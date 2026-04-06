Расписание спортивных матчей 7 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: «Реал» — «Бавария», хоккей, баскетбол и российское дерби в шахматах
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 апреля 2026 года
Лучший спорт 7 апреля: «Крылья Советов» — ЦСКА, Кучеров и Панарин в НХЛ, ЦСКА — «Локомотив-Кубань», «Орландо» — «Детройт» в НБА и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
Интрига: сколько очков наберёт Никита Кучеров?

Никита Кучеров продолжает бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ с двумя канадскими суперзвёздами – Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном. Макди, несмотря на травму Леона Драйзайтля, продолжает исправно набирать очки. «Баффало» и «Тампа» наверняка разделят первое место в дивизионе, смогут ли «клинки» обыграть фаворита?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как обстоит ситуация в гонке бомбардиров?
Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 6 апреля

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
Интрига: фаворит заберёт сезонную серию?

«Детройт» возглавляет Восток и дважды уже побеждал «Орландо», проиграв сопернику лишь раз. Сейчас клубам предстоит последняя очная встреча в регулярке. Сумеют ли «поршни» оставить за собой сезонную серию или же «магические» перед скорым стартом плей-офф сравняют результат?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что творится с бывшим игроком НБА?
Скандальный игрок НБА проповедует на улице. После разрыва контракта ему явно нужна помощь
🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
Интрига: чем закончится битва прямых конкурентов за плей-офф?

«Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» находятся в разных дивизионах, однако в этом сезоне будут делить одно место в плей-офф. Обе команды отчаянно пытаются зацепиться за вторую строчку в зоне уайлд-кард. Артемий Панарин блестяще влился в новую команду, идёт по показателю больше очка за игру. Сможет ли Хлебушек набрать очки в важном матче?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Достижение Панарина:
Артемий Панарин установил рекорд «Лос-Анджелеса» последних 20 лет

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 8-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 8-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Жавохир Синдаров
07 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Не началось
Жавохир Синдаров
Шахматы. Турнир претенденток 2026. 8-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Александра Горячкина
07 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Не началось
Александра Горячкина

Интрига: остановит ли Есипенко главного фаворита турнира?

Чуть более недели назад Андрей Есипенко начинал турнир партией с Жавохиром Синдаровым. Российские болельщики были оптимистичны, да и сам Андрей в этой партии владел преимуществом. Но потом всё покатилось под откос: Есипенко допустил ошибку, выпустил перевес, проиграл, да так и не пришёл в себя – после первого круга он занимает последнее место. А Синдаров, напротив, после той победы зарядился, одержал целую серию побед и стал главным фаворитом.

На старте второго круга Есипенко снова сыграет с Синдаровым, теперь – белыми фигурами. Нашему гроссмейстеру нужно забыть всё, что было раньше, и начать турнир с чистого листа. В большом спорте возможно всё!

Кроме того, друг с другом сразятся Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Российское дерби обещает получиться крайне интересным. Особенно с учётом того, что победа жизненно нужна обеим шахматисткам!

Таблица мужской секции ТП-2026
Таблица женской секции ТП-2026
Как Есипенко проиграл Синдарову:
Роковая ошибка Есипенко. Ход, который превратил возможную победу в быстрое поражение
🏐 16:00: «Уралочка-НТМК» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, плей-офф, серия за третье место, второй матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 2-й матч
07 апреля 2026, вторник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
Интрига: включится ли «Уралочка» в борьбу?

Московские волейболистки с победы начали «бронзовую» серию. Бело-голубые, забуксовав только в стартовой партии, остаток матча провели по-хозяйски. Команда Михаила Карполя не справилась с приёмом, который затем потянул за собой и атаку. Поэтому пока преимущество своей площадки не помогает «Уралочке». Однако уральский клуб явно не намерен сдаваться после первой осечки и нацелен на то, чтобы выравнять своё положение ещё до того, как серия переедет в Москву. Получится ли у «Уралочки» отыграться во второй встрече или московское «Динамо» станет ближе к медалям ещё на один шаг?

Статистика плей-офф женской Суперлиги
«Динамо» открыло счёт в «бронзовой» серии:
Первый шаг к медалям сделан! Как московское «Динамо» в гостях обыграло «Уралочку»
⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — ЦСКА, Кубок России, 1/2 финала, этап 2 (Путь регионов)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07 апреля 2026, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
Интрига: пройдёт ли дальше действующий обладатель Кубка?

ЦСКА впервые за время нового формата Кубка оказался в нижней сетке. До этого москвичи дважды выигрывали турнир, а ещё раз уступили в финале Пути РПЛ и сразу вылетели. Теперь команде Фабио Челестини для продвижения к Суперфиналу нужно выбивать соперников в одноматчевом противостоянии. Впереди — выезд к «Крыльям Советов», недавно уволившим тренера Магомеда Адиева. Да, у ЦСКА тоже куча проблем. Но если не пользоваться кризисом у менее статусной команды, то про победу в Кубке можно забыть.

Статистика Кубка России
Подробно рассказали о проблемах ЦСКА:
Всё о кризисе ЦСКА весной. Инсайды о недовольстве игроков, жене Челестини и срыве Мойзеса
Эксклюзив
🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
Интрига: месть за разгром?

В конце февраля ЦСКА на выезде разгромил «Локо» (92:63). Краснодарцы заметно прибавили после этого. Новый тренер Томович привнёс в команду свой собственный стиль, после чего у клуба результаты пошли в гору. Правда, в этом сезоне кубанцам так и не удалось одолеть армейцев. Удастся ли в этот раз?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Выбирайте героя прошедшей недели:
Мощь капитана «Локо» и удививший новичок «Зенита». Герои недели в Единой лиге
⚽️ 22:00: «Спортинг» — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
Интрига: «Спортинг» сохранит интригу в серии?

«Арсенал» — большой фаворит 1/4 финала со «Спортингом». Однако португальцы уже камбэкали дома с 0:3 в прошлом раунде с «Будё-Глимт» (5:0 ответный матч). Теперь же лиссабонцам необходимо в первой встрече на своём поле не рассыпаться и сохранить интригу. Для этого нужно как минимум не проиграть, а лучше — одержать победу.

Статистика Лиги чемпионов
Мечты «Арсенала» о требле — всё:
Сенсационный вылет «Арсенала»! Слили команде из Чемпионшипа и упустили ещё один трофей
⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
Интрига: первая встреча грандов в четвертьфинале

«Реал» — «Бавария» — классика Лиги чемпионов. В разные периоды каждый из грандов был сильнее соперника. Но в последние разы преимущественно побеждал «Реал». Сейчас же именно мюнхенцы считаются фаворитами серии. И в первом матче в Испании «Баварии» необходимо доказать это. А также сделать важную работу перед ответной домашней игрой. Впрочем, магия «Сантьяго Бернабеу» может сыграть в очередной раз в пользу «Реала».

Статистика Лиги чемпионов
Провал «Реала» в чемпионате Испании:
«Реал» провалился против 18-й команды Ла Лиги! Гонка с «Барсой» теперь при смерти
