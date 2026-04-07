«Игрок «Ахмата» сам тянул защитника «Краснодара» — это не пенальти». Судейство в туре РПЛ

МИР РПЛ стремится к финишной прямой — позади уже 23-й тур. В растянувшийся до понедельника уикенд мы увидели московское дерби, грозненское испытание для «Краснодара», неожиданные результаты в матчах с участием обоих «Динамо» и победу ЦСКА. У судей было полно работы — как они с ней справились?

Специально для «Чемпионата» судейство в 23-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Акрон» — ЦСКА — 1:2

Москалёв не избалован назначениями. И как так можно не собраться на игру, когда тебя наконец-то назначают? Это арбитр ФИФА, которому дают мало матчей — надо собирать внутренние резервы. Но не получилось.

На 57-й минуте Москалёв продолжил игру, а следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА за фол по неосторожности. И речь не о сложности момента, а о неправильной позиции арбитра ФИФА. Москалёв оказался на линии с игроками, ему перекрыли обзор — надо было просто сделать два шага влево, и он бы увидел, кто сыграл в мяч, а кто — в ногу. Простой момент, однако пришлось идти к монитору. Только после этого Москалёв изменил решение.

На 90+3-й минуте ситуация обратная — действительно было большое количество игроков, из-за чего Москалёв ничего не увидел. На повторе видно, что Дзюба совершил фол на Акинфееве — толкнул голкипера в площади ворот. Это тяжёлый момент, его сложно увидеть с той позиции, где находился Москалёв. За это оценка не снижается.

Оценка Москалёва — 7,9 (8,4). Но это не та работа, которая нужна.

Владимир Москалёв Фото: ФК «Акрон»

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

Несложная игра для Шафеева. Обсуждают только момент на второй минуте, когда игрок «Зенита» попал рукой по лицу соперника. Да, это жёлтая. Однако Шафеев не мог этого видеть. Здесь можно говорить только о взаимодействии с резервным арбитром или с первым ассистентом. И то расстояние до этой пары было большим. В динамике и не поймёшь, куда футболист «Зенита» толкает — в лицо или в грудь. Здесь нужно быть на 100% уверенным. И Шафееву я здесь ничего предъявить не могу: он двигался к мячу, на затылке глаз у него нет. Это командная работа, а подсказывавшему арбитру пришлось бы лезть и говорить, что случилось в 35 метрах от него. Так что ничего криминального не вижу.

Оценка Шафеева — 8,4.

«Динамо» Москва — «Оренбург» — 3:3

Шадыханов получил первую игру за 23 тура. Я даже успел удалить его из рейтинга. Но здесь случай не как у Москалёва. У Шадыханова взгляд был другой, глаза горели, старался, хотел доказать, что зря сидит и работает только на VAR.

На четвёртой минуте не показал жёлтую Фернандесу за срыв перспективной атаки. Больше и говорить не о чем.

Оценка Шадыханова — 8,3.

Павел Шадыханов Фото: ФК «Динамо»

«Ахмат» — «Краснодар» — 0:1

Непростая игра для Фролова. «Краснодар» сейчас жалуется на всё, что можно. Мячи — сдутые, трава — неподстриженная. Так или иначе, для арбитра это был матч повышенной сложности, поэтому базовая оценка — 8,5.

Обсуждают, почему Фролов не показал жёлтую Ленини на шестой минуте якобы за срыв перспективной атаки. Но игрок «Краснодара» тянулся к мячу, безрассудных действий тут не было. Фролов назначил штрафной, это ладно. Однако говорить о карточке я бы не стал. Чуть высоко Ленини поднял ногу, но это не грубая игра.

На 25-й минуте Фролов верно не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Ничего там не было сложного. Однако на 76-й минуте ошибочно не назначил штрафной в ворота «Ахмата» и не показал жёлтую Цаке. Тот совершил наступ, а точка была опасная — прямо возле штрафной площади.

Что касается двух удалений, тут вопросов нет. На 90+4-й минуте Фролов правильно показал красную Исмаэлу Силве за серьёзное нарушение. А на 90+6-й минуте верно дал вторую жёлтую Черникову за грубую игру.

Также спорят из-за момента на 90+2-й минуте, когда Гадио упал в штрафной «Краснодара». Но он сам держал руками Косту и тянул на себя. Именно игрок «Ахмата» — инициатор контакта. Так что 11-метровый не назначен верно.

Оценка Фролова — 8,4.

«Пари НН» — «Ростов» — 0:1

Отметил у Карасёва три непоказанные жёлтые, и это я оставил только железобетонные. Не знаю, с чем связано такое помутнение. И почему-то оно произошло в первом тайме и в начале второго.

На 60-й минуте Карасёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за игру рукой. Мяч попал в руку защитника от партнёра, свой своему не фол. Игрок хозяев даже не видел мяча.

