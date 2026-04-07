Удивительно синхронный тур лидеров и геройство вечного Беленова. Главное в Первой лиге

В Лиге Pari постоянно происходят какие-то перестановки в таблице, однако 27-й тур получился довольно стабильным. Аутсайдеры проиграли. Представители топ-5 – выиграли. Впрочем, есть о чём рассказать – команды подкинули много интересного футбола.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Челябинск» ушёл от поражения на 90-й минуте

До возобновления сезона команда Романа Пилипчука была в числе главных претендентов на стыковые матчи. В целом – можно подтянуться и сейчас. Но одна победа в шести турах – слишком вялая картина.

Более того, «Челябинск» был близок к третьему поражению подряд. «Черноморец» закрылся в обороне и сделал ставку на контратаки (креатив сильно страдал из-за отсутствия дисквалифицированного Ильи Жигулёва).

Интересно, что в старт новороссийцев вернулся Максим Матюша – его в своё время разнёс Вадим Евсеев, заменивший 31-летнего вратаря в перерыве встречи с «Волгой» (2:1). Теперь мы знаем, кем вдохновился Игор Тудор.

«Черноморец» создал минимум остроты у чужих ворот (всего два удара и 0,27 xG). «Челябинск» до выхода Георгия Гонгадзе работал в похожем режиме – первый тайм превратился в уверенное снотворное. После перерыва пошли моменты – свои шансы упустили Гонгадзе и Тимур Жамалетдинов.

«Черноморец» открыл счёт после дальнего удара Эльдияра Зарыпбекова. Хавбек сборной Кыргызстана попал в Хетага Кочиева, от которого мяч отскочил в сетку. Пилипчуку помогли замены – Тимофей Комиссаров выбежал вместо Гаррика Левина и на 90-й минуте отдал голевую передачу на Яна Гудкова. Защитник «Челябинска», кстати, мог оформить дубль – не дотянулся до мяча после паса Рамазана Гаджимурадова. Ничья в пользу конкурентов.

Очередная «сушка» от «Шинника»

Команда Артёма Булойчика четвёртый раз подряд сыграла вничью. «КАМАЗ» добрался до Ярославля с приключениями – игроки и тренерский штаб застряли в аэропорту и прилетели только в ночь перед игрой. «Шинник» потерял Илью Стефановича (травма) и Олега Ланина (дисквалификация), но это не помешало запечатать «КАМАЗ», который нанёс всего лишь шесть ударов по воротам Тимофея Митрова.

Обе команды ушли в борьбу и разрушение чужих атак. Чуть свежее впереди смотрелся «Шинник» – Даниил Корнюшин и Альбек Гонгапшев упустили несколько неплохих шансов. В концовке встречи ярославцам едва не помогли фирменные стандарты, но «КАМАЗ» грамотно отработал в обороне. На счету Митрова уже 12 «сухих» матчей – столько же у Сергея Волкова из «Родины». Впереди только Никита Чагров из «Ротора» (13).

Долгожданная победа «Спартака»

В последний раз костромичи побеждали 2 ноября 2025 года (3:1 во встрече с «Черноморцем»). После этого команду окончательно одолел ничейный синдром, а после 0:1 от «Волги» клуб выпал из топ-4. Это вызвало бурную реакцию внутри. По информации журналиста Сергея Ильёва, владелец «Спартака» Дмитрий Хотимский чуть ли не лично выбрал состав на игру с «Енисеем».

Скорее всего, Сергей Ташуев крайне удивился, когда увидел схему соперника. «Спартак» использовал 4-2-3-1 с гибридом в 4-4-2 – номинальный центральный защитник Сергей Бугриёв превратился во второго форварда. По флангам полузащиты действовали центральный нападающий Илья Рубцов (долго залечивал травму, появился на поле впервые с августа) и 17-летний зимний новичок Илья Мещеряков. Безумие!

В первом тайме команды долго присматривались друг к другу и перед перерывом обменялись моментами. Денис Жилмостных пробил в штангу. Астемир Хашкулов издали чуть не закинул мяч в сетку ворот Даниэля Саппы.

Перед вторым таймом «Спартак» сделал сразу три замены и перешёл на 3-5-2. «Ложный защитник» Бугриёв открыл счёт на 47-й минуте. Правда, Ташуев тоже сделал свои перестановки – в частности, выпустил Андрей Окладникова, который на 59-й минуте забил шестой гол в сезоне. Концовка встречи осталась за «Спартаком» – сначала Жилмостных пробил выше ворот, затем Давид Хубаев (тоже вышел на замену в перерыве) нанёс шикарный удар издали на последних секундах. Егор Шамов свою команду не спас. Эффектная развязка.

«Волга» устояла в Хабаровске

«СКА-Хабаровск» в этом сезоне никак не может превратить домашний стадион в конвейер по набору очков. Против «Волги» вообще пришлось отыгрываться – на 21-й минуте подачу Кирилла Фольмера замкнул Владислав Яковлев. Незадолго до перерыва СКА сравнял – снова забил Степан Глотов (на счету 20-летнего нападающего уже четыре гола в этом сезоне).

Главным героем в составе «Волги» вновь стал Егор Бабурин, который отразил несколько опасных ударов. Пару раз хозяев подвела плохая реализация. Казалось, что СКА додавит соперника, однако «Волга» с помощью замен перехватила инициативу – Дмитрий Каменщиков и Игнат Касьянов едва не пробили Алексея Кузнецова. В концовке ещё один крутой сейв оформил Бабурин, потащивший удар Камрана Алиева в упор.

