Замена Салаху в «Ливерпуле» — игрок за € 100 млн с одним топ-сезоном. Кто такой Диоманд?

Предстоящим летом закончится история «Ливерпуля» и Мохамеда Салаха длиною в девять лет. Египтянин объявил об уходе из клуба по завершении сезона. Хотя в последний год вингер нестабилен и далёк от лучшей формы, он всё равно остаётся важным футболистом для мерсисайдцев. И, конечно, в межсезонье спортивному отделу клуба предстоит сложная задача — найти легенде качественную замену. Что уже известно о потенциальном сменщике одного из лучших бомбардиров в истории АПЛ?

Журналист Бен Джейкобс в своём материале поделился подробностями обсуждений внутри «Ливерпуля». В клубе признают, что найти прямую замену Салаху невозможно. Спортивный отдел не видит на рынке вингера, способного дать эти же качества на поле. Но мерсисайдцы всё равно планируют подписание игрока атаки, хотя и не факт, что это будет суперзвезда. Альтернатива — переход на схему 4-2-2-2, где Александер Исак и Уго Экитике действуют в атаке, а Флориан Вирц и Доминик Собослаи выступают в качестве «десяток». Тут важно понимать, кто будет тренировать команду в следующем сезоне. Пока что нет уверенности, что Арне Слот останется в клубе.

Главная цель «Ливерпуля» прямо сейчас — Ян Диоманд из «РБ Лейпциг». Немцы оценивают вингера в € 100 млн. По данным Фабрицио Романо, летом 2026 года за Диоманда ожидается серьёзная борьба. В число конкурентов мерсисайдцев входят «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

«Ливерпуль» хотел бы видеть в команде Майкла Олисе из «Баварии». Однако эта сделка выглядит фантастической: француз — лидер мюнхенцев и один из лучших футболистов мира к апрелю 2026-го. У Майкла ещё три года по контракту с немцами, и отпускать его они не планируют. «Ливерпуль» мог бы рассмотреть варианты с Брэдли Баркола и Хвичей Кварацхелией, но «ПСЖ» также не собирается обсуждать предложения по ним.

Ещё один вариант — Энтони Гордон из «Ньюкасла». Мерсисайдцы планировали купить англичанина летом 2024 года. Возможно, к вингеру обратятся сейчас. Также СМИ сообщали об интересе «Ливерпуля» к Франсишку Консейсау из «Ювентуса». Однако всё тот же Джейкобс сообщил, что этот трансфер маловероятен.

Так что именно Диоманд — самый вероятный сменщик Салаха в «Ливерпуле». Хотя «РБ Лейпциг» хотел бы сохранить ивуарийца. Как сообщает Sky Sport Germany, клуб уговаривает Диоманда остаться ещё на сезон. Действующий контракт Яна рассчитан до 2030 года и не содержит пункта о выкупе. Поэтому «Лейпциг» полностью контролирует ситуацию. Внутри клуба оценка стоимости Диоманда составляет те самые € 100 млн, однако немцы планируют заработать летом не на нём, а на других игроках. Также клуб хочет пересмотреть контракт Яна и уже проинформировал об этом его представителей. «РБ Лейпциг» думает о повышении его зарплаты, при этом новое соглашение по-прежнему не будет предусматривать отступных.

Правда, немцы вряд ли смогут перебить предложение «Ливерпуля» (если оно поступит). Если мерсисайдцы окончательно решат, что Диоманд — тот самый наследник Салаха, то ивуариец вполне может оказаться на «Энфилде». Поэтому готовимся к ещё одному потенциальному топ-трансферу англичан. И подробнее рассказываем о Диоманде.

«Лейпциг» заплатил за Диоманда € 20 млн после двух месяцев на взрослом уровне

Ян родился в Кот-д'Ивуаре и с детства играл в футбол. У маленького Диоманда не было бутс, зато проявился огромный талант. Он продолжал расти на родине, но уже в 15 лет отправился в США. Его разглядела академия DME из штата Флорида. «Нелегко было уехать так далеко от семьи», — вспоминал позже Диоманд в интервью Goal. Однако тут же проявились характер и самостоятельность Яна: не зная ни слова по-английски, он выучил язык самостоятельно с помощью приложения.

Ивуариец играл в США за старшую школу «Юли Хорнетс» и команду «ДМЭ Академи», где был признан лучшим футболистом 2023 года. Также помог школьной команде «Френзи» выиграть чемпионат Объединённой лиги. Ян уже вполне был готов ко взрослому футболу, но сделать шаг вперёд запрещали правила. «Я не мог попасть в профессиональную команду, потому что был молод и родом из Африки. Там [в США] всё по-другому. Нужно достичь 18 лет, чтобы играть на профессиональном уровне», — объяснил позже Диоманде.

В октябре 2023-го ивуариец прошёл просмотр в «Рейнджерс». Однако клуб из Глазго решил не подписывать Диоманда, и тот вернулся в США. В интервью Transfermarkt сам ивуариец отметил, что также прошёл неудачные просмотры в «Колорадо Рэпидз» и «Шарлотт». Но когда ему исполнилось 18 лет, то в ноябре 2024-го за талантливым вингером пришёл «Леганес». И заполучил ивуарийца бесплатно.

Ян Диоманд Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Незадолго до подписания контракта в семье Диоманда случилась трагедия — скончалась его младшая сестра. Однако Ян превратил один из худших моментов жизни в повод для мотивации. «Я много думаю о ней, потому что сегодня у меня есть всё, но я не могу поделиться этим с ней», — делился переживаниями сам футболист.

