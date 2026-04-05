«Барса» додавила «Атлетико» — титул совсем близок! Но Симеоне точно проклинает судей

Для «Атлетико» матч с «Барселоной» в Ла Лиге не имел особого турнирного значения: из топ-4 уже не выпадут и до вершин не дотянутся, скоро играть с тем же соперником в ЛЧ. А вот каталонцев днём как следует порадовал поражением от «Мальорки» «Реал».

Победи пусть и мощную, однако не слишком мотивированную команду Диего Симеоне — и привет, преимущество в семь очков. Так и получилось. Но с трудом. Даже в продолжительном формате «11 на 10», который вполне мог превратиться в «10 на 10».

Рафинья травмировался в сборной Бразилии, так что Ямалю компанию в атаке составили Рашфорд и Ольмо в роли «ложной девятки». Диего Симеоне же оставил на лавке Хименеса, Ганцко, Руджери, Лукмана, Альвареса и Сёрлота.

Несмотря на это, матч сначала проходил в абсолютно равной борьбе. Моментов хватало у обоих ворот. Гризманн оставлял в дураках и Араухо, и Кубарси, однако воткнулся в своего же Баэну и бил прямо по позиции Гарсии. Фермин проверил Муссо и в следующей же атаке пальнул чуть левее штанги с фирменной ямалевской передачи внешней стороной стопы.

«Атлетико» даже в экспериментальном составе не стеснялся забирать инициативу. Гризманну никто не мешал с прострела Баэны расстреливать ворота из убойной позиции. Он всё равно запустил мяч в небеса. Боковой арбитр поднял флаг, тем не менее повтор убеждает: никакого офсайда не было. Попади Антуан, и VAR засчитал бы гол.

Ямаль ответил любезностью на любезность и, с проникающего паса Ольмо перекидывая мяч через Муссо, угодил в штангу. А вот Симеоне-младший прощать не стал! Лангле на 39-й минуте классно забросил издалека. Впереди маячили Гризманн с Джулиано. Первый находился в офсайде. Но не второй. Он-то и устроил спокойную казнь.

Джулиано Симеоне после гола Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Что ж, реакция последовала незамедлительно. Ханси Флик экстренно заменил Араухо на Берналя. А уже на 42-й минуте Рашфорд включил режим берсерка: спринтанул по левому флангу, сместился в центр, сыграл в стенку с Ольмо и с угла вратарской отправил мяч «в домик» Муссо!

Страсти закипели. Судья не свистнул фол Ольмо на Симеоне-младшем. Заодно Дани показал Джулиано: поднимайся, хватит симулировать. Команды массово потолкались. Карточки заработали Молина и Коке с Фермином.

Такой горяченный тайм не мог завершиться блёкло. Гонсалес сбил Ямаля перед штрафной и увидел перед собой вторую жёлтую. Первую он глупо получил за то, что почему-то схватил мяч руками. После паузы включился VAR. Неужели отмена? Да. Отмена жёлтой и прямая красная! Правила есть правила, и следовать им нужно въедливо.

Удаление Гонсалеса Фото: Кадр из трансляции

«Атлетико» ещё повезло, что дальше Берналь не смог точно откликнуться на навес Рашфорда со стандарта. За каких-то 10 минут всё перевернулось с ног на голову.

На вторую половину Ферран заменил Фермина, передвинув Ольмо на привычную позицию. Симеоне же поменял Коке на Руджери. А теперь — внимание. На 46-й минуте Мартин, выбив мяч, шипами наступил на голеностоп Варгасу, и составы вроде бы уравнялись! Ненадолго, поскольку благодаря VAR судья сменил красную на жёлтую. Видимо, за неумышленность нарушения. Какая разница? Независимо от намерений, фол ведь был наигрубейший. Арбитру, наверное, виднее. Ну что за качели!

Отмена удаления Мартина Фото: Кадр из трансляции

Крутился вопрос: гол «Барсы» неизбежен, но когда он состоится? Футболисты «Атлетико» отказывались на него отвечать, на морально-волевых отбиваясь с удвоенной энергией. Муссо тащил, как Облак в лучшие годы, дважды не дав забить Феррану. Симеоне ещё и пришлось выпускать необстрелянных 18-летнего Сейду и 20-летнего Морсильо вместе с Хименесом и Сёрлотом.

Победного гола всё не было и не было. Давление на мадридцев усиливалось с каждой минутой. Добавила неприятности Флику вынужденная обратная замена Берналя. Додавливать вышел Левандовски, а Гави немецкий специалист опробовал в опорной зоне.

На 88-й минуте «Атлетико» всё-таки дрогнул! Канселу уложил Альмаду замахом и бил с правой. Муссо отразил мяч перед собой. И прямо в плечо Левандовского! Курьёзный гол подвёл черту во встрече и, судя по всему, в чемпионской интриге. А мадридцы постараются взять реванш в ЛЧ.