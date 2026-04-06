Уже скучаем по Бернарду в «Сити». Его не могли запрессинговать, он забивал необычные голы

«Манчестер Сити» теряет одного из ключевых футболистов гвардиоловской эпохи. Бернарду Силва покинет клуб уже через пару месяцев. Контракт 31-летнего полузащитника истекает летом 2026 года. Раньше на эту тему говорили аккуратнее, но в вчера новость подтвердилась официально.

Сначала не самый авторитетный Caught Offside сообщил, что футболист уведомил «Сити» о своём решении покинуть Манчестер. Затем информацию подтвердила португальская A Bola, а следом и Фабрицио Романо, вчера же пришло официальное подтверждение. Инсайдер кстати добавил, что агент футболиста Жорже Мендеш уже прорабатывает варианты в Саудовской Аравии, МЛС, Турции, Италии и Испании. Отдельно упоминается «Барселона», руководство которой в отличных отношениях именно с Мендешем. Каталонский клуб ранее уже проявлял интерес к Бернарду. Учитывая, что он уходит свободным агентом, это только больше подстёгивает интерес к футболисту от разных клубов. Вариантов столько, что голова может закружиться.

Возраст Силвы позволяет ему выступать на самом высоком уровне ещё несколько лет. Тем более что португалец один из самых стабильных полузащитников в мире – как по уровню игры, так и по количеству матчей. В каждом из предыдущих восьми сезонов он проводил минимум 45 игр за «Сити». Да и в этом явно преодолеет планку (сейчас у него 43 матча). На протяжении всей карьеры хавбек не был склонен к травмам, хотя подавляющая её часть прошла в Англии – самой сложной лиге в плане нагрузок.

Бернарду стал самым титулованным футболистом в истории «Сити» – 19 трофеев (столько же у Кевина Де Брёйне, Джона Стоунза и Фила Фодена). И символично, что последний кубок португалец поднимал, будучи капитаном команды. Словно добился ещё одной цели. И теперь можно уходить.

Бернарду Силва с кубком Фото: Julian Finney/Getty Images

Хотя в каком-то смысле с капитанской повязкой ассоциируется и главный провал Бернарду в нынешнем сезоне. В ответном матче с «Реалом» он, стоя на линии ворот, выбил мяч локтем той самой руки, на которой была капитанская повязка. Глупое удаление, правда, на тот момент «Манчестер Сити» уже уступал «-3» по сумме двух игр.

Силва – один из тех футболистов, что вызывают сентиментальные чувства. И их не описать количеством трофеев или ещё какой-то статистикой. Он запомнился как человек, который может сыграть на любой позиции в полузащите. А ещё его просто невозможно запрессинговать – всегда развернётся и выйдет из обороны через пас низом. Он воплощал в себе победоносную эпоху Хосепа Гвардиолы. В команде менялись лица, но он оставался таким же полезным и универсальным.

Нельзя сказать, что Бернарду много забивал. На нём скорее завязывалась игра, однако при этом Силва притягивал к себе нестандартные голы. Например, в матче с «Ньюкаслом» переправил мяч пяткой в дальний угол после прострела с правого фланга.

Гол Бернарду Силвы в ворота «Ньюкасла» Фото: Кадр из трансляции

Или вспомним легендарный матч на «Бернабеу», когда закончили со счётом 3:3. Первый гол пришёл со штрафного, когда все ожидали навес. Мало кто решился бы на удар низом с такой дистанции.

Гол Бернарду Силвы в ворота «Реала» Фото: Кадр из трансляции

А вот из недавнего. Судя по всему, Бернарду навешивал на партнёра, но получилось так, что португалец перекинул вратаря «Вест Хэма». Праздновал гол, будто сам не понимал, как такое зашло в ворота. Красивые моменты сами к нему приклеивались. И наверняка сделают это ещё не раз.

Гол Бернарду Силвы в ворота «Вест Хэма» Фото: Кадр из трансляции

Однако было бы неправильно видеть в португальце лишь творца. Ещё и в плане самоотдачи он настолько хорош, что выгрызал мяч даже у Дэна Бёрна из того же «Ньюкасла». Смотрелось забавно, потому что полузащитник «Сити» чуть ли не в два раза ниже, но всё равно летел корпус в корпус и забирал владение.

В 2022 году я делал среди подписчиков опрос на тему того, кто самый недооценённый игрок АПЛ. Тогда в топ-3 оказались Сон Хын Мин, Жоэль Матип и как раз Силва. Таких уважают даже болельщики других клубов. Весь чемпионат Англии теряет, когда уходят подобные игроки, хотя это всегда лишь вопрос времени. «Ман Сити» меняется. И не только кадрово, но и стилистически. Игра в пас всё ещё важна для команды, однако уже не так сильно. В том числе отсюда – и уход Силвы. Да и вообще, это традиция для клуба – каждый год отпускать кого-то из звёзд.

2018 – Яя Туре

2019 – Венсан Компани

2020 – Давид Сильва

2021 – Серхио Агуэро

2022 – Фернандиньо

2023 – Илкай Гюндоган.

В 2024-м традиция прервалась, поэтому в 2025-м «пришлось» отпускать двоих: Кайла Уокера и Де Брёйне. И, кстати, на этот раз, видимо, снова уйдут сразу двое знаковых футболистов – помимо Бернарду, это ещё и Родри. Очень хочется, чтобы оба остались на уровне Лиги чемпионов, а не оказались где-нибудь в МЛС или Саудовской Аравии. Туда они всегда успеют.