Европейский футбол, обзор матчей 3-5 апреля 2026: Англия, Ла Лига, Серия А, Сити, Ливерпуль, Барселона, Реал, Бавария, Интер, ПСЖ

Первый чемпион сезона, драма в Англии и безумный камбэк «Баварии». Главное в еврофутболе
Артём Никулин
«Байер» тоже выдал что-то дикое, «Челси» забил семь, а единственный конкурент «ПСЖ» развалился.

В выходные зрителей порадовали крутыми матчами четвертьфинала Кубка Англии. В Испании, кажется, исчезла чемпионская интрига, в Германии за один день провернули аж три безумных сюжета. А в Нидерландах уже выявили чемпиона — за пять туров до конца!

Англия: Холанд уничтожил «Ливерпуль», драма в матче «Вест Хэм» – «Лидс»

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Сити» раскромсал «Ливерпуль». Мерсисайдцы могли забить первыми, причём уже на 14-й минуте, однако Салах промазал после ошибки Хусанова. Египтянин вообще разочаровал: не воспользовался выгодным моментом во втором тайме, да ещё и не реализовал пенальти. Зато у «Сити» проснулся Холанд: у норвежца хет-трик. Плюс Семеньо реализовал выход один на один.

Прощаемся со Слотом?
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2'     2:0 Педро – 25'     3:0 Габриэль – 42'     4:0 Адарабиойо – 57'     5:0 Сантос – 69'     6:0 Эстевао – 82'     7:0 Гарначо – 90+2'    

«Челси» победил спустя четыре матча — разделался с бедным «Порт Вейлом». Санчес остался без работы (у гостей 0 ударов в створ), а вот Джо Гаучи хоть и оформил пять сейвов, но всё равно пропустил семь. Обошлось без хет-триков, зато у 18-летнего Эстевао 1+1 — он только недавно оправился после травмы.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

Чего мы точно не ожидали, так это вылета «Арсенала». Лондонцы хотели реабилитироваться после поражения в финале Кубка лиги, а вместо этого упустили ещё один шанс на трофей. Да ещё и вылетели от команды из Чемпионшипа. Хозяева сначала забили после ошибки Эдегора, потом Дьёкереш сравнял после передачи Хаверца, но в самой концовке Ши Чарльз вбежал в штрафную с мячом и расправился с Аррисабалагой. «Арсенал» ожидаемо перебил соперника, однако из нереализованных шансов вспоминается лишь момент у Доумена на 83-й.

Теперь без требла, увы:
Кубок Англии . 1/4 финала
05 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
2 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Танака – 26'     0:2 Калверт-Льюин – 75'     1:2 Фернандеш – 90+3'     2:2 Дисаси – 90+6'    

Возможно, самый драматичный матч четвертьфиналов. «Лидс» уверенно забирал победу, пока в компенсированное время «Вест Хэм» не сравнял, забив два мяча. Болельщикам лондонцев пришлось экстренно возвращаться на трибуны — большинство уже не верило в спасение. В овертайме хозяева соорудили ещё два мяча, однако оба отменили из-за офсайда. Кипер «Лидса» Перри должен молиться на VAR: без повторов его несвоевременный выход за пределы штрафной стал бы результативным.

Победителя выявляли в серии пенальти, а туда «Вест Хэм» зашёл без основного кипера: у Ареола свело обе ноги (!). Пришлось выпускать 20-летнего Херрика. Он потащил первый удар, от Пироэ, но остальные игроки «Лидса» не подвели. А вот у «Вест Хэма» — два промаха.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В полуфинале Кубка Англии нас ждут следующие пары:

  • «Челси» — «Лидс»;
  • «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

Испания: «Барселона» отыгралась против «Атлетико», «Мальорка» справилась с «Реалом»

«Реал Сосьедад» относительно без нервов обыграл «Леванте» (2:0) — справился даже без Захаряна, который остался в запасе. «Бетис» и «Эспаньол» сыграли по нулям (0:0), «Атлетик» отлетел от «Хетафе» (0:2), дубль Гвидо Родригеса не помог «Валенсии» избежать поражения в матче с «Сельтой» (2:3). А «Севилья» в меньшинстве проиграла «Овьедо» (0:1).

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

«Мальорка» традиционно отдала все силы против «Реала»: вратарь Лео Роман отразил пять ударов, а вот у Лунина ни одного спасения. Хозяева забили первыми: крайний защитник Маффео (по совместительству главный хейтер Винисиуса в Ла Лиге) прострелил на Морланеса, и тот пробил в ближний угол. На 88-й «Реал» вроде как спасся – Милитао отличился после подачи углового. Но спустя три минуты Мурики на скорости пробил под перекладину и вырвал победу.

