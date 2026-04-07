Топ-матчи среды: «Зенит» — «Спартак», Лига чемпионов, Кубок Гагарина, теннис и волейбол

🏒 2:00: «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли Кучеров на единоличное первое место гонки бомбардиров?

Российский лидер «Тампы» вновь сравнялся с Коннором Макдэвидом, став автором шайбы в ворота «Баффало» в предыдущем матче «молний». Для Никиты этот гол оказался 400-м в карьере в лиге и 43-м – в этом сезоне, теперь у него и капитана «Эдмонтона» абсолютно идентичные показатели в нынешней регулярке. Получится ли у Кучерова обойти Макдэвида ближайшей ночью?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Капризов 90-е очко в сезоне?

В прошлом матче с «Детройтом» Кирилл продлил свою результативную серию до четырёх игр. И не просто продлил, а оформил хет-трик! Теперь Капризову не хватает всего трёх очков, чтобы довести общее количество голевых действий в этом сезоне до 90. В последнее время «Миннесоте», похоже, удалось выбраться из небольшого пике – поможет ли это Кириллу уже в предстоящей встрече?

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: один в поле — воин?

«Лейкерс» в этом сезоне три раза проиграли лидеру Запада «Оклахоме». Причём два раза разгромно (92:121 и 96:139). Клуб из Лос-Анджелеса не мог справиться с соперником со своим лучшим трио Дончич — Леброн — Ривз. Сейчас Лука и Остин травмированы и никак не помогут Королю. Ждать ли невероятный перформанс от 41-летнего Джеймса или всё уже предрешено?

🎾 12:00*: Даниил Медведев (Россия, 7) — Маттео Берреттини (Италия, WC), Монте-Карло, второй круг

Интрига: каким получится старт грунтовой серии турниров-2026 для Даниила Медведева?

Даниил Медведев начинает грунтовую серию турниров на «Мастерсе» в Монте-Карло. Как высоко сеянный он стартует со второго круга. Его соперником будет финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. Теннисисты ранее играли трижды, и во всех случаях удача оказывалась на стороне россиянина — он был сильнее в Индиан-Уэллсе-2018 и на ATP Cup — 2021 и 2022. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Жоао Фонсека — Артур Риндеркнеш.

♟ 15:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2026, 9-й тур

Интрига: будет ли Екатерина Лагно бороться за лидерство?

8-й тур турнира претендентов не обернулся для Андрея Есипенко чудом. Да, с Синдаровым, занимающим первое место, он сыграл вничью, но всё равно остался на последнем месте. Грустит и Александра Горячкина, которая до этого на Кипре сыграла семь партий вничью, а на старте второго круга уступила Екатерине Лагно. И только Катя смотрит в будущее с оптимизмом: она вышла в плюс и вновь обрела шанс побороться за первое место. Лагно на ТП-2026 играет порой нервно и не очень стабильно, однако результат есть результат. И его было бы здорово укрепить в партии с китаянкой Чжу Цзиньэр.

Горячкина в то же время будет бороться с Асаубаевой из Казахстана. А Есипенко всё же попробует уйти с последней строчки, одолев Накамуру.

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто откроет счёт в серии?

У обеих команд ушло пять матчей, чтобы преодолеть порог первого раунда: «ястребы» изрядно намучились в противостоянии с «Нефтехимиком», а ЦСКА внешне чуть более легко справился с другими армейцами из петербургского СКА. Новый этап – новая история, хотя кое-что остаётся прежним: Игорь Никитин в третий раз подряд сыграет с «Авангардом» во втором раунде. Две предыдущие встречи остались за ним – а как будет на этот раз?

Омичи сохранили лидера: Официально «Авангард» продлил контракт с нападающим Эндрю Потуральски

⚽️ 18:15: «Динамо» Москва — «Краснодар, Кубок России, финал, (Путь РПЛ), первый матч

Интрига: продлит ли «Краснодар» победную серию?

