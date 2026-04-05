«Карточка должна была вылететь автоматически». Разбор судейства в дерби «Спартак» — «Локо»

Почему Инал Танашев не удалил Морозова, когда все этого ждали, и удалил, когда не ждали? Игорь Федотов всё объяснил.

Если после матча «Спартака» нет разговоров о судействе — игра не удалась. Так вышло и с дерби с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ. Инал Танашев — пожалуй, главное открытие последних месяцев среди российских арбитров. Именно поэтому ему стали доверять большие матчи. Тем не менее идеальной работу в свежем дерби не назвать.

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао полыхал после дерби: «Сегодня мы видели, как судья остановил опасную атаку, лишил нас возможности забить, когда наш игрок выходил один на один. Я уверен, если вы посмотрите этот момент ещё раз и посмотрите правила ФИФА, там будет сказано продолжать потенциальную атаку. А уже после того, как игрок закончит атаку, можно отмотать эпизод. Сегодня нас лишили 100-процентной возможности забить гол».

Танашев правда был плох? Как он рассудил спорные моменты? Во всём разобрались с нашим экспертом, бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым.

Момент №1: пенальти в ворота «Локомотива», но Морозов не удалён

К 63-й минуте «Спартак» «горел» 0:1, но удалось разыграть судьбоносный угловой. Джику пробил через себя, мяч улетел на дальнюю штангу и после удара Угальде попал в руку Морозова. Защитник «Локо» пытался держать её недалеко от тела, однако делал явное движение к мячу, чтобы превратить гол в ещё один угловой.

Попадание мяча в руку Морозова

Танашев на действия Морозова отреагировал моментально — назначил пенальти. А вот карточку показывать не стал, чем ввёл в недоумение игроков «Спартака». При этом жёлтая у Морозова уже была, то есть для удаления необязательно было показывать красную.

«За что наказывают футболиста, сыгравшего рукой? — рассуждает Игорь Федотов. — Первое: когда он обманывает арбитра и забивает гол или имеет такую возможность. Второе: за срыв перспективной атаки. Здесь можно говорить о втором случае. О лишении явной возможности забить гол я бы не говорил — рядом стоял вратарь. В моём понимании, Танашев верно назначил 11-метровый удар, потому что рука была отставлена в сторону и стремилась к мячу. Но надо было показывать Морозову вторую жёлтую за срыв перспективной атаки. По идее, она должна была вылететь у Танашева автоматически. Игроки «Спартака» апеллировали правильно. Не знаю, почему арбитр не показал карточку. На мой взгляд, это ошибка. С 11-метровым он принял сложное решение, увидел со спины. Однако надо было удалять».

Момент №2: остановка игры и удаление Морозова за срыв атаки. А ведь футболист «Спартака» выходил один на один

Впрочем, надолго Морозов на поле не задержался. На 72-й минуте он завалил на газон Угальде во время быстрой атаки «Спартака». Танашев взял пару секунд на подумать, остановил игру и показал защитнику «Локо» вторую жёлтую.

Фол Морозова на Угальде

Казалось бы, справедливость восстановлена. Но «Спартак» снова недоволен: пока Танашев думал, наказывать ли Морозова, мяч долетел до Умярова — а тот выходил один на один. Вместо гола — штрафной вдалеке от ворот. Зато соперник в меньшинстве.

Выход Умярова один на один

Момент и правда двоякий. Слово Игорю Федотову: «Здесь Танашеву не хватило опыта. По букве закона вопросов нет — предъявить, что он неправильно поступил, нельзя. Но можно было дать принцип преимущества. Тогда можно было бы даже зажевать вторую жёлтую. Однако Танашев посчитал, что это явная карточка. А раз она вторая, то действительно надо было остановить игру и удалить. Но будь арбитр поопытнее, он бы взял паузу и посмотрел, чем закончилась атака. Умяров там выходил один на один. Но, опять же, явной претензии здесь Танашеву не предъявить. В любом случае опыт ещё придёт».

Момент №3: Денисов попал рукой по голове соперника в своей штрафной

Прошло буквально две минуты, и момент для рассуждений о судействе произошёл уже в штрафной «Спартака». Денисов выпрыгнул, чтобы сыграть головой в мяч, и по инерции заехал рукой по голове Руденко. Игроки «Локомотива» хотели пенальти, однако Танашев наказывать «Спартак» не стал.

Попадание Денисова рукой по голове Руденко

«Момент с Денисовым — игровая ситуация, — успокаивает недовольных Игорь Федотов. — Он сыграл в мяч, а тело дальше уже не контролировал. Плюс футболист «Локомотива» тоже находился в движении. Абсолютно игровой момент, говорить об 11-метровом здесь не приходится. Если бы назначил, никто бы не понял за что».

Момент №4: Комличенко попал локтем в кадык Литвинову, но остался без второй жёлтой

К счастью, последний момент для рассмотрения. Борьба за мяч в центре поля, Комличенко борется с Литвиновым, после чего тот падает на газон и страдает. После повтора выясняется, что нападающий «Локо» попал сопернику локтем в кадык — действительно неприятно. У Комличенко к тому моменту уже была жёлтая, поэтому возник тот же вопрос, что и в случае с Морозовым и пенальти: где вторая карточка?

Комличенко попал в кадык Литвинову

Игорь Федотов и здесь призывает не возмущаться: «Момент с Комличенко и Литвиновым — игровой. Всё очень близко, не было амплитуды, вообще ничего. Комличенко хотел вырваться от Литвинова при борьбе и попал ему по кадыку. Явного движения не было — просто фол в центре поля. Танашев правильно не показал здесь вторую жёлтую».

Итого, исходя из вердиктов Игоря Федотова, Танашев в дерби допустил лишь одну явную ошибку — не дал вторую жёлтую Морозову в моменте с пенальти. К слову, довольно красноречивое соотношение реальных судейских недочётов с критикой в их адрес.

А как вам работа Танашева?

Если у вас не отображается голосование, можете принять участие, перейдя по ссылке.