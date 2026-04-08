«Барса» — худший соперник для Симеоне. Но в ЛЧ его «Атлетико» — просто кошмар Каталонии

«Барселона» и «Атлетико» в третий раз встретятся в еврокубках. Предыдущие два случая тоже были в четвертьфиналах Лиги чемпионов. Оба – в эпоху Диего Симеоне в мадридском клубе. Вообще, у аргентинского тренера очень плохая статистика игр с «Барсой»: всего семь побед при 12 ничьих и 25 поражениях. Среди команд, с которыми Симеоне провёл 10 и более матчей, это худший результат в его карьере. Но вот парадокс: в ЛЧ Диего – кошмар для «Барселоны»! Вспоминаем предыдущие зарубы его «Атлетико» с каталонцами в этом турнире.

Лига чемпионов сезона-2013/2014. «Барселона» – «Атлетико» – 1:1 и 0:1

12 лет назад эти команды впервые сыграли друг с другом в Лиге чемпионов. Путь к четвертьфиналу получился у них похожим. «Барселона», возглавляемая другим аргентинцем Херардо Мартино, заняла первое место в группе с «Миланом», «Аяксом» и «Селтиком». Мадридцы выиграли свой квартет – с «Зенитом», «Порту» и «Аустрией». В 1/8 финала каталонцы по сумме двух матчей прошли «Манчестер Сити» (2:0 в гостях и 2:1 дома), а «Атлетико» раскатал «Милан» (1:0 на выезде и 4:1 на своём поле).

Более того, между командами Мартино и Симеоне развернулась в тот год борьба за чемпионский титул в Примере. На момент их первой встречи «Атлетико» лидировал за семь туров до финиша, опережая на одно очко шедшую второй «Барсу». Впрочем, и «Реал» был рядом. В итоге все так и финишируют: «Атлетико» возьмёт золото, набрав 90 очков, за ним расположатся каталонцы и мадридцы – по 87. Причём всё решится в последнем туре, когда лидер из столицы увезёт с «Камп Ноу» ничью.

Но это будет потом. А в апреле 2014-го ещё никто не представлял, чем всё закончится. Первый матч на «Камп Ноу» команды начали бодро: то «Атлетико» создавал голевые моменты, то «Барселона». Кроме того, соперники потеряли из-за травм важных игроков. У хозяев на 12-й минуте покинул поле Жерар Пике, а у гостей на 29-й — Диего Коста. Форварда заменил полузащитник Диего. И как же сработала незапланированная замена Симеоне! Именно бразилец открыл счёт на исходе часа матча феноменальным дальним ударом, уйдя от капитана сине-гранатовых Хави. Голкипер Хосе Мануэль Пинто, не излучавший уверенность, пропустил в ближний угол.

Благодаря правилу выездного гола забитый в гостях мяч был особенно ценен. «Барсе» требовались уже несколько голов – и хозяева надавили изо всех сил. В конце концов команда Мартино ушла от поражения. Благодаря волшебству Андреса Иньесты. Полузащитник придумал гениальный проникающий пас через левый полуфланг на Неймара, который неотразимо пробил в касание. Тем не менее перед ответным матчем в Мадриде фаворитом становился уже «Атлетико».

Через неделю на «Висенте Кальдерон» команда Симеоне огорошила «Барселону» быстрым голом на пятой минуте. В этой атаке форвард Адриан Лопес зарядил в перекладину. Подбор забрали мадридцы, и Коке после подачи и скидки того же Лопеса переправил мяч в сетку с трёх-четырёх метров. Оборона каталонцев просто растерялась. Потом Адриан и Рауль Гарсия угодили ещё в штангу и перекладину. «Барса» лишь спустя полчаса заиграла в свой футбол. Тем не менее «Атлетико» безупречно отзащищался и довёл матч до абсолютно заслуженной победы. Хозяева сдержали атакующее трио Месси – Неймар – Фабрегас. Лео всё же нашёл пару шансов, однако не использовал их.