А ведь «Мальорка» близка к вылету!
Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Марафон матчей «Атлетико» — «Барселона» только начинается, команды провели репетицию перед четвертьфиналом Лиги чемпионов. Мадридцы забили первыми: Лангле закинул мяч на чужую половину, а там Симеоне переиграл Гарсию. Правда, оставшийся первый тайм обернулся кошмаром для хозяев: пропустили от Рашфорда и остались в меньшинстве — Нико Гонсалес снёс Ямаля и надеялся на спасение после затянувшегося вмешательства VAR, но вместо этого арбитр лишь сменил вторую жёлтую на прямую красную. Во втором тайме «Барса» сама едва не потеряла Мартина из-за удаления — тот, выбив мяч, впечатался шипами в голеностоп соперника. Однако судья, к удивлению многих, отменил решение. В итоге каталонцы вырвали победу — Левандовски добил мяч после отскока на 87-й.

Правильно сделали, что не удалили Мартина?
Есть ли интрига за место в ЛЧ? Таблица Ла Лиги

Италия: уничтожение «Ромы», фантастический де Хеа

«Лацио» спас ничью с «Пармой» (1:1). Римлянам повезло: гости выглядели конкретнее весь матч, но в концовке Нослин забил после рикошета. «Болонья» одолела «Кремонезе» (2:1), у Хуана Миранды два ассиста. «Торино» вымучил победу над «Пизой» (1:0). Матчи топ-клубов преимущественно переместили на понедельник: сегодня ожидаются игры «Аталанты», «Ювентуса» и супервывеска «Наполи» — «Милан».

Италия — Серия А . 31-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Фаджоли – 82'    
Удаления: Суслов – 85' / Гудмундссон – 85'

«Фиорентина» после победы в матче с «Вероной» оторвалась от зоны вылета на пять очков. Мягко говоря, вымученной победы. У «фиалок» лишь один удар в створ, у соперника — аж восемь (де Хеа теперь требуют вызвать в испанскую сборную – тащил, как мог). Победный гол выдумал Фаджоли — ударил с линии штрафной, почти в девятку. Игроки «Вероны» очень расстроились, особенно Суслов: едва не подрался с Гудмундссоном на стандарте. Обоим дали по красной карточке.

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

Несмотря на пропущенный мяч на первых минутах, «Рома» создала иллюзию интриги в первом тайме — могла уходить на перерыв с ничейным счётом, если бы Чалханоглу не зарядил красоту с дальней дистанции. Но вот в начале второго тайма римляне жёстко поплыли: пропустили три мяча за 11 минут. Могли ещё больше — у Думфриса были два убойных момента. Однако и без них «Рома» отправляется домой с разгромным поражением.

Как Хакан забил ЭТО?
«Рома» уже вряд ли дотянет до топ-4. Таблица Серии А

Германия: два сумасшедших камбэка и эпичная победа дортмундской «Боруссии»

«РБ Лейпциг» возвращает себе топ-позиции в Бундеслиге: обыграл «Вердер» (2:1). «Хоффенхайм» уступил «Майнцу» из-за дубля Филиппа Тица (1:2).

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
6 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Винд – 16'     1:1 Гримальдо – 30'     1:2 Мехле – 31'     1:3 Эриксен – 38'     2:3 Гримальдо – 44'     3:3 Шик – 53'     4:3 Тапсоба – 68'     5:3 Маза – 73'     6:3 Тилльман – 90+6'    

Первое безумие субботнего вечера: «Байер» обыграл «Вольфсбург», уступая 1:3 к концу первого тайма! Гримальдо дублем удержал леверкузенцев от разгрома в первой половине, но «Вольфсбургу» ещё сильнее хотелось выйти из зоны вылета. После перерыва гости, видимо, забыли о своём положении в таблице — пропустили, на секундочку, четыре гола. Сами виноваты: привезли пенальти и отвратительно сыграли в обороне перед пропущенными, напрочь забывая об опеке.

