«Милан» скинули со второго места в Серии А. Как же круто сработала замена Конте!

Заключительный матч 31-го тура Серии А состоялся в Неаполе. На юге Италии встретились два претендента на попадание в общий этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. По итогам игры произошло изменение в верхней части таблицы чемпионата Италии.

«Наполи» в течение всего сезона сталкивается с большими кадровыми проблемами. На этот раз Антонио Конте пришлось отправить на место центрального нападающего Жеоване. До этого бразилец играл в команде либо на месте правого вингера, либо действовал из глубины в роли оттянутого форварда. У «Милана» в запасе остались Рафаэл Леау и Кристиан Пулишич.

Первый тайм — не самое приятное зрелище. Команды действовали аккуратно и почти не создавали моментов. «Наполи» больше владел мячом, но это не сильно влияло на количество ударов. Самую реальную возможность упустил Леонардо Спинаццола — итальянцу немного не хватило точности. Попади в створ — был бы красивый гол.

Жеоване в одном из эпизодов классно открылся, однако не удрал от Страхини Павловича. Серб в последний момент заблокировал удар бразильца. Перед матчем «Милан» занимал второе место в таблице Серии А, «Наполи» — третье. Команда Массимилиано Аллегри опережала соперника всего лишь на одно очко. Шансов побороться за скудетто практически не было, если учитывать, что «Интер» оторвался от соседей на девять очков. И команды до перерыва действовали так, словно 0:0 — не самый плохой вариант.

На старте второй половины снова напомнил о себе Жеоване. Нападающий плотно пробил в дальний угол, но Мик Меньян перевёл мяч на угловой. Правда, позднее бразилец получил повреждение (о степени серьёзности мы узнаем позднее), и его поменял Алиссон Сантос. А спустя четыре минуты на поле вышел Маттео Политано. Запомним эту деталь.

Бо́льшая часть второго тайма вышла пресной. Аллегри выпустил на поле и Пулишича, и Сантьяго Хименеса — а забил «Наполи». Политано сделал это спустя пять минут после выхода на замену. Матиас Оливера закинул в штрафную площадь «Милана», защитник гостей Кони де Винтер головой сбросил себе за спину, однако там оказался Политано. Маттео в касание вонзил мяч в ближний угол — 1:0.

«Наполи» сместил «Милан» со второго места в таблице

Аллегри отреагировал заменами — на поле вышли Леау и Рубен Лофтус-Чик. Гости поддавили в концовке. Хименес пробил головой выше створа, но сделал это уже после свистка. Судья накинул пять минут к основному времени, однако «Наполи» выстоял. Тяжелейшая победа!

Фиксируем два момента. Во-первых, «Наполи» одержал пятую победу подряд. Все — с минимальным преимуществом в счёте. Во-вторых, команда Антонио Конте сместила «Милан» со второго места в таблице Серии А. Теперь «Наполи» — главный преследователь «Интера». Неаполитанцы отстают от команды Кристиана Киву на семь очков, а «Милан» — на девять.