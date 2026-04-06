Топ-события вторника: «Реал» — «Бавария», хоккей, баскетбол и российское дерби в шахматах

Лучший спорт 7 апреля: «Крылья Советов» — ЦСКА, Кучеров и Панарин в НХЛ, ЦСКА — «Локомотив-Кубань», «Орландо» — «Детройт» в НБА и волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Никита Кучеров?

Никита Кучеров продолжает бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ с двумя канадскими суперзвёздами – Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном. Макди, несмотря на травму Леона Драйзайтля, продолжает исправно набирать очки. «Баффало» и «Тампа» наверняка разделят первое место в дивизионе, смогут ли «клинки» обыграть фаворита?

Как обстоит ситуация в гонке бомбардиров? Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 6 апреля

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: фаворит заберёт сезонную серию?

«Детройт» возглавляет Восток и дважды уже побеждал «Орландо», проиграв сопернику лишь раз. Сейчас клубам предстоит последняя очная встреча в регулярке. Сумеют ли «поршни» оставить за собой сезонную серию или же «магические» перед скорым стартом плей-офф сравняют результат?

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: чем закончится битва прямых конкурентов за плей-офф?

«Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» находятся в разных дивизионах, однако в этом сезоне будут делить одно место в плей-офф. Обе команды отчаянно пытаются зацепиться за вторую строчку в зоне уайлд-кард. Артемий Панарин блестяще влился в новую команду, идёт по показателю больше очка за игру. Сможет ли Хлебушек набрать очки в важном матче?

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 8-й тур

Интрига: остановит ли Есипенко главного фаворита турнира?

Чуть более недели назад Андрей Есипенко начинал турнир партией с Жавохиром Синдаровым. Российские болельщики были оптимистичны, да и сам Андрей в этой партии владел преимуществом. Но потом всё покатилось под откос: Есипенко допустил ошибку, выпустил перевес, проиграл, да так и не пришёл в себя – после первого круга он занимает последнее место. А Синдаров, напротив, после той победы зарядился, одержал целую серию побед и стал главным фаворитом.

На старте второго круга Есипенко снова сыграет с Синдаровым, теперь – белыми фигурами. Нашему гроссмейстеру нужно забыть всё, что было раньше, и начать турнир с чистого листа. В большом спорте возможно всё!

Кроме того, друг с другом сразятся Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Российское дерби обещает получиться крайне интересным. Особенно с учётом того, что победа жизненно нужна обеим шахматисткам!

🏐 16:00: «Уралочка-НТМК» — «Динамо» Москва, Суперлига, женщины, плей-офф, серия за третье место, второй матч

Интрига: включится ли «Уралочка» в борьбу?

Московские волейболистки с победы начали «бронзовую» серию. Бело-голубые, забуксовав только в стартовой партии, остаток матча провели по-хозяйски. Команда Михаила Карполя не справилась с приёмом, который затем потянул за собой и атаку. Поэтому пока преимущество своей площадки не помогает «Уралочке». Однако уральский клуб явно не намерен сдаваться после первой осечки и нацелен на то, чтобы выравнять своё положение ещё до того, как серия переедет в Москву. Получится ли у «Уралочки» отыграться во второй встрече или московское «Динамо» станет ближе к медалям ещё на один шаг?

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — ЦСКА, Кубок России, 1/2 финала, этап 2 (Путь регионов)

Интрига: пройдёт ли дальше действующий обладатель Кубка?

ЦСКА впервые за время нового формата Кубка оказался в нижней сетке. До этого москвичи дважды выигрывали турнир, а ещё раз уступили в финале Пути РПЛ и сразу вылетели. Теперь команде Фабио Челестини для продвижения к Суперфиналу нужно выбивать соперников в одноматчевом противостоянии. Впереди — выезд к «Крыльям Советов», недавно уволившим тренера Магомеда Адиева. Да, у ЦСКА тоже куча проблем. Но если не пользоваться кризисом у менее статусной команды, то про победу в Кубке можно забыть.

🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Интрига: месть за разгром?

В конце февраля ЦСКА на выезде разгромил «Локо» (92:63). Краснодарцы заметно прибавили после этого. Новый тренер Томович привнёс в команду свой собственный стиль, после чего у клуба результаты пошли в гору. Правда, в этом сезоне кубанцам так и не удалось одолеть армейцев. Удастся ли в этот раз?

⚽️ 22:00: «Спортинг» — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: «Спортинг» сохранит интригу в серии?

«Арсенал» — большой фаворит 1/4 финала со «Спортингом». Однако португальцы уже камбэкали дома с 0:3 в прошлом раунде с «Будё-Глимт» (5:0 ответный матч). Теперь же лиссабонцам необходимо в первой встрече на своём поле не рассыпаться и сохранить интригу. Для этого нужно как минимум не проиграть, а лучше — одержать победу.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: первая встреча грандов в четвертьфинале

«Реал» — «Бавария» — классика Лиги чемпионов. В разные периоды каждый из грандов был сильнее соперника. Но в последние разы преимущественно побеждал «Реал». Сейчас же именно мюнхенцы считаются фаворитами серии. И в первом матче в Испании «Баварии» необходимо доказать это. А также сделать важную работу перед ответной домашней игрой. Впрочем, магия «Сантьяго Бернабеу» может сыграть в очередной раз в пользу «Реала».