«Барселона» – «Атлетико», сезон-2013/2014 Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

«Барселона» боролась, но у нас с «Атлетико» разные игровые качества, – сказал Мартино после вылета из ЛЧ. – Мы играли так, как в последние 10 лет. Это формула наших успехов. Просто первые 20 минут стали определяющими. После этого у обеих команд были свои шансы. Мы надеялись на то, что в дебюте матча удастся больше контролировать мяч, однако нам это не удалось. Игра Месси? Мы и не ждали от Лео большой активности. Это нас не интересовало. Мы ожидали от него борьбу с соперниками тет-а-тет на правом фланге. В матчах с такой командой, как «Атлетико», на роль «ложной девятки» больше подходит Сеск Фабрегас. Но и у Месси были свои голевые моменты».

Симеоне после победы раскрыл кое-какие тактические секреты.

Диего Симеоне главный тренер «Атлетико» «Парни не нарушили игровую дисциплину. Я очень люблю игроков «Атлетико», которые никогда не предают нашу идею. В футболе побеждают не только обладающие высоким мастерством команды, но и бойцы. В тактическом плане мы осуществляли два вида прессинга: один – вблизи их ворот. Если он не удавался, то тогда нужно было прессинговать Иньесту, Хави и Бускетса в середине поля».

В той Лиге чемпионов «Атлетико» дошёл до финала, где сыграл с «Реалом». Команда Симеоне была максимально близка к трофею, выигрывая до 90+3-й минуты. Затем для чемпиона Испании случилась футбольная трагедия: Серхио Рамос спас «Королевский клуб» в компенсированное время, а в дополнительное «Реал» забил ещё трижды и победил со счётом 4:1.

Лига чемпионов сезона-2015/2016. «Барселона» – «Атлетико» – 2:1 и 0:2

Через два года «Барселона» и «Атлетико» опять встретились на этой стадии Лиги чемпионов. Групповой этап каталонцы и мадридцы прошли спокойно и в сезоне-2015/2016. Команда Луиса Энрике выиграла квартет с «Ромой», «Байером» и БАТЭ. «Атлетико» стал победителем группы с «Бенфикой», «Галатасараем» и «Астаной». В 1/8 финала «Барса» уверенно расправилась с лондонским «Арсеналом» (2:0 в гостях и 3:1 дома), а вот команда Симеоне только в серии пенальти одолела ПСВ из Эйндховена. Оба матча завершились вничью – 0:0.

В чемпионате Испании сине-гранатовые лидировали и опережали на шесть очков преследовавший их «Атлетико». Причём за три дня до первого четвертьфинала «Барселона» в Примере проиграла дома «Реалу» (1:2). В результате отставшие конкуренты немного приблизились к ней. Впрочем, это не помешает команде Луиса Энрике забрать титул. «Барса» финишировала первой, опередив на одно очко «Реал» и на три – «Атлетико».

«Барселона» – «Атлетико», сезон-2015/2016 Фото: David Ramos/Getty Images

Но до того скопируется история двухлетней давности в Лиге чемпионов. Противостояние в четвертьфинале начнут на «Камп Ноу», а победителем из него выйдет команда Симеоне. В столице Каталонии «Атлетико» сделал откровенную ставку на оборону, тем не менее повёл в середине первого тайма. Фернандо Торрес завершил атаку по центру ударом в касание. Однако ещё до перерыва форвард-герой превратился в антигероя, заработав удаление за две жёлтые карточки.

Во втором тайме команда Энрике совсем прижала «Атлетико» и забила дважды при помощи фирменных многоходовых комбинаций. Дубль оформил Луис Суарес. Сначала уругваец переправил мяч в сетку из вратарской после попытки Жорди Альбы пробить по воротам, а потом нанёс классный удар головой, открывшись под кросс Дани Алвеса с правого фланга. Счёт 1:2 по такой игре был не самым страшным исходом для мадридцев.

На «Висенте Кальдерон» сине-гранатовых уничтожил своим дублем будущий игрок «Барсы» Антуан Гризманн. Правда, в первом тайме команды почти не угрожали воротам друг друга. «Атлетико» и в этом противостоянии справился с Месси. А незадолго до перерыва хозяева реализовали редкий шанс. Сауль справа забросил мяч в штрафную внешней стороной стопы, и брошенный защитниками Гризманн забил головой.

