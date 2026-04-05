Самый мучительный матч тура. «Ростов» забрал важнейшую битву за выживание. Видео

«Ростов» всё-таки добрался до Нижнего Новгорода. Хотя ещё пару дней назад возникли реальные сомнения в логистике, когда инсайдеры снова запустили волну дискуссий о проблемах клуба с финансами. Они действительно есть, но на главную команду средства пока находятся. А Джонатан Альба и вовсе старается не думать о плохом: перед матчем излучал позитив и говорил, что у дончан всё в порядке. Алексею Шпилевскому же не нужно объясняться из-за проблем с финансированием – в Нижнем их нет. Там сложности в другом: тренеру нужно вытаскивать команду подальше из зоны вылета и стыковых встреч. В первых турах после рестарта казалось, что всё получится. Однако потом «Пари НН» съездил в Краснодар, где ему забили пять голов. Поэтому интерес вызывало то, как команда отреагирует на такой результат.

Правда, чтобы делать какие-то выводы, на первый тайм нужно было выходить. «Пари НН» этого не сделал. Был всё тот же привычный состав, хоть и без Ренальдо Сефаса. Ну и «ромб» Шпилевского, который мы активно изучаем. Но мы не увидели главного – структурной игры. Проблемный «Ростов» на первых минутах забрал мяч и инициативу и почти не давал сопернику пространства. Куча перехватов, отборов – за 45 минут нижегородцы только пару раз убегали хоть в какие-то атаки. Всё остальное время они оборонялись.

Не сказать, что «Ростов» зажимал соперника в их штрафной. Просто дончане куда меньше ошибались. Больше держали мяч под своим контролем и показывали более осмысленную игру впереди. К 25-й минуте у них было несколько неплохих подходов, когда завершать пытался активный Сулейманов. Он проделывал большой объём работы и был чуть ли не самым активным впереди. Вместе с флангами, где тоже шла большая работа.

А на 29-й минуте «Ростов» забил. Вахания с края закинул в штрафную на Щетинина, тот переправил на Роналдо. И нападающий замкнул. В теории могли возникнуть вопросы по пассивному офсайду, однако Сергей Карасёв и видеоассистенты вписываться в это не стали. Гол засчитали.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А вскоре и нижегородцы вспомнили, что у них есть атака. И упустили главный момент тайма, когда после быстрого розыгрыша Шнапцев покатил в центр на Олусегуна, а тот со всей силы бахнул в сторону угла ворот. Но чуть-чуть не попал. Хотя Ятимов точно не выручил бы.

В перерыве Шпилевский произвёл сразу три замены. Его никак не могло устраивать происходящее на поле. Поэтому Коледин, Урванцев и Сефас должны были всё изменить. Но радикально преобразить происходящее тренеру не удалось. «Ростов» в начале второго тайма выглядел активнее, у Сулейманова и Голенкова имелись шансы увеличить преимущество, однако ближе к 60-й минуте проснулся и «Пари НН». Момент был у Фариньи, но он пробил выше. А на 77-й минуте хозяева-таки забили. Сефас прострелил на Урванцева, однако тот сначала врезался в Ятимова, а потом переправил мяч в сетку. После вчерашнего момента, связанного с Акинфеевым и Дзюбой, неудивительно, что решение – фол.

Кто-то наверняка ожидал, что «Пари НН» устроит в последние 10-15 минут агрессивный навал. Но ничего подобного. «Ростов» всё так же высоко прессинговал – и зачастую успешно. А пара выходов в быстрые отрывы соперника ни к чему не привели. В концовке несколько угловых тоже не создали особой опасности.

«Ростов» впервые победил после рестарта РПЛ и опередил «Акрон». «Пари НН» остался на 14-м месте, в одном очке от зоны прямого вылета. Борьба за выживание только начинается. Ну а футбол сегодня больше напоминал мучения.