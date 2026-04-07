Вы могли забыть триллеры «Реала» и «Баварии» в нулевых. Это классика ЛЧ не хуже 2010-х!

Здесь и озарение Анелька в 2000-м, и подвиг Элбера на уколах в 2001-м, и гол на 11-й секунде в 2007-м.

Противостояние «Реала» и «Баварии» давно стало классикой. В 1976-м легендарный Герд Мюллер настрелял три гола за два матча и не пустил мадридцев в финал Кубка чемпионов (общие 3:1). 11 лет спустя на той же стадии мюнхенцы снова взяли верх — помог дубль Лотара Маттеуса с пенальти (4:2 по сумме двух матчей).

В 2010-х солировал уже испанский гранд: шесть побед и по одной ничьей и поражению. «Бавария» прошла дальше в полуфинале 2012-го по пенальти (3:3, Серхио Рамос пальнул в небеса), зато уступила на аналогичной стадии в 2014-м (0:5 и три гола Криштиану Роналду) и в 2018-м (3:4 с дублем Карима Бензема), а также в четвертьфинале 2017-го (3:6 и дубль Криша в овертайме).

Ещё в 2024-м Хоселу всё перевернул в полуфинале, дважды забив после 87-й минуты (4:3). Однако последнее и так более-менее свежо в памяти. Сегодня клубы встретятся вновь, и мы предлагаем окунуться в нулевые. Там мадридцы и мюнхенцы сыграли друг с другом 12 раз, и причин для ностальгии хватает.

Сразу четыре дуэли за три месяца и месть «Реала» в 2000-м

Аж два групповых этапа – и только потом плей-офф. Сейчас такой формат кажется странным и архаичным. Но именно благодаря ему с 29 февраля по 10 мая 2000 года, то есть всего за два с половиной месяца, зрители насладились сразу четырьмя мадридско-баварскими матчами.

Началось всё на втором групповом этапе, и там «Бавария» заметно испортила жизнь «Реалу». Мало того, что дважды его обыграла, так ещё и забила в обоих случаях по четыре гола.

В 3-м туре «Бавария» приехала в Мадрид. И не стала откладывать задуманное, поведя к 24-й минуте 2:0. Джоване Элбер разрезал проникающей передачей в касание всю оборону, а Мехмет Шолль технично перекинул выбежавшего навстречу Икера Касильяса. Штефан Эффенберг же хитро пробил со штрафного в ближний угол.

Штефан Эффенберг празднует гол в ворота «Реала» Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Да, Фернандо Морьентес добил за попавшим в перекладину Раулем и сократил отставание. Но вскоре Эсбер покатил пяткой на гол Торстену Финку. Да, Рауль замкнул подачу Роберто Карлоса. Но Пауло Сержио ответил тем же с углового от Шолля. Отыгрывайтесь сколько хотите — бесполезно.

Неделю спустя и вовсе случился разгром. Уже на четвёртой минуте Фернандо Йерро подкатом случайно вывел к воротам Шолля. Далее – Элбер почеканил мяч и реализовал выход один на один. А голевой пас ему отдал… Оливер Кан ударом от ворот. Иван Эльгера дальнобойной «пушкой» во втором тайме вернул интригу. Однако Александр Циклер прибил её дублем.

«Бавария» заранее обеспечила себе первое место, тогда как «Реал» набрал равное количество очков с киевским «Динамо» Кахи Каладзе, Сергея Реброва и Георгия Деметрадзе. Мадридцы шагнули дальше даже с отрицательной разницей мячей. Чтобы следом пройти «Манчестер Юнайтед», а в полуфинале вновь сойтись с мюнхенцами (те убрали «Порту») — и отомстить. Получилось!

Николя Анелька празднует гол в матче «Реал» Мадрид — «Бавария» Фото: Ross Kinnaird/ALLSPORT

Солировал Николя Анелька. Француз зарулил в Мадрид менее чем на год. Особо себя за этот короткий отрезок не проявил, зато в тот момент пригодился. В первом матче он вынырнул из-за спин защитников под передачу Рауля и не пренебрёг выходом один на один. «Реал» не пропустил и добыл комфортное преимущество за счёт автогола Йенса Йеремиса: тот пытался остановить Мичела Сальгадо и курьёзно срезал мяч в собственные ворота.

