Не стало Мирчи Луческу

Такой карьере и количеству трофеев позавидуют многие — больше только у двух человек. Что происходило с тренером последние пару недель.

Печальная новость пришла сегодня, 7 апреля. Ушёл из жизни известный тренер Мирча Луческу. Румыну было 80 лет.

Что произошло

29 марта появилась новость, что тренера-ветерана экстренно госпитализировали после потери сознания. Перед этим сборная Румынии лишилась шансов на поездку в Северную Америку на предстоящий чемпионат мира. Команда проиграла туркам (0:1) в полуфинале стыков буквально за несколько дней до госпитализации Луческу.

Федерация футбола Румынии сообщила, что тренеру стало плохо перед тренировкой сборной. Медики оказали первую помощь 80-летнему мужчине и стабилизировали его состояние. Однако Мирчу доставили в больницу в соответствии с медицинскими протоколами и для исключения любых рисков. Луческу отправили для тщательного обследования и специализированного наблюдения.

Издание Gazeta Sporturilor сообщило, что Луческу диагностировали нарушение сердечного ритма. «Сейчас чувствую себя хорошо. Я полностью здоров, но всё ещё прохожу некоторые обследования, поэтому остаюсь в больнице», — заявил сам тренер после госпитализации. Бывший помощник Луческу в «Шахтёре» и «Зените» Александр Спиридон сообщил тогда «Чемпионату», что с опытным тренером всё хорошо: «Недавно общались с Мирчей. Он чувствует себя стабильно, скоро будут делать коронарографию» (исследование сосудов сердца. — Прим. «Чемпионата»).

Параллельно всё то же издание Gazeta Sporturilor поделилось инсайдом. После поражения Румынии в полуфинале стыков Луческу не спал всю ночь. Затем он выглядел очень раздражённым на утренней тренировке сборной. Стресс негативно сказался на состоянии Мирчи и нарушил сердечный ритм.

Луческу объяснил, почему потерял сознание перед тренировкой: «Я был очень зол во время анализа матча с Турцией. И это несмотря на то, что прошло три дня. Казалось, что я не могу нормально дышать. Очень нервничал, меня тошнило. Некоторые люди писали, что остановилось сердце, но такого не было. Мы совершили несколько ошибок. Нельзя так относиться к игре в решающий момент. Вот почему я разозлился», — говорил Луческу в интервью Golazo.

Последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Румынии Фото: Burak Kara/Getty Images

30 марта Спиридон сообщил «Чемпионату», что медики решили установить Луческу дефибриллятор. По словам бывшего помощника румынского тренера, тот чувствовал себя нормально. 2 апреля Федерация футбола Румынии сообщила, что Мирча покинул пост главного тренера национальной команды. Вполне логичное решение, если учитывать проблемы со здоровьем.

На следующий день стало известно, что Луческу успешно перенёс операцию. Ему установили дефибриллятор. По словам Спиридона, тренер чувствовал себя хорошо. Мирчу готовили к выписке. Однако в больнице у румына случился сердечный приступ, и его перевели в реанимацию. В Университетской больнице Бухареста отметили, что состояние Луческу стабильное. Тренер находился в сознании и сотрудничал с медицинским персоналом. Директор больницы Кэтелин Кирстою подчеркнул, что Мирча перенёс инфаркт, но врачи стабилизировали состояние пациента.

5 апреля пришли тревожные новости. Издание AS поделилось грустной информацией — Луческу перестал реагировать на лечение. В результате 80-летнего тренера перевели в отделение интенсивной терапии. Президент Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ навестил Мирчу в палате.

«Я провёл с ним всего пять минут, — заявил Стойкицэ. — Мирча не реагирует на происходящее. Будем надеяться, что всё будет хорошо, дай бог. Он не может говорить, находится в искусственной коме. Я просто посмотрел на него и больше ничего не могу добавить».

Планировалось, что Луческу получит систему механической поддержки кровообращения. Однако операцию с использованием аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенции) отменили. Почему? Организм Мирчи был слишком слаб, чтобы противостоять такому сложному вмешательству. 7 апреля стало известно, что тренер всё-таки не выкарабкался.

Каких успехов добился Луческу

Луческу как футболист выступал исключительно на родине. «Динамо» из Бухареста — главный клуб в карьере игрока. В составе столичного клуба Луческу стал шестикратным чемпионом Румынии. Помимо этого, Мирча провёл 65 матчей в форме национальной команды и забил 10 мячей. По окончании игровой карьеры Луческу начал тренерскую.

Он возглавил сборную Румынии ещё в далёком 1981 году. Под его руководством команда провела 59 матчей и отобралась на Евро-1984. Впрочем, на главном турнире континента румыны выступили неудачно — всего одно набранное очко в трёх встречах группового этапа. После этого Мирча сосредоточился на клубной работе. Сначала поработал на родине с «Динамо» из Бухареста, после чего уехал в Италию («Пиза», «Брешия», «Реджана», «Интер»).

В конце XX века Мирча трудился в бухарестском «Рапиде». С этим клубом он стал чемпионом Румынии, победителем Кубка и Суперкубка страны. В начале нулевых тренер отправился в Турцию — там он поработал с «Галатасараем» и «Бешикташем». Луческу сделал чемпионами Турции и тех, и других. А с «Галатасараем» ещё и стал победителем Суперкубка УЕФА.

Мирчка Луческу с трофеем за победу в Кубке УЕФА Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Луческу дольше всего работал в «Шахтёре» — с 2004 по 2016 год. Восьмикратный чемпион Украины, шестикратный победитель Кубка страны, семикратный победитель Суперкубка Украины. Ни с одним другим клубом румын не добивался таких успехов. А в 2009 году Луческу привёл «Шахтёр» к победе в Кубке УЕФА.

В 2016-м Мирча заскочил в Россию — подписал контракт с «Зенитом». Правда, его пребывание в Санкт-Петербурге ограничилось всего одним сезоном. Первый же матч принёс румыну трофей — «Зенит» победил в Суперкубке России. Однако клуб из Санкт-Петербурга завершил сезон только на третьем месте в таблице. Руководство расторгло контракт с тренером, который позднее назвал приезд в «Зенит» большой ошибкой.

Мирча Луческу с трофеем за победу в Суперкубке России с «Зенитом» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Потом Луческу поработал со сборной Турции, но она провела под его руководством всего 17 матчей. Кстати, в трёх встречах команда играла с Россией (одна ничья, два поражения). В 2020-м Мирча возглавил киевское «Динамо» и отработал там три года, несмотря на протесты фанатов. Он сделал команду победителем чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. Он вернулся туда спустя 38 лет! 11 побед, одна ничья, шесть поражений — статистика команды после второго прихода тренера. Сборная не отобралась на чемпионат мира, что, как стало известно позднее, негативно отразилось на здоровье тренера.

За свою карьеру Луческу завоевал 38 трофеев. Это третий результат среди главных тренеров. Чаще него успеха добивались только сэр Алекс Фергюсон (49 трофеев) и Хосеп Гвардиола (40).