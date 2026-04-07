«Главный трофей — признание моего народа». Автор расцвета «Спортинга» и чудо-камбэка в ЛЧ

Ещё недавно Руй Боржеш был тренером-ноунеймом. А лиссабонцы при нём уже выдали свой лучший результат в истории в Лиге чемпионов.

«Спортинг» довольно неожиданно попал в восьмёрку лучших команд Европы – долетел уже до четвертьфинала Лиги чемпионов. Причём в 1/8 финала сотворил один из самых ярких камбэков в истории турнира, отыграв три гола у «Будё-Глимт» (после поражения со счётом 0:3 победил дома 5:0 в дополнительное время). Такого результата у лиссабонцев не было в ЛЧ никогда. «Спортинг» после ухода Рубена Аморима вернул на топ-уровень малоизвестный тренер Руй Боржеш. Предстоящие встречи с «Арсеналом» – повод познакомиться с 44-летним специалистом.

О Боржеше вы вряд ли слышали как об игроке. Он был профессиональным футболистом, но, мягко говоря, не выдающимся. Уроженец Миранделы подавляющую часть карьеры провёл в команде из родного города, а также в «Брагансе». Самые известные клубы в биографии Руя – «Морейренсе» и «Фамаликан». Однако выше второго дивизиона чемпионата Португалии вингер не поднялся. Там он сыграл семь матчей за «Трофенсе». В свой самый успешный сезон в португальском «подземелье» Боржеш забил 12 голов. А в 2017 году в возрасте 35 лет понял, что пора заканчивать. «Мирандела» проводила Руя-игрока, чтобы через несколько дней поприветствовать… Руя-тренера!

Будущий четвертьфиналист Лиги чемпионов начинал тренерскую карьеру с самых низов. А кто бы ему тогда дал более серьёзный проект? Проведя в родном клубе ещё полтора года, Боржеш в феврале 2019-го заработал повышение – пригласили в «Академику де Визеу» из второго дивизиона. На финише сезона-2018/2019 молодой специалист спас её от вылета. В следующем чемпионате команда шла восьмой к марту 2020-го, но тут турнир прервали из-за пандемии коронавируса и завершили досрочно. Зато «Академику де Визеу» пошумел под руководством Боржеша в Кубке Португалии. Сенсационно добрался до полуфинала, где уступил только топовому «Порту» (1:1 дома и 0:3 в гостях).

Летом Руй ушёл из клуба, приняв предложение седьмой команды второго дивизиона – «Академики» из Коимбры. В сезоне-2020/2021 поднял её на четвёртое место. До выхода в Примейру не хватило всего четырёх очков, до стыков – трёх. Однако старт следующего чемпионата не задался (шесть туров без побед), после чего Боржеш был отправлен в отставку.

Руй Боржеш главный тренер «Спортинга» «Я не был великим игроком. Я просто Руй Боржеш. Жизнь всегда говорила мне, что каждый день нужно проживать так, чтобы чувствовать себя счастливым. В общем-то, так оно и было. Моё самое большое желание — чтобы родители просто гордились своим сыном. И я думаю, что они гордятся. Главный трофей, который я мог получить — это признание моего народа, жителей Миранделы».

Через несколько часов после увольнения Руй отправился на Мадейру, но не для пляжного отдыха, а с целью подписания контракта с другим клубом второго дивизиона. Он возглавил «Насьонал». С островитянами тоже сработал хорошо – занял шестое место по итогам сезона-2021/2022. Тем не менее Боржеш не задержался и на Мадейре. В тот период он менял клубы как перчатки. Где-то расходился во взглядах с руководством, где-то откликался на более интересные предложения. По ходу сезона-2022/2023 возглавлял ещё две команды второго дивизиона – «Вилафранкенсе» и «Мафру». Обе при Руе держались достаточно высоко.

