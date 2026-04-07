Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортинг — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ, сезон-2025/2026, символическая сборная 23-го тура: Акинфеев, Барко, Солари, Тюкавин, Караваев, Круговой, Монтес

Сборная 23-го тура РПЛ. Аргентинцы «Спартака», авторы победы ЦСКА и дебют Карседо
Анатолий Романов
Сборная 23-го тура РПЛ
Комментарии
Также отмечаем нападающих обоих «Динамо» и разыгравшегося после травмы Караваева.

23-й тур МИР РПЛ – всё! По традиции после восьми матчей российского футбольного уикенда составляем символическую сборную. В команду лучших игроков недели попали представители девяти клубов – «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Ростова», «Оренбурга», «Балтики», «Локомотива», а также московского и махачкалинского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Тренер тура – победитель дерби.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В 23-м туре никто из голкиперов не феерил, а из тех, кто просто хорошо выполнил свою работу, выделяем легенду РПЛ и ЦСКА. «Акрон» нанёс семь ударов по воротам Акинфеева, но забил только с пенальти, а блестящий сейв при счёте 1:1 стал одним из ключевых моментов второго тайма. Что касается отменённого гола Дзюбы в концовке, то, как заметил сам Игорь в своём обращении к Артёму, толкать вратарей во вратарской нельзя – это фол.

Защитник: Вячеслав Караваев («Зенит»)

Караваев возвращается на прежний уровень после одной из самых тяжёлых травм в футболе – разрыва ахилла. Правый защитник «Зенита» выглядел в матче с «Крыльями Советов» как в лучшие годы и стал автором голевого паса в эпизоде с победным голом Александра Соболева. Кроме того, Вячеслав, по данным Sofascore, выиграл две трети единоборств, совершил четыре успешных оборонительных действия и отдал 89% точных передач.

Защитник: Сергей Варатынов («Балтика»)

У «Балтики» не получился матч с махачкалинским «Динамо», однако команду Андрея Талалаева спас от поражения в концовке Варатынов. Центральный защитник забил свой первый гол в РПЛ, удачно сходив на стандарт: после подачи и скидки Ивана Беликова замкнул дальнюю штангу. В активе Сергея также 80% выигранных единоборств, шесть успешных оборонительных действий и 11 точных длинных пасов (больше всех в составах обеих команд).

Защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Монтес, пожалуй, единственный из защитников «Локомотива», не заслуживший серьёзной критики за проигранное дерби со «Спартаком». Напротив, мексиканец многое сделал для того, чтобы железнодорожники взяли очки: забил первый гол после углового и едва не спас свою команду от поражения в концовке (Денисов выбил летевший в пустые ворота мяч). У Сесара 11 успешных оборонительных действий, он выиграл 75% единоборств внизу.

Защитник: Данил Круговой (ЦСКА)

Круговой снова доказал, что он, возможно, лучший универсал в российском футболе. Левый защитник забил победный гол дальним ударом в матче с «Акроном» с позиции правого вингера – невероятно красивый! За один этот эпизод Данил заслуживает включения в команду звёзд недели, а из его статистики выделим ещё показатель передач – 33 точных из 40.

Полузащитник: Роналдо («Ростов»)

«Ростов» одержал в Нижнем Новгороде важнейшую победу с точки зрения борьбы за выживание, а Роналдо в этот день вполне соответствовал своей фамилии. Именно бразилец забил победный гол ростовчан, завершив скидку ударом головой. Помимо этого, Роналдо отдал 88% точных передач, выиграл шесть из восьми единоборств и заработал на себе пять фолов.

Полузащитник: Ду Кейрос («Оренбург»)

Бразильский полузащитник провёл в матче с московским «Динамо» всего тайм, но как! Выход Ду Кейроса помог «Оренбургу» перевернуть игру, в которой, казалось, нет шансов даже на ничью. Арендованный у «Зенита» легионер оформил дубль за четверть часа благодаря классным открываниям в штрафной соперника и мастерскому завершению эпизодов.

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Аргентинский плеймейкер «Спартака» – один из героев встречи с «Локомотивом». Барко особенно здорово выглядел в тот отрезок дерби, когда красно-белые перевернули игру, и забил ответный гол (пусть и с пенальти). Всего за матч Эсекьель нанёс пять ударов, кроме того, полузащитник допустил мало брака – отдал 83% точных передач.

Полузащитник: Пабло Солари («Спартак»)

Другой аргентинец – Солари – стал, пожалуй, главным героем дерби. Крайний полузащитник, поигравший по ходу матча на обоих флангах, забил победный гол в концовке классным ударом головой. Да и в целом Пабло был постоянной угрозой для обороны железнодорожников, поучаствовав в нескольких опасных атаках: нанёс четыре удара, совершил три обводки и отдал пару передач под удар.

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо» Москва)

Центрфорвард сборной России оформил дубль в матче между московским «Динамо» и «Оренбургом». В эпизодах со своими голами Тюкавин показал классное движение и исполнение – конечно, было бы несправедливо переписывать его второй мяч на Бителло. Всего за матч Константин нанёс четыре удара, заработал на себе три фола и выиграл больше половины единоборств внизу.

Нападающий: Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)

В прошедший уикенд разрывали динамовские нападающие: выступающий за Махачкалу Агаларов поддержал «челлендж» Тюкавина и тоже сотворил дубль – в ворота «Балтики», которая ранее за весь сезон РПЛ пропустила дважды только во встрече с «Оренбургом». Правда, второй гол Гамида – с пенальти, но ведь сам он 11-метровый и заработал. Снайпер южан завершил матч с тремя ударами, четырьмя заработанными на себе фолами и 80% точных передач.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо («Спартак»)

Вот и новый тренер «Спартака» заслужил попадание в символическую сборную тура. Отмечаем работу Карседо в дерби с «Локомотивом». Хуан Карлос своими решениями, в частности, своевременной заменой Ливая Гарсии на Манфреда Угальде, помог команде перевернуть игру. В результате красно-белые, уступавшие после первого тайма 0:1, вырвали волевую победу. Испанец, можно сказать, исключил Михаила Галактионова и его «Локомотив» из чемпионской гонки.

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Не все герои 23-го тура РПЛ попали в нашу символическую сборную. Место в ней заслужили ещё несколько игроков. В этом списке – голкиперы Рустам Ятимов («Ростов») и Евгений Ставер («Рубин»), защитники Даниил Денисов («Спартак»), Фахд Муфи («Оренбург»), Нино («Зенит»), Милан Гаич (ЦСКА) и Роман Зобнин («Спартак»), полузащитники Руслан Литвинов («Спартак»), Кевин Ленини («Краснодар») и Джон Джон («Зенит») и нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Артём Дзюба («Акрон»). Кого мы незаслуженно забыли? Пишите в комментариях!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android