СКА уютно сидит в середине таблицы, а «Волга» продолжает биться за выживание, демонстрируя зрелищный футбол чуть ли не в каждом матче.

«Родина» размолола «Сокол»

Такое впечатление, что саратовские футболисты уже потеряли какую-либо мотивацию на остаток сезона. Седьмое поражение подряд, 11 матчей без побед – всё очень грустно. А вот «Родина» набрала бешеную скорость – в первом тайме команда Хуана Диаса просто смяла «Сокол». Голами отметились Иван Тимошенко и Йорди Рейна. Гол перуанца получился особенно «вкусным».

В концовке встречи Аршак Корян оформил разгромную разницу, но Алексей Голиянин всё-таки забил гол престижа на 90+1-й минуте. Испортил настроение Волкову. «Родина» сохранила комфортный отрыв от «Урала», а «Сокол» морально уже настраивается на «Золото» Второй лиги.

«Я нахожусь внутри команды, поэтому вижу, как идёт тренировочный процесс, – прокомментировал игру главный тренер «Сокола» Евгений Харлачёв. – По тренировкам не могу сказать, что футболисты уже собирают чемоданы. Но, опять же, это живые люди, не роботы. И вот эта ситуация… Ну, тяготит последнее место. Естественно, многие уже потеряли мотивацию. Ну либо теряют. Если я скажу, что этого нет – никто не поверит».

«Урал» уничтожил «Чайку»

Команда Василия Березуцкого вернулась на «Екатеринбург Арену» и сразу же порадовала болельщиков мощным футболом. Очень вовремя вернулся Лео Кордейро, который весь март провёл на больничном. В первом тайме «Урал» смял «Чайку» на стандартах – Силвие Бегич оформил дубль.

Во втором тайме хозяева создали ещё несколько опасных моментов. «Чайка» ответила только ударом Глеба Пополитова – Александр Селихов (тоже вернулся в стартовый состав) выручил «Урал». В концовке матча отличились Никита Морозов (главный джокер Первой лиги – уже четыре гола в пяти встречах при 83 сыгранных минутах) и Роман Акбашев. Чистый разгром как по счёту, так и по игре – 2,24 xG у «Урала» против 1,10 у «Чайки».

Хороший результат для Березуцкого, который откровенно «подвис» после поражения от «Родины» (1:3). Гонка продолжается.

Неожиданный герой «Факела»

24-летний Максим Турищев до матча с «Арсеналом» всего один раз вышел в стартовом составе «Факела» в Первой лиге. Это было в игре с «Уфой» в ноябре (4:0). В перенесённой встрече с «Нефтехимиком» (2:0), которая состоялась 1 апреля, воспитанник «Локомотива» выбежал на замену и забил в компенсированное время.

Олег Василенко решил дать нападающему ещё один шанс – уже с первых минут. В итоге Турищев оформил дубль – на это ему потребовалось 28 минут.

«Арсенал» быстро отыграл один мяч – подачу Даниила Пенчикова замкнул Эдарлин Рейес (тот самый, который не приехал на зимние сборы). Впрочем, «Факел» грамотно засушил игру и довёл матч до победы. Крайне уверенная неделя в исполнении Василенко.

«Ротор» додавил «Нефтехимик»

Несмотря на слухи о потенциальном поглощении команды (скорее всего, «Нефтехимик» вольётся в структуру «Рубина»), футболисты Кирилла Новикова бьются против любого соперника. Поэтому «Ротору» пришлось солидно вспотеть, чтобы дожать гостей из Нижнекамска.

«Нефтехимик» забил на 16-й минуте – Рашид Магомедов замкнул подачу Давида Кокоева. «Ротор» быстро отыгрался – Артём Симонян конвертировал в гол пас Абу-Саида Эльдарушева. Во втором тайме волгоградцы плотно завладели инициативой, однако мяч не шёл в ворота. Дмитрий Парфёнов грамотно подтянул резервы и выпустил Саида Алиева с Давидом Давидяном. Они и доломали «Нефтехимик». Сначала Алиев подкараулил отскок у чужих ворот. Затем Давидян зарядил «пушку» издали. Эмоциональная победа «Ротора», который укрепляет свои позиции в битве за стыковые матчи.

Обидная ничья для «Уфы» — могли обыграть «Торпедо»

Команда Омари Тетрадзе сохраняет неплохие шансы на выживание и демонстрирует качественный футбол дома. Весной уже обыграли прямых конкурентов – «Сокол» (2:0) и «Волгу» (2:1). Сейчас были очень близки к победе над «Торпедо» Олега Кононова.

Стартовый отрезок остался за гостями. Даниил Уткин издали зарядил в перекладину – Садыг Багиев первым успел на добивание, но каким-то образом не попал по воротам. «Уфа» долго терпела и дождалась своего шанса на стандарте – счёт открыл Магомед Якуев.

В перерыве на поле вышел Александр Юшин. С ним «Торпедо» прибавило в креативе у чужих ворот. На 54-й минуте гости заработали пенальти – Александр Перчёнок завалил Владислава Шитова и получил прямую красную карточку. К точке подошёл Шитов. Беленов на опыте угадал направление удара, спас «Уфу» и справился с добиванием. Гений!

«Уфа» вдесятером ушла в глухую оборону и держалась вплоть до 90+4-й минуты. После заброса Багиева на Кирилла Гоцука мяч отлетел к Юшину, который с помощью рикошета всё-таки пробил Беленова. Героический матч от «Уфы», которой не хватило совсем чуть-чуть.

Много вопросов к бригаде Антона Анопы – арбитры проглядели офсайд в моменте с голом «Торпедо». И принимали странные решения в других эпизодах.