Неделю спустя Анелька среагировал на могучий гол Карстена Янкера с лёта и вонзил затылком после закидушки от Савио. За «Реал» француз забил всего четыре мяча. Два из них — «Баварии», надо ж было такому случиться. Элбер отквитал один гол с подачи Эффенберга, но не более того. А в финале мадридцы смяли «Валенсию» (3:0) и забрали трофей.

Подвиг Элбера после операции и «зевок» Касильяса в 2001-м

Год спустя «Бавария» и «Реал» вновь встретились в полуфинале. И на этот раз мюнхенцы взяли реванш. Что удивительно, поскольку в домашней игре мадридцы без устали осаждали их пятёрку защитников. Чемпион Германии терпел и отбивался. Всё ради дальнего хлёсткого удара Элбера с лёта на 55-й минуте. Касильяс не ожидал такого и пустил в ближний угол, затем нарвавшись на тонну критики.

В 2009 году Икер провёл 100-й матч в Лиге чемпионов и ответил на вопрос о самом неприятном для него нападающем соперников: «Несомненно, Элбер и ван Нистелрой». Красивый гол Джоване прекрасен ещё и контекстом. Во-первых, бразилец редко забивал издали и левой ногой. А тут — сразу комбо. Во-вторых, за 10 дней до матча он перенёс операцию и играл на уколах, однако покинул поле только на 86-й минуте. Героизм, не иначе.

Джоване Элбер празднует гол в ворота «Реала» Фото: Jamie McDonald /Allsport

Зарешал Элбер и в ответной встрече, затолкав мяч в ворота после углового. А ведь раньше бразилец долго не забивал и получил от президента «Баварии» Франца Беккенбауэра обидное прозвище «деревянный башмак». Луиш Фигу забил и бурно отпраздновал. Напрасно, поскольку Йеремис катнул из-за штрафной и поставил точку.

Общий перевес 3:1 позволил мюнхенцам забраться в финал, где Кан потащил три удара футболистов «Валенсии» в серии пенальти (1:1, 5:4 пен.). Ранее они не выигрывали главный евротрофей 25 лет. Час «Реала» же снова настал спустя год.

Зверский взаимный крик Кана с Эффенбергом и домашний реванш «Реала» в 2002-м

Оливер Кан и Штефан Эффенберг кричат друг на друга в матче «Бавария» — «Реал» Мадрид Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Если бы мемами активно делились в 2002 году, Кан и Эффенберг точно стали бы звёздами интернета. Они неистово кричали друг на друга в порывах радости, и эмоциональный фон к этому располагал.

«Бавария» столкнулась с «Реалом» в четвертьфинале ЛЧ. На 11-й минуте дебютного матча Кан внезапно проспал дальний и несильный удар Жереми Нжитапа в ближний угол. А вот мюнхенцам не везло: то Элбер перекладину сотрясёт, то Эффенберг с пенальти Сесара Санчеса не переиграет. Всё перевернулось после 80-й минуты. Сам же Штефан исправился и отличился после скидки Клаудио Писарро, а потом перуанец добавил к ассисту гол. Привет, волевая победа.

Ответная игра в Мадриде, правда, принесла радость уже мужчинам в белой форме. Формула комплектования Флорентино Переса «Зиданами и Павонами», где покупные звёзды сочетаются с продуктами собственной академии, сработала вовсе не так, как можно было ожидать. Во втором тайме Иван Эльгера конвертировал в гол прострел Роберто Карлоса, а Гути оформил итоговое преимущество «Реала».

Мадридцы после поражения в Мюнхене больше не проигрывали: в полуфинале разобрались с «Барселоной» (общие 3:1), в финале – оставили не у дел «Байер» (2:1), а Зидан положил с лёта один из лучших голов в истории ЛЧ.

Чудо-удар Роберто Карлоса и фарт «Реала» в 2004-м

На этот раз столкновение «Баварии» и «Реала» случилось уже в 1/8 финала. Вот так и занимай первое место в группе, чтобы попасть на мощных мюнхенцев на столь ранней стадии: те пропустили вперёд себя «Лион» Жуниньо Пернамбукано и Элбера, который переехал во Францию летом 2003-го.

