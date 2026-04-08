Англия уже гарантировала себе пятую путёвку в ЛЧ. Почему так рано и кто ещё претендует?

Тяжёлая победа «Арсенала» над «Спортингом» в 1/4 финала ЛЧ имела значение для всей АПЛ. Теперь Англия гарантированно будет в топ-2 в рейтинге этого сезона еврокубков. Он учитывает выступление клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

С тех пор как в основной стадии Лиги чемпионов выступают не 32, а 36 команд, две путёвки отходят двум странам с лучшим рейтингом. Так в нынешний сезон ЛЧ попали пятые команды от Англии («Ньюкасл») и Испании («Вильярреал»), потому что именно эти две страны добились лучшего рейтинга год назад. Согласно подсчётам BBC, теперь пятое место в АПЛ вновь гарантирует попадание в основную стадию ЛЧ. Сейчас в Англии на этом месте идёт «Ливерпуль».

Есть вариант, при котором от АПЛ опять будет шесть команд в ЛЧ. Для этого нужно, чтобы в этом сезоне английская команда выиграла Лигу чемпионов или Лигу Европы, но при этом финишировала ниже четвёртого места в чемпионате. Теоретически от Англии может быть даже семь команд в следующем сезоне ЛЧ.

Например, если «Вилла» выиграет Лигу Европы и окажется на пятом месте в АПЛ, а «Ливерпуль» возьмёт Лигу чемпионов и финиширует шестым. В таком случае бонусная путёвка за рейтинг сезона не сгорает, а уйдёт седьмой команде АПЛ. А вот если победитель еврокубка оказывается в топ-4 чемпионата, то дополнительного места у Англии не будет.

Почему англичане провалились в 1/8 финала ЛЧ, но оказались первыми в рейтинге?

Всё очень просто. Во-первых, английские клубы набрали космическое количество очков на основной стадии ЛЧ, когда сразу пять команд АПЛ финишировали в топ-8. А каждое место в таблице давало дополнительные очки – чем выше финишируешь, тем больше. Во-вторых, нужно учитывать команды в Лиге Европы и Лиге конференций. Там у Англии до сих пор никто не вылетел.

Если бы клубы АПЛ выступили чуть-чуть успешнее на стадии 1/8 финала ЛЧ, то Англия ещё в марте гарантировала бы себе пятую путёвку в ЛЧ. Впрочем, и так получилось весьма заранее. Интересно, что в прошлом году Англия гарантировала себе пятую путёвку в ночь с 8 на 9 апреля. Теперь – на сутки раньше.

Кто претендует на вторую бонусную путёвку в ЛЧ благодаря рейтингу сезона?

За лучший рейтинг сезона две страны награждаются бонусной путёвкой в ЛЧ. Одна – уже точно Англия. По второй возможны варианты. Математически на место в топ-2 по итогам евросезона претендуют Испания, Германия, Португалия и Италия. Причём явными фаворитами остаются испанцы.

25,013 – Англия (осталось 5 из 9 клубов)

20,281 – Испания (6 из 8)

19,714 – Германия (3 из 7)

18,900 – Португалия (3 из 5)

18,714 – Италия (2 из 7)

Тут важно учитывать не только то, что у Испании есть отрыв от третьего места. Даже важнее, что от Ла Лиги осталось больше всего команд в еврокубках – шесть. Столько сейчас нет даже у Англии. А если сравнивать с конкурентами, то у испанцев минимум в два раза больше клубов. Кроме того, у Испании сразу три представителя в Лиге чемпионов. Там сложнее соперники, но и больше бонусы за выход в каждую следующую стадию плей-офф.