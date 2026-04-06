Ожесточённая борьба за спасение — классика РПЛ. В последних двух сезонах тоже было жарко

Вы наверняка не раз читали или слышали про повышение интереса к МИР РПЛ. В последние два с половиной года в лиге и правда добавилось интригующих сюжетов. И речь не только о чемпионской гонке. Хотя много ли известно чемпионатов в Европе, где обладатель титула два раза подряд определялся в последнем туре? Это редкость. А в России – так. Не исключено, что подобный сценарий клубы напишут и в этом сезоне.

Ещё есть приятнейший бонус: интерес провоцирует и борьба в нижней части таблицы. Причём уже традиционно. Если четыре-пять лет назад перед стартом сезона публика предугадывала с высокой точностью, кто безнадёжный аутсайдер и точно вылетит, то в последние годы этого нет.

Открываем актуальную таблицу РПЛ и честно признаёмся: одна команда уже, по сути, вылетела – это «Сочи». Пока не математически, но это дело времени (официально вылет может случиться по итогам 25-го тура). Мы, в общем-то, убедились: невозможно сделать команду из сбитых лётчиков, если относиться к ним слишком миролюбиво. Игорь Осинькин не справился, поэтому в мае, скорее всего, уйдёт. Вряд ли спасёт даже успех с «Рубином».

Смотрим дальше, на 15-ю строчку – и видим там крепкий «Оренбург» с 19 очками. Поднимаем глаза до 10-го места, а там «Ростов» с 25. На четыре больше, чем у команды из зоны стыков. Это два матча, результат которых может всё перемешать. Ну и главное, что фиксируем: шесть команд с 10-го по 15-е место могут как вылететь из РПЛ напрямую или попасть в стыковые встречи, так и героически спастись.

Причём у всех борющихся внизу есть приятные аргументы, почему за команду хочется переживать:

«Оренбург» – про идеи от молодого российского тренера Ильдара Ахметзянова, которые он хочет реализовывать в элите;

«Пари НН» – про похожее, но от Алексея Шпилевского, а ещё и с использованием массы молодых игроков;

«Крылья Советов» – про скандалы с Магомедом Адиевым и бесконечный сюжет, что команда не нужна региону;

«Ростов» – про проблемы с деньгами, которых нет;

«Динамо» Махачкала и «Акрон» – они как раз ощущаются востребованными у себя дома, но у обоих сложнейший календарь.

А самое парадоксальное, что в последние два сезона мы видели аналогичную толкотню в нижней части. Ключевой нарратив, что «никто не хочет вылетать» несмотря на всевозможные проблемы, сохраняется и даже множится. Откроем таблицу после 23-го тура прошлого сезона: «Спартак» делит второе место с «Зенитом» и гонится за «Краснодаром». Сейчас даже не верится.

А внизу было веселее. Определились два главных аутсайдера – «Факел» (15 очков) и «Оренбург» (14), но даже они не выглядели безнадёжно по игре и желанию спастись. Где-то не хватало уровня игроков или тренерских идей, но отставание от спасительной зоны было не таким уж и страшным – четыре очка для первых и пять – для вторых. А выше – плотная группа из «Пари НН» (19), «Ахмата» (20), «Химок» и «Крыльев Советов» (по 23), махачкалинского «Динамо» (24) и «Акрона» (25).

Франк Артига в «Химках» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Историческая странность в том, что химчане, несмотря на все денежные проблемы, в итоге даже избежали стыковых матчей. И мы поняли, что в футбол играют не за зарплату. А иногда – за перспективу. Ведь вы знаете, какой клуб возглавляет Франк Артига. Или где играют Зелимхан Бакаев, Александр Руденко и Лукас Вера. Но, оставшись в элите напрямую и не подтвердив финансирование, эта самая перспектива принесла много боли и неразберихи РФС и РПЛ.

Пришлось спасать «Пари НН», который отправился в ставшие формальностью стыковые матчи, а потом – и «Оренбург». Итог: много критики руководителей нашего футбола и необходимость для уральцев весьма неожиданно обновлять состав не под Лигу PARI, а под элиту. Исходя из футбола, который команда показывает сейчас, и того, как усилилась зимой, получается, что справились?

В отличие от прошлого сезона, в нынешнем безнадежно выглядит только один клуб – «Сочи». И не из-за отсутствия финансирования или каких-то закулисных историй. Скорее просто не угадали ни с составом, ни с главным тренером. Кстати, если вдруг забыли, в позапрошлом сезоне мы тоже разочаровывались в «Сочи». Но не из-за игры, а из-за места в таблице. Напомним контекст: команда провалила первую часть сезона, и в зимнюю паузу её возглавил испанец Роберт Морено.

И весна прошла в унисон с тезисом, что стилистически это чуть ли не самая привлекательная команда в РПЛ. Хотя бы потому, что, занимая последнее место, черноморцы не проигрывали шесть туров подряд (у команды было пять ничьих и победа в матче со «Спартаком»). Гильермо Абаскалю наверняка было особенно неприятно. А Морено действительно провёл классную работу, однако ему никак не удавалось побеждать. Всю злость сочинцы выместили на «Пари НН» в 28-м туре, закинув шесть! И таким образом показали, что, если бы в РПЛ давали очки за красоту футбола, команда бы не вылетела.

И вообще, если мы заглянем в итоговую таблицу того сезона, то увидим, что команды с двух последних мест набрали 24 и 26 очков. Второй вылетевшей была «Балтика», которая в итоге сыграла в Фонбет Суперфинале Кубка России, где до 81-й минуты даже вела в противостоянии с «Зенитом». То есть фиксируем: это был один из сильнейших розыгрышей РПЛ за последние 10 лет с точки зрения борьбы за выживание. Чуть лучше сработали только в розыгрыше-2019/2020, когда «Оренбург», «Крылья», «Тамбов» и «Ахмат» до последнего боролись за место в элите. В итоге случился прецедент: три команды с 13-го по 15-е место набрали по 31 очку. Однако вылетели самарцы.

А вот в сезоне-2022/2023 всё прошло без особой интриги: «Торпедо» и «Химки» вылетели с 13 и 18 очками соответственно. Совсем плохо и без борьбы. Участники стыков – «Факел» и «Пари НН» – набрали космические 30 очков.

Незабываемым получился и провал «Рубина» в 2022-м. Тот сюжет точно надолго останется в истории чемпионатов России. Когда в последнем туре Казани нужно было сыграть хотя бы вничью с «Уфой» на своём поле, чтобы избежать прямого вылета. Что сделала команда нынешнего морального камертона РПЛ Леонида Слуцкого? Уступила. Заняла 15-е место и отправилась на очищение Первой лигой. Вместе, кстати, с тульским «Арсеналом», которого мы с того момента в элите не видели.

Ну а если говорить про самого беспросветного аутсайдера последних лет, то это, конечно, «Тамбов». Клуб покинул элиту в сезоне-2020/2021, набрав 13 очков. Хотя бы этот результат нынешнему «Сочи» просто необходимо перебить.