Расписание спортивных матчей 6 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Наполи» — «Милан», «Рейнджерс» против «Вашингтона», РПЛ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 апреля 2026 года
Начинаем неделю со спорта: старт финальной серии в женской Суперлиге, «Сочи» — «Рубин», «Голден Стэйт» — «Хьюстон» и «Оттава» — «Каролина»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 00:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ — 6:3

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Элерс, Блейк) – 05:22 (pp)     1:1 Козенс (Штюцле, Батерсон) – 07:17 (pp)     2:1 Штюцле – 08:51     2:2 Свечников – 19:40     3:2 Ткачук (Зуб, Грейг) – 28:34     4:2 Пинто (Зеттерлунд) – 42:50 (pp)     5:2 Ткачук (Грейг, Козенс) – 46:32     5:3 Холл (Уокер, Блейк) – 57:30     6:3 Жиру (Пинто, Сандерсон) – 59:03    

Интрига: «Каролина» упрочит лидерство в конференции?

«Каролина» уже оформила выход в розыгрыш Кубка Стэнли и удерживает лидерство в Восточной конференции, но преимущество над догоняющей «Тампой» составляет всего два очка. «Сенаторз» же лишь каким-то чудом удерживаются в восьмёрке, проиграв четыре из последних пяти матчей. «Ураганы» могут всухую завершить регулярную серию с командой Трэвиса Грина – первые две встречи остались за ними.

Что в итоге:
Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Оттавой»

✅ 🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 8:1

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

Интрига: «Вашингтон» сможет войти в зону плей-офф?

«Вашингтон» сейчас живёт в постоянной оглядке на соперников и с необходимостью выигрывать едва ли не каждый из оставшихся пяти матчей регулярки. «Столичные» одержали четыре победы в пяти встречах и вплотную подобрались к зоне плей-офф. Если конкуренты продолжат оступаться, а «Кэпс» выиграют, то смогут заскочить в восьмёрку.

Что в итоге:
Провалище «Вашингтона» — проиграли 1:8 аутсайдеру НХЛ! Теперь точно мимо плей-офф?
Провалище «Вашингтона» — проиграли 1:8 аутсайдеру НХЛ! Теперь точно мимо плей-офф?

✅ 🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА — 134:128

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин

Интрига: потеря двух лидеров скажется на фаворите?

Один из главных претендентов на MVP этого сезона НБА Дончич получил травму в игре с «Оклахомой». В регулярке мы Луку точно уже не увидим, а затем появилась новость, что Ривз тоже выбыл. На очереди у «Лейкерс» встреча с «Далласом». Лидер «Маверикс» Флэгг на днях оформил 51 очко, побив уйму рекордов с таким достижением в 19 лет. Справятся ли «озёрники» во главе с оставшимся Леброном с разбушевавшимся новичком?

Что в итоге:
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА

✅ 🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА — 116:117

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Подзиемски - 18, Сантос - 15, Пэйтон II - 14, Порзингис - 9, Грин - 7, Спенсер - 7, Мелтон - 6, Карри - 6, Бэсси - 5, Ричард, Леонс, Юртсевен
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шенгюн - 24, Смит II - 23, Томпсон - 18, Шеппард - 11, Холидей - 6, Исон - 2, Окоги - 2, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин

Интрига: возвращение Карри!

Стефена Карри не видели на паркетах НБА с конца января. Лидер «Голден Стэйт» наконец-то залечил травму колена — и готов к своей первой игре после длительного перерыва. Каким получится возвращение Карри в матче с «Хьюстоном», который набирает силу (выиграл пять встреч подряд)?

Что в итоге:
29 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Хьюстоном»

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 13) — Нуну Боржеш (Португалия), Монте-Карло, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монте-Карло. 1-й круг
06 апреля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Интрига: как Рублёв начнёт поход за третьим финалом Монте-Карло?

