке сидели Боселли и Мозес Кобнан, которых тренер «Краснодара» мог бы использовать как вингеров. Гости напрягали хозяев разве что стандартами – своим сильнейшим, возможно, оружием. Тем не менее «Ахмат» справлялся с подачами, выигрывал воздух в штрафной.

Однажды в штрафной грозненцев случился спорный эпизод, когда Мансилья выбил мяч у выходившего на ударную позицию Батчи, но как будто и ногу соперника задел. В ситуации 50 на 50 судья Фролов не рискнул назначать пенальти. Настоящий голевой момент «Краснодар» создал только перед перерывом после того, как Сидоров ошибся у своих ворот. Кривцов бил из убойной позиции – не попал как следует по мячу, который пролетел мимо цели. В результате первый тайм завершился без ударов в створ.

Живое начало второй половины подарило «Краснодару» ещё пару шансов в атаках с участием Кривцова. Российский полузащитник, набравший весной очень приличную форму, выделялся на фоне остальных. Именно он нанёс первый удар в створ через 10 минут после перерыва. «Ахмат» ответил сумасшедшим моментом Касинтуры. Не подскочи мяч перед ударом ангольца – быть бы голу. А затем Мусаев поменял Сперцяна, причём на Черникова. Капитан выдержал только час. В статистике Эдуарда – 0 ударов и всего один пас под удар.

В середине тайма «Краснодар» уже без Сперцяна прозевал быстрый ответный выпад – и пропустил! Касинтура проникающим пасом вывел Самородова один на один через левый полуфланг. Казахстанский вингер ушёл от Пальцева, которого Мусаев как раз собирался убрать с поля, однако придержал замену из-за стандарта. Как бы жалел тренер о своём решении, если бы гол засчитали! Самородов мастерски завершил атаку, технично исполнив удар. Но VAR определил, что Максим на какие-то сантиметры залез в офсайд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ахмат» в целом справлялся и с Кордобой, который не угрожал воротам Ульянова. Однако звезда есть звезда – в концовке Джон при равной игре вытащил победу для чемпиона! Атаку «Краснодара» усилило появление Боселли. Уругвайский новичок и сам едва не забил, и в голевой комбинации поучаствовал – ассистировал колумбийцу. Только-только вышедший на замену иранский защитник Заре пассивно защищался против вылетавшего на пространство Кордобы. Форвард воспользовался этим, зарядил и попал от штанги.

В концовке «Краснодар» выдержал мощное давление «Ахмата». Всё стало понятно, когда в компенсированное время Боссели ещё и удаление в пользу своей команды заработал – Исмаэл Силва ударил его локтем и получил прямую красную карточку. Правда, на 90+6-й минуте и Черников заработал вторую жёлтую. Но времени у грозненцев уже не оставалось. Чемпион, не наиграв по статистике даже на гол (0,91 по xG), забрал три очка в Грозном, где команды Мусаева всегда очень тяжело играют.