Только летом 2023-го Боржеш добрался до Примейры. Его позвал клуб, в котором он ранее играл – «Морейренсе». Эта команда вышла в элиту, но потеряла своего тренера и нашла замену в лице Руя. Как же угадали боссы зелёно-белых! При Боржеше «Морейренсе» выдал лучшее выступление в своей истории – шестое место в высшем дивизионе. Чуть-чуть не дотянулся до большой Европы: все, кто был выше, отправились в еврокубки. С Руем ещё до завершения чемпионата продлили контракт на три года, однако сезон-2024/2025 он начинал уже в «Витории Гимарайнш». Руководители пятого клуба Португалии договорились с коллегами из «Морейренсе», что заберут тренера.

«Виторию» ждал насыщенный сезон, стартовавший с квалификации Лиги конференций. Команда Боржеша уверенно справилась с задачей: прошла трёх соперников – мальтийскую «Флориану», швейцарский «Цюрих» и боснийский «Зриньски», выиграв все шесть матчей с общим счётом 17:0. Более того, и на общем этапе Лиги конференций «Витория» не потерпела ни одного поражения. В шести турах были четыре победы и две ничьих. А в чемпионате Португалии находилась к тому моменту на шестом месте – в четырёх очках от топ-5. После вылета из еврокубков было бы проще распределять силы, но «Гимарайнш» проиграл уже с другим тренером. Проведя всего полгода в «Витории», Руй перебрался в декабре в «Спортинг». Сообщалось, что лиссабонский клуб выкупил его контракт за € 3,5 млн.

«Спортинг» тогда разваливался после того, как отпустил в «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. Вообще-то, действующий чемпион начал сезон-2024/2025 феноменально – с 11 побед. Но как только Аморим отправился на «Олд Траффорд», команда футболистов превратились в команду плюшевых мишек. Жоау Перейра, сменивший Рубена, сохранил его систему игры, тем не менее в восьми матчах в разных турнирах одержал только три победы при одной ничьей и четырёх поражениях. Спустя полтора месяца он был отправлен в отставку. Тогда «Порту» догнал «Спортинг» в чемпионате, а «Бенфика» даже обошла на очко – захватила лидерство.

Поднимать упавшего чемпиона позвали Боржеша. Поначалу и у Руя не всё было гладко. В январе его команда проиграла по пенальти в финале Кубка лиги «Бенфике». Помимо этого, перестала побеждать в Лиге чемпионов – общий этап завершила поражением в матче с «РБ Лейпциг» (1:2) и ничьей во встрече с «Болоньей» (1:1), а в плей-офф выбыла уже в первом раунде, уступив дортмундской «Боруссии» (0:3 дома и 0:0 в гостях). Случались и потери очков в Примейре.

Однако с конца февраля, сконцентрировавшись на двух турнирах – чемпионате и Кубке Португалии, «Спортинг» выдал 15-матчевую беспроигрышную серию. Она включила в себя 13 побед и две ничьих, одна из которых стала «золотой» в борьбе за титул. В предпоследнем туре команда Боржеша не уступила на выезде «Бенфике» (1:1). При равенстве очков «Спортинг» опережал конкурента по дополнительным показателям, так что всё зависело только от него самого. На финише «орлы» оступились в выездном матче с «Брагой», а Руй одолел свою бывшую команду «Виторию Гимарайнш» и взял чемпионство.

«Спортинг» впервые с 1954 года сумел защитить титул. Впрочем, на этом сказка не закончилась. Ещё через восемь дней команда Боржеша выиграла у «Бенфики» в финале Кубка Португалии – 3:1. Причём отыгралась на 90+11-й минуте с пенальти, а в дополнительное время забила ещё дважды. Это первый «золотой» дубль для клуба с сезона-2001/2002.

Руй перестроил команду, которая привыкла действовать по лекалам Аморима. Стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками, потом в силу обстоятельств ненадолго вернулся к старой системе, но с нынешнего сезона действует с четвёркой сзади. Однако и «Спортинг» Боржеша – это интересный футбол. Атакующий и в то же время не авантюрный.