Победный гол Тапсобы на 68-й минуте:

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Манзамби – 46'     2:0 Хёлер – 71'     2:1 Бишоф – 81'     2:2 Бишоф – 90+2'     2:3 Карл – 90+9'    

«Баварии» тоже пришлось совершить эпический камбэк — «Фрайбург» вёл 2:0 дома к 80-й минуте. Казалось, мюнхенцы не спасутся без Кейна (ему дали отдохнуть перед ЛЧ), но за дело взялась молодёжь. За 11 минут Том Бишоф оформил дубль (это его первые голы за «Баварию»), а на 90+9-й Ленарт Карл замкнул прострел Дэвиса. Победный мяч Карла стал 100-м для мюнхенцев в нынешнем розыгрыше Бундеслиги — до повторения рекорда надо забить ещё разок.

Победный гол Карла на 90+9-й минуте:

После матча футболисты «Баварии» чествовали Леона Горецку: Гнабри вышел в шортах с лицом хавбека, а другие игроки вынесли плакат с немцем с голым торсом. Леон проводит последние матчи за клуб, летом он отправится в свободное плавание.

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 90+4'     0:2 Брандт – 90+6'    

«Боруссии» забыли сообщить о результате в матче «Баварии», поэтому она тоже сподобилась на чудо. Причём «Штутгарт» всю игру выглядел острее дортмундцев, но в компенсированное время гости забили два мяча. Сначала свободный Адейеми подловил мяч в штрафной после навеса и вонзил его в угол, а спустя пару минут Брандт наказал в контратаке.

Видео голов:

«Айнтрахт», скорее всего, без еврокубков. Таблица Бундеслиги

Франция: фейл Сафонова, Головин забил «Марселю»

«Лион» не побеждает уже девять матчей — сыграл вничью с «Анже» (0:0). «Страсбург» одолел тонущую «Ниццу» (3:1), а «Ренн» – «Брест» в перестрелке (4:3).

Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Дембеле – 23'     1:1 Николайсен – 27'     2:1 Дембеле – 33'     3:1 Рамуш – 90+2'    

Сафонов знатно начудил: попытался выбить мяч головой из-за штрафной, но промахнулся. Партнёры подстраховали, перевели мяч на угловой. Однако Мотя ошибся снова: не зафиксировал мяч после подачи, а дальше Николайсен сыграл на добивании. Катастрофы не произошло благодаря дублю Дембеле, но осадочек остался.

Матвею надо собраться в ЛЧ!
Франция — Лига 1 . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Харальдссон – 44'     2:0 Коррея – 49'     3:0 Фернандес – 58'    

Внезапный конфуз от «Ланса». С другой стороны, «Лилль» в отличной форме: без поражений уже восемь матчей и по всем фронтам переиграл соперника (14:6 по ударам). Показателен второй гол хозяев: забили после чудовищного «обреза» от гостей. Главная сенсация французского сезона теперь отстаёт от «ПСЖ» на четыре очка, да ещё и с матчем в запасе у парижан. Кажется, это конец чемпионской гонки.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

Головин оставляет «Монако» шансы на Лигу чемпионов. Россиянин открыл счёт в матче с «Марселем», замкнув навес от Тезе. Оценил даже Погба — поаплодировал со скамейки запасных. Но главным героем матча стал всё-таки вратарь Градецки: у него семь сейвов, Лукаш начал атаку перед шедевральным голом Балогуна, а ещё спас от пропущенного в концовке при счёте 2:1.

Вы обязаны увидеть гол Балогуна:
Как же «Монако» поднялся — до топ-3 всего одно очко! Таблица Лиги 1

Одной строкой

  • Поздравляем ПСВ с чемпионством — уже официально! В субботу эйндховенцы обыграли «Утрехт» (4:3), хотя и лишились Схаутена на полгода из-за «крестов». А в воскресенье ближайшие конкуренты из «Фейеноорда» потеряли очки во встрече с «Волендамом» (0:0). У команды Боша отрыв в 17 очков, теперь её никто не сможет догнать. Забрать титул (третий подряд) в начале апреля — это нечто.
  • «Спортинг» расправился с «Риу Аве» (4:2), а вот лидирующий «Порту» потерял очки в матче с «Фамаликаном» (2:2), пропустив на 90+9-й минуте! Лиссабонцы сократили отрыв до пяти очков (при игре в запасе). Ждём игру «Бенфики» — команда Моуринью сегодня встретится с «Каза Пия».
  • В Турции мощная интрига! «Галатасарай» без Осимхена проиграл «Трабзонспору» (1:2). «Фенербахче» Тедеско одолел «Бешикташ» в огненном дерби (1:0) — вырвал победу благодаря пенальти на 90+11-й минуте. Пока расклад в лиге такой: «Трабзонспор» и «Фенербахче» отстают от «Галатасарая», у которого матч в запасе, на одно очко.
