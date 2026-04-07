ЦСКА раскатал «Крылья» в Кубке! Гонду сделал хет-трик, Обляков красиво перебросил вратаря

ЦСКА провёл второй подряд матч в Самаре. Несколько дней назад красно-синие справились с «Акроном» (2:1) в Мир РПЛ, а теперь их ждала встреча с «Крыльями Советов» в Пути регионов Фонбет Кубка России. В этой части турнира всё достаточно просто. Проиграл — вылетел.

Фабио Челестини выставил почти тот же стартовый состав, что играл с «Акроном». Отличие было только в двух фамилиях. Место в воротах занял Владислав Тороп — традиционная вещь для кубковых матчей. Плюс Данила Козлов вышел с первых минут, а Энрике Кармо присел в запас. У «Крыльев» изменений было больше.

Красно-синим потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счёт. Данил Круговой вывел Лусиано Гонду один на один с Никитой Кокаревым. Аргентинец всё сделал чётко — обвёл голкипера и катнул мяч в пустые ворота. Нападающий забил «Акрону» на пятой минуте, а «Крылья» пострадали от него на четвёртой. Тот же стадион, та же белая форма ЦСКА.

В середине первой половины гости заходили на второй гол. Красно-синие удрали в контратаку, и Милан Гаич завершил её попаданием в дальнюю штангу. Резервные вратари — Евгений Фролов («Крылья Советов») и Николай Баровский (ЦСКА) — пообещали во флеш-интервью во время матча, что их команды обязательно забьют. Забегая вперёд, скажем, что этот прогноз сбылся.

На 35-й минуте гости укрепили преимущество. И кто забил? Снова Гонду. На этот раз Лусиано результативно открылся в чужой штрафной площади под навес Ивана Облякова от углового флажка. «Крылья» после второго пропущенного гола забрали мяч под свой контроль и активно провели концовку тайма. Правда, удары были либо неопасными, либо их блокировали.

На старте второй половины Гонду получил шанс на хет-трик. Томас Гальдамес попал по ноге Круговому — арбитр Сергей Иванов поставил пенальти. Кокарев отразил удар аргентинца ногой, но форвард оказался первым на добивании. Этому нападающему определённо нравится стадион в Самаре. Кстати, Гонду стал самым результативным аргентинцем в истории ЦСКА. Да, для этого хватило всего четырёх голов. Обошёл Адольфо Гайча (3).

«Крылья» достаточно быстро отыграли один гол — потребовалось всего четыре минуты. Гальдамес частично «отмазался» за пенальти. Чилиец покатил на Ивана Олейникова, а тот уложил мяч в дальний угол. Интрига? Позднее оказалось, что нет. ЦСКА сразу после пропущенного гола остался без Матвея Лукина — Жоао Виктор заменил получившего повреждение защитника.

А дальше Обляков раздал красоты. Иван нанёс фантастический удар из угла штрафной площади. Мяч по красивой траектории опустился за спину бедолаге Кокареву. Великолепно! Примерно из этой же точки несколько дней назад Круговой принёс ЦСКА победу во встрече чемпионата. Да, тогда удар был совсем иным, однако тоже вышло эффектно.

Прошло ещё три минуты, и «Крылья» устроились на 1:5. Матвей Кисляк воспользовался очередным провалом самарской команды в обороне и спокойно реализовал свой шанс. Если кто-то рассчитывал, что хозяева дадут бой, то у нас нет для них хороших новостей. ЦСКА после такого можно было спокойно доигрывать матч.

Но у Жоао Виктора было другое мнение. Бразилец ударил Владимира Игнатенко по ноге — Иванов назначил пенальти только после того, как сам сгонял к монитору. Прекрасная возможность сократить отставание в счёте. Однако Игнатенко пробил очень плохо — значительно выше створа.

Впрочем, «Крылья» снова понеслись вперёд и всё-таки огорчили Торопа во второй раз. Иван Лепский головой направил мяч в дальний угол — 2:5. Реализуй Игнатенко пенальти, концовка могла получиться достаточно жаркой.

Армейцы вышли в следующий раунд турнира – а точнее, в финал Пути регионов. Там они сыграют с победителем встречи «Зенит» — «Спартак». Эта игра состоится завтра, 8 апреля. Независимо от того, кто победит, нас ждёт крутой по вывеске матч.