«Интер» раздербанил «Рому» с почти теннисным счётом! А Чалханоглу выдал что-то страшное

И «Роме», и «Интеру» словно требовалась пауза на матчи сборных. Миланцы не могли победить в трёх турах подряд (с «Миланом», «Аталантой» и «Фиорентиной»). Римлян тоже штормило, хотя шансы на место в топ-4 ещё не упущены. И если кто-то ожидал аккуратную игру, то напрасно.

Гол пришёл уже спустя 60 секунд после начала встречи! Тюрам с лёгкостью ушёл от соперников и прострелил с правого фланга, а Мартинес в центре штрафной пробил с ходу в одно касание. 1:0 — идеальное начало матча для хозяев. И следом «Интер» провёл ещё несколько неплохих атак: опасно бил сначала Димарко, а затем — снова Лаутаро.

Однако «Рома» отодвинула игру от своих ворот и получила свои моменты. В одном из случаев Зоммер лишь кончиками пальцев отбил мяч, который шёл в штангу. Когда гости сравняли счёт на 40-й минуте, это выглядело вполне по игре. Получился достаточно странный провал в обороне «Интера». Последовал навесик в центр вратарской, где не оказалось никого из обороны хозяев. Манчини без сопротивления расстреливал ворота. Для защитника это первый гол в сезоне. И вроде тайм катился к ничьей, но тут случилось это.

Чалханоглу обладает одним из лучших ударов в Европе. Всегда есть вероятность, что забьёт с дальней дистанции. Получилось так, что зашло именно в этом матче. Шикарный выстрел, после которого одновременно нужно и винить вратаря из-за дистанции, и не хочется ему предъявлять, потому что траектория удара оказалась сумасшедшей — Свилар прыгнул за мячом в девятку и в полёте смотрел, как тот вильнул в другую сторону. Ну а Зелиньски записал на свой счёт самую халявную голевую передачу в сезоне Серии А.

Похоже, этот гол за пару секунд до перерыва был важен с точки зрения психологии. В начале второго тайма «Рома» просто развалилась. Сначала Ренш неудачно сыграл головой и подарил «Интеру» чистый выход «три в два». Мартинес такое не прощает и оформил дубль. Затем после навеса с углового точно пробил головой Тюрам. При счёте 4:1 Киву позволил себе убрать с поля лидеров. На 58-й минуте ушли Лаутаро и Бастони. Вскоре поле покинул и Чалханоглу. Между тем «Интер» забил ещё и пятый мяч. На этот раз уже Н'Дика обрезался у своих ворот, а Баррела забил с левой.

«Рома», уступая в четыре мяча, пыталась хоть чем-то ответить. Неплохой момент упустил Мален, а вскоре отличился Пеллегрини, который попал точно в нижний угол. Однако интриги в этой встрече всё равно не было видно. «Интер» был крайне близок к тому, чтобы забить шестой — Свилар потащил убойный удар Эспозито, а затем Думфрис после навеса с углового чуть-чуть не попал в девятку. Ещё спустя пять минут Бонни едва не замкнул прострел Димарко.

Эта победа позволила «Интеру» оторваться от второго места на девять очков. Правда, спустя сутки отрыв точно сократится, потому что друг с другом сыграют вторая и третья команды чемпионата — «Милан» и «Наполи». Ну а «Роме» теперь будет крайне тяжело пробиться в Лигу чемпионов. Хотя дальше команде Гасперини играть только с теми, кто идёт ниже в турнирной таблице.