Андрей Рублёв первым из россиян вступает в борьбу на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. В 2021 году он был тут финалистом и проиграл в битве за титул Стефаносу Циципасу, а вот в 2023-м Рублёв вышел победителем в противостоянии с Хольгером Руне. Сейчас поход за третьим финалом Монте-Карло Андрей начинает матчем с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее играли друг с другом трижды, и во всех случаях сильнее был россиянин, причём без потери сета — в Базеле-2024, Дохе-2025 и Гонконге-2026. Победитель нового поединка далее сразится за место в третьем круге с кем-то из пары Зизу Бергс — Адриан Маннарино.

Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля
Синнер и Алькарас сразятся за звание 1-й ракетки в Монте-Карло. Расписание турниров апреля

🏆 🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, плей-офф, финал, первый матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Интрига: будет ли борьба в «золотой» серии?

В этом сезоне «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» разыграют между собой уже второй трофей. В финале Суперкубка команда Зорана Терзича выгрызла себе победу у подмосковного клуба на тай-брейке. Но тогда судьбу трофея решал всего один матч, сейчас же для определения победителя необходимо выиграть три встречи. Смогут ли подопечные Константина Ушакова оказать сопротивление казанским волейболисткам или «Динамо-Ак Барс» достаточно легко доберётся до очередного титула?

Как пройдут финальные серии женской Суперлиги?
Кто станет новым чемпионом? Всё, что нужно знать о финальных сериях женской Суперлиги
Кто станет новым чемпионом? Всё, что нужно знать о финальных сериях женской Суперлиги

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Дженоа», Серия А, 31-й тур

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Дженоа
Генуя
Интрига: кто победит в битве Спаллетти и Де Росси?

«Ювентус» пока располагается за пределами зоны Лиги чемпионов. Туринская команда ни разу не проиграла в четырёх прошлых турах Серии А (две победы, две ничьих), однако в двух предыдущих матчах забила в общей сложности всего два мяча. «Дженоа» решает совсем другие задачи —нужно не вылететь из элитного дивизиона. Команда Даниэле Де Росси оторвалась от опасной зоны на шесть очков. В пяти предыдущих встречах с «Ювентусом» футболисты генуэзского клуба не забили ни одного мяча.

Увидим ли мы Роберта в форме «Ювентуса»?
«Ювентусу» интересен Левандовски, клуб наблюдал за игроком в матче сборной Польши — MD

⚽️ 19:30: «Сочи» — «Рубин», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Рубин
Казань
Интрига: одержит ли «Рубин» вторую гостевую победу в сезоне?

Матч на юге России закроет программу 23-го тура РПЛ. «Сочи» проиграл все матчи после возобновления турнира и практически приговорил себя к понижению в классе. «Рубин», в свою очередь, набрал семь очков из 12 возможных. Правда, казанская команда плохо играет на выезде. Там она одержала всего одну победу в 11 встречах РПЛ в нынешнем сезоне. Вот и весной «Рубин» набрал всего одно очко в двух гостевых матчах. Впрочем, и «Сочи» победил дома один раз в 11 встречах.

Выйдет ли Даку на поле в матче с «Сочи»?
В агентстве Даку рассказали, когда игрок сможет сыграть за «Рубин» после травмы

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Милан», Серия А, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Интрига: обойдёт ли «Наполи» соперника в таблице после матча?

Прекрасная вывеска для завершения 31-го тура Серии А! Вторая команда чемпионата приедет в гости к третьей. А ведь отрыв от «Милана» от «Наполи» составляет всего лишь одно очко. Так что у команды Антонио Конте есть возможность обойти соперника и стать главным преследователем «Интера». В прошлом сезоне неаполитанцы обыграли красно-чёрных дома (2:1), но в первом круге уступили на «Сан-Сиро» (1:2). Правда, соперники ещё встречались в полуфинале Суперкубка Италии, и тогда южане победили со счётом 2:0.

Одна легенда похвалила другую:
«Он один из лучших полузащитников всех времён». Кевин Де Брёйне — о Модриче
