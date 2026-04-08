«Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар»! Высококлассный день в Кубке России! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 8 апреля, состоятся два матча Фонбет Кубка России. В финале Пути РПЛ встретятся «Динамо» и «Краснодар», а в полуфинале Пути регионов сойдутся «Зенит» и «Спартак».

Динамовцы и краснодарцы в нынешнем сезоне играют сверхрегулярно – к двум матчам в Мир РПЛ добавьте две встречи на групповом этапе Кубка и две – в финале Пути РПЛ. Кому-то такая частота даже может надоесть. Мы привыкли, что обычно данная вывеска – это скорее про финал сезона в чемпионате России, про чемпионскую развязку (два раза подряд команды играли в 30-м туре, и от результата встречи зависело, кому достанется титул).

«Зенит» со «Спартаком» на групповом этапе Кубка не встречались, зато теперь сыграют в полуфинале Пути регионов. Занятно, что тех и других из Пути РПЛ выбросило как раз «Динамо». Так что если москвичам удастся пройти ещё и «Краснодар», то бело-голубых можно справедливо считать королями турнира в нынешнем сезоне. Что же до зенитовцев и спартаковцев, в середине марта они уже играли в Санкт-Петербурге – и сильнее оказались хозяева. А как будет в этот раз?