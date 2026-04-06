Первый чемпион сезона, драма в Англии и безумный камбэк «Баварии». Главное в еврофутболе

В выходные зрителей порадовали крутыми матчами четвертьфинала Кубка Англии. В Испании, кажется, исчезла чемпионская интрига, в Германии за один день провернули аж три безумных сюжета. А в Нидерландах уже выявили чемпиона — за пять туров до конца!

Англия: Холанд уничтожил «Ливерпуль», драма в матче «Вест Хэм» – «Лидс»

«Сити» раскромсал «Ливерпуль». Мерсисайдцы могли забить первыми, причём уже на 14-й минуте, однако Салах промазал после ошибки Хусанова. Египтянин вообще разочаровал: не воспользовался выгодным моментом во втором тайме, да ещё и не реализовал пенальти. Зато у «Сити» проснулся Холанд: у норвежца хет-трик. Плюс Семеньо реализовал выход один на один.

«Челси» победил спустя четыре матча — разделался с бедным «Порт Вейлом». Санчес остался без работы (у гостей 0 ударов в створ), а вот Джо Гаучи хоть и оформил пять сейвов, но всё равно пропустил семь. Обошлось без хет-триков, зато у 18-летнего Эстевао 1+1 — он только недавно оправился после травмы.

Чего мы точно не ожидали, так это вылета «Арсенала». Лондонцы хотели реабилитироваться после поражения в финале Кубка лиги, а вместо этого упустили ещё один шанс на трофей. Да ещё и вылетели от команды из Чемпионшипа. Хозяева сначала забили после ошибки Эдегора, потом Дьёкереш сравнял после передачи Хаверца, но в самой концовке Ши Чарльз вбежал в штрафную с мячом и расправился с Аррисабалагой. «Арсенал» ожидаемо перебил соперника, однако из нереализованных шансов вспоминается лишь момент у Доумена на 83-й.

Возможно, самый драматичный матч четвертьфиналов. «Лидс» уверенно забирал победу, пока в компенсированное время «Вест Хэм» не сравнял, забив два мяча. Болельщикам лондонцев пришлось экстренно возвращаться на трибуны — большинство уже не верило в спасение. В овертайме хозяева соорудили ещё два мяча, однако оба отменили из-за офсайда. Кипер «Лидса» Перри должен молиться на VAR: без повторов его несвоевременный выход за пределы штрафной стал бы результативным.

Победителя выявляли в серии пенальти, а туда «Вест Хэм» зашёл без основного кипера: у Ареола свело обе ноги (!). Пришлось выпускать 20-летнего Херрика. Он потащил первый удар, от Пироэ, но остальные игроки «Лидса» не подвели. А вот у «Вест Хэма» — два промаха.

В полуфинале Кубка Англии нас ждут следующие пары:

«Челси» — «Лидс»;

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

Испания: «Барселона» отыгралась против «Атлетико», «Мальорка» справилась с «Реалом»

«Реал Сосьедад» относительно без нервов обыграл «Леванте» (2:0) — справился даже без Захаряна, который остался в запасе. «Бетис» и «Эспаньол» сыграли по нулям (0:0), «Атлетик» отлетел от «Хетафе» (0:2), дубль Гвидо Родригеса не помог «Валенсии» избежать поражения в матче с «Сельтой» (2:3). А «Севилья» в меньшинстве проиграла «Овьедо» (0:1).

«Мальорка» традиционно отдала все силы против «Реала»: вратарь Лео Роман отразил пять ударов, а вот у Лунина ни одного спасения. Хозяева забили первыми: крайний защитник Маффео (по совместительству главный хейтер Винисиуса в Ла Лиге) прострелил на Морланеса, и тот пробил в ближний угол. На 88-й «Реал» вроде как спасся – Милитао отличился после подачи углового. Но спустя три минуты Мурики на скорости пробил под перекладину и вырвал победу.

Марафон матчей «Атлетико» — «Барселона» только начинается, команды провели репетицию перед четвертьфиналом Лиги чемпионов. Мадридцы забили первыми: Лангле закинул мяч на чужую половину, а там Симеоне переиграл Гарсию. Правда, оставшийся первый тайм обернулся кошмаром для хозяев: пропустили от Рашфорда и остались в меньшинстве — Нико Гонсалес снёс Ямаля и надеялся на спасение после затянувшегося вмешательства VAR, но вместо этого арбитр лишь сменил вторую жёлтую на прямую красную. Во втором тайме «Барса» сама едва не потеряла Мартина из-за удаления — тот, выбив мяч, впечатался шипами в голеностоп соперника. Однако судья, к удивлению многих, отменил решение. В итоге каталонцы вырвали победу — Левандовски добил мяч после отскока на 87-й.

