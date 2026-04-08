Хорошая статистика для «Спартака» перед «Зенитом». Карседо — настоящий кубковый тренер!

Хотя в его последнем финале без драмы не обошлось — до трофея не хватило одного удара в серии пенальти.

Хуан Карлос Карседо пока остаётся для нас тренером-загадкой. Игра и результаты «Спартака» в первых матчах под руководством испанца не дали однозначного ответа на вопрос, насколько успешны могут быть при нём красно-белые. С одной стороны, разгромное поражение в матче с московским «Динамо» в Кубке России, проиграл «Спартак» и «Зениту». С другой – четыре победы в РПЛ, в том числе волевая в дерби с «Локомотивом».

Мы помним, что Карседо – чемпион Кипра прошлого сезона. А чего он добивался в кубковых турнирах? Рассказываем об этом перед матчем «Зенит» – «Спартак» в полуфинале Пути регионов – оказывается, в 2025-м Хуан Карлос пережил и настоящую драму!

Карседо запустил самостоятельную карьеру в августе 2020-го после почти полутора десятка лет работы ассистентом Унаи Эмери. Его первым клубом стала «Ибица», игравшая в третьем дивизионе чемпионата Испании. В первом же сезоне Хуану Карлосу удалось немного пошуметь со своей командой. Сначала «Ибица» выбила из Кубка Испании «Компостелу» из третьего дивизиона, победив дома со счётом 2:1. После этого балеарцы сенсационно разгромили представителя Примеры «Сельту» (5:2). Более того, в третьем раунде команда Карседо дала бой «Атлетику». Вела к перерыву со счётом 1:0, но баски вытянули волевую победу, забив решающий гол на 90+1-й минуте.

А вот в следующем сезоне обошлось без сюрпризов. «Ибица» уже в статусе клуба Сегунды стартовала в Кубке страны с победы в матче с «Бреа» (2:0) из четвёртой лиги. Затем уступила «Понферрадине» (1:2), которая также представляла второй дивизион. В 2022-м Карседо менее чем на полгода возглавил «Сарагосу», однако с ней даже не успел сыграть в Кубке Испании. Был отправлен в отставку как раз перед первым матчем в турнире.

Вся остальная кубковая история Карседо связана с Кипром. Летом 2023-го испанец возглавил «Пафос», который прежде не выигрывал ни золото чемпионата, ни Кубок страны. Хуан Карлос исправил это за два сезона – поставил на полку в клубном музее (если таковой вообще существует) два трофея.

В сезоне-2023/2024 «Пафос» стартовал в Кубке Кипра с 1/8 финала. Играл на выезде с «Олимпиакосом» из Никосии, выступавшим во второй лиге, и победил с минимальным счётом – 1:0. Совсем другим по содержанию получился четвертьфинал с «Неа Саламиной», хотя этот соперник представлял высший дивизион. «Пафос» разнёс команду из Фамагусты – 5:0.

В полуфинале подопечные Карседо одолели «Аполлон» из Лимасола. Первый матч выиграли дома со счётом 2:1, а в ответном пропустили, но вытащили ничью благодаря голу на 90+5-й минуте. «Пафос» впервые в истории вышел в кубковый финал. Там его соперником стал действующий обладатель трофея и бронзовый призёр чемпионата «Омония» из Никосии.

«Через два часа вы станете легендами!» – такими словами заряжал Карседо своих парней перед выходом на поле. Видео его мотивационной речи показали уже после победы, когда стало понятно, что испанец не ошибся. Воодушевлённая тренером команда крупно победила «Омонию» – 3:0. К слову, в заявке «Пафоса» на финал был российский нападающий Магомедхабиб Абдусаламов. В тот вечер он остался на скамейке, а сейчас выступает в Первой лиге за «Родину».

Хуан Карлос Карседо с Кубком Кипра, 2024 год Фото: ФК «Пафос»

Ещё более эмоциональным получилось кубковое приключение у Карседо на второй сезон в «Пафосе». Его команда начала защиту трофея в игре 1/8 финала с «Арисом» Александра Кокорина. Матч завершился вничью 1:1 и серией пенальти. Её открыл своим точным ударом Александр Кокорин. Однако «Пафос» реализовал все пять ударов, и «Арис» погубил один-единственный промах.

В четвертьфинале будущему чемпиону Кипра достался АПОЭЛ. 90 минут командам опять не хватило. Сыграли 1:1, и дело снова дошло до серии пенальти. Началась она грустно для испанского тренера: его форвард Жажа (экс-игрок московского «Торпедо») смазал свою попытку. Затем все били без промаха. Если бы АПОЭЛ реализовал последний удар, то команда Карседо вылетела бы. Однако голкипер взял его, а затем и шестой 11-метровый в исполнении соперника. Так «Пафос», оказавшись на грани провала, спасся.

В полуфинале команда Карседо относительно легко расправилась с «Аполлоном». Победила и дома – 4:2, и на выезде – 2:0. «Пафос» летел за первым в своей истории «золотым» дублем. На финал с АЕКом из Ларнаки выходил уже в статусе чемпиона. Соперник же финишировал на четвёртом месте в высшей лиге.

Хуан Карлос Карседо после финала Кубка Кипра — 2024/2025

Футбол был не самый яркий – голов с игры болельщики не увидели. «Пафос» нанёс всего три удара в створ, АЕК и вовсе ограничился одним. Словно обе команды с первых минут думали о серии пенальти, которая в итоге и определила победителя. «Пафос» бил без промаха, а вот противник третью попытку смазал. Забавно, что Карседо невольно помог его соотечественник – испанец Айтор Канталапьедра.

10-й удар в серии должен был стать последним. К «точке» подошёл испанец из «Пафоса» Давид Гольдар и пробил вправо на средней высоте. Нельзя сказать, что хавбек исполнил пенальти совсем плохо, однако сербский голкипер Златан Аломерович дотянулся до мяча и отбил его. Серия продолжилась – команда из Ларнаки реализовала шестой удар и повела. Следующим бил полузащитник «Пафоса» Домингуш Кина. Португалец послал мяч в левый от себя нижний угол, Аломерович прыгнул туда же и… АЕК забрал трофей. Для Карседо повторилась история, случившаяся в четвертьфинале, только теперь он сам оказался жертвой драматичной развязки.

Хуан Карлос пережил тяжёлую ночь, а затем написал в соцсетях:

«Вчера мы не добились желаемого результата, однако должны гордиться самоотверженностью и преданностью каждого – команды, игроков, персонала. У нас сказочные отношения с болельщиками. Это был большой успех!»

Судя по статистике, Карседо – достаточно сильный кубковый тренер и умеет готовить свои команды к матчам на вылет. Неслучайно вместе с Унаи Эмери он выиграл три Лиги Европы, где их «Севилья» была очень хороша в плей-офф. Чем удивит испанец «Зенит», традиционно сверхмотивированный во встречах со «Спартаком» в Санкт-Петербурге?