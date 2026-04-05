Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей

«Арсеналу» в Кубке Англии везло с жеребьёвкой. После «Портсмута», «Уигана» и «Мэнсфилда» команда Артеты встречалась с «Саутгемптоном». То есть с седьмой командой Чемпионшипа. Не такой простой соперник, как «Порт Вейл», который влетел «Челси» в семь мячей, но и не «Ливерпуль» с «Сити», которые попали друг на друга на этой же стадии турнира.

«Арсенал» ожидаемо ротировал состав перед выездом в Лиссабон в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дублёров столько, что проще перечислить тех, кого мы привыкли видеть в основе. Таких, по сути, двое: Габриэл и Эдегор, который только недавно восстановился после травмы. В атаке нашлось место и Жезусу, и Доумену, который побил уже множество рекордов.

Первый тайм получился странным. «Арсенал» ожидаемо завладел инициативой и чаще атаковал (особенно через Доумена), только вот лучшие моменты получали хозяева. Сначала Габриэл неудачно скинул мяч себе за спину и подарил «Саутгемптону» чистый выход один на один. Однако Шенца затянул с ударом и упустил момент. А вот второй шанс хозяева реализовали.

«Саутгемптон» празднует первый гол Фото: Matt Watson/Southampton FC via Getty Images

На 35-й минуте навес в штрафную «Арсенала» привёл к ошибке Уайта. Защитник «канониров» выпрыгнул, однако не дотянулся до мяча головой и одновременно потерял позицию. В результате Стюарт получил убойный момент и уверенно его реализовал — 1:0.

Не сказать, что после этого игра изменилась. Всё так же суетился Доумен, всё так же давил «Арсенал», а «Саутгемптон» это будто устраивало. Редкие атаки хозяев получались такими, что к лучшей обороне Европы возникали вопросы. На 62-й минуте Шенца зарядил в перекладину — было близко к тому, чтобы «Саутгемптон» повёл уже в два мяча. Хозяева вышли в синих шортах и жёлтых футболках. Невольно напрашивалось сравнение со сборной Бразилии.

Удар Шенцы в перекладину Фото: Warren Little/Getty Images

Однако «Арсенал» всё-таки сравнял счёт. Хаверц открылся на грани офсайда, дошёл почти до лицевой и прострелил на второй темп атаки. Вышедший на замену Дьёкереш в одно касание забил в пустые ворота. А ближе к концу матча «Арсенал» вполне мог и вырвать победу. Опасно бил сначала Доумен, а затем и Мартинелли.

И победный гол действительно пришёл. Только вот не в те ворота, в которые можно было ожидать. Чарльз получил возможность пробить со средней дистанции и моментально отправил мяч в угол — особо без шансов для Кепы. «Арсенал», конечно, поддавил в концовке, однако второй раз отыграться уже не смог. Последние две встречи команды Артеты — два вылета из внутренних кубковых турниров. Теперь будет возможность сконцентрироваться на двух главных — АПЛ и ЛЧ. Хотя не факт, что на них сейчас может сконцентрироваться Габриэл, который, возможно, получил травму.