Италия: уничтожение «Ромы», фантастический де Хеа

«Лацио» спас ничью с «Пармой» (1:1). Римлянам повезло: гости выглядели конкретнее весь матч, но в концовке Нослин забил после рикошета. «Болонья» одолела «Кремонезе» (2:1), у Хуана Миранды два ассиста. «Торино» вымучил победу над «Пизой» (1:0). Матчи топ-клубов преимущественно переместили на понедельник: сегодня ожидаются игры «Аталанты», «Ювентуса» и супервывеска «Наполи» — «Милан».

«Фиорентина» после победы в матче с «Вероной» оторвалась от зоны вылета на пять очков. Мягко говоря, вымученной победы. У «фиалок» лишь один удар в створ, у соперника — аж восемь (де Хеа теперь требуют вызвать в испанскую сборную – тащил, как мог). Победный гол выдумал Фаджоли — ударил с линии штрафной, почти в девятку. Игроки «Вероны» очень расстроились, особенно Суслов: едва не подрался с Гудмундссоном на стандарте. Обоим дали по красной карточке.

Несмотря на пропущенный мяч на первых минутах, «Рома» создала иллюзию интриги в первом тайме — могла уходить на перерыв с ничейным счётом, если бы Чалханоглу не зарядил красоту с дальней дистанции. Но вот в начале второго тайма римляне жёстко поплыли: пропустили три мяча за 11 минут. Могли ещё больше — у Думфриса были два убойных момента. Однако и без них «Рома» отправляется домой с разгромным поражением.

Германия: два сумасшедших камбэка и эпичная победа дортмундской «Боруссии»

«РБ Лейпциг» возвращает себе топ-позиции в Бундеслиге: обыграл «Вердер» (2:1). «Хоффенхайм» уступил «Майнцу» из-за дубля Филиппа Тица (1:2).

Первое безумие субботнего вечера: «Байер» обыграл «Вольфсбург», уступая 1:3 к концу первого тайма! Гримальдо дублем удержал леверкузенцев от разгрома в первой половине, но «Вольфсбургу» ещё сильнее хотелось выйти из зоны вылета. После перерыва гости, видимо, забыли о своём положении в таблице — пропустили, на секундочку, четыре гола. Сами виноваты: привезли пенальти и отвратительно сыграли в обороне перед пропущенными, напрочь забывая об опеке.

Победный гол Тапсобы на 68-й минуте:

«Баварии» тоже пришлось совершить эпический камбэк — «Фрайбург» вёл 2:0 дома к 80-й минуте. Казалось, мюнхенцы не спасутся без Кейна (ему дали отдохнуть перед ЛЧ), но за дело взялась молодёжь. За 11 минут Том Бишоф оформил дубль (это его первые голы за «Баварию»), а на 90+9-й Ленарт Карл замкнул прострел Дэвиса. Победный мяч Карла стал 100-м для мюнхенцев в нынешнем розыгрыше Бундеслиги — до повторения рекорда надо забить ещё разок.

Победный гол Карла на 90+9-й минуте:

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После матча футболисты «Баварии» чествовали Леона Горецку: Гнабри вышел в шортах с лицом хавбека, а другие игроки вынесли плакат с немцем с голым торсом. Леон проводит последние матчи за клуб, летом он отправится в свободное плавание.

«Боруссии» забыли сообщить о результате в матче «Баварии», поэтому она тоже сподобилась на чудо. Причём «Штутгарт» всю игру выглядел острее дортмундцев, но в компенсированное время гости забили два мяча. Сначала свободный Адейеми подловил мяч в штрафной после навеса и вонзил его в угол, а спустя пару минут Брандт наказал в контратаке.

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Франция: фейл Сафонова, Головин забил «Марселю»

«Лион» не побеждает уже девять матчей — сыграл вничью с «Анже» (0:0). «Страсбург» одолел тонущую «Ниццу» (3:1), а «Ренн» – «Брест» в перестрелке (4:3).

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сафонов знатно начудил: попытался выбить мяч головой из-за штрафной, но промахнулся. Партнёры подстраховали, перевели мяч на угловой. Однако Мотя ошибся снова: не зафиксировал мяч после подачи, а дальше Николайсен сыграл на добивании. Катастрофы не произошло благодаря дублю Дембеле, но осадочек остался.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Внезапный конфуз от «Ланса». С другой стороны, «Лилль» в отличной форме: без поражений уже восемь матчей и по всем фронтам переиграл соперника (14:6 по ударам). Показателен второй гол хозяев: забили после чудовищного «обреза» от гостей. Главная сенсация французского сезона теперь отстаёт от «ПСЖ» на четыре очка, да ещё и с матчем в запасе у парижан. Кажется, это конец чемпионской гонки.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Головин оставляет «Монако» шансы на Лигу чемпионов. Россиянин открыл счёт в матче с «Марселем», замкнув навес от Тезе. Оценил даже Погба — поаплодировал со скамейки запасных. Но главным героем матча стал всё-таки вратарь Градецки: у него семь сейвов, Лукаш начал атаку перед шедевральным голом Балогуна, а ещё спас от пропущенного в концовке при счёте 2:1.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

