«Локо» хочет сохранить Данила, тот только за, но есть проблема. Андрей Панков всё узнал.

Инсайды о будущем Пруцева. Кто в гонке, отпустит ли «Спартак» и при чём тут Батраков?

Прямо сейчас «Спартак» и «Локомотив» объединяют не только годы противостояния и яркие матчи, но и один конкретный игрок — Данил Пруцев. Полузащитник принадлежит «Спартаку» и выступает за «Локомотив» на правах аренды. Ни для кого не секрет, что «Локо» хотел бы его сохранить. От чего это зависит? Чего хочет сам Пруцев? Какие варианты есть у игрока? Обо всём этом — в нашем тексте.

«Спартак» пытался вернуть Пруцева зимой. Почему не вышло?

«Локомотив» арендовал Пруцева у «Спартака» в конце августа прошлого года. По нашей информации, в соглашении не прописали опции выкупа, а «Локо» взял на себя всю зарплату полузащитника ― 12 млн рублей в месяц.

Пруцев ушёл из «Спартака», потому что его совершенно не видел в составе Деян Станкович, а Данил хотел играть. В итоге «Локомотив» оказался идеальным вариантом. У Галактионова Пруцев сразу получил место в старте и доверие.

Дошло до того, что зимой «Спартак» попытался отозвать футболиста из аренды. Но, по нашей информации, в арендном соглашении прописано, что досрочное возвращение Пруцева в «Спартак» возможно только при его согласии. Данил от этой возможности отказался и решил закончить сезон в «Локомотиве».

Один из источников так описывает причины этого решения: «Дело не только в том, что Пруцев в «Локомотиве» играет. Дело в отношении тренера. При Станковиче он чувствовал себя ненужным, в «Локомотиве» же Галактионов интересуется даже тем, какую машину Даня купил».

«Локомотив» хочет сохранить Пруцева после аренды. Получится ли?

Как нам стало известно, в контракте Пруцева со «Спартаком» прописана фиксированная сумма отступных в € 6,5 млн. Соответственно, именно за столько «Локомотив» (как и любой другой клуб) может забрать Пруцева летом.

Данил Пруцев в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По нашей информации, у «Локомотива» и игрока есть взаимное желание перейти от аренды к полноценному трансферу. Пруцев находится на первом месте в шорт-листе клуба на летнее трансферное окно. Однако пока желания «Локомотива» не совпадают с возможностями — таких денег просто нет.

Возможность выкупа Пруцева будет зависеть от летних продаж «Локомотива». В первую очередь — от трансфера Алексея Батракова в Европу. После нынешнего сезона сумма отступных у Алексея составит € 16 млн, что сильно упростит его переход в европейский клуб. И если трансфер случится, то часть из этих денег пойдёт на сделку по Пруцеву.

А что «Спартак»? По нашей информации, в клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом открыты к его продаже и готовы обсуждать детали переговоров, которые могут быть непростыми.

А есть ли у Пруцева другие варианты?

Да. На рынке говорят, что интерес к Пруцеву летом может проявить ЦСКА. Тем более теперь агент игрока Павел Андреев стал близок к руководству клуба. Впрочем, сейчас об активном интересе ЦСКА к Пруцеву неизвестно.

Также, по нашей информации, Пруцев очень нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Конечно, это не означает, что летом питерцы пойдут за Данилом. И всё же этот факт заслуживает внимания — у Пруцева есть и такие поклонники.