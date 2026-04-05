Динамо Мх — Балтика — 2:2, обзор матча РПЛ, видео, голы Хиля и Варатынова, дубль Агаларова, 5 апреля 2026 года, чемпионат России

Столько «Балтика» в РПЛ не пропускала восемь месяцев! «Динамо» Евсеева устроило шоу
Анатолий Романов
Отчёт «Динамо» Мх — «Балтика» — 2:2
Но немного не дотерпело. Хиль снова забил, а у Агаларова — дубль!

«Балтика» потеряла очки в 23-м туре Мир РПЛ – не сумела обойти «Локомотив» и подняться в топ-3. Команда Андрея Талалаева сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. Более того, едва не потерпела поражение.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

Вадим Евсеев решил сыграть в тактические игры разума с тренерским штабом Талалаева, который по-прежнему дисквалифицирован и не может находиться на скамейке. Тренер «Динамо» сделал подстройку под «Балтику». При обороне махачкалинцы действовали с тройкой центрбеков, от чего команда в принципе отошла при Евсееве. При владении хозяев латераль Аззи поднимался высоко, а Кагермазов занимал позицию правого защитника.

Тем не менее это не уберегло «Динамо» от быстрого пропущенного гола. На удивление курьёзного. На ровном месте «привёз» Аларкон, который, выбивая мяч, попал в нападающего «Балтики» Хиля. Илья Петров забрал подбор, быстро сообразил и исполнил передачу на сальвадорца. Хиль из-за глубокого расположения того же Аларкона избежал офсайда и хладнокровно реализовал выход один на один, покатив низом.

Брайан Хиль Уртадо Подробнее

Гол по большому счёту не вытекал из логики игры, так как до этого голевых моментов никто не создавал. Хотя «Балтика» поддавливала. Кстати, калининградцы в отсутствие дисквалифицированного Бевеева лишились своего сильнейшего оружия в атаке – длинных аутов. Впрочем, тот же Петров неплохо бросал. А вот у «Динамо» за первую четверть часа не было ни ударов, ни даже встреч с мячом в штрафной соперника.

Выйдя вперёд, «Балтика» контролировала ситуацию на поле – уверенно защищалась в среднем блоке, пусть и не прессинговала так, как умеет. В результате Евсеев ещё до перерыва решил заменить Хоссейннежада на форварда Миро. Видимо, иранец не в лучшем психологическом состоянии из-за ситуации в стране, и это отражается на его игре. Только в конце первого тайма «Динамо» получило реальный шанс забить, когда Гассама ошибся на перехвате и бросил Агаларова – Гамид из убойной позиции зарядил выше цели.

«Спартак» ждёт дерби, риски лишних карточек перед «Зенит» — «Краснодар». Интриги тура РПЛ
«Спартак» ждёт дерби, риски лишних карточек перед «Зенит» — «Краснодар». Интриги тура РПЛ

В перерыве штаб Талалаева укрепил опорную зону, заменив инсайда Йенне на центрального полузащитника Беликова. Тем не менее уже через семь минут после начала второго тайма «Динамо» отыгралось. В общем-то, создало гол из ничего. «Балтика» мало что позволяла команде Евсеева, однако в этом эпизоде Манелов (подменявший на правом фланге Бевеева) не заблокировал кросс Сундукова, а Чивич проиграл воздух в собственной штрафной Агаларову. Гамид забил свой пятый мяч в нынешнем сезоне РПЛ.

Гамид Агаларов Подробнее

Если бы не этот гол, то можно было бы смело утверждать, что штаб «Балтики» скорее разочаровывала игра в атаке, нежели в обороне. У калининградской команды вообще пропала острота. Растворились впереди и сборник Максим Петров, и Хиль (второй бомбардир РПЛ после Кордобы из «Краснодара»). В этих обстоятельствах состоялся дебют зимнего новичка – форварда Ласерды. Но едва бразилец появился на поле и нанёс свой первый удар, как «Динамо» забило второй.

Гассама после поездки в сборную Мали и встречи с Россией был сам не свой. Центральный защитник снова проиграл эпизод Агаларову – сфолил на форварде в собственной штрафной, попав ему по ноге. Судья Кукуляк не назначил пенальти, однако VAR не спал. Изучив повтор, рефери поменял решение. Агаларов сам же и реализовал 11-метровый.

Ранее за весь чемпионат «Балтика» только однажды пропустила два гола за матч – от «Оренбурга». Калининградцы приближались к своему третьему поражению в РПЛ, однако команду Талалаева спас стандарт. Только не аут, а наигранный угловой. Илья Петров подал слева, и Беликов сделал скидку на дальнюю штангу, где уже ждал передачи Варатынов. Центральный защитник забил головой. Всё гениальное – просто.

Сергей Варатынов Подробнее

В концовке голевые моменты в этой неожиданно результативной игре были у обеих команд. Хорошую возможность упустил Ласерда, а Миро, уйдя от растерявшегося Гассама, и вовсе загубил верный шанс. Если кто и был сегодня в Каспийске ближе к победе, то это «Динамо». Не лучший день для «Балтики».

Таблица РПЛ. «Балтика» на четвёртом месте