«Мои команды оборонялись по схемам 5-2-3 и 4-4-2, атаковали по схемам 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-1-4-1. Мы строили билд-ап с тройкой сзади. Система – это только начало, а всё остальное будет зависеть от динамики, которую мы создаём, основываясь на индивидуальных качествах наших игроков. Это помимо личностных качеств футболистов, их умения принимать решения. Речь идёт не столько о тактической схеме, сколько о том, чтобы заставить ребят поверить и быстро усвоить важные мелочи. Тогда команда станет сильнее», – говорил о своих взглядах на футбол Боржеш после назначения в «Спортинг».

Сезон-2025/2026 стартовал для «Спортинга» с поражения. «Бенфика» всё-таки взяла реванш – в Суперкубке Португалии (1:0). Но этот трофей, объективно говоря, наименее ценен для всех. В чемпионате команда Руя Боржеша за 26 туров потерпела лишь одно поражение – дома в матче с «Порту» (1:2). Борется за золото с «драконами», отставая от лидера на пять очков при игре в запасе. Есть шансы побороться за титул. Хотя «Порту» создал слишком большой задел за полсезона, выиграв со старта 18 из 19 матчей.

В Лиге чемпионов «Спортинг» сенсационно финишировал в топ-8 на общем этапе. Победил «Кайрат» (4:1), «Марсель» (2:1), «Брюгге» (3:0), «ПСЖ» (2:1), «Атлетик» (3:2) и сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). Уступил только «Наполи» (1:2) в Италии и «Баварии» (1:3) в Германии. Команда Боржеша напрямую вышла в 1/8 финала, где устроила то самое шоу с «Будё-Глимт». Кошмар на искусственном поле в холодной Норвегии всё-таки не прибил португальцев. В Лиссабоне Руй переиграл хитрого Хьетиля Кнутсена. «Спортинг» классно создавал ширину в атаке за счёт фланговых защитников. «Будё-Глимт» не стал отходить от собственного стиля и опускать глубоко в оборону вингера или пятым в линию защиты опорника. Португальцы воспользовались этим – левый бек Максимилиано Араухо разрывал весь матч и в итоге забил победный гол в дополнительное время.

«Спортинг» добирался до четвертьфинала Кубка чемпионов в сезоне-1982/1983, а вот в ЛЧ максимумом для лиссабонской команды была 1/8 финала. Боржеш проломил эту стену.

«Игроки заслуживают похвалы за то, что сделали нечто экстраординарное. Нечто, что войдёт не только в нашу историю, но и в историю европейского футбола. Я вот что думаю. Меня радует возможность оставить след в истории клуба. Продолжайте говорить, что тренер «Спортинга» слаб. Что у тренера нет способностей для работы в «Спортинге». Но вы забываете, что этот тренер – чемпион страны и заслуживает большего уважения. Мы не были худшими в мире, когда проиграли в Будё. И если бы не прошли дальше сегодня, это не отражало бы то, что представляет собой «Спортинг», – выдал на пресс-конференции Боржеш, рассерженный хейтом в свой адрес после провала в Норвегии.

«Спортинг» нормально пережил уход в «Арсенал» своего супербомбардира Виктора Дьёкереша. Заменивший шведа колумбиец Луис Суарес – лучший снайпер команды и в Примейре, и в Лиге чемпионов – 29 голов в 35 матчах в сезоне. Здорово выглядит в роли «десятки» лучший ассистент Франсиску Тринкау. Очевидно, что благодаря работе Боржеша летом «Спортинг» сделает новые дорогие трансферы «на выход». Недавний тренер-ноунейм принесёт клубу десятки миллионов евро.

Руй Боржеш, даже если не выиграет чемпионат и Лигу чемпионов в этом сезоне, близок к третьему трофею в тренерской карьере. «Спортинг» уже в шаге от победы в полуфинале Кубка Португалии – одолел в первом матче «Порту» (1:0). Ответная встреча пройдёт 22 апреля, когда будет известен исход противостояния с «Арсеналом» в ЛЧ. По сути, это досрочный финал. Ведь в другой паре совершенно неизвестные команды из низших дивизионов – «Торринсе» и «Фафи».