Финал этой игры – настоящая драма! «Атлетико» удерживал преимущество, а на 88-й минуте организовал контрвыпад «три в три», и Иньеста в собственной штрафной прервал пас рукой. Бесспорный 11-метровый. Гризманн забил, отправив мяч низом почти под штангу, хотя Марк-Андре тер Штеген едва не дотянулся до него. Ещё через пару минут судья Никола Риццоли ошибся в пользу «Атлетико». Итальянец должен был поставить пенальти уже в ворота хозяев, однако решил, что Габи сыграл рукой не в штрафной, а за её пределами. Футболисты «Барсы» агрессивно спорили, тем не менее не переубедили рефери. Со штрафного Месси послал мяч чуть выше цели.

Энрике достойно принял поражение.

«Я виноват в поражении «Барселоны» на 99,9%. Нет, на 100%. Для того я и тренер, – сказал Луис. – Это был не наш день. «Барселона» не сыграла в свой лучший футбол, но я не могу сказать ничего плохого в отношении моей команды. Мы ожидали именно такую игру соперника. Хотя, возможно, я не предполагал, что «Атлетико» сыграет настолько глубоко. Пенальти в концовке? Я не видел этого эпизода со скамейки. Говорят, там должен был быть 11-метровый, а не штрафной. В любом случае остаётся только поздравить «Атлетико».

Симеоне же говорил о вечных ценностях:

«Я рад за игроков, которые собрались в «Атлетико». В этой команде есть особая сила благодаря более чем четырём годам нашей совместной работы. То, о чём я говорю, куда важнее, чем просто выход в полуфинал. В современном обществе всё меньше достойных ценностей, а мы команда честных трудяг. Мы можем выиграть или проиграть, но добиваемся успеха благодаря тому, что имеем».

Далее цепочка совпадений повторилась. «Атлетико» вновь добрался до финала, где его поджидал «Реал». Мадридское дерби в финале Лиги чемпионов ещё раз выиграли соседи – на сей раз в серии пенальти.

Где сейчас участники тех матчей «Барсы» с «Атлетико» и кто стал тренером?

Многие из участников тех матчей уже закончили играть, но не все. Некоторые до сих пор пылят и заставляют болельщиков ностальгировать. А кое-кто вовсю тренирует.

Месси, Суарес и Маскерано объединились в клубе МЛС «Интер Майами». Причём первые двое играют под руководством третьего. Неймар пытается перезагрузить карьеру и вернуться в сборную Бразилии к ЧМ-2026, выступая за родной «Сантос». В чемпионате Испании, но уже в других клубах играют Марк Бартра («Бетис»), Алексис Санчес («Севилья») и тер Штеген (арендован «Жироной» как раз у «Барсы»). В чемпионате Италии – Педро («Лацио») и Серхи Роберто («Комо»). Последнего тренирует Фабрегас.

За «Атлетико» по-прежнему выступают голкипер Ян Облак, «вечный» Коке и Гризманн, вернувшийся в мадридский клуб из «Барселоны». А вот игравший в 2014-м вратарь Куртуа давно потерял статус легенды, ведь он теперь в «Реале». По миру разлетелись другие бывшие футболисты команды Симеоне: Лукас Эрнандес – в «ПСЖ», Стефан Савич – в «Трабзонспоре», Сауль – во «Фламенго», Томас Парти – в «Вильярреале», Янник Карраско – в «Аль-Шабабе», Анхель Корреа – в мексиканском «Тигресе». А Хосе Соса, вернувшись домой, держится в 40 лет в «Эстудиантесе». На тренерской скамейке сидят Арда Туран («Шахтёр») и Фернандо Торрес (молодёжка «Атлетико»).

Стали тренерами, но сейчас находятся без клуба и некоторые другие экс-звёзды каталонцев и мадридцев. Например, Хави уже успел потренировать саму «Барселону», а Филипе Луис провёл выдающийся сезон-2025 во «Фламенго». Несмотря на это, был отправлен в отставку.

Сегодня «Барса» и «Атлетико» уже с иными героями готовятся к третьей встрече в четвертьфинале Лиге чемпионов. Снова первый матч на «Камп Ноу», ответный – в Мадриде. А в другой половине сетки и в этот раз есть «Реал».