На девятой минуте Карасёв не показал жёлтую Каричу за грубую игру. На 45-й — Чистякову, тоже за грубую игру. И затем также за грубую игру не наказал Шнапцева. Во всех этих моментах надо было показывать жёлтую. И тут не спишешь на управление игрой — футболисты уже начали друг друга долбить. А Карасёв с ними даже не разговаривал — подошёл к этому отстранённо. Плюс сыграл его авторитет: все понимали, что это Карасёв, и особо с ним не спорили.

Оценка Карасёва — 8,1.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Махачкала — «Балтика» — 2:2

Кукуляк тоже арбитр ФИФА – и тоже получает мало назначений. Как и у Москалёва, у него не получилось доказать свою состоятельность.

На третьей минуте Кукуляк не показал жёлтую Мубарику за срыв перспективной атаки. На 18-й — правильно не назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Два игрока боролись в штрафной и обоюдно применили руки. Простой, открытый эпизод. Сейчас судьи должны хорошо разбираться в таких моментах.

69-я минута — ключевой момент. У Кукуляка была абсолютно открытая позиция. Даже если что-то не понимаешь и не видишь самого контакта, понять, кто сыграл в мяч, можно по его движению. Защитник выходил из штрафной и тянулся — от него мяч должен уходить от ворот. А тут явно был контакт с соперником, защитник в мяч не сыграл. Это 11-метровый в ворота «Балтики». Кукуляк со своей позиции был обязан самостоятельно назначить пенальти, но почему-то этого не сделал. Вмешался VAR, и арбитр исправил решение на верное.

Оценка Кукуляка — 7,8.

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1

На 63-й минуте Танашев правильно назначил 11-метровый в ворота «Локомотива» за игру рукой. Здесь шла речь про вторую жёлтую Морозову. Но в правилах написано, что при назначении 11-метрового, если это неумышленная игра рукой, показывать жёлтую не нужно. В этом и заключается сложность момента — явную осознанную игру рукой Морозову тут привязать не получается. Игроки «Спартака» требовали прямую красную за лишение явной возможности забить гол, но это точно мимо — за Морозовым находился голкипер, ворота не были пустыми. Не знаю, понимал ли в моменте Танашев, следовало ли выносить санкции. Думаю, когда проверяли на красную, он понял, что это не она. А по жёлтой вопрос остаётся открытым.

На 72-й минуте Танашев всё же удалил Морозова. И сделал это очень быстро — даже не стал ждать паса на Умярова. Может, арбитр и думал о предыдущем моменте. Однако это неважно. Танашеву здесь сложно предъявить, что он не дал принципа преимущества. Надо ещё было посмотреть, смог бы Умяров выйти один на один и забить гол. Плюс тогда Танашев спас бы Морозова, потому что за срыв атаки положена жёлтая. По-судейски можно было эту карточку зажевать. Но есть рекомендации, что если должна быть вторая жёлтая или красная и нет моментальной возможности забить гол, то игра останавливается. Если бы застопорилась атака и Морозов вмешался, пришлось бы останавливать игру, давать жёлтую и назначать свободный удар. Очень интересный момент. Я думаю, что Танашеву не хватило судейского опыта. Самым логичным было бы решение посмотреть, что произойдёт дальше.

Пытаются муссировать и другие моменты. Комличенко в борьбе попал Литвинову по кадыку в центре поля — фол и фол, никакой жёлтой там не надо, амплитуды у игрока «Локомотива» не было. И был момент с Денисовым, когда тот сыграл головой, рука пошла в сторону, а в это время со спины в него влетел Руденко. Так получилось, что рука игрока «Спартака» пошла назад и попала по голове соперника. Я не вижу здесь фола со стороны Денисова — соперник просто не успел, случился контакт, такое бывает. Но никакого умысла точно не было, это не 11-метровый и даже не фол. Такие пенальти никому не нужны.

Если суммировать, руководству департаменту есть о чём говорить с Танашевым, однако я снижать ему оценку не стал. А работать над собой и становиться лучше в каких-то моментах, конечно, надо. В эпизоде с 11-метровым у Танашева начались блуждания по штрафной, игроки «Спартака» быстро поняли, что он «поплыл», и стали душить его насчёт карточки. По лицу и действиям Танашева было видно, что его прессанули. Не сказать, что был испуг, но непонимание — точно. Чтобы этого не было, нужно быть чуть жёстче, увереннее и спокойнее.

Оценка Танашева — 8,5.

Инал Танашев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи» — «Рубин» — 0:1

Дебют арбитра Никиты Новикова. Нормально, даже хорошо. Были пограничные моменты по жёлтым, но он уходил на внушение. Для авторитета и понимания футбола, управления игроками — самое то.

Оценка Новикова — 8,4.