«Мы сами офигели!» Что за школьник ворвался в основу «Спартака»

Дебют 16-летнего Полеха в первой команде «Спартака» для многих мог пройти незамеченным. Дело было в воскресенье днём, в Оренбурге, когда победа красно-белых уже ни у кого не вызывала сомнений. Выход шустрого блондина в матче с «Локомотивом» обсуждали уже все спартаковские каналы и лидеры мнений. В дерби при ничейном счёте тинейджер получил от Хуана Карлоса Карседо примерно четверть часа игрового времени — и так нахально полез обыгрывать взрослых сборников, что его точно запомнили.

Даже болельщики других клубов заинтересовались: кто такой? За ответом корреспондент «Чемпионата» обратился к людям, которые знают Павла Полеха лучше кого бы то ни было.

«Дети в «Краснодаре» как в золотой клетке: картинка классная, но выживать пацанам тяжело»

Рассказывает отец юного спартаковца Владимир Полех:

— Мы живём в маленьком посёлке Светлый, который относится к Томску. Население — тысяч 10. Несколько хороших по томским меркам игроков отсюда вышли. Я сам в «Томь» привлекался, по второй лиге поиграл, в четырёх чемпионатах мира среди любителей участвовал. Друзья как-то уговорили позаниматься с местными ребятишками. Первое время тренировались на обычном пустыре, позже спонсоры помогли площадку с искусственным покрытием сделать. На ней Пашка и начинал играть, в три года. По сути, я был его первым и долгое время основным тренером.

В ДЮСШ №17 у них хорошая команда 2009 года собралась. На каком-то турнире Пашку «Краснодар» присмотрел. У них и команды его возраста ещё не было — сына первым с 2009 года рождения зачислили в академию. Поначалу с 2008-м жил и тренировался.

Года три он там пробыл, пока не случился инцидент с воспитательницей. Вдаваться в подробности не хочу, но сына мы забрали. Директор академии предлагал месяц отдохнуть, успокоиться и возвращаться. Когда через время спросил у сына: «Поедем?» — он категорически отказался.

Сейчас, всё переосмыслив, я даже рад, что в «Краснодаре» не остались. Дети там реально как в золотой клетке находятся.

Картинка классная, но выживать пацанам очень тяжело. Сын не раз звонил ночами, плакал.

Нет лёгкости, разнообразия — всё по струнке, строго. Мы даже квартиру в Краснодаре купили — думали переезжать за ним. А потом поняли: смысла нет — их же никуда не выпускают. И эту идею отбросили.

«Краснодар» мог нас никуда не отпускать. Там с раннего возраста с детьми заключают контракты. Когда в «Спартаке» этот договор увидели, обалдели: «За него деньги платить надо?» Однако директор краснодарской школы сдержал слово: подписал все бумаги, и мы мирно разошлись. Благодарны им за это.

После Краснодара звонили из «Зенита», хотели пригласить. Но там команда на турнир как раз уехала. Отправили видео с Пашкиной игрой селекционеру «Спартака» Максиму Казанкову, которого я по Томску знал. Он посмотрел и предложил двигать в Москву. Кроме «Спартака», нас ещё «Строгино» просматривало, которое по 2009 году всех бомбило. С ними сразу условились: у «Спартака» приоритет. Две недели его там мурыжили, тестировали. Сейчас-то Пашка вытянулся, а тогда совсем мелким был. Тренеры же обычно ребят покрупнее предпочитают. Однако всё-таки взяли.

«Пап, я сегодня так защитников валтузил — три забил!»

— Поначалу он на лавочке сидел, мало играл, но перетерпел, — продолжает свой рассказ Владимир Полех. — Я тогда уже понял, что мы правильно поступили. В Краснодаре ребятишки в своём соку больше варятся: иногда съездят на какой-то турнир, но в основном с «Ростовом» соперничают да между собой. А первенство Москвы — классный чемпионат, серьёзный уровень, сильные соперники, условия. Перед ЮФЛ — то что надо.

Первое время сын жил в академии, сейчас — на базе команды, в Тарасовке. Учится в девятом классе. До «двойки» более-менее нормально успевал в школе. Сейчас с этим совсем сложно стало — времени реально нет. Хорошо, что на дистанционку перевели. По-другому никак: у него клуб, сборная — то едет, то летит, то играет. А мы в Москве наскоками бываем.

Этой зимой мне звонили агенты, предлагали подписать договор. Я им уже тогда сказал: «Вот увидите, весной у него будет пик». Но и представить не мог, что его так быстро в первую команду подтянут. Думал, заиграет в молодёжке или в «Спартаке-2». Когда сын за основу вышел, мы все тут офигели (смеётся)! А он, наоборот, спокоен. После двусторонки «двойки» с первой командой позвонил и говорит: «Пап, я сам вижу, что готов». Приходится даже немного притормаживать: «Паш, это всё классно, главное не перегибай палку». Но настроен он серьёзно, только футбол на уме.

Обыгрыш всю жизнь был его козырем. Видео с Месси, Неймаром, Криштиану сын без конца смотрел — наверное, все финты их знает. Были тренеры, которые запрещали Пашке обыгрывать, а я говорил: «Наоборот, это твой козырь, и его нужно развивать».