После переезда в «Леганес» в январе 2025-го Диоманд сначала выступал за резервную команду. За основу же ивуариец дебютировал 29 марта в гостевой встрече с мадридским «Реалом» (2:3). Хороший соперник для первого матча! Всего же в сезоне-2024/2025 Диоманд вышел на поле в 10 встречах Примеры, отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Удивительно, но даже такой скромный опыт на взрослом уровне не смутил «РБ Лейпциг», купивший Яна летом 2025-го. «Леганес» получил за ивуарийца € 20 млн (приходил в клуб свободным агентом), хотя Transfermarkt оценивал его тогда всего в € 1,5 млн.

«Не каждому выпадает такая возможность. Я благодарю бога, что мне так повезло», — сказал счастливый Диоманд после трансфера.

Ян Диоманд нападающий «РБ Лейпциг» «Хотел сделать следующий шаг, перейти из маленькой команды в большую. Я также поговорил с директором клуба и тренером. У нас было несколько очень хороших бесед. Они заставили меня поверить в проект. Они хотят работать с молодыми игроками, которые обладают большим мастерством и энергией. Для меня это было лучшим вариантом. Они сказали мне, что если я буду усердно работать, то получу свой шанс».

«Несмотря на то что он пробыл в Испании всего шесть месяцев, у него было несколько очень впечатляющих выступлений. Мы искали игрока с хорошими физическими данными, который может создавать моменты и завершать атаки сам. Ян — выдающийся талант с высоким потенциалом», — отметил после сделки генеральный директор клуба Марсель Шефер.

Длительного отрезка на адаптацию Диоманду не потребовалось. В первом же официальном матче он забил «Зандхаузену» (4:2) в Кубке Германии. А 25 октября 2025 года впервые отличился в Бундеслиге и помог «РБ Лейпциг» разгромить «Аугсбург» (6:0). 6 декабря Ян оформил хет-трик во встрече с «Айнтрахтом» (6:0), став вторым самым молодым игроком в истории чемпионатов Германии с подобным достижением.

Ян Диоманд Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Всего в нынешнем сезоне Диоманд забил уже 11 мячей и оформил семь ассистов в 29 матчах во всех турнирах. Отличный результат для первого полноценного сезона на взрослом уровне — ещё и в большом клубе из топ-лиги. Также в октябре 2025 года футболист дебютировал за главную сборную Кот-д’Ивуара и уже провёл за неё девять встреч, забив три мяча.

Чем же так хорош Диоманд?

Сильнейшее качество ивуарийца — дриблинг. Он очень любит идти в обводку. Только Виктор Муньос («Осасуна»), Винисиус Жуниор («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона») превосходят Яна по успешности дриблинга среди игроков топ-5 лиг в нынешнем сезоне. Диоманд же лидирует по удачным обводкам в Бундеслиге (3,35 в среднем за матч, всего — 87).

Ян Диоманд Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Важно: ивуариец способен успешно действовать на обоих флангах атаки. «Он часто обыгрывает соперников даже без всяких уловок, просто потому, что очень динамичен. Но для меня ещё важнее то, что он работает на команду и очень хорошо прессингует. Это вопрос отношения, и он его демонстрирует», — отметил главный тренер «РБ Лейпциг» Оле Вернер.

Также Диоманд — очень быстрый вингер (как и Салах в лучшие годы). Максимальная скорость 19-летнего футболиста в нынешнем сезоне — 36,3 км/ч. Этот результат входит в топ-3 в Бундеслиге (больше только у Рики-Джейда Джонса из «Санкт-Паули» — 36,46 км/ч и Адама Дагима из «Вольфсбурга» — 36,32 км/ч). И скоро эта «электричка» может оказаться на фланге «Ливерпуля». Хотя, конечно, у Яна ещё есть очень много аспектов, в которых ему надо расти. Впрочем, на «Энфилде» умеют развивать игроков.

Ян Диоманд нападающий «РБ Лейпциг» «Я игрок с высокой скоростью и люблю идти в дриблинг. Думаю, у меня есть потенциал стать хорошим футболистом. У меня есть время, я молод. Ну, не так уж много времени. К тому же я нетерпелив (смеётся). Я нетерпелив, потому что хочу стать игроком высшего уровня. На моей позиции самое важное — забивать мячи. Однако я также должен работать над своим дриблингом, пасом, защитой и улучшать командную работу. Тем не менее самое важное — голы».

На кого похож по типажу Диоманд? Он ответил на вопрос сам: «Думаю, что Винисиус — лучший игрок для сравнения. Что касается менталитета, то мой пример для подражания — Килиан Мбаппе». При этом своим кумиром ивуариец назвал Криштиану Роналду. Что-то подсказывает, что Ян мечтает однажды оказаться в «Реале».

Ян Диоманд и Винисиус Жуниор Фото: Manu Fernandez/AP/ТАСС

Также Диоманд в недавнем интервью Bild высказался о новостях про переход в «Ливерпуль». Он прокомментировал сообщения, что якобы считает мерсисайдцев «клубом мечты»: «Люди выставили всё так, будто это мой клуб мечты. Но в первую очередь это любимый клуб моего отца. Он всегда мечтал увидеть меня там однажды, потому что ему нравится атмосфера на «Энфилде». Он всегда восхищался Стивеном Джеррардом. Я был слишком молод, чтобы видеть его игру. У нас долгое время даже не было телевизора дома. Я испытываю большое уважение к «Ливерпулю», но сейчас мой клуб мечты — это «РБ Лейпциг».

У англичан есть отличный напарник и преимущество перед конкурентами в виде отца Диоманда! Воспользуются ли этим мерсисайдцы? И окажется ли Ян в АПЛ летом 2026 года?