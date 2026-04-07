Спаситель Кордоба, крутой Соболев или новый лидер «Спартака». Кто лучший в 23-м туре РПЛ?

В Мир Российской Премьер-Лиге состоялся первый тур после международной паузы. Окончательно сформировались две группы на вершине таблицы: «Краснодар» и «Зенит» будут биться за золото, «Локомотив», «Балтика», ЦСКА и «Спартак» – за бронзу. Не менее интригует борьба за выживание. В каждом матче происходит лютая рубка. И, конечно, выделяются герои. Мы же собрали главных звёзд 23-го тура в единый рейтинг и предлагаем выбрать вам лучшего футболиста прошедшего уикенда в РПЛ.
Пабло Солари («Спартак»)
Аргентинский дуэт Солари – Барко принёс «Спартаку» победу в дерби. Пабло забил решающий мяч на 83-й минуте: он классно открылся в чужой штрафной под навес от Романа Зобнина и пробил головой в дальний угол ворот «Локо». А в концовке вырезал шикарный навес на Манфреда Угальде, однако костариканец не забил из убойной позиции. В общем, аргентинский вингер чудом ушёл с поля без ассиста. Но главное – победный мяч. А ещё Пабло отметился девятью ТТД в чужой штрафной (лучший в обеих командах), заработал на себе один фол, отдал 70% точных передач (одна – ключевая) и совершил пять удачных попыток дриблинга (также лучший в матче).
Эсекьель Барко («Спартак»)
Барко после хандры под руководством Деяна Станковича стал «свежее» с Хуаном Карлосом Карседо. Дерби с «Локомотивом» получилось успешным для Эсекьеля: дело не только в реализованном пенальти, но и в игре в исполнении аргентинца. Он снова вёл игру «Спартака» и постоянно находился в центре событий. Барко – лидер команды по полученным передачам (58) и точным пасам в финальную треть (30), а также второй – по точным пасам вперёд (31, больше только у защитника Джику – 48). Также Эсекьель совершил две удачные обводки, выиграл два единоборства на чужой половине (из трёх) и отметился одним отбором.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Возможно, Джон Кордоба забил ключевой мяч для «Краснодара» в сезоне РПЛ-2025/2026. До концовки гостевой встречи с «Ахматом» счёт не был открыт. Но на 86-й минуте колумбиец отличился: он выиграл борьбу у защитника грозненцев, проскочил в штрафную и точно пробил в ближний угол. «Краснодар» благодаря этому голу остался на первом месте, а Кордоба – лидером в гонке бомбардиров РПЛ (14 мячей). Также Джон отдал впечатляющие для центрфорварда 78% точных передач, выиграл 10 единоборств и отметился одним отбором.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
В прошедшем туре московское «Динамо» повеселилось дома с «Оренбургом» (3:3). Нападающий хозяев Константин Тюкавин оформил первый дубль в сезоне РПЛ. В первом тайме он классно развернулся после передачи от Дмитрия Скопинцева и пробил точно в ближнюю девятку. А после перерыва в касание замкнул прострел низом от Ульви Бабаева. Также Константин отметился одной ключевой передачей и двумя удачными обводками. Форвард стал лучшим бомбардиром «Динамо» в ХХI веке с 57 голами, обойдя Кевина Кураньи.
Ду Кейрос («Оренбург»)
Бразильский полузащитник «Оренбурга» выдал лучший матч за клуб в сезоне. Кейрос вышел на замену после перерыва встречи с московским «Динамо» и забил сразу дважды. Это первые результативные действия Ду за оренбуржцев в РПЛ. На 51-й минуте бразилец опередил в чужой штрафной Роберто Фернандеса и с близкого расстояния пробил в противоход Расулу Курбанову. А затем замкнул прострел от Фахда Муфи, во второй раз сравняв счёт. Также игрок отметился 78% точных передач, двумя удачными обводками и тремя возвратами мяча на чужой половине.
Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)
Махачкалинское «Динамо» остановило дома борющуюся за медали «Балтику» (2:2). Автором дубля в команде Вадима Евсеева стал Гамид Агаларов. 25-летний форвард отличился во втором туре подряд: эффект нового тренера благоприятно сказался на лучшем бомбардире РПЛ-2021/2022. На 53-й минуте встречи с «Балтикой» Агаларов замкнул головой подачу, а чуть позже оформил дубль, реализовав пенальти. Который, к слову, сам и заработал. Одно набранное очко и место «Динамо» вне зоны стыков – во многом заслуга именно Гамида.
Данил Круговой (ЦСКА)
Именно гол Кругового на 85-й минуте принёс ЦСКА важнейшую победу над «Акроном». Данил получил пас от Милана Гаича, после чего нанёс обводящий удар в дальнюю девятку. Как залетело, красота! Точно один из лучших голов 23-го тура. Вдвойне круче, что он стал победным. Также Круговой совершил один отбор, пять перехватов, выиграл три единоборства и отметился 83% удачных действий.
Артём Дзюба («Акрон»)
«Акрон» уступил дома ЦСКА. Но Артёма Дзюбу попросту нельзя не включить в список номинантов на лучшего игрока тура. Во-первых, на 60-й минуте он реализовал пенальти и сравнял счёт. А в концовке забил снова, однако гол отменили из-за спорного нарушения форварда «Акрона» на Игоре Акинфееве. Момент, который наверняка обсудят на ЭСК. Впечатляет количество ТТД Дзюбы в чужой штрафной – аж 17. Для сравнения, среди игроков ЦСКА наибольшая цифра технико-тактических действии у Ивана Облякова – всего восемь. Также Артём «пахал» в прессинге: у него набралось 10 возвратов мяча на чужой половине.
Матвей Кисляк (ЦСКА)
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отметился результативной передачей во встрече с «Акроном» (2:1). Уже на пятой минуте он со второй попытки ворвался в штрафную и подал во вратарскую на Лусиано Гонду. Но был россиянин полезен и в других компонентах. Например, заработал на себе два фола, отметился тремя перехватами, 11 раз оформил возврат мяча и стал лучшим полевым игроком ЦСКА по проценту точных передач (90%).
Сергей Варатынов («Балтика»)
Сергей Варатынов – единственный полевой игрок РПЛ, проведший полностью все 23 матча сезона. Андрей Талалаев ценит 23-летнего защитника «Балтики». А после встречи с махачкалинским «Динамо», вероятно, будет ценить ещё сильнее. Ведь именно Варатынов сравнял счёт в концовке и помог калининградцам набрать одно очко (2:2). На 81-й минуте Сергей завершил комбинацию «Балтики» после углового и головой переправил мяч в пустой угол ворот «Динамо». Важно, что Варатынов был полезен и непосредственно в защите: на его счету 90% удачных действий, семь перехватов, три выноса и 57% выигранных единоборств.
Кто-то другой
Если вам не нравится ни одна из других кандидатур, то этот вариант – для вас. Конечно, хорошие матчи провели и другие футболисты. Например, защитника «Спартака» Даниила Денисова признали лучшим игроком дерби с «Локомотивом», Фахд Муфи из «Оренбурга» записал на свой счёт 1+1 во встрече с московским «Динамо». А отличная игра защитника «Ростова» Давида Семенчука помогла южанам увезти три очка из Нижнего Новгорода. Не забываем и о Джоне Джоне, забившем за «Зенит» во втором туре подряд.
Александр Соболев («Зенит»)
Соболев анонсировал возвращение в статус «плохого мальчика» на старте весны. И это помогает! Форвард «Зенита» снова исправно забивает и заслуживает места в старте. Во встрече с «Крыльями Советов» именно 29-летний форвард забил победный мяч петербуржцев. На 55-й минуте он продавил в чужой штрафной Никиту Чернова и головой замкнул навес от Вячеслава Караваева. Четвёртый матч подряд для Соболева с результативными действиями! Также Александр стал лучшим игроком матча по ТТД в чужой штрафной (7), а ещё отдал 67% точных передач, выиграл 13 единоборств и выполнил аж 11 возвратов мяча на чужой половине.