Он вообще изобретательный мальчишка, с головой. Умеет что-то оригинальное придумать. Я-то знаю, а вы ещё увидите его нестандартные передачи!

Обвести одного-двух ему и раньше несложно было, сейчас же он в концовке прибавил. На сборах недавно красиво забил — обводящим ударом после смещения в центр. Где-то написали, что его Герман Ткаченко, агент, продвигает. А я уверен, что дело не в этом. Пашка реально хорошо себя на тренировках проявляет. Звонит мне, радуется: «Пап, я сегодня так защитников валтузил — три забил». Видно, и тренеру это нравится — доверяет, выпускает.

Матч с «Локомотивом» поздно по томскому времени начинался — в 23:30. Поэтому друзей не собирал — утром же на работу. Вдвоём с женой смотрели. Представляю, каково сыну было в 16 лет выйти против таких зубров в Премьер-Лиге! Конечно, он волновался, но остался доволен. Считаю, сыграл нормально. Ему ещё чуть-чуть окрепнуть, и всё пойдёт.

Не думаю, что Паше грозит «звёздняк». Мы много с ним беседуем на эту тему. Парень он простой, нормальный, помнит, откуда вышел. У нас тут маленько другая жизнь: за зазнайство и подзатыльник можно получить. Ну и мы слишком долго к этому шли, чтобы из-за каких-то глупостей всё потерять.

Конечно, все наши местные футболисты, мои воспитанники за Пашкой следят, болеют, переживают. Для нашего посёлка это большое событие. Томских футболистов на высоком уровне сейчас немного. Один в «Сочи» играет, другой — в «Чертаново». В «Краснодар» с Пашкой земляк приезжал. Массовый, любительский футбол у нас очень развит: до 300 команд в зимнем первенстве играет. А профессионального после развала «Томи» не стало. Детскую школу закрыли. Печально. Многие годы это был бренд, отдушина для людей. У нас ведь ни волейбольной, ни хоккейной, ни баскетбольной команды в городе нет. Сейчас хотя бы КДВ на ПФЛ заявили — уже что-то. Люди ходят, стадион заполняется. Футбол у нас любят…

«Он возился с мячом, как котёнок с клубком»

Тренер Никита Шагин этой зимой покинул систему «Спартака». Но именно он фактически подвёл Полеха к порогу взрослого футбола.

— Паша «поздний», декабрьский мальчик, — говорит Шагин. — В академию пришёл совсем маленьким, хлипким. Но на мяче всегда был хорош. Это качество наших южан раньше отличало. Вот у Полеха оно есть, несмотря на сибирское происхождение. Сейчас футболисты с ранних лет стараются побыстрее избавляться от мяча, а у Паши другая стезя. Это здорово для атакующего игрока.

По нему сразу было видно: мальчишка очень любит футбол. Воспитатели жаловались, что постоянно пропадает на поле: потренируется, поест — и обратно бежит. Он сутками готов был совершенствовать своё мастерство и по сей день остаётся голодным до мяча. Возился с ним, как котёнок с клубком. Его больше интересовало, сколько раз мяч между ног прокинет, чем сколько голов забьёт. Он всегда делал по 10-12 касаний, прежде чем отдать передачу. Технико-тактическое мастерство демонстрировал, но без продвижения и обострения у ворот соперника. Поэтому и играл поначалу мало.

Переломный момент случился после ЮФЛ-3, в декабре 2024 года. Я ему конкретно тогда объяснил, что от него хочу видеть. Паша уехал домой на новогодние каникулы, а через три недели вернулся другим человеком! Я наконец увидел в его игре осознанность. Действия с мячом стали более эффективными и продуктивными.

У него хорошая иннервация (процесс управления мышцами со стороны нервной системы, обеспечивающий высокую скорость реакции, точность движений и координацию. — Прим. «Чемпионата»), классное чувство мяча, низкий центр тяжести. Благодаря этому легко обыгрывает один в один. Сегодня это большая ценность. Осталось научиться правильно принимать решения, когда можно и нужно идти в обводку. Это его зона роста.

Понятно, что надо и мышцами обрасти, но я бы не хотел сейчас делать акцент на физике. Обращу внимание на настрой. Даже в большом матче я не увидел страха в его глазах. Он был инициативен, постоянно просил мяч и хотел с ним встретиться. В фазе обороны тоже проявлял активные действия. Но, естественно, от игрока его позиции хотелось бы видеть меньше потерь и больше обострений. Если руководство будет и дальше ему доверять, а всё идёт к тому, Полех ещё заявит о себе.

Важно, чтобы рядом оказались правильные люди и правильно ему этот локальный успех преподнесли, убедили не останавливаться, а ещё больше работать над собой. Я видел много 16-19-летних ребят, которые вели себя правильно и человечно, однако от потери головы никто не застрахован. Пока Паша на подъёме, наверняка тысячи поздравлений приходят. И ваша статья — один из сигналов, что локально у него всё хорошо. А дальше будут различные падения — футбольный мир так устроен. Есть неизбежные факторы, которые окружают футбол — агенты, руководители клубов, вызовы в сборные и так далее. У игрока любого возраста голова может поплыть. От родителей тоже многое зависит — приличное воспитание из семьи идёт.