«Динамо» прилично стартовало весной, однако потом московская команда притормозила. Проигрыш «Спартаку» (0:1) в Кубке России не стал фатальным, ведь бело-голубые справились с соперником по сумме двух встреч. После этого «Динамо» не справилось с «Зенитом» (1:3) и упустило победу во встрече с «Оренбургом» (3:3). «Краснодар», в свою очередь, выиграл четыре матча подряд. Чемпион по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ, но «Зенит» отстаёт всего на одно очко. Сначала «Динамо» и «Краснодар» сыграют в Москве, а затем встретятся на юге страны.

🏆🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, плей-офф, финал, второй матч

Интрига: справится ли «Заречье» с доминиканской мощью?

«Динамо-Ак Барс» пока продолжает доминировать в очных противостояниях с «Заречьем». Вот и первая встреча «золотой» серии не стала исключением. Подмосковные волейболистки не справились с основной мощью казанской команды – Брайелин Мартинес и Гайлой Гонсалес. На двоих доминиканки забили 48 мячей! Солидный показатель для финальной серии. Получится ли у зареченок остановить главных бомбардиров во втором матче или доминиканские волейболистки помогут Казани удвоить преимущество перед выездом в Подмосковье?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: возьмёт ли «Салават» реванш за прошлый год?

Уфимцы стали участниками самой продолжительной серии первого раунда – подопечные Виктора Козлова за шесть встреч выбили «Автомобилист». Хоккеистов «Салавата» в это время уже ждал «Локомотив», за пять попыток справившийся со «Спартаком». Теперь нас ждёт ремейк прошлогоднего полуфинала – там ярославцы сделали предпоследний шаг на пути к Кубку Гагарина, обыграв уфимцев в пяти матчах. Как сложится серия на этот раз?

⚽️ 19:45: «Брага» — «Бетис», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто сделает шаг на пути к полуфиналу Лиги Европы?

Почти все первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 9 апреля. Исключением станет лишь игра с участием «Браги» и «Бетиса», которую проведут днём ранее. Обе команды в прошлом раунде плей-офф прошли дальше после поражений в первых встречах. «Брага» разнесла «Ференцварош» (4:0) после поражения в Венгрии (0:2). «Бетис сначала уступил «Панатинаикосу» (0:1), а потом взял реванш с более убедительным счётом (4:0). Обе команды можно назвать топовыми по меркам Лиги Европы, но дальше пройдёт только одна из них.

⚽️ 20:45: «Зенит» — «Спартак» Москва, Кубок России, 1/2 финала, этап 2 (Путь регионов)

Интрига: кто вылетит из Кубка России?

Самый интригующий матч этой недели в Кубке России. Тут всё просто — проигравший покидает турнир. Встречи «Зенита» и «Спартака» всегда считают принципиальными, а тут ещё и на кону выход в следующий раунд Кубка страны. У сине-бело-голубых есть преимущество в виде домашнего стадиона. Команды уже рубились весной, и тогда «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в чемпионате России. Возьмут ли красно-белые реванш под руководством Хуана Карлоса Карседо?

Согласны с таким мнением? Орлов заявил, что Семак выставит на матч со «Спартаком» в Кубке неоптимальный состав

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: «ПСЖ» оправдает статус фаворита первой встречи?

В прошлом году соперники встречались на стадии 1/8 финала, и тогда итоговая победа досталась «ПСЖ». Команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты французского клуба. Теперь у «Ливерпуля» есть шанс взять реванш. Впрочем, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». Английский клуб находится только на пятом месте в таблице АПЛ. Плюс на прошлой неделе он вылетел из Кубка страны. «ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1, а победная серия команды насчитывает уже четыре матча.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: как завершится вторая за несколько дней встреча испанских топ-клубов?

Несколько дней назад команды зарубились в чемпионате Испании, и тогда «Барселона» одолела соперника в Мадриде (2:1). Правда, хозяева провели бо́льшую часть матча вдесятером, а победный гол Роберта Левандовского во многом получился случайным. «Барса» уверенно возглавляет таблицу Примеры, опережая ближайшего преследователя на семь очков. А вот «Атлетико» пока занимает только четвёртое место. Правда, в этом сезоне столичный клуб выбил соперника из Кубка Испании (4:0, 0:3).