«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео

«Реал» уступил «Баварии» в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. И поражение в один мяч – ещё не худший результат для команды Альваро Арбелоа. Но с точки зрения зрелищности мадридский матч оправдал ожидания.

«Бавария» начала очень мощно. За счёт своего агрессивного прессинга команда Венсана Компани создала момент уже через 43 секунды после старта игры. В этот отрезок встречи, оставшийся за мюнхенцами, чемпион Германии обложил штрафную «Реала» стандартами. Голкипер «сливочных» Лунин, заменяющий травмированного Куртуа, нервничал и ошибался на выходах. Тем не менее «Мадрид» не пропустил. Хотя на девятой минуте у «Баварии» был супершанс после хитрого розыгрыша штрафного и скидки, когда Юпамекано остался один перед воротами и пытался пробить из вратарской. Быть бы голу, если бы у француза получился удар, а не кикс.

«Реал» впервые пробил только по истечении четверти часа. До этого единственным достижением хозяев в нападении стал сумасшедший проход Хёйсена через полполя. Центральный защитник, не увидев предложений, рванул с мячом к чужой штрафной и заработал угловой. Потом у мадридцев поменялись местами Винисиус и Гюлер: бразилец начал матч слева, а турок – под нападающим. Но «Реал» сидел в обороне глубоко, и, очевидно, для того, чтобы Жуниор смог лучше использовать свою скорость в ответных атаках, Арбелоа дал ему команду располагаться выше. «Бавария» оставляла пространство – «сливочные» стали убегать на контрвыпадах. Дважды опасные удары наносил Мбаппе, один раз – Вини. Нойер выручал мюнхенцев. Тащил на опыте.

И всё же по содержанию игры «Бавария» была намного лучше. «Реал» пытался выходить из-под прессинга при помощи короткого паса – риск приводил к потерям. На исходе получаса Питарч покатил в свою штрафную на… Гнабри. Серж в касание переправлял мяч в ворота, однако попал в Лунина. Но в конце первого тайма команда Компани забила-таки заслуженный гол. Сначала Вини потерял мяч. Затем мюнхенцы провели быструю атаку с участием Кейна (форвард оправился от травмы к матчу), а Гнабри вырезал проникающую передачу на Диаса, который ушёл от Трента. Каррерас создал своей позицией глубину, так что колумбиец избежал офсайда и неотразимо пробил низом.

«БАВАРИЯ» ПРАЗДНУЕТ ГОЛ ЛУИСА ДИАСА

Дебют второго тайма «Реал» тоже провалил. «Баварии» после перерыва потребовалось менее минуты, чтобы забить ещё раз. Эту голевую атаку раскрутил Павлович, обокравший Каррераса. Защитник «Реала» неудачно обработал мяч. Затем очень грамотно сыграл Кейн. В штрафной ему не удавалось встречаться с мячом, а тут Гарри чуть-чуть притормозил – чтобы атаковать вторым темпом. Олисе увидел свободного англичанина в полукруге и покатил на него. Кейн классно исполнил удар низом.

«Реалу» ничего не оставалось, кроме как максимально раскрываться. Однако хозяева в эти минуты выглядели растерянными. Плохо возвращали себе мяч, спешили, легко теряли его. «Привозил» даже надёжный Вальверде. «Бавария» как команда переигрывала группу мадридских звёзд. Тем не менее после часа встречи мадридцы на ровном месте создали момент, когда Юпамекано внезапно подарил мяч Винисиусу. Мюнхенцы при Компани тоже иногда чудят в обороне. Бразилец убежал один на один – зарядил мимо цели.

Конечно, «Реал» не сдался. «Короли» просто так не уходят, тем более на «Бернабеу». Команда Арбелоа пришла в себя, собралась, сжалась в кулак. Но что творил Нойер в свои 40 лет! При таком уровне игры, на который не выйдут никогда 99% его коллег, нельзя завершать карьеру. Мануэль продолжал выигрывать дуэли у Мбаппе, который бился за двоих. Однако на 74-й минуте и Нойер капитулировал. «Сливочным» удалась комбинация через правый фланг с участием Вальверде, Трента и Мбаппе – француз, уйдя от Юпамекано, забил из вратарской. Хотя голкипер «Баварии» и в этом эпизоде едва не спас.

«Реал» ненадолго стал самим собой. Поэтому концовка игры получилась огненной. И чемпион Германии мог забить третий, и хозяева – вытащить, казалось, проигранный матч. Мадридцы даже догнали «Баварию» по ударам – 20:20 (в створ – 9:8). При этом сильно уступили по xG – 1,98 против 2,99. Команда Компани удержала заслуженную победу и в ответной встрече в Мюнхене 15 апреля будет фаворитом.