«Бавария» владела подавляющим преимуществом в Мюнхене. Подвела реализация. На 75-й минуте Рой Макай высоко выпрыгнул под подачу Писарро. Оставалось довести дело до логичной победы, как вдруг Роберто Карлос забил с очень дальнего штрафного. Даже не фирменным пушечным выстрелом: удар получился несильным. Просто Кан ошибся и пропустил мяч под рукой. Комментаторы не сразу поняли, что это гол.

Луиш Фигу и Роберто Карлос празднуют гол в ворота «Баварии» Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

В Мадриде мюнхенцы уже отбивались сами, как будто расслабившись после собственной доминации в первом матче. И напоролись на гол Зинедина Зидана, которому на 32-й минуте дал забить в пустые ворота выигравший верховую дуэль у Роберта Ковача Мичел Сальгадо. После этого «Бавария» очнулась, но уж больно хорош был Касильяс. Кан тоже больше не пропускал, только дальше прошли всё равно мадридцы. И вылетели в четвертьфинале от «Монако» из-за правила гостевого гола (5:5).

Неприличный жест ван Боммела и гол Макая на 11-й секунде в 2007-м

И вновь 1/8 финала. И опять спасибо «Лиону» – на этот раз французский гегемон 2000-х обошёл в группе «Реал». Концерт мюнхенцы с мадридцами выдали в обеих встречах. То была заочная дуэль двух фактурных нидерландцев: Руда ван Нистелроя и Роя Макая. Выиграл её второй, хотя забивали оба.

Сиять начал ван Нистелрой, одурачив в Мадриде всю оборону гостей хитрой передачей на Рауля. Тот обвёл Кана и катнул в пустые ворота. Защитники «Баварии» «извинились» перед фанатами стандартом: Вилли Саньоль закинул, Лусио замкнул. Рауль не ограничился одним голом и оформил дубль со скидки головой Эльгеры после углового от Дэвида Бекхэма. А там Бекс и со штрафного на Гонсало Игуаина забросил, чтобы ван Нистелрой сориентировался и вколотил с близкого расстояния. Всё это, между прочим, произошло ещё в первом тайме!

Опасных моментов хватало и дальше, однако самое веселье соперники отложили на концовку. Марк ван Боммел шарахнул из-за штрафной, сократив отставание, и вспомнил барселонское прошлое, показав трибунам «Сантьяго Бернабеу» неприличный жест. За что потом извинялся. Что удивительно, дисквалифицировать его не стали: дело ограничилось штрафом и исправительными работами.

Ответная игра тоже не разочаровала. Мюнхенцы забили на 11-й секунде! Это до сих пор рекорд Лиги чемпионов! Хасан Салихамиджич перехватил мяч у Роберто Карлоса и нашёл в штрафной Макая, а Рой завершил в касание – если быть точнее, то Макаю хватило 10,12 секунды. Тренер мадридцев Фабио Капелло сидел на лавке и не понимал, как такое вообще могло произойти. Да и вообще мало кто понимал, давайте уж честно.

Рой Макай празднует гол в ворота «Реала» Фото: Ralph Orlowski/Bongarts/Getty Images

Рауль заставил звенеть штангу. Серхио Рамос брутально ходил в кровавой футболке, пострадав в единоборстве с Макаем. Касильяс без устали спасал, но на 66-й минуте уже не смог справиться со взмывшим вверх под подачу Саньоля здоровенным Лусио. Ван Нистелрой реализовал пенальти за снос Робиньо, а на большее «Реал» уже не хватило. Перед этим ещё и ван Боммел с Мамаду Диарра получили по жёлтой за споры. Уже имея по одной. Так Марк довёл дело из прошлого матча до конца, всё-таки заработав красную.

«Баварию» в четвертьфинале остановил будущий триумфатор ЛЧ «Милан» (4:2 по сумме двух матчей). Со жребием мюнхенцам откровенно не везло. Всего в их противостоянии с «Реалом» пока такая статистика: 11 побед, четыре ничьих и 13 поражений. К слову, в Мадриде баварцы не побеждали с 2001 года. Если Венсан Компани прервёт кошмарную серию – станет героем.