Головин снова забил в Лиге 1 — в важнейшей игре за ЛЧ! А второй гол «Монако» — вау. Видео

Перед встречей «Монако» с «Марселем» тренер монегасков Себастьен Поконьоли сказал: «Головин — наш ключевой игрок. Возможно, даже более значимый, чем когда-либо прежде. Это радует и доказывает, что, несмотря на его богатый опыт в клубе, он может продолжать прогрессировать и развиваться».

Александр прислушался и забил принципиальному сопернику! Теперь «Монако» на пятом месте при равенстве очков с четвёртым «Марселем», хотя в начале года такой подъём казался фантастикой.

В матче долго держались нули. Но не обманывайтесь, моментов и у тех, и у других хватало с избытком. Градецки тащил в стиле праймового Буффона, не дав забить Хамеду Траоре и Игору Пайшао. Магнес Аклиуш транжирил моменты «Монако».

Монегаски несколько раз претендовали на пенальти, в том числе после подачи Головина на Фалорина Балогуна и борьбы того с Факундо Мединой. Однако знаменитый арбитр Клеман Тюрпен каждый раз не радовал «Монако». На 60-й минуте он всё-таки отправился смотреть повтор. Чтобы оценить нарушение в голе Головина!

Никаких подвохов там не было: Джордан Тезе мягко забросил с правого края, и Александр, ворвавшись между двумя защитниками, эффектно вонзил с лёта под перекладину! Сидящий на лавке Поль Погба поаплодировал.

Российский полузащитник сравнял количество своих голов и ассистов в этом сезоне Лиги 1 — теперь у него 5+5. Балогун, впрочем, вскоре забил ещё красивее, перекинув мяч с острого угла над Херонимо Рульи. Нападающий то и дело порет прекрасные шансы и в то же время способен творить ТАКОЕ! Истинный парадокс. Ещё больше поражает статистика Балогуна: в последних восьми матчах у него 8+1. Бешеная форма.

Амин Гуири отыграл один гол, да этого было мало. Даже несмотря на подавляющее преимущество марсельцев по ударам — 19:7. По ожидаемым голам у них тоже перевес: 2,11 xG на 1,17 xG. Реальные же остались за «Монако». Монегаски с 1 ноября по 24 января выиграли в Лиге 1 всего один раз, спустившись на 10-е место. А сейчас подпрыгнули к топ-4, выдав семиматчевую победную серию. Команда выздоровела. Спасибо в том числе Головину.

Александра заменили на 77-й минуте. Статистический портал Sofascore выдал ему высокий рейтинг 7,9 за, разумеется, гол, а ещё 93% точности передач (25/27), две из трёх удачных попыток дриблинга, заработанный фол и один отбор. Больше (по 8,1) набрали только Градецки за семь спасений и Гуири. Второго это едва ли обрадовало: поражение есть поражение.