«Как это возможно?!» Промах весны в РПЛ случился в матче «Рубина»

Программу 23-го тура Мир РПЛ закрыл матч на юге России. В гости к худшей команде чемпионата приехал «Рубин». Игра подарила нам главный мем тура.

Казанский клуб в этом сезоне не радует своих болельщиков хорошими результатами на выезде. Одна победа в 11 гостевых встречах РПЛ — что это вообще такое? В двух встречах на выезде после возобновления сезона «Рубин» набрал всего лишь одно очко. Сначала команда проиграла на заснеженном поле в Каспийске, а затем сгоняла по нулям с «Крыльями Советов». Матч в Самаре получился из разряда тех, что не хотелось бы вспоминать.

Любопытно, что «Сочи» одержал всего одну победу в 11 домашних встречах РПЛ. Но тут всё понятно — команда в целом играет безобразно. Перед игрой черноморский клуб отставал от спасительной зоны на 11 очков. Будем честны: всё это выглядит как приговор. По всей видимости, новый сезон команда начнёт в «Лучшей лиге мира». И это отнюдь не хорошая характеристика.

Гости снова вышли на матч без лучшего бомбардира, но Мирлинд Даку попал в заявку. Албанец наколотил девять голов в первой части сезона, однако весной не провёл на поле ни одной минуты. Травма сухожилия вывела нападающего из строя на несколько матчей. Главный тренер «Рубина» Франк Артига перед встречей назвал сам факт попадания албанца в заявку хорошей новостью.

Первые минуты прошли без чего-либо интересного. А потом всё изменило столкновение Кирилла Заики и Андерсона Арройо. Капитан «Сочи» заехал сопернику по ногам, но и сам получил в лицо. Легионер «Рубина» слишком сильно размахивал руками — Кириллу пришлось уйти с поля для получения медицинской помощи. Тампон в ноздре, большой пакет со льдом в руке — на Заику в этот момент было больно смотреть.

Пока капитан «Сочи» находился за пределами поля, гости провели голевую атаку. Арройо ворвался по флангу, где не было Заики, и результативно прострелил на Руслана Безрукова. На месте левого защитника временно оказался Михаил Игнатов, однако его оборонительные навыки не идут ни в какое сравнение с атакующими.

Хозяева едва не отыгрались спустя пять минут. Далер Кузяев замешкался с мячом около штрафной площади «Рубина», чем и воспользовался Максим Мухин. Полузащитник «Сочи» обокрал соперника, но Евгений Ставер ногой отразил удар экс-игрока «Локомотива». Следом Густаво Фуртадо неплохо приложился со штрафного — вратарь опять справился.

Надо сказать, что «Сочи» провёл вторую половину первого тайма лучше соперника. «Рубин» к перерыву нанёс всего один удар. В глаза бросалось количество нарушений — их накопилось 19 штук за весь первый тайм. Артиге не понравилось увиденное, если учитывать, что в перерыве он поменял Кузяева на нападающего Жак-Жюльена Сиве.

Первые минуты второго тайма не радовали темпом. Низкие скорости, большое количество фолов, отсутствие опасных моментов. Полыхнуло на 63-й минуте. Мухин вонзил мяч в ближнюю штангу, а Захар Фёдоров — в перекладину. Но есть нюанс. Нападающий «Сочи» не попал в пустой створ с линии вратарской. Да, мяч скакал, однако выглядело всё это максимально курьёзно. «Как это возможно?» — вопрошал удивлённый комментатор Роман Нагучев.

Захар Фёдоров не забил из убойной позиции

Есть ещё одна любопытная деталь. В перерыве матча Фёдорова пригласили на флеш-интервью. Захар пообещал, что «Сочи» забьёт после перерыва. Этот нюанс сделал эпизод ещё более курьёзным. Фёдорова, кстати, заменили сразу после промаха. «Рубин» ответил тем, что выпустил Даку вместо Безрукова. Мирлинд запомнился только тем, что в концовке пнул второй мяч на поле, за что получил жёлтую карточку.

«Сочи» даже отправил мяч в ворота гостей, однако этот гол отменили. Сначала Ставер справился с ударом Заики через себя, а Коваленко бил под перекладину уже из офсайда. Чуть позже вышедший на замену Владимир Ильин не попал в ближний угол. Хозяева создали немало моментов, но завершили встречу без голов. «Рубин» поздравим со второй гостевой победой в сезоне.