«Спартак» перевернул дерби с «Локо»! Камбэк, удаление, тьма моментов — тут было всё

И спорные решения судьи — тоже. И всё же хозяева откинули «Локомотив» от гонки за чемпионство.

«Спартак» и «Локомотив» выдали яркое дерби в 23-м туре Мир РПЛ. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала волевую победу и практически лишила железнодорожников надежд на золото. Красно-зелёные отстают на восемь очков от «Краснодара» и на семь — от «Зенита».

Сегодня Карседо заменил дисквалифицированного Маркиньоса, переведя на левый фланг полузащиты Жедсона. Придумал испанский тренер и кое-что ещё под матч с «Локомотивом». При владении в левом полуфланге оставался закрывавший эту зону защитник Зобнин, а в правый уходил Литвинов – смещался туда с позиции опорника. Штатный правый защитник Денисов, в свою очередь, летел в атаку фактически по центру.

Возможно, тактические игры, устроенные главным тренером «Спартака», немного запутали «Локомотив». По крайней мере, до середины тайма у железнодорожников отсутствовала контригра. Красно-белые хорошо возвращали себе мяч. С другой стороны, и сами хозяева создали только один голевой момент. Первый удар на исходе четверти часа нанёс Барко, которому ассистировал как раз Денисов после очередного рывка вперёд. Аргентинец бил из хорошей позиции, но не исполнил.

А вот «Локомотив» забил в первой же опасной атаке! Точнее, продолжив её угловым. Сначала в переходной фазе стрельнул Бакаев – Максименко потащил. После этого Батраков (незаметный до того, возможно, из-за последствий травмы) как всегда блестяще подал стандарт. Алексей отправил мяч в нужную точку – на дальний угол вратарской. Туда уже бежал Монтес, отклеившийся от своего опекуна Джику. Мексиканец выиграл эпизод – забил головой.

После пропущенного гола у «Спартака» вообще что-либо перестало получаться. Левый край просто выпал. В результате Карседо ещё до перерыва поменял местами Солари и Жедсона, надеясь, что хотя бы это разбудит Фернандеша. Но только в компенсированное время Солари нанёс первые удары хозяев в створ – воспитанник красно-белых Митрюшкин совершил двойной сейв. Ещё в концовке тайма сумасшедший шанс получил Денисов. Защитник, ставший самой опасной фигурой в атаке «Спартака», замыкал прострел Гарсии. Перед ним был пустой угол. Тем не менее Даниил не попал.

Очевидно, многие обратили внимание на то, что «Спартак» мало играл за спины. По всей видимости, из-за этого Карседо и поменял в перерыве Гарсию на более маневренного Угальде. Красно-белые начали второй тайм бодро, однако снова едва не пропустили после стандарта. Руденко пытался нанести удар с подбора и был сбит в штрафной. Быть бы пенальти, если бы железнодорожника не уронил… судья Танашев! Курьёзнейший эпизод. Рефери не заметил вингера «Локо» и встал на его пути. Разумеется, тут же извинился.

По истечении часа матча «Спартак» выдал мощный отрезок, хотя Жедсон вернулся налево и по-прежнему не феерил. Пошли забросы, стандарты. Очередная подача завершилась тем, что мяч заметался по штрафной, а Морозов рукой заблокировал удар Угальде головой. Прижимал, однако всё же сделал акцентированное движение. VAR помог Танашеву принять верное решение – это пенальти. Игроку «Локо», «висевшему» на карточке, повезло избежать удаления. Барко хладнокровно, на паузе, забил с пенальти.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разобрав эпизод для «Чемпионата», объяснил, что Танашев ошибся:

«За что наказывают футболиста, сыгравшего рукой? Первое: когда он обманывает арбитра и забивает гол или имеет такую возможность. Второе: за срыв перспективной атаки. Здесь можно говорить о втором случае. О лишении явной возможности забить гол я бы не говорил — рядом стоял вратарь. В моём понимании, Танашев верно назначил 11-метровый удар, потому что рука была отставлена в сторону и стремилась к мячу. Но надо было показывать Морозову вторую жёлтую за срыв перспективной атаки. По идее, она должна была вылететь у Танашева автоматически. Игроки «Спартака» апеллировали правильно. Не знаю, почему арбитр не показал карточку. На мой взгляд, это ошибка. С 11-метровым он принял сложное решение, увидел со спины. Однако надо было удалять».

Это были очень тяжёлые минуты для «Локомотива»! «Спартак» доминировал, хорош был Барко. И вскоре Морозов всё же заработал вторую жёлтую за фол на Угальде. Странно, что Галактионов не заменил центрального защитника. Но затем случился спорный эпизод и в штрафной «Спартака»: Денисов в верховом единоборстве въехал рукой по лицу Руденко. Танашев не стал назначать пенальти, а VAR не посчитал это явной ошибкой. У штаба «Локо» точно будут вопросы.

Как ни удивительно, вдесятером команда Галактионова держалась даже лучше. Однако давление разыгравшегося «Спартака» в конце концов принесло свои плоды. Второй гол красно-белых сделал Зобнин. Капитан перехватил пас Сильянова на чужой трети и вырезал кросс на Солари. Аргентинец неотразимо пробил головой.

Насколько разным был «Спартак» в двух сорокапятиминутках, отражает статистика xG: в первой половине – 0,54, во второй – 1,84. «Локо» же впервые пробил в створ в этом тайме только в компенсированное время, когда Денисов заблокировал летевший в пустые ворота мяч после удара Монтеса. Команда Карседо в огненной концовке отбилась от атаковавших в меньшинстве железнодорожников – и забрала три очка.