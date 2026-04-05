Топ-матчи понедельника: «Наполи» — «Милан», «Рейнджерс» против «Вашингтона», РПЛ и теннис

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 00:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ — 6:3

Интрига: «Каролина» упрочит лидерство в конференции?

«Каролина» уже оформила выход в розыгрыш Кубка Стэнли и удерживает лидерство в Восточной конференции, но преимущество над догоняющей «Тампой» составляет всего два очка. «Сенаторз» же лишь каким-то чудом удерживаются в восьмёрке, проиграв четыре из последних пяти матчей. «Ураганы» могут всухую завершить регулярную серию с командой Трэвиса Грина – первые две встречи остались за ними.

✅ 🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 8:1

Интрига: «Вашингтон» сможет войти в зону плей-офф?

«Вашингтон» сейчас живёт в постоянной оглядке на соперников и с необходимостью выигрывать едва ли не каждый из оставшихся пяти матчей регулярки. «Столичные» одержали четыре победы в пяти встречах и вплотную подобрались к зоне плей-офф. Если конкуренты продолжат оступаться, а «Кэпс» выиграют, то смогут заскочить в восьмёрку.

✅ 🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА — 134:128

Интрига: потеря двух лидеров скажется на фаворите?

Один из главных претендентов на MVP этого сезона НБА Дончич получил травму в игре с «Оклахомой». В регулярке мы Луку точно уже не увидим, а затем появилась новость, что Ривз тоже выбыл. На очереди у «Лейкерс» встреча с «Далласом». Лидер «Маверикс» Флэгг на днях оформил 51 очко, побив уйму рекордов с таким достижением в 19 лет. Справятся ли «озёрники» во главе с оставшимся Леброном с разбушевавшимся новичком?

✅ 🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА — 116:117

Интрига: возвращение Карри!

Стефена Карри не видели на паркетах НБА с конца января. Лидер «Голден Стэйт» наконец-то залечил травму колена — и готов к своей первой игре после длительного перерыва. Каким получится возвращение Карри в матче с «Хьюстоном», который набирает силу (выиграл пять встреч подряд)?

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 13) — Нуну Боржеш (Португалия), Монте-Карло, первый круг

Интрига: как Рублёв начнёт поход за третьим финалом Монте-Карло?

Андрей Рублёв первым из россиян вступает в борьбу на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло. В 2021 году он был тут финалистом и проиграл в битве за титул Стефаносу Циципасу, а вот в 2023-м Рублёв вышел победителем в противостоянии с Хольгером Руне. Сейчас поход за третьим финалом Монте-Карло Андрей начинает матчем с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты ранее играли друг с другом трижды, и во всех случаях сильнее был россиянин, причём без потери сета — в Базеле-2024, Дохе-2025 и Гонконге-2026. Победитель нового поединка далее сразится за место в третьем круге с кем-то из пары Зизу Бергс — Адриан Маннарино.

🏆 🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, плей-офф, финал, первый матч

Интрига: будет ли борьба в «золотой» серии?

В этом сезоне «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» разыграют между собой уже второй трофей. В финале Суперкубка команда Зорана Терзича выгрызла себе победу у подмосковного клуба на тай-брейке. Но тогда судьбу трофея решал всего один матч, сейчас же для определения победителя необходимо выиграть три встречи. Смогут ли подопечные Константина Ушакова оказать сопротивление казанским волейболисткам или «Динамо-Ак Барс» достаточно легко доберётся до очередного титула?

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Дженоа», Серия А, 31-й тур

Интрига: кто победит в битве Спаллетти и Де Росси?

«Ювентус» пока располагается за пределами зоны Лиги чемпионов. Туринская команда ни разу не проиграла в четырёх прошлых турах Серии А (две победы, две ничьих), однако в двух предыдущих матчах забила в общей сложности всего два мяча. «Дженоа» решает совсем другие задачи —нужно не вылететь из элитного дивизиона. Команда Даниэле Де Росси оторвалась от опасной зоны на шесть очков. В пяти предыдущих встречах с «Ювентусом» футболисты генуэзского клуба не забили ни одного мяча.

⚽️ 19:30: «Сочи» — «Рубин», РПЛ, 23-й тур

Интрига: одержит ли «Рубин» вторую гостевую победу в сезоне?

Матч на юге России закроет программу 23-го тура РПЛ. «Сочи» проиграл все матчи после возобновления турнира и практически приговорил себя к понижению в классе. «Рубин», в свою очередь, набрал семь очков из 12 возможных. Правда, казанская команда плохо играет на выезде. Там она одержала всего одну победу в 11 встречах РПЛ в нынешнем сезоне. Вот и весной «Рубин» набрал всего одно очко в двух гостевых матчах. Впрочем, и «Сочи» победил дома один раз в 11 встречах.

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Милан», Серия А, 31-й тур

Интрига: обойдёт ли «Наполи» соперника в таблице после матча?

Прекрасная вывеска для завершения 31-го тура Серии А! Вторая команда чемпионата приедет в гости к третьей. А ведь отрыв от «Милана» от «Наполи» составляет всего лишь одно очко. Так что у команды Антонио Конте есть возможность обойти соперника и стать главным преследователем «Интера». В прошлом сезоне неаполитанцы обыграли красно-чёрных дома (2:1), но в первом круге уступили на «Сан-Сиро» (1:2). Правда, соперники ещё встречались в полуфинале Суперкубка Италии, и тогда южане победили